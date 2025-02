10x de mooiste plekken in Limburg | Travel Diaries (2025)

1. Nationaal Park de Maasduinen

Nationaal Park de Maasduinen gelegen is Well is de langste rivierduinengordel van Nederland. Door de wisselwerking tussen water, wind en menselijke invloeden ontstond de langste rivierduinengordel van Nederland. In de laatste ijstijd joeg een wind door het koude, droge gebied. Deze wind nam de laag zand die aan het oppervlak lag mee en dumpte dat aan de oevers van de Maas. Het resultaat is de zandrug die we nu kennen als de Maasduinen. Door intensieve begrazing ontstonden heidevelden en stuifzanden, waarna opnieuw dennenbossen geplant werden. De duinen zijn uitgeroepen tot Nationaal Park en onder andere de zandhagedis en de klokjesgentiaan behoren tot de bijzondere bewoners.

Tip: maak een wandelroute rondom het Reindersmeer. Vanaf het terras van start- en eindpunt Bosbrasserie in de Sluis kijk je uit over het kraakhelderewater.

Foto: Robin Visser

2. Mergelgrotten in Valkenburg

De totale lengte van de gangenstelsels onder Valkenburg is 250 kilometer. Ze ontstonden bij de mergelwinning die tot 1950 plaatsvond. De grotten werden tijdens oorlogen gebruikt als schuilplekken en zijn tegenwoordig in gebruik als toeristische attractie. Elk eind van het jaar vormt de Gemeentegrot het decor van de oudste en grootste ondergrondse kerstmarkt van Europa. In de grot MergelRijk leer je alles over mergelgrotten en Limburgse historie. Mergelbeelden en zandsculpturen maken het bezoek compleet.

Tip: fiets tijdens het ‘grotbiken’ acht tot tien kilometer lang op veertig meter diepte in de Valkenburgse grotten.

Foto: Visit Zuid-Limburg

3. Thorn

Het stadje Thorn staat bekend om haar witgeschilderde huizen aan geplaveide straatjes. Rond 990 werd hier een abdij voor adellijke zusters gesticht. Het dorp groeide rondom de abdij en was achthonderd jaar lang een klein vorstendom met 33 abdis-vorstinnen. De adellijke vrouwen vluchtten na de inval van de Fransen en armen kwamen in hun huizen wonen. De Fransen heften belasting op basis van raamgrootte, waarna inwoners hun ramen zoveel mogelijk dichtmetselden. Het verschil tussen de oude en nieuwe stenen werd verborgen achter een laag kalk, zoals nog altijd in het beschermde dorpsgezicht te zien is.

Tip: duik in de Thornse geschiedenis in Museum Thorn, waar je ook een driedimensionaal panorama bekijkt. Vergeet vooral ook niet om een bezoek te brengen aan de in 1673 gebouwde Kapel Onder de Linden met een schilderachtig barok interieur.

Foto: Robin Visser

4. Kasteeltuinen van Arcen

Rondom het kasteel van Arcen waan je je in elke tuin in weer een ander land. De 15 kasteeltuinen hebben elk een ander thema, met bijpassende bloemen en planten. In het rosarium bewonder je achtduizend exemplaren van meer dan honderd verschillende rozensoorten. In de Oosterse Watertuin doen een vissershuis, vijverpartijen en miniatuurrijstvelden aan Thailand denken. Het authentiek ingerichte 17e-eeuwse Kasteel Arcen is opengesteld voor bezoekers.

Tip: loop vanaf het kasteel het dorpje Arcen in. Geniet op het terras aan het water van een lokaal gemaakt biertje of ijsje. Bierliefhebbers bezoeken de Hertog Jan Brouwerij aan de andere kant van het dorp.

Foto: Robin Visser

5. De Apostelhoeve

De Apostelhoeve was de eerste wijngaard van Nederland. Al in de Romeinse tijd werd in de Limburgse heuvels wijn verbouwd. Deze traditie verdween toen andere vormen van landbouw belangrijk werden, en kwam pas terug toen de Apostelhoeve opgericht werd. Op de zuidhellingen van het Jekerdal groeien vijf verschillende druivensoorten. De oogst wordt in het wijndomein op de Louwberg verwerkt tot droge witte wijnen en mousserende wijnen.

Foto: Maastricht Marketing / Hugo Thomassen

6. Zuid-Limburgs Heuvelland

Glooiende, groene heuvels zijn karakteristiek voor het Zuid-Limburgs Heuvelland. Deze heuvels ontstonden in de ijstijden, tussen 1,5 miljoen en 10.000 jaar geleden. De bodem werd omhoog gestuwd en de kracht van water sleet verlagingen in de zachte mergel- en zandgrond. De Maas en de Geul speelden een belangrijke rol bij het uitslijten van dalen en de plateaus die daarbij ontstonden. Andere kenmerken van het Heuvelland zijn de vakwerkhuizen, hoogstamboomgaarden, grotten en wegkruisen. In het groene landschap vind je uiteenlopende natuurgebieden met vele plantensoorten die het uitstekend doen op de kalkgronden. Ook vind je er de hoofdstad van de provincie. Hier lees je alles over wat te doen in Maastricht!

Tip: wandel de honderd kilometer lange Dutch Mountain Trail over de zeven hoogste heuvels van Zuid-Limburg of volg wielrennend de Amstel Gold Race-routes en laat je kuiten branden op Limburgs uitdagendste heuvels.

Foto: Visit Zuid-Limburg

7. Nationaal Park De Groote Peel

Het 1.500 hectare grote Nationaal Park De Groote Peel maakt onderdeel uit van een nog groter veengebied op de grens van Limburg en Noord-Brabant. Voordat de bewoners het turfsteken ontdekten, was het verlaten gebied het terrein van ongure mensen. Het werd er veel drukker toen ontdekt werd dat het veen in de achtertuin geld en brandstof op kon leveren. De invloed van de afgravingen is nog altijd terug te zien in de laagtes in het landschap. Veenmoeras, heide, waterplassen, bosjes en zandruggen vormen een gevarieerd beschermd natuurgebied. Dankzij de beperkte toegankelijkheid van het Nationaal Park kunnen trek- en broedvogels er in alle rust leven.

Tip: volg de Meerbaansblaak wandelroute langs de uitkijkvlonder, vogelkijkhut en uitkijktoren.

Foto: Robin Visser

8. Elsloo

Europa’s eerste boeren, de Bandkeramiekers, vestigden zich rond het jaar 5000 voor Christus in het gebied waar nu Elsloo ligt. Oude bodemvondsten geven Elsloo het predikaat ‘oudste boerendorp van Nederland’. De stadskern met huizen met rood-witte luiken en oude klinkerstraten van Elsloo ademt historie. Wandel langs de 16e-eeuwse Slakmolen, de Sint Augustinuskerk en het in de Maas verdronken kasteel. In het Streekmuseum Elsloo wordt uitgebreide informatie over het leven in het dorp tussen 1650 en 1950 gedeeld. Het museum is gevestigd in de 17e-eeuwse voormalige Schippersbeurs.

Tip: wandel door het Elsloēr bos langs de steilste boshellingen van Nederland en kabbelende beekjes. In het gebied leven zeldzame bosplanten en watersalamanders.

Foto: kim willems/iStock

9. De Amerikaanse Begraafplaats

Ruim achtduizend Amerikaanse soldaten die overleden in de Tweede Wereldoorlog liggen begraven op de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten. Al van verre is de hoekige dertig meter hoge toren van de begraafplaats te zien. Op de begraafplaats staat ook een bronzen gedenkteken van een rouwende moeder. Op de Muren der Vermisten staan de namen van 1.722 vermiste Amerikaanse militairen. Bijzonder aan deze begraafplaats zijn de adoptiegraven. Adoptanten bezoeken het graf van hun Amerikaanse militair en leggen bloemen om zo hun leven te eren. Veel adoptanten onderhouden contact met de nabestaanden en de Amerikaanse familie van de oorlogsslachtoffers.

Foto: Berend Verheijen/Unsplash

10. De ruïne van Kasteel De Keverberg

De ruïne van Kasteel De Keverberg torent boven de daken van Kessel en de Maas uit. Al in de 9e eeuw stond op deze oever een stenen toren. De toren werd halverwege de 13e eeuw afgebroken en bedolven onder het zand dat de kunstmatige verhoging onder de nieuw te bouwen burcht vormde. Een nieuwe burcht van mergelsteen nam zijn plek in en werd de basis van wat later Kasteel de Keverberg werd. Duitse soldaten bliezen het kasteel en de nabijgelegen kerk in 1944 op. Het kasteel is heropgebouwd met moderne materialen, waaronder glazen wanden. De oude toren is in 2015 deels uitgegraven en nu te zien in de kelder van het kasteel.

Tip: ontdek het kasteel op eigen tempo of volg een rondleiding met een gids. Ook de inrichting is een interessante combinatie van historisch en modern.

Foto: Limburg Marketing / Petra Lenssen Photography

Dit zijn wat ons betreft de mooiste plekken in Noord-Limburg. Wil je meer mooie plekken in Nederland ontdekken? In ons boek ‘1000 plekken in Nederland die je écht gezien moet hebben’ vind je nog veel meer inspiratie. Of lees onze blog: