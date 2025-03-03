動物用レファレンスラボラトリーの市場規模、シェア、分析、サービスタイプ別（臨床化学、免疫診断、分子診断、血液学）、用途別（臨床病理学、細菌学、ウイルス学、寄生虫学、その他）、動物種別（畜産動物、コンパニオンアニマル）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、その他地域）、地域別予測 2024-2034/Fatpos Global/調査レポート (2025)

サマリー

動物用レファレンスラボラトリーの市場規模、シェア、分析、サービスタイプ別（臨床化学、免疫診断、分子診断、血液学）、用途別（臨床病理学、細菌学、ウイルス学、寄生虫学、その他）、動物種別（畜産動物、コンパニオンアニマル）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、その他地域）、地域別予測 2024-2034

製品概要

動物用レファレンスラボラトリー市場は、2024年から2034年の予測スパンにおいて11.1%の複合年間成長率（CAGR）を示すと予測される。2023年の市場規模は45億米ドルと評価され、2034年には144億米ドルに達すると予測されている。

動物用リファレンスラボは、獣医師、科学者、動物の飼い主に診断サービスを提供する専用施設である。これらの検査室は、血液検査、微生物検査、病理検査、画像診断など様々な検査を提供し、病気の診断、健康状態の監視、動物の食の安全に役立っている。正確でタイムリーな結果を得るために高度な技術や専門知識を駆使することも多い。また、獣医学的標準試験所は、獣医学の専門家をサポートするため、コンサルテーションやトレーニングサービスも提供している。従って、高い品質と熟練度を維持することで、動物標準研究所は動物の健康と地域社会の福祉に大きく貢献している。

市場のハイライト

動物用標準検査室市場は、予測期間中に144億米ドルに達すると予測される。これは、人獣共通感染症の事例の増加、ペット飼育率の上昇、ペットの飼い主や家畜生産者の間での動物の健康に対する意識の高まりなど、複数の要因によるものである。加えて、PCR、ELISA、次世代シーケンシングなどの診断技術の向上は、動物用標準検査室の能力を向上させ、より正確で効率的な病気の検出と管理を可能にしている。さらに、家畜の食品安全や疾病管理を規定する厳しい規則や規制が、動物用標準検査室が提供する診断サービスへの需要を押し上げている。したがって、技術革新を優先し、サービスの提供を拡大することで、動物用レファレンスラボラトリーは新たな市場機会を捉え、世界規模で動物の健康を守る上で大きな役割を果たすことができる。

動物用レファレンス・ラボラトリーの市場セグメント

- サービスタイプ別

o 臨床化学

o 免疫診断学

o 分子診断学

血液学

- アプリケーション別

o 臨床病理学

o 細菌学

o ウイルス学

o 寄生虫学

o その他

- 動物の種類別

o 畜産動物

o コンパニオンアニマル

市場ダイナミクス

成長の原動力

ペット飼育数の増加が動物用レファレンスラボ市場の成長を促進

診断技術の進歩が市場成長の触媒となる

抑制要因

動物用レファレンス・ラボラトリー市場におけるコスト制約が成長に影響する

主要プレーヤー

- IDEXX Laboratories, Inc.

- ゾエティス・インク

- GDアニマルヘルス

- ProtaTek International Inc.

- ベーリンガーインゲルハイム

- ネオジェン・コーポレーション

- ビルバック

- ヘスカ・コーポレーション

- バイオベット社

- ヘンリーシャイン社

- 株式会社VCA

- 獣医診断研究所

- ユーロフィンズ・サイエンティフィック

- ナショナル・ベテリナリー・サービス・ラボラトリーズ（NVSL）

- マーシュフィールド・ラボ・ベテリナリーサービス

- その他の著名なプレーヤー（会社概要、事業戦略、主要製品、財務実績、主要業績指標、リスク分析、最近の開発、地域プレゼンス、SWOT分析）

研究室用温度制御ユニットの世界市場はさらに地域別に以下のように区分されます：

- 北米市場規模、シェア、動向、機会、前年比成長率、CAG.R - 米国、カナダ

- 中南米市場規模、シェア、動向、機会、YoY成長率、CAGR - メキシコ、アルゼンチン、ブラジル、中南米の残りの地域

- ヨーロッパ市場規模、シェア、動向、機会、前年比成長率、CAGR - イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ベルギー、ハンガリー、ルクセンブルク、オランダ、ポーランド、ノルディック、ロシア、トルコ、その他のヨーロッパ地域

- アジア太平洋地域の市場規模、シェア、動向、機会、前年比成長率、CAGR - インド, 中国, 韓国, 日本, マレーシア, インドネシア, ニュージーランド, オーストラリア, その他の地域

- 中東・アフリカ市場規模、シェア、動向、機会、前年比成長率、CAGR - 北アフリカ、イスラエル、GCC、南アフリカ、その他の地域

本レポートを購入する理由

- 経済的要因および非経済的要因の両方を含むセグメンテーションに基づく市場の質的および量的分析

- 各セグメントおよびサブセグメントの市場価値（10億米ドル）データの提供

- 市場の最速成長と支配が期待される地域とセグメントを表示

- 各地域における製品/サービスの消費を強調し、各地域の市場に影響を与えている要因を示す地域別分析

- 主要プレイヤーの市場ランキング、プロファイリングされた企業の過去5年間の新サービス/製品発売、提携、事業拡大、買収を盛り込んだ競争状況

- 主要市場プレイヤーの会社概要、企業洞察、製品ベンチマーク、SWOT分析からなる広範な企業プロフィール

- 新興地域と先進地域の両方の成長機会と促進要因、課題と阻害要因を含む最近の動向に関する業界の現在と将来の市場展望

- ポーターのファイブフォース分析による様々な観点からの市場の詳細分析

- バリューチェーンによる市場洞察の提供

- 市場ダイナミクスのシナリオと、今後数年間の市場の成長機会

- 販売後3ヶ月間のアナリストサポート

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目次

1.エグゼクティブサマリー

1.1.地域別市場シェア

1.2.事業動向

1.3.動物用レファレンスラボラトリー市場COVID-19の発生

1.4.地域動向

1.5.セグメント別スナップショット

2.調査方法

2.1.調査目的

2.2.調査アプローチ

2.3.データソースと調査方法

2.4.一次調査

2.5.二次調査

2.5.1.有料情報源

2.5.2.公的情報源

2.6.市場規模の推定とデータの三角測量

3.市場の特徴

3.1.市場の定義

3.2.動物用レファレンスラボラトリー市場COVID-19の影響

3.3.主要セグメント

3.4.主要開発

3.5.関連業界データ

4.動物用レファレンスラボラトリー市場 - 産業洞察

4.1.産業区分

4.2.COVID-19世界経済の概要

4.3.業界エコシステム・チャネル分析

4.4.イノベーションと持続可能性

5.マクロ経済指標

6.最近の動向

7.市場ダイナミクス

7.1.序論

7.2.成長ドライバー

7.3.市場機会

7.4.市場抑制要因

7.5.市場動向

8.リスク分析

9.市場分析

9.1.ポーターのファイブフォース

9.2.PEST分析

9.2.1.政治

9.2.2.経済

9.2.3.社会

9.2.4.技術

10.獣医リファレンスラボ市場

10.1.概要

10.2.ヒストリカル分析（2019-2022）

10.2.1.市場規模、前年比成長率（％）、市場予測

11.動物用レファレンスラボラトリーの市場規模・予測 2024A-2034F

11.1.概要

11.2.主な調査結果

11.3.市場セグメンテーション

11.3.1.サービスタイプ別

11.3.1.1.臨床化学

11.3.1.1.1.金額（百万米ドル） 2024-2034F

11.3.1.1.2.市場シェア(%) 2024-2034F

11.3.1.1.3.前年比成長率(%) 2024-2034F

11.3.1.2.免疫診断薬

11.3.1.2.1.金額ベース（百万米ドル） 2024-2034F

11.3.1.2.2.市場シェア(%) 2024-2034F

11.3.1.2.3.前年比成長率(%) 2024-2034F

11.3.1.3.分子診断薬

11.3.1.3.1.金額ベース（百万米ドル） 2024-2034F

11.3.1.3.2.市場シェア(%) 2024-2034F

11.3.1.3.3.前年比成長率(%) 2024-2034F

11.3.1.4.血液学

11.3.1.4.1.金額ベース（百万米ドル） 2024-2034F

11.3.1.4.2.市場シェア(%) 2024-2034F

11.3.1.4.3.前年比成長率(%) 2024-2034F

11.3.2.用途別

11.3.2.1.臨床病理

11.3.2.1.1.金額（百万米ドル） 2024-2034F

11.3.2.1.2.市場シェア(%) 2024-2034F

11.3.2.1.3.前年比成長率(%) 2024-2034F

11.3.2.2.細菌学

11.3.2.2.1.金額ベース（百万米ドル） 2024-2034F

11.3.2.2.2.市場シェア(%) 2024-2034F

11.3.2.2.3.前年比成長率(%) 2024-2034F

11.3.2.3.ウイルス学

11.3.2.3.1.金額ベース（百万米ドル） 2024-2034F

11.3.2.3.2.市場シェア(%) 2024-2034F

11.3.2.3.3.前年比成長率(%) 2024-2034F

11.3.2.4.寄生虫学

11.3.2.4.1.金額ベース（百万米ドル） 2024-2034F

11.3.2.4.2.市場シェア(%) 2024-2034F

11.3.2.4.3.前年比成長率(%) 2024-2034F

11.3.2.5.その他

11.3.2.5.1.金額ベース（百万米ドル） 2024-2034F

11.3.2.5.2.市場シェア(%) 2024-2034F

11.3.2.5.3.前年比成長率(%) 2024-2034F

11.3.3.動物タイプ別

11.3.3.1.畜産動物

11.3.3.1.1.金額（百万米ドル）別 2024-2034F

11.3.3.1.2.市場シェア(%) 2024-2034F

11.3.3.1.3.前年比成長率(%) 2024-2034F

11.3.3.2.コンパニオンアニマル

11.3.3.2.1.金額ベース（百万米ドル） 2024-2034F

11.3.3.2.2.市場シェア(%) 2024-2034F

11.3.3.2.3.前年比成長率(%) 2024-2034F

12.北米の動物用レファレンスラボラトリー市場規模＆予測2024A-2034F

12.1.概要

12.2.主な調査結果

12.3.市場セグメンテーション

12.3.1.サービスタイプ別

12.3.2.アプリケーション別

12.3.3.動物タイプ別

12.4.国別

12.4.1.アメリカ合衆国

12.4.2.カナダ

13.欧州動物用レファレンスラボラトリーの市場規模＆予測2024A-2034F

13.1.概要

13.2.主な調査結果

13.3.市場セグメンテーション

13.3.1.サービスタイプ別

13.3.2.アプリケーション別

13.3.3.動物タイプ別

13.4.国別

13.4.1.ドイツ

13.4.2.イギリス

13.4.3.フランス

13.4.4.イタリア

13.4.5.スペイン

13.4.6.ロシア

13.4.7.その他のヨーロッパ（ベネルクス、ノルディック、ハンガリー、トルコ、ポーランド）

14.アジア太平洋地域の動物用レファレンスラボラトリー市場規模＆予測2024A-2034F

14.1.概要

14.2.主な調査結果

14.3.市場セグメンテーション

14.3.1.サービスタイプ別

14.3.2.アプリケーション別

14.3.3.動物タイプ別

14.4.国別

14.4.1.インド

14.4.2.中国

14.4.3.韓国

14.4.4.日本

14.4.5.その他のAPAC地域

15.中東・アフリカの動物用レファレンスラボ市場規模＆予測2024A-2034F

15.1.概要

15.2.主な調査結果

15.3.市場セグメンテーション

15.3.1.サービスタイプ別

15.3.2.アプリケーション別

15.3.3.動物タイプ別

15.4.国別

15.4.1.イスラエル

15.4.2.GCC

15.4.3.北アフリカ

15.4.4.南アフリカ

15.4.5.その他の中東・アフリカ

16.ラテンアメリカの動物用レファレンスラボ市場規模＆予測2024A-2034F

16.1.概要

16.2.主な調査結果

16.3.市場セグメンテーション

16.3.1.サービスタイプ別

16.3.2.アプリケーション別

16.3.3.動物タイプ別

16.4.国別

16.4.1.メキシコ

16.4.2.ブラジル

16.4.3.その他のラテンアメリカ

17.競合他社の状況

17.1.各社の市場シェア（2023年

17.2.主要プレーヤーの概要

17.3.主要ステークホルダー

18.企業プロフィール

18.1.IDEXX Laboratories, Inc.

18.1.1.会社概要

18.1.2.財務概要

18.1.3.主要製品分析

18.1.4.企業評価

18.1.4.1.製品ポートフォリオ

18.1.4.2.主要顧客

18.1.4.3.市場シェア

18.1.4.4.最近のニュース＆開発（過去3年）

18.1.4.5.経営陣

18.2.ゾエティス・インク

18.3.VCA社

18.4.GDアニマルヘルス

18.5.プロテック・インターナショナル社

18.6.ベーリンガーインゲルハイム

18.7.ネオジェン・コーポレーション

18.8.マーシュフィールド・ラボ・ベテリナリーサービス

18.9.獣医診断研究所

18.10.ヘスカ・コーポレーション

18.11.バイオベット社

18.12.ビルバック

18.13.ヘンリーシャイン

18.14.ユーロフィンズ・サイエンティフィック

18.15.ナショナル・ベテリナリー・サービス・ラボラトリーズ（NVSL）

18.16.その他の著名なプレーヤー

19.付録

20.コンサルタントの推薦

