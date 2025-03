17x recepten met wraps (lekker en makkelijk!) - SterkInDeKeuken (2025)

Je gelooft het bijna niet maar eh… die hebben we ook nog! Check onze kookboeken en volg ons op Instagram en TikTok voor de nieuwste wraprecepten. We zeiden het al: wij zijn wrapfans 😉 Toch liepen we lange tijd tegen één probleem aan: hoe vouw je zo’n ding nou goed dicht, zonder dat alle ingrediënten eruit vallen? Nou, daar hebben we inmiddels een succesvolle manier voor gevonden. Hier leggen we uit hoe je dat doet, zo’n wrap vouwen… (+ handig filmpje!)

In deze lijst met wraprecepten kunnen nacho’s natuurlijk écht niet ontbreken. Die maak je natuurlijk met tortillachips. Je maakt ze zelf heel makkelijk en snel van tortilla’s. Die snijd je in 8 delen en bak je krokant in de oven. Serveer ze in een schaal met pizzatoppings, zoals salami, tomatensaus en mozzarella.

Een vreemde eend in de (ont)bijt, als je naar dit rijtje met recepten met wraps kijkt. Dit is namelijk een heerlijke Gezonde Ontbijtwrap. Druk de tortilla in een springvorm, vul ‘m met eieren en andere toppings en bak ‘m af in de oven. Daar kom je de dag wel mee door.

