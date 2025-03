12 Bewezen Gezondheidsvoordelen van Spirulina + 4 Lekkere Recepten (2025)

Wat is spirulina?

Spirulina is een blauwgroene zoutwateralg. En voor wie het graag wil weten: de wetenschappelijke naam voor spirulina is Arthrospira.

Spirulina is een organisme dat al 3,6 miljard jaar op aarde groeit en niet veel nodig heeft om te groeien. Alles wat het nodig heeft om te overleven is mineraalrijk water en zonlicht.

Omdat spirulina voedzaam is en alleen maar mineraalrijk water en zonlicht nodig heeft om te groeien, heeft de NASA spirulina voorgesteld als voedsel die in de ruimte verbouwd kan worden zodat de astronauten ervan kunnen leven (bron).

Geleerden vermoeden dat spirulina één van de eerste plantvormen op aarde was.

Alssuperfoodwordt deze alg gekweekt in speciale tanks met zoutwater. Het voordeel van het kweken van spirulina is dat er geen bestrijdingsmiddelen nodig zijn en er geen zware metalen door verontreiniging in kunnen komen.

Als superfood kan je spirulina in poedervorm of in tabletvorm kopen. Chlorofyl staat bekend om haarreinigende detoxeigenschappen.

Welke Spirulina ik aanraad om te kopen

Ik raad de spirulina van Royal Green aan. Royal Green is een merk dat doorgaans kwalitatieve producten op de markt brengt.

Vergeleken met de andere opties die ik online vind is die van Royal green de beste.

Vooral vergeleken de Spirulina die je offline vindt is die van Royal Green beter.

Mocht je een ander merk willen kopen van Spirulina, dan kan je op de site van vitaminstore ook andere merken vinden

12 gezondheidsvoordelen van Spirulina

Spirulina is erg gezond. Het is één van de superfoods die met recht een superfood genoemd mag worden. Net als granaatappel en camu camu.

Per gram bekeken is spirulina hetmeest voedzame etenter wereld. Zo bevat het veel vitamines, mineralen, aminozuren en antioxidanten.

Wil je meer weten over de vele voedingsstoffen die erin voorkomen? Bekijk hier de complete voedingswaardetabel van spirulina.

Ik ben voor je de wetenschappelijke literatuur ingedoken en uitgezocht wat debewezengezondheidsvoordelen van spirulina zijn. Deze heb ik hieronder voor je samengevat:

#1: spirulina werkt ontstekingsremmend

Spirulina heeft ook ontstekingsremmende eigenschappen. Dat heeft de alg te danken aan fycocyanine, een pigment dat spirulina zijn blauwgroene kleur geeft. vrije radicalen en vermindert infecties (bron,bron,bron).

Een kleinschalig Zuid-Koreaans onderzoek onder oudere mannelijke en vrouwelijke deelnemers vond dat degenen die gedurende 16 weken 8 gram spirulina per dag namen, een significante vermindering zagen van IL-6. IL-6 is een cytokine, betrokken bij zowel pro-inflammatoire als anti-inflammatoire reacties (bron).

Chronische ontstekingen in je lichaam zorgen op termijn voor problemen met de gezondheid.

In het slechtste geval kan dit uiteindelijk leiden tot kanker maar het kan ook zorgen voor aantasting van je bloedvaten waardoor je een hoger risico op een hartaanval of hersenbloeding hebt.

#2: spirulina heeft antioxiderende eigenschappen

Maar spirulina werkt niet alleen ontstekingsremmend. Het heeft ook antioxiderende eigenschappen (bron).

Spirulina is rijk aan antioxidanten. Dit zijn stoffen in je lichaam die celbeschadiging helpen voorkomen door vrije radicalen te bestrijden.

Vrije radicalen zijn moleculen en ontstaan bij chemische processen in het lichaam als afvalproduct. Bijvoorbeeld bij het afbreken van voedingsstoffen en bij de aanmaak van energie.

Vrije radicalen zijn instabiel en kunnen daarom schadelijk zijn. Ook ontstaan vrije radicalen door invloeden van buitenaf (roken, alcohol, medicatie, verontreinigde lucht).

Wanneer te veel vrije radicalen zich ophopen in de cellen kan er oxidatieve stress ontstaan. Dit kan het risico op verschillende ziekten vergroten, zoals hart- en vaatziekten, astma en reumatoïde artritis. De neutraliserende werking van antioxidanten helpt het lichaam te beschermen tegen oxidatieve stress.

Spirulina helpt de vrije radicalen stabiel te maken zodat ze niet meer schadelijk zijn voor het lichaam.

#3: spirulina verlaagt de bloeddruk

Bij een hoge bloeddruk bestaat er een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, een hartaanval, een herseninfarct en chronische nierziekten.

Bij mannelijke deelnemers met een normale bloeddruk wist men met een dagelijkse dosering van 4,5 gram (ongeveer een theelepeltje) spirulina de bloeddruk te verlagen (bron).

Ook zagen de onderzoekers een verlaging van het ‘slechte’ LDL-cholesterol dat kan leiden tot hartaandoeningen.

Spirulina heeft deze werking op de bloeddruk waarschijnlijk te danken aan de aanmaak van stikstofoxide (bron). Stikstofoxide zorgt er namelijk voor dat bloedvaten zich ontspannen en verwijden.

Heb je een hoge bloeddruk en wil je dit aanpakken? Lees dan ook mijn artikel met 20 tips om de bloeddruk te verlagen .

#4: spirulina verlaagt het cholesterolgehalte

Het gebruik van spirulina kan helpen om het cholesterolgehalte te verlagen.

Een hoog cholesterol wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Een hoog cholesterol zorgt voor slagaderverkalking (atherosclerose) waardoor je een hoger risico op een hartaanval of beroerte hebt.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat spirulina het slechte LDL-cholesterol, de triglyceriden en het totale cholesterol kan verlagen. Het goede HDL cholesterol wordt door spirulina verhoogd (wat gunstig is) (bron, bron, bron, bron).

Een onderzoek uit 2013 vond dat het dagelijks innemen van 1 g spirulina het totale cholesterol van de deelnemer na 3 maanden verlaagde (bron).

Op zoek naar meer manieren om je cholesterol te verlagen? Lees dan ook mijn artikel 17 tips om je cholesterol te verlagen zonder medicijnen.

#5: spirulina kan gunstig zijn voor diabetici

Voor mensen met diabetes mellitus type 2 kan spirulina gezondheidsvoordelen bieden.

In een kleinschalig onderzoek uit 2001 werden diabetici verdeeld in twee groepen (bron). De eerste groep kreeg gedurende twee maanden 1-2 gram spirulina per dag en de andere groep een placebo. De groep die spirulina gebruikte, zag een verlaging van hemoglobine A1c (hbA1c). Dit helpt bij diabetesregulatie op de lange termijn.

Hb is het eiwit dat in rode bloedcellen zit, als daar glucose aan gebonden is dan heet het HbA1c. Diabetescontrole wordt meestal bepaald door het meten vanhemoglobine A1c(HbA1c).

Een ander onderzoek vond dat het gebruik van spirulina de nuchtere bloedsuikerspiegel van mensen aanzienlijk verlaagde. Nuchtere bloedsuikerspiegel is de meting zonder in de ochtend nog gegeten te hebben.

Hoge nuchtere bloedsuikerwaarden zijn een veelvoorkomend probleem bij diabetici. Dit onderzoek suggereert dat suppletie van spirulina kan helpen bij het onder controle houden van diabetes.

Spirulina blijkt in diverse onderzoeken op muizen en ratten het bloedglucose te verlagen (bron, bron, bron).

Ook bij kleinschalige studies onder mensen met suikerziekte werd met spirulina de bloedglucose verlaagd (bron).

Dit wil overigens niet zeggen dat je zomaar je metformine kan gaan vervangen voor spirulina. Doe dit altijd in overleg met je behandelend arts.

Wist je trouwens dat je diabetes type 2 kunt omkeren? Lees daarvoor mijn artikel suikerziekte genezen in 8 weken.

#6: kan het uithoudingsvermogen en de spierkracht verhogen

Spirulina kan voordelen hebben voor sporters, waaronder meer uithoudingsvermogen en meer spierkracht. Spirulina zorgt voor een grotere maximale kracht en meer gemiddelde kracht bij ratten (bron).

Hoe dit komt? Door lichamelijke inspanning ontstaat oxidatieve schade en dat is een belangrijke oorzaak van spiervermoeidheid.

Spirulina lijkt als plantaardig voedingsmiddel gunstig te zijn bij het minimaliseren van deze schade.

Uit 2 verschillende onderzoeken blijkt dat spirulina het uithoudingsvermogen aanzienlijk verbeterde (bron, bron).

De onderzoekers schreven het verhogen van het uithoudingsvermogen toe aan de antioxidanten waaraan spirulina rijk is.

#7: spirulina kan helpen bij bloedarmoede

Anemie is een symptoom van een aandoening die vaak voorkomt bij senioren. Het zorgt voor een gevoel van zwakte en vermoeidheid.

Er is altijd een onderliggende oorzaak indien sprake van bloedarmoede.

Bij anemie heb je niet voldoende rode bloedcellen of hemoglobine in je bloed. Hemoglobine is een eiwit die het bloed een rode kleur geeft (bestaande uit onder andere een ijzermolecuul) en zorgt voor het zuurstoftransport in het bloed. Bij anemie wordt minder zuurstof vervoerd, waardoor een tekort aan zuurstof ontstaat in onder andere de organen en spieren.

Bij een onderzoek onder 40 ouderen met anemie bleek spirulina het hemoglobine te verhogen (bron). Houd er wel rekening mee dat meer onderzoek nodig is die deze bevindingen kunnen bevestigen.

#8: beschermt tegen LDL-oxidatie

LDL cholesterol heeft de neiging om te oxideren. Oxidatie is de reactie van zuurstof met cholesterol waarbij instabiel, schadelijk cholesterol vrijkomt.

Veel geoxideerd LDL cholesterol in de bloedbanen zal een cascade van reacties in gang zetten waardoor uiteindelijk atherosclerose ontstaat (bron).

Atherosclerose is de ophoping van vetten, cholesterol en andere stoffen in en op de aderwanden.

Indien er veel geoxideerd LDL cholesterol in de bloedbanen aanwezig is zal het zich gaan vastzetten in de aderen waardoor je last krijgt van dichtslibbende aderen.

Dit is wat zorgt voor een verhoogd risico op een hartaanval of een herseninfarct (bron).

De antioxidanten in spirulina gaan oxidatie tegen, zo is gebleken uit verschillende onderzoeken (bron, bron, bron).

#9: heeft anti-kanker eigenschappen

Er zijn aanwijzingen dat spirulina eigenschappen tegen kanker heeft. Bij dierstudies is gebleken dat spirulina de tumorgrootte kan verminderen (bron, bron).

De effecten van spirulina op mondkanker bij mensen is goed bestudeerd.

Een Indisch onderzoek onderzocht 87 deelnemers met een voorstadium van kanker. Dit is een toestand waarbij sprake is van abnormale cellen die in verband worden gebracht met een verhoogd risico op kanker.

Van de deelnemers die 1 jaar lang 1 gram spirulina per dag namen, zag bijna de helft hun aandoening verdwijnen. Dit vergeleken met slechts 7% uit de controlegroep (bron).

#10: spirulina werkt goed tegen sommige allergieën

Het gebruik van spirulina kan helpen tegen veel voorkomende allergieën zoals allergische rhinitis.

Allergische rhinitis is een ontsteking van het neusslijmvlies door overgevoeligheid voor bepaalde allergenen (bron).

Een veel voorkomende vorm van allergische rhinitis kennen we allemaal wel en wordt in de volksmond hooikoorts (allergie voor gras en boompollen) genoemd.

Uit een studie bleek dat de allergische gevoeligheid minder werd indien de proefpersonen spirulina gebruikte (bron). Na 12 weken lang dagelijks 2000 mg spirulina gebruikt te hebben waren de IL-4 levels met 32% gedaald (overproductie van IL-4 veroorzaken allergieën).

Spirulina vermindert ook de symptomen van hooikoorts. Het zorgt er voor dat je minder last van een loopneus hebt, minder hoeft te niezen, je neus minder verstopt zit en je ogen minder jeuken (bron).

In een onderzoek bij 127 deelnemers met allergische rhinitis verminderde 2 gram spirulina per dag verschillende symptomen zoals niezen, jeuk en een loopneus in vergelijking met de placebogroep (bron).

#11: spirulina is goed voor de huid

Spirulina kan op verschillende manieren de gezondheid van de huid helpen bevorderen. Het kan anti-veroudering en ontstekingsremmende effecten hebben vanwege de vele antioxidanten.

Een onderzoek uit 2019 vond dat spirulina de groeifactoren in dermale fibroblastcellen kan verhogen. Dit zijn de cellen die verantwoordelijk zijn voor het aanmaken van collageen (het belangrijkste eiwit in bindweefsel) (bron) in de huid.

Spirulina bevat ook veel essentiële aminozuren, waaronder glycine en proline, die de huid stevig houden en de collageenproductie van het lichaam ondersteunen.

Helaas is er vooralsnog niet veel bewijs dat spirulina helpt om acne of eczeem te verminderen.

#12: spirulina is rijk aan eiwitten

Zoals ik al eerder schreef is spirulina ontzettend voedzaam.

Spirulina is een compleet eiwit, bevat alle essentiële aminozuren en omega-3-vetzuren en is rijk aan veel voedingsstoffen, waaronder B-vitamines en ijzer.

Spirulina bestaat voor ongeveer 60% uit eiwit (bron). Een eetlepel gedroogde spirulina bevat 4 gram eiwit, waardoor het snel en gemakkelijk in een smoothie kan worden gestopt.

Dat maakt spirulina ook geschikt voor vegetariërs en veganisten die meer eiwit aan hun dieet willen toevoegen.

Wil je een aantal heerlijke spirulina recepten zelf uitproberen? Bekijk dan dit artikel waarin ik je 4 lekkere recepten geef voor ontbijt en lunch.

Spirulina kopen of bestellen?

Spirulina is een populair supplement dat eenvoudig te verkrijgen is in diverse winkels:

AH

Aldi

Holland & Barrett (voorheen De Tuinen)

Kruidvat (alleen tabletten)

Ekoplaza en diversen andere biologische supermarkten

Diversen zelfstandige natuurwinkels

Tientallen webshops

Je kunt spirulina in poedervorm of in tabletvorm kopen.

De poeder is handig om in bijvoorbeeld je smoothie of yoghurt te doen.

De tabletvorm is handig om met wat water te slikken of als je niet wilt dat de spirulina de smaak van je smoothie beïnvloed.

De spirulina tabletten die ik zelf gebruik en aanraad zijn deze van de vitaminstore. Dit zijn 100% biologische spirulina tabletten en leveren 1000 mg spirulina per tablet.

Mocht je spirulina in de winkel ziet liggen die niet biologisch is dan mag je dan ook vraagtekens zetten bij de manier waarop het geproduceerd is.

Spirulina bijwerkingen

Sommige mensen ervaren maagproblemen als zij veel spirulina nemen en kunnen diarree krijgen.

Een normale dosis spirulina is 1 tot 3 gram per dag.

Sommige sporters willen graag meer (10 gram) spirulina gebruiken vanwege aminozuren, wat zonder problemen kan, mits je het gebruik van spirulina rustig opbouwt. Zo kan je kijken hoe je maag en darmen hierop reageren.

Met name kinderen kunnen snel diarree krijgen van hogere doseringen spirulina.

Spirulina verontreinigd door zware metalen?

Zo kan spirulina ook verontreinigd zijn met zware metalen als lood en kwik als het water waar in het groeit verontreinigd is met deze zware metalen.

Spirulina die je in de winkel koopt, komt op de eerste plaats vanaf speciale tanken, zonder verontreinigd water, waarin het gekweekt wordt.

En op de tweede plaats wordt spirulina gecontroleerd op verontreiniging door gevaarlijke stoffen (zoals alle voedingsmiddelen).

Bij de US Food and Drug Administration is spirulina opgenomen in de categorie GRAS wat staat voor Generally Recognized as Safe.

De meeste mensen kunnen spirulina zonder moeilijkheden gebruiken. Er zijn echter wel een paar uitzonderingen, deze zijn:

Sommige mensen zijn allergisch voor algen zoals spirulina. Zij kunnen jeuk en irritatie aan de huid krijgen door spirulina. Bij een sterke allergische reactie kunnen er problemen met de luchtwegen voorkomen. Ben je gevoelig voor bepaalde voedingsmiddelen neem dan eerst een klein beetje (een mespuntje) spirulina om te kijken hoe je lichaam hierop reageert. Als dit goed gaat dan kan je de dosis langzaam opbouwen.

zoals spirulina. Zij kunnen jeuk en irritatie aan de huid krijgen door spirulina. Bij een sterke allergische reactie kunnen er problemen met de luchtwegen voorkomen. Ben je gevoelig voor bepaalde voedingsmiddelen neem dan eerst een klein beetje (een mespuntje) spirulina om te kijken hoe je lichaam hierop reageert. Als dit goed gaat dan kan je de dosis langzaam opbouwen. Het gebruik van spirulina tijdens de zwangerschap is niet onderzocht. Het is daarom niet bekend of het gebruik van spirulina tijdens de zwangerschap wel veilig is (voor moeder en het ongeboren kind). Het gebruik van spirulina tijdens de zwangerschap wordt daarom afgeraden.

is niet onderzocht. Het is daarom niet bekend of het gebruik van spirulina tijdens de zwangerschap wel veilig is (voor moeder en het ongeboren kind). Het gebruik van spirulina tijdens de zwangerschap wordt daarom afgeraden. Ook is het gebruik van spirulina tijdens het geven van borstvoeding niet onderzocht. Het wordt daarom ontraden om tijdens de borstvoeding spirulina te gebruiken.

niet onderzocht. Het wordt daarom ontraden om tijdens de borstvoeding spirulina te gebruiken. Spirulina maakt het immuunsysteem actiever. Bij mensen met een auto-immuunziekte kan dit slecht uitpakken en de klachten alleen maar verergeren. Bij auto-immuunziekten zoals MS, SLE, RA en pemphigus vulgaris wordt spirulina dan ook ontraden.

kan dit slecht uitpakken en de klachten alleen maar verergeren. Bij auto-immuunziekten zoals MS, SLE, RA en pemphigus vulgaris wordt spirulina dan ook ontraden. Spirulina kan jicht (een pijnlijke ontsteking van het gewricht) verergeren.

(een pijnlijke ontsteking van het gewricht) verergeren. Spirulina kan nierstenen verergeren, gebruik daarom geen spirulina als je last van nierstenen hebt.

verergeren, gebruik daarom geen spirulina als je last van nierstenen hebt. Spirulina kan fenylketonurie (hyperfenylalaninemie, een zeldzame en erfelijke stofwisselingsziekte) verergeren.

Is spirulina gevaarlijk?

Sommige mensen zijn bang dat spirulina gevaarlijk is. De angst komt van een stof dat spirulina zou bevatten. Deze stof, microcystines, is schadelijk voor de lever en kan kanker veroorzaken. Deze stof komt echter niet voor in zuivere spirulina.

Er zijn duizenden soorten blauwalgen en bepaalde soorten, welke in bepaalde regio’s groeien, kunnen microcystine bevatten. Indien er in deze regio ook spirulina groeit kan spirulina verontreinigd worden met blauwalgen die microcystine bevatten.

De spirulina die je in de winkel koopt zal echter in speciale tanken gekweekte spirulina zijn. Deze zal niet verontreinigd zijn met andere (giftige) soorten blauwalgen omdat daar op gecontroleerd wordt.

Spirulina of chlorella?

Chorella is ook een zogeheten superfood die veel overeenkomsten heeft met spirulina. Zo zijn het beide algen met een detox werking en zijn ze beide rijk aan eiwitten, vitaminen, mineralen en antioxidanten.

Veel mensen vragen zich dan ook af of ze beter spirulina of chlorella kunnen gebruiken.

In dit artikel ga ik dieper in op chlorella, maar ik ben van mening dat beide prima naast elkaar kunnen worden gebruikt of met elkaar kunnen worden afgewisseld.

Hoewel chlorella veel overeenkomsten heeft met spirulina hebben ze ieder ook weer hun eigen specifieke gezondheidsvoordelen. In het kort gezegd biedt chlorella je wat meer voordelen als je veel last van stress hebt of als je rookt of drinkt.

Tot slot

Spirulina is een voedzaam product en biedt potentiële gezondheidsvoordelen.

De meeste gezondheidsvoordelen komen door de ontstekingsremmende en antioxiderende eigenschappen van spirulina.

De onderzoeken die zijn gedaan naar spirulina zijn echter voornamelijk op dieren onderzocht.

De onderzoeken bij mensen zijn beperkt en kleinschalig. Dus er is meer onderzoek nodig die de potentiële gezondheidsvoordelen van spirulina kunnen bevestigen.

Als je spirulina wilt kopen, dan raad ik aan van deze webshop te bestellen.

Veelgestelde vragen over spirulina

Wat is de werking van spirulina?

Spirulina is een rijke bron aan voedingsstoffen. Het bevat een krachtig plantaardig eiwit dat phycocyanine wordt genoemd. Veel antioxidanten in spirulina hebben ontstekingsremmende effecten in het lichaam.

Waarom spirulina slikken?

Spirulina wordt vaak in poedervorm verkocht, maar is ook verkrijgbaar in capsules, tabletten en sappen. Je kunt een klein lepeltje spirulina poeder door een glas water, smoothie of sapje roeren en het puur opdrinken.

Is spirulina van de Kruidvat goed?

Spirulina wordt verkocht onder het huismerk van Kruidvat. Hier staat echter niet expliciet biologisch op. Je kunt dan ook vraagtekens zetten bij de manier waarop dit product geproduceerd is.

