12 Best Beginner Tattoo Kits - Wade Goodies (2025)

Heb je de opmerkelijke acceptatie van tatoeëren opgemerkt, vooral in de eenentwintigste eeuw? Hoe hebben mensen ontdekt dat inkt op je huid hebben fantastisch is?

Als je de tattoo industrie in wilt, kunnen we je verzekeren dat er geen verkeerd moment is om te beginnen met leren tatoeëren. Koop een beginnende tattoo kit om fundamentele artistieke vaardigheden te leren.

Op het internet vind je veel informatie over de beste tattoo machines voor professionals. Hier hebben we het echter over de beste tattoo kits voor beginners. We geven je alle informatie die je nodig hebt voor de beste tatoeagepistool starterkits en tips in deze sectie.

Dit essay wijst je in de juiste richting en leert je alles wat je moet weten over tatoeagemachines.

Wat zijn de vereisten voor tatoeëren?

Heb je je ooit afgevraagd wat je nog meer nodig hebt om te tatoeëren behalve talent en een tatoeëermachine? Denk je niets?

Nee, dat is het niet.

Hier is een lijst van wat je nodig hebt om te tatoeëren. Voordat je verder gaat voor een tatoeage moet je controleren of je alles hebt.

Tattoo Maker

Het meest voor de hand liggende tatoeagemateriaal is een tatoeagemachine of -gom. De markt zal je bewust maken van de verschillende soorten tatoeagemachines. Je kunt kiezen tussen een roterend en een spiraal machinegeweer. Ze hebben elk hun eigen voordelen.

Spoelpistolen zijn gemakkelijk te beheersen, maar het kost wat moeite om ze op te stellen. Roterende machinepistolen zijn daarentegen eenvoudig te gebruiken en uitstekend geschikt voor arceringen.

Inkt

Een ander ding dat je nodig hebt voor het tatoeëren is inkt. Het moet vermeld worden dat tattoo machine kits inkt bevatten, maar je moet ze niet gebruiken op mensen om beschadiging van je huid te voorkomen. Je kunt de inkt op oefenhuid gebruiken. Vergeet niet om professionele tatoeage inkt voor menselijke huid te kopen. Als het op inkt aankomt, moet je inktkapjes hebben om alles schoon en hygiënisch te houden.

Geschikte stroombron

Je moet er nu voor zorgen dat je tattoo machinepistool goed werkt. Voordat je een machine koopt, moet je de aansluitings- en spanningsopties grondig onderzoeken.

Naalden

Voor roterende en spoelmachines zijn verschillende naalden nodig. Voor een goede voering, vulling en schaduw zijn geschikte naalden nodig.

Vaseline en groene zeep

Je moet je huid wassen om alle gifstoffen te verwijderen. Zorg er ook voor dat je machinepistool gesteriliseerd is met alcohol voordat je skin art uitvoert.

Wegwerphandschoenen

We weten allemaal hoe belangrijk hygiëne is in het huidige leven. Het gebruik van wegwerphandschoenen houdt je handen schoon en vrij van tatoeage-inkt. Bovendien wordt er bij het tatoeëren menselijk bloed gebruikt. Daarom moeten wegwerphandschoenen en een papieren handdoekje worden gebruikt.

Hoe zit het met vaseline?

Vaseline zal de huid niet verkleuren in het gebied waar je geen tatoeage wilt. Het maakt het ook makkelijker voor je om je hand te bewegen.

Huid Praktijk

Als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, duik niet in je skin zonder eerst te oefenen; dan maak je hem kapot. Een oefenhuid zal je helpen om de machine te leren kennen en je zelfvertrouwen te vergroten. Tatoeëren op oefenhuid zal niet hetzelfde aanvoelen als tatoeëren op echt vlees, maar je zult er wel van leren.

Gedetailleerde beoordeling van de beste tattookits voor beginners

1. Stigma Tattoo Kit Rotary Pen - Beste pennenstijl

2. Dragonhawk Traditionele Pro Complete Tattoo Kit - Beste dubbele machine

3. Grinder Tattoo Kit Piratengezicht Tatoeage - Best Uitgebreid

4. Dragon hawk roterend tatoeagepistool Starter Kit -. Beste overall

5. Hawink Rotary Tattoo Kit voor Beginners - Beste High-End

6. Wormhole Pen Tattoo Gun Starter Kit - Lichtgewicht

7. Solong Complete Tattoo Kit voor Beginners - Beste kwaliteit

8. ITATOO complete tatoeage startpakket -. Goedkoopste

9. Chiitek Complete Tattoo Machine Kit - Beste voor motorvermogen

10. Stigma Tattoo Kit voor beginners - Best Waardevol

1. Stigma Tattoo Kit Rotary Pen - Beste Pen-Style Beginner Tattoo Kit

Onze op één na beste pen stijl tattoo kit is de stigma tattoo kit die alles biedt wat je nodig hebt om je tattoo vaardigheden te verbeteren. Dankzij het ergonomische en lichtgewicht ontwerp hoef je geen expert te zijn om een goede grip te hebben op dit tattoo pistool. De behuizing met aluminium frame en de krachtige Japanse motor met geavanceerde versnelling voegen een aanzienlijke waarde toe aan de algemene prestaties van de tattoomachine voor beginners.

Draagbare pen

Er zijn twee batterijen

Werken met een stevige greep

De werking is stil Batterijen zijn besmettelijk en gaan niet lang mee

2. Dragonhawk Traditional Pro Complete Tattoo Kit - Beste dubbele Tattoo Machine Kit voor beginners

Het is indrukwekkend om twee machinegeweren in één kit te krijgen. Toch?

Er zijn twee machinepistolen gemaakt van hoogwaardig composietmateriaal, een voor de belijning en een voor de schaduw. Dit machinepistool heeft een maximale controle en is zeer stabiel. Dit zijn fantastische eigenschappen die het tatoeageproces een meerwaarde geven.

Omdat alle naalden worden gesteriliseerd met ethyleenoxide, wordt het merk als veilig beschouwd. Een voeding met LCD-scherm, een voetpedaal en een clipdraad zijn inbegrepen. Met de voeding kun je het voltage nauwkeurig regelen.

Bovendien is het ontwerp van de machine eenvoudig en ongecompliceerd. Deze hoge elastische en antivermoeidheidsveer van de coil tattoo machine zorgt ervoor dat je zelfs na urenlang werken niet moe of uitgeput raakt. Het ontvangen van twee coil machine pistolen, 20 naalden met tubes, een voeding, 10 tattoo inkten en een voetpedaal alles in één kit is een prachtige prijs voor een beginner.

3. Grinder Tattoo Kit Piratengezicht Tatoeage - Best Uitgebreide Starter Tattoo Kit

De grinder tattoo machine is een goedkope kit in vergelijking met andere kits die dezelfde waarde bieden maar veel meer. Wat dacht je van vier krachtige machinegeweren in één pakket? Is dat niet fantastisch? Ja!

Je ontvangt vier tattoo machinegeweren en 10 coil wraps. De meegeleverde handleiding en DVD zijn onze favoriete kenmerken. De tattooset voor beginners bevat een goed verpakte draagtas en uitrusting. Je ontvangt ook naalden, een voeding, inktcaps, handschoenen en handgrepen.

Bovendien bevat het pakket zeven inktflessen, zodat je niet hoeft te shoppen voor tattoo-inkt.

Uitstekende voordelige startersset

Garantieperiode van zes maanden

Vier machines van hoge kwaliteit Na lang werken kan hij heet worden

4. Dragon hawk Rotary Tattoo Gun Starter Kit - Beste algemene starterskit

Als je op zoek bent naar een all-purpose tattoo kit, ga dan verder naar de Dragon hawk Rotary Tattoo Kit. Er is een reden waarom deze machine bovenaan onze lijst staat. Met deze tattoo kun je experimenteren met een verscheidenheid aan tattoo-ontwerpen terwijl je toch voldoende controle en precisie hebt.

Deze professionele uitrusting wordt geleverd met 50 tatoeagenaalden. Omdat het een stevige grip geeft tijdens het tatoeëren, is deze volledige beginners tatoeage kit een van de meest populaire kits onder beginners. Bovendien produceert deze kit, in tegenstelling tot de meeste tattoo machines, minder lawaai dankzij moderne tandwielen en een motorsysteem.

Voor een beginner is het eenvoudig te gebruiken.

Gemakkelijk voor de portemonnee met uitstekende prestaties.

Het is mogelijk om op een minder lawaaierige en stille manier te werken. Niet goed voor professionele tatoeëerders.

Het is moeilijk voor een nieuwkomer om een schone baan te voltooien.

5. Hawink Rotary Tattoo Kit voor Beginners - Beste High-End Starter Tattoo Kit

Deze Hawink Rotary Tattoo kit is nog een uitstekend alternatief voor wie kwaliteit belangrijker vindt dan geld. Dit ultieme pakket bevat een Japanse scoreloze motor die minder lawaai produceert en zeer duurzaam stabiel is, zelfs na uren gebruik.

Het ergonomische en elegante ontwerp van het tattookanon is een lust voor het oog. Het pakket wordt geleverd met 20 patroonnaalden, een voeding, een stroomkabel, een inktcartridge en een voetpedaal. We begrijpen dat het investeren van een grote som geld lef vereist, maar dit pakket zal ongetwijfeld je geld waard zijn. De kit bevat alle benodigde accessoires, waardoor de investering de moeite waard is. Ook een beginner zal dit pakket waarderen, omdat het perfect is voor arceren en lijnen.

Het is zacht voor de huid.

Uitstekend voor arcering en lijn

Eenvoudig in te stellen De tattoomachine is iets groter

6. Wormhole Pen Tattoo Gun Starter Kit - Lichtgewicht Tattoo Beginner Kit

Is het niet vermoeiend om urenlang met die grote tatoeagepistolen te zwaaien?

Niet langer.

Wormhole complete Beginner Tattoo Kit heeft een lichtgewicht en ergonomisch ontwerp. De controle en grip die je met deze machine ervaart is ongelooflijk. Bovendien is het pistool compatibel met alle tatoeage cartridge naalden, waardoor het ideaal is voor een verscheidenheid aan tattoo ontwerpen en technieken.

Eén roterende pen, één stroombron, 40 patroonnaalden, een pedaal voor één voet en één verband zijn inbegrepen in de volledige tattookit voor beginners. Deze tattoo pen heeft het gevoel van een echte pen, met meer precisie en controle. Het elegante uiterlijk van de pen wordt benadrukt door een behuizing van aluminiumlegering.

Je zult versteld staan hoe goed deze pen werkt met arceren en lijnen. Bovendien verbetert de metaalslijptechnologie de prestaties en stabiliteit van de pen.

Het lichaam is licht in gewicht.

Eenvoudige grip en ook eenvoudige bediening.

De prijs is goedkoop. Gekleurde inkt in de tattookit is niet geschikt voor de menselijke huid.

Het werkt niet erg goed op de menselijke huid

7. Solong Complete Tattoo Kit voor Beginners - Beste Kwaliteit Beginner Tattoo Kit

Wil je geen roterende tattoo machine gebruiken? Maak je geen zorgen.

We gaan hier één van de meest voordelige en kwalitatief hoogstaande coil tattoo machine kit met je delen. De Solong tattoo kit is ideaal voor beginners omdat het alles bevat wat je nodig hebt om je tattoo reis te beginnen. Het wordt ook geleverd met een clipsnoer en 54 verschillende inktflessen. Je hoeft je geen zorgen te maken over de reinheid omdat alle kleuren gammastraal gesteriliseerd zijn, waardoor ze veilig te gebruiken zijn.

Het lichaam van de tatoegeringsspoelmachine is gemaakt van uitstekend koolstofstaal en is handgemaakt.

Een van de positieve kenmerken is dat alle inkten veganistisch zijn. Het machinepistool met spoel maakt gebruik van sterkere en robuustere technologie voor een soepelere ervaring voor de beginnende kunstenaar.

Het is veganistisch vriendelijk

Hoogwaardige machinegeweren met LCD-voeding

Een divers assortiment gesteriliseerde inkten De zwarte inkt in de kit kan aan de huid hechten en vervagen

8. ITATOO Complete Tattoo Starter Kit - Goedkoopste Tattoo Kit voor beginners

Wil je geen fortuin uitgeven aan een tattoo kit? Dan is dit ITATOO tattoo machine beginpakket alles wat je nodig hebt. Alle naalden zijn ethyleenoxide gesteriliseerd. Het merk heeft uitstekend werk geleverd door hoge kwaliteit te leveren tegen een lage prijs. We moeten wel iets zeggen. Het moet vermeld worden dat het demonteren van de machine de efficiëntie van de motor kan verminderen.

Een ander pluspunt is een instelbaar spanningsbereik van 5,5-8V voor respectievelijk de liner en het scherm. De lichtgewicht constructies van de machines zullen je hand niet vermoeien.

Bovendien verbetert hoogwaardig ijzermateriaal het algehele uiterlijk van de uitrusting. Als je wilt oefenen met tatoeëren, zou deze volledige set je eerste keuze moeten zijn.

Uitstekend voor het oefenen van leerlingen

Kosteneffectief

Geschikt voor alle naalden en grepen Niet aanbevolen voor gebruik op de menselijke huid

Er is geen handleiding beschikbaar

9. Chiitek Complete Tattoo Machine Kit - Beste voor motorvermogen

De chiitek tattoo kit is ook een uitstekende dual machine kit voor beginners die houden van shading en lining. De prestaties en het uiterlijk van de machines worden verbeterd door de hoge elastische en antivermoeidheidsveer en het uitstekende composietmateriaal. Twee tatoeagemachines, inktnaalden en andere apparatuur zijn inbegrepen in de set.

Elk aspect van deze beginnersset zal je aanspreken. De naalden die gesteriliseerd zijn met ethyleenoxide doen het uitstekend op de menselijke huid. Met deze krachtige tattookit voor beginners zul je veel leren. Je zult niet teleurgesteld zijn omdat alles in deze kit van hoge kwaliteit is.

Grote autoriteit

Materiaal van superieure kwaliteit

40 inkten die veganistisch zijn

Alle benodigde accessoires Inkt heeft geen houdbaarheidsdatum

Er wordt geen installatiegids meegeleverd

10. Stigma Tattoo Kit voor beginners - Beste Waardevol Starter Tattoo Kit

Hoe konden we deze stigma tattoo kit niet opnemen onder onze beste keuzes? Als je je tattoo vaardigheden wilt oefenen maar niet veel geld wilt uitgeven, dan is deze beginnende tattoo kit een geweldige oplossing voor jou.

Een uitgebreide tattookit bevat de volgende onderdelen: een tattoomachine, 20 gesteriliseerde naalden, vijf heldere inktflessen, een voeding, 10 wikkels van hoge kwaliteit, een dompelkabel en een voetpedaal. Alles in één kit is geen slechte waarde. Een 12V voeding en alle hulpstukken worden ook gedekt door een jaar garantie, dus je hoeft je geen zorgen te maken dat er iets stuk gaat of kapot gaat.

Gebruik deze kleurinkten echter niet op menselijk vlees. Deze inkten zijn uitstekend om mee te oefenen.

Uitstekend om te delen en te voering

Uitstekend om te oefenen

Het geld waard

De ultieme startersset Zorg voor reservekabels

11.Solong Rotary Tattoo Pen Machine voor Beginners - Beste Draagbare Beginner Tattoo Kit

Dit is de tweede solong tattoo kit op onze lijst omdat de waarde en prestaties die deze kit biedt, kunnen wedijveren met om het even welke prijzige kit. De tattoo kit voor beginners bevat naalden van verschillende diameters, zodat je kunt experimenteren met verschillende stijlen en benaderingen.

Bovendien is de roterende machine voor beginners compatibel met alle cartridge naalden, wat ideaal is voor beginners die willen experimenteren met verschillende naalden. Een andere geweldige eigenschap van deze starterkit is de mogelijkheid om het voltage aan te passen van 7V tot 11V. Tegen een voordelige prijs is deze kit een van de beste beginnende tattoo kits op de markt.

Je zult geen gevecht hebben met het tattoeagepistool omdat de aanpasbare en draagbare behuizing, gemaakt van een aluminiumlegering, ideaal is voor langdurig werk op de handen.

Garantieperiode van één jaar

Trillingen zijn laag

Uitstekend voor lijn en schaduw

Constructie van een aluminiumlegering Voor een betere ervaring is meer voeding nodig

12.Dragonhawk Tattoo Kit voor Beginners - Beste zakvriendelijke Starter Tattoo Kit

Deze Dradonhawks derde tattoo kit met een compleet ander ontwerp en stijl is een starter tattoo kit inclusief een poke stijl pen die aanvoelt als een echte pen in je hand. Deze pen tattoo kit is een uitstekende combinatie van prestatie en uiterlijk. De tattoo pen heeft een goede grip en ligt lekker in de hand. Samen met andere tattoo benodigdheden ontvang je ook oefenhuid, wat een uitstekend item is voor beginners die tattoo ervaring willen opdoen.

Hoewel oefenen op huid niet hetzelfde is als tatoeëren op echte huid, zal het je helpen de machine onder de knie te krijgen. Met deze poke stijl pen kan je eenvoudig en snel kleuren. Een van de beste beginners tattoo kits op onze lijst in deze zakvriendelijke poke pen tattoo machine.

Goed geconstrueerd

Eenvoudig voor de portemonnee

Inkt die donkerder is

Ideaal voor beginners Er zit geen groene zeep in de verpakking

