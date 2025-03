10 huidverzorgingssets waar we momenteel geobsedeerd door zijn (2025)

Als u nood heeft aan een voorraad huidverzorging, zijn sets de juiste keuze. De feestdagen brengen veel samengestelde sets met zich mee die niet alleen geweldig zijn als cadeau, waardoor u minder tijd nodig heeft om verschillende producten uit te zoeken, maar die u ook in staat stellen om meer te kopen en daarop flink te besparen. We delen de 10 huidverzorgingssets op onze radar die onze stempel van goedkeuring hebben om cadeau te doen aan een geliefde, of gewoon voor uzelf te houden. Lees verder om onze keuzes te ontdekken!

Nr. 1

VANA Award 2022 - Top Voted Skincare Kit Set

Onze VANA Awards benadrukken het beste en slimste van K-beauty, en we hebben de VANA Award 2022 Best gestemde huidverzorgingsset gemaakt voor diegenen die op zoek zijn naar 5-sterren essentials om toe te voegen aan hun routine. Deze set van 6 items helpt u vanaf het begin van uw routine tot het einde. Met LANEIGE, Haruharu WONDER en meer zal deze set u de gezonde en gelukkige huid van uw dromen bezorgen.

Nr. 2

heimish - STYLEVANA Exclusive Bulgarian Rose Special Set

Met dank aan het Koreaanse huidverzorgingsmerk - heimish

Temidden van een druk, hectisch leven moet men stoppen en de tijd nemen om aan de rozen te ruiken - in dit geval is onze versie daarvan de keuze voor de heimish’s STYLEVANA Exclusive Bulgarian Rose Special Set. In deze unieke set vindt u 3 van Heimish's topklasse Bulgarian Rose items. Krijg een rozenblaadjeszachte, stralende huid met de Hydrogel Eye Patch, Satin Cream, en Tone-Up Sunscreen; één blik op de resultaten en u bent verslaafd voor het leven.

Nr. 3

PURITO - Home for the Holidays Gift Set

Met dank aan het Koreaanse huidverzorgingsmerk - PURITO

Luid de jingle bells, want feestelijker dan de PURITO Home for the Holidays Gift Set wordt het niet. Deze samengestelde line-up van PURITO's bestsellers is de eerste in zijn soort van het merk en biedt een feestelijke selectie van 11 artikelen, waaronder een reiniger, oogcrème en SPF, die wachten om uitgepakt te worden. Op zoek naar een cadeau voor die vriend waarvoor u nooit weet wat u moet kopen? U kunt niet fout gaan met een beetje van alles.

Nr. 4

Stylevana - VANA Box - Earth-Loving Beauty Set

ICYMI, november is Wereld Vegan Dag en het is niet meer dan passend dat we een aantal veganistische sterren uitlichten. Onze VANA Box, de Earth-Loving Beauty Set, bevat eersteklas dierproefvrije en veganistische formules met recyclebare verpakkingen, perfect voor de milieubewuste huidverzorgingsfanaat. Geef uw bovenste plank een opfrisbeurt met producten als Haruharu WONDER, heimish en nog meer populaire K-beauty huidverzorgingsmerken die u klaarstomen voor een routine waar u elke dag naar uitkijkt.

Nr. 5

BEAUTY OF JOSEON - Champion Set

Met dank aan het Koreaanse huidverzorgingsmerk - BEAUTY OF JOSEON

De gemene deler van alles in de BEAUTY OF JOSEON Champion Set? Energieke Ginseng. Pluk de vruchten van dit beproefde Hanbang ingrediënt met 4 grote hits van BEAUTY OF JOSEON, waaronder reinigingsolie, essence, oogserum en serum. Als het merk een hoofdbestanddeel is in uw huidverzorgingsroutine, kunt u met deze set, met een winkelwaarde van € 73, flink besparen.

Nr. 6

Ease Your Irritation Mini Set

De huid kan het hele jaar door geïrriteerd raken, maar in de winter is ze bijzonder gevoelig voor ontstekingen en opflakkeringen. Kalmeer en herstel de geïrriteerde huid met de Ease Your Irritation Mini Set, speciaal samengesteld om schilfering, roodheid en andere gerelateerde problemen aan te pakken. De bekendste ster van deze 4-delige set is SKIN1004’s bestselling Madagascar Centella Ampoule, maar onderschat zeker de rest van de krachtspelers van SKIN1004, COSRX, en ANUA niet.

Nr. 7

SOME BY MI - Miracle Holiday AHA-BHA-PHA 30 Days Set

Met dank aan het Koreaanse huidverzorgingsmerk - Sulwhasoo

De feestdagen worden aangekondigd als een wonderbaarlijke tijd, en als het gaat om het wonder van de SOME BY MI Miracle Holiday AHA-BHA-PHA 30 Days Set zijn we het daar absoluut mee eens. Deze limited edition set bevat een reiniger, toner en crème, allemaal uit de fan-favoriete cleanser, toner, and cream, all of the fan-fave AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle collectie die de onzuivere huid behandelt en beschermt.

Nr. 8

COSRX - Miracle Set

Met dank aan het Koreaanse huidverzorgingsmerk - COSRX

Gezien de hydraterende, antioxiderende, wondgenezende voordelen en een overvloed aan meer Snail MucinCOSRX Miracle Set zou iedereen extatisch maken om het te ontvangen. Dit trio wordt geleverd met de crème, oogcrème en de essence van de collectie - ja, degene die TikTok en Instagram brak met zijn populariteit. Deze items zijn zeer geliefd bij de huidverzorgingsgemeenschap voor het vervagen van acnelittekens, het verzachten van de huid en het verlichten van droogheid.

Nr. 9

VANA Award 2022 Anti-Aging Kit Set

Veroudering is een natuurlijk proces van het leven dat gevierd moet worden, maar er zijn momenten waarop die tekenen van veroudering iets te vroeg beginnen te verschijnen. Wees niet bang, de VANA Award 2022 Anti-Aging Kit Set is samengesteld uit VANA Award-winnende must-haves gericht op het wissen van fijne lijntjes en rimpels, het liften van slappe huid en het revitaliseren van een doffe teint. Geniet van KAHI, TIA'M, en meer in deze kit en wees niet verbaasd als de klok op jew huid wordt teruggedraaid.

Nr. 10

KAINE - Balancing Duo Kit

Met dank aan het Koreaanse huidverzorgingsmerk - KAINE

Klaar om uw routine nieuw leven in te blazen? Skincare insiders moeten weten over KAINE, , het opkomende zustermerk van BEAUTY OF JOSEON met een focus op een veganistisch aanbod. De Balancing Duo Kit is het ticket voor een supergeladen huid die barst van vitaliteit, door de rustgevende Kombu Balancing Ampoule Toner te combineren met het voedende Chaga Collagen Charging Serum. Het wordt compleet geleverd met een schattig eco-zakje dat het meteen presentabel en cadeauwaardig maakt.

