動物用レファレンスラボラトリーの市場規模、シェア、分析、サービスタイプ別（臨床化学、免疫診断、分子診断、血液学）、用途別（臨床病理学、細菌学、ウイルス学、寄生虫学、その他）、動物種別（畜産動物、コンパニオンアニマル）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、その他地域）、地域別予測 2024-2034/Fatpos Global/調査レポート (2025)

Veterinary Reference Laboratory Market Size, Share, and Analysis, By Service Type (Clinical Chemistry, Immunodiagnostics, Molecular Diagnostics, and Hematology), By Application (Clinical Pathology, Bacteriology, Virology, Parasitology, and Others), By Animal Type (Livestock Animals and Companion Animals), By Region (North America, Europe, Asia-Pacific, and Rest of the World), And Regional Forecast 2024-2034
動物用レファレンスラボラトリーの市場規模、シェア、分析、サービスタイプ別（臨床化学、免疫診断、分子診断、血液学）、用途別（臨床病理学、細菌学、ウイルス学、寄生虫学、その他）、動物種別（畜産動物、コ... もっと見る
- america europe
- diagnostics
- laboratory
- livestock
|出版社
|出版年月
|電子版価格
|納期
|ページ数
|言語
|Fatpos Global
Fatpos グローバル
|2024年11月30日
|US$5,250
シングルユーザライセンス
ライセンス・価格情報注文方法はこちら
|3-5営業日程度
|425
|英語
※当ページの内容はウェブ更新時の情報です。
最新版の価格やページ数などの情報についてはお問合せください。
日本語のページは自動翻訳を利用し作成しています。
実際のレポートは英文のみでご納品いたします。
サマリー
動物用レファレンスラボラトリーの市場規模、シェア、分析、サービスタイプ別（臨床化学、免疫診断、分子診断、血液学）、用途別（臨床病理学、細菌学、ウイルス学、寄生虫学、その他）、動物種別（畜産動物、コンパニオンアニマル）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、その他地域）、地域別予測 2024-2034
製品概要
動物用レファレンスラボラトリー市場は、2024年から2034年の予測スパンにおいて11.1%の複合年間成長率（CAGR）を示すと予測される。2023年の市場規模は45億米ドルと評価され、2034年には144億米ドルに達すると予測されている。
動物用リファレンスラボは、獣医師、科学者、動物の飼い主に診断サービスを提供する専用施設である。これらの検査室は、血液検査、微生物検査、病理検査、画像診断など様々な検査を提供し、病気の診断、健康状態の監視、動物の食の安全に役立っている。正確でタイムリーな結果を得るために高度な技術や専門知識を駆使することも多い。また、獣医学的標準試験所は、獣医学の専門家をサポートするため、コンサルテーションやトレーニングサービスも提供している。従って、高い品質と熟練度を維持することで、動物標準研究所は動物の健康と地域社会の福祉に大きく貢献している。
市場のハイライト
動物用標準検査室市場は、予測期間中に144億米ドルに達すると予測される。これは、人獣共通感染症の事例の増加、ペット飼育率の上昇、ペットの飼い主や家畜生産者の間での動物の健康に対する意識の高まりなど、複数の要因によるものである。加えて、PCR、ELISA、次世代シーケンシングなどの診断技術の向上は、動物用標準検査室の能力を向上させ、より正確で効率的な病気の検出と管理を可能にしている。さらに、家畜の食品安全や疾病管理を規定する厳しい規則や規制が、動物用標準検査室が提供する診断サービスへの需要を押し上げている。したがって、技術革新を優先し、サービスの提供を拡大することで、動物用レファレンスラボラトリーは新たな市場機会を捉え、世界規模で動物の健康を守る上で大きな役割を果たすことができる。
動物用レファレンス・ラボラトリーの市場セグメント
- サービスタイプ別
o 臨床化学
o 免疫診断学
o 分子診断学
血液学
- アプリケーション別
o 臨床病理学
o 細菌学
o ウイルス学
o 寄生虫学
o その他
- 動物の種類別
o 畜産動物
o コンパニオンアニマル
市場ダイナミクス
成長の原動力
ペット飼育数の増加が動物用レファレンスラボ市場の成長を促進
診断技術の進歩が市場成長の触媒となる
抑制要因
動物用レファレンス・ラボラトリー市場におけるコスト制約が成長に影響する
主要プレーヤー
- IDEXX Laboratories, Inc.
- ゾエティス・インク
- GDアニマルヘルス
- ProtaTek International Inc.
- ベーリンガーインゲルハイム
- ネオジェン・コーポレーション
- ビルバック
- ヘスカ・コーポレーション
- バイオベット社
- ヘンリーシャイン社
- 株式会社VCA
- 獣医診断研究所
- ユーロフィンズ・サイエンティフィック
- ナショナル・ベテリナリー・サービス・ラボラトリーズ（NVSL）
- マーシュフィールド・ラボ・ベテリナリーサービス
- その他の著名なプレーヤー（会社概要、事業戦略、主要製品、財務実績、主要業績指標、リスク分析、最近の開発、地域プレゼンス、SWOT分析）
研究室用温度制御ユニットの世界市場はさらに地域別に以下のように区分されます：
- 北米市場規模、シェア、動向、機会、前年比成長率、CAG.R - 米国、カナダ
- 中南米市場規模、シェア、動向、機会、YoY成長率、CAGR - メキシコ、アルゼンチン、ブラジル、中南米の残りの地域
- ヨーロッパ市場規模、シェア、動向、機会、前年比成長率、CAGR - イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ベルギー、ハンガリー、ルクセンブルク、オランダ、ポーランド、ノルディック、ロシア、トルコ、その他のヨーロッパ地域
- アジア太平洋地域の市場規模、シェア、動向、機会、前年比成長率、CAGR - インド, 中国, 韓国, 日本, マレーシア, インドネシア, ニュージーランド, オーストラリア, その他の地域
- 中東・アフリカ市場規模、シェア、動向、機会、前年比成長率、CAGR - 北アフリカ、イスラエル、GCC、南アフリカ、その他の地域
本レポートを購入する理由
- 経済的要因および非経済的要因の両方を含むセグメンテーションに基づく市場の質的および量的分析
- 各セグメントおよびサブセグメントの市場価値（10億米ドル）データの提供
- 市場の最速成長と支配が期待される地域とセグメントを表示
- 各地域における製品/サービスの消費を強調し、各地域の市場に影響を与えている要因を示す地域別分析
- 主要プレイヤーの市場ランキング、プロファイリングされた企業の過去5年間の新サービス/製品発売、提携、事業拡大、買収を盛り込んだ競争状況
- 主要市場プレイヤーの会社概要、企業洞察、製品ベンチマーク、SWOT分析からなる広範な企業プロフィール
- 新興地域と先進地域の両方の成長機会と促進要因、課題と阻害要因を含む最近の動向に関する業界の現在と将来の市場展望
- ポーターのファイブフォース分析による様々な観点からの市場の詳細分析
- バリューチェーンによる市場洞察の提供
- 市場ダイナミクスのシナリオと、今後数年間の市場の成長機会
- 販売後3ヶ月間のアナリストサポート
ページTOPに戻る
目次
1.エグゼクティブサマリー
1.1.地域別市場シェア
1.2.事業動向
1.3.動物用レファレンスラボラトリー市場COVID-19の発生
1.4.地域動向
1.5.セグメント別スナップショット
2.調査方法
2.1.調査目的
2.2.調査アプローチ
2.3.データソースと調査方法
2.4.一次調査
2.5.二次調査
2.5.1.有料情報源
2.5.2.公的情報源
2.6.市場規模の推定とデータの三角測量
3.市場の特徴
3.1.市場の定義
3.2.動物用レファレンスラボラトリー市場COVID-19の影響
3.3.主要セグメント
3.4.主要開発
3.5.関連業界データ
4.動物用レファレンスラボラトリー市場 - 産業洞察
4.1.産業区分
4.2.COVID-19世界経済の概要
4.3.業界エコシステム・チャネル分析
4.4.イノベーションと持続可能性
5.マクロ経済指標
6.最近の動向
7.市場ダイナミクス
7.1.序論
7.2.成長ドライバー
7.3.市場機会
7.4.市場抑制要因
7.5.市場動向
8.リスク分析
9.市場分析
9.1.ポーターのファイブフォース
9.2.PEST分析
9.2.1.政治
9.2.2.経済
9.2.3.社会
9.2.4.技術
10.獣医リファレンスラボ市場
10.1.概要
10.2.ヒストリカル分析（2019-2022）
10.2.1.市場規模、前年比成長率（％）、市場予測
11.動物用レファレンスラボラトリーの市場規模・予測 2024A-2034F
11.1.概要
11.2.主な調査結果
11.3.市場セグメンテーション
11.3.1.サービスタイプ別
11.3.1.1.臨床化学
11.3.1.1.1.金額（百万米ドル） 2024-2034F
11.3.1.1.2.市場シェア(%) 2024-2034F
11.3.1.1.3.前年比成長率(%) 2024-2034F
11.3.1.2.免疫診断薬
11.3.1.2.1.金額ベース（百万米ドル） 2024-2034F
11.3.1.2.2.市場シェア(%) 2024-2034F
11.3.1.2.3.前年比成長率(%) 2024-2034F
11.3.1.3.分子診断薬
11.3.1.3.1.金額ベース（百万米ドル） 2024-2034F
11.3.1.3.2.市場シェア(%) 2024-2034F
11.3.1.3.3.前年比成長率(%) 2024-2034F
11.3.1.4.血液学
11.3.1.4.1.金額ベース（百万米ドル） 2024-2034F
11.3.1.4.2.市場シェア(%) 2024-2034F
11.3.1.4.3.前年比成長率(%) 2024-2034F
11.3.2.用途別
11.3.2.1.臨床病理
11.3.2.1.1.金額（百万米ドル） 2024-2034F
11.3.2.1.2.市場シェア(%) 2024-2034F
11.3.2.1.3.前年比成長率(%) 2024-2034F
11.3.2.2.細菌学
11.3.2.2.1.金額ベース（百万米ドル） 2024-2034F
11.3.2.2.2.市場シェア(%) 2024-2034F
11.3.2.2.3.前年比成長率(%) 2024-2034F
11.3.2.3.ウイルス学
11.3.2.3.1.金額ベース（百万米ドル） 2024-2034F
11.3.2.3.2.市場シェア(%) 2024-2034F
11.3.2.3.3.前年比成長率(%) 2024-2034F
11.3.2.4.寄生虫学
11.3.2.4.1.金額ベース（百万米ドル） 2024-2034F
11.3.2.4.2.市場シェア(%) 2024-2034F
11.3.2.4.3.前年比成長率(%) 2024-2034F
11.3.2.5.その他
11.3.2.5.1.金額ベース（百万米ドル） 2024-2034F
11.3.2.5.2.市場シェア(%) 2024-2034F
11.3.2.5.3.前年比成長率(%) 2024-2034F
11.3.3.動物タイプ別
11.3.3.1.畜産動物
11.3.3.1.1.金額（百万米ドル）別 2024-2034F
11.3.3.1.2.市場シェア(%) 2024-2034F
11.3.3.1.3.前年比成長率(%) 2024-2034F
11.3.3.2.コンパニオンアニマル
11.3.3.2.1.金額ベース（百万米ドル） 2024-2034F
11.3.3.2.2.市場シェア(%) 2024-2034F
11.3.3.2.3.前年比成長率(%) 2024-2034F
12.北米の動物用レファレンスラボラトリー市場規模＆予測2024A-2034F
12.1.概要
12.2.主な調査結果
12.3.市場セグメンテーション
12.3.1.サービスタイプ別
12.3.2.アプリケーション別
12.3.3.動物タイプ別
12.4.国別
12.4.1.アメリカ合衆国
12.4.2.カナダ
13.欧州動物用レファレンスラボラトリーの市場規模＆予測2024A-2034F
13.1.概要
13.2.主な調査結果
13.3.市場セグメンテーション
13.3.1.サービスタイプ別
13.3.2.アプリケーション別
13.3.3.動物タイプ別
13.4.国別
13.4.1.ドイツ
13.4.2.イギリス
13.4.3.フランス
13.4.4.イタリア
13.4.5.スペイン
13.4.6.ロシア
13.4.7.その他のヨーロッパ（ベネルクス、ノルディック、ハンガリー、トルコ、ポーランド）
14.アジア太平洋地域の動物用レファレンスラボラトリー市場規模＆予測2024A-2034F
14.1.概要
14.2.主な調査結果
14.3.市場セグメンテーション
14.3.1.サービスタイプ別
14.3.2.アプリケーション別
14.3.3.動物タイプ別
14.4.国別
14.4.1.インド
14.4.2.中国
14.4.3.韓国
14.4.4.日本
14.4.5.その他のAPAC地域
15.中東・アフリカの動物用レファレンスラボ市場規模＆予測2024A-2034F
15.1.概要
15.2.主な調査結果
15.3.市場セグメンテーション
15.3.1.サービスタイプ別
15.3.2.アプリケーション別
15.3.3.動物タイプ別
15.4.国別
15.4.1.イスラエル
15.4.2.GCC
15.4.3.北アフリカ
15.4.4.南アフリカ
15.4.5.その他の中東・アフリカ
16.ラテンアメリカの動物用レファレンスラボ市場規模＆予測2024A-2034F
16.1.概要
16.2.主な調査結果
16.3.市場セグメンテーション
16.3.1.サービスタイプ別
16.3.2.アプリケーション別
16.3.3.動物タイプ別
16.4.国別
16.4.1.メキシコ
16.4.2.ブラジル
16.4.3.その他のラテンアメリカ
17.競合他社の状況
17.1.各社の市場シェア（2023年
17.2.主要プレーヤーの概要
17.3.主要ステークホルダー
18.企業プロフィール
18.1.IDEXX Laboratories, Inc.
18.1.1.会社概要
18.1.2.財務概要
18.1.3.主要製品分析
18.1.4.企業評価
18.1.4.1.製品ポートフォリオ
18.1.4.2.主要顧客
18.1.4.3.市場シェア
18.1.4.4.最近のニュース＆開発（過去3年）
18.1.4.5.経営陣
18.2.ゾエティス・インク
18.3.VCA社
18.4.GDアニマルヘルス
18.5.プロテック・インターナショナル社
18.6.ベーリンガーインゲルハイム
18.7.ネオジェン・コーポレーション
18.8.マーシュフィールド・ラボ・ベテリナリーサービス
18.9.獣医診断研究所
18.10.ヘスカ・コーポレーション
18.11.バイオベット社
18.12.ビルバック
18.13.ヘンリーシャイン
18.14.ユーロフィンズ・サイエンティフィック
18.15.ナショナル・ベテリナリー・サービス・ラボラトリーズ（NVSL）
18.16.その他の著名なプレーヤー
19.付録
20.コンサルタントの推薦
ページTOPに戻る
Summary
Veterinary Reference Laboratory Market Size, Share, and Analysis, By Service Type (Clinical Chemistry, Immunodiagnostics, Molecular Diagnostics, and Hematology), By Application (Clinical Pathology, Bacteriology, Virology, Parasitology, and Others), By Animal Type (Livestock Animals and Companion Animals), By Region (North America, Europe, Asia-Pacific, and Rest of the World), And Regional Forecast 2024-2034
PRODUCT OVERVIEW
Veterinary Reference Laboratory Market is anticipated to exhibit a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 11.1% during the forecast span from 2024 to 2034. In 2023, the market size was assessed at USD 4.5 billion and is projected to reach USD 14.4 billion by the completion of 2034.
Veterinary reference laboratory is a dedicated facility that delivers diagnostic services to veterinarians, scientists, and animal owners. These labs provide various tests such as blood work, microbiology, pathology, and imaging, that help in the diagnosis of disease, monitoring health, and food safety from animals. They play an essential role in the surveillance of diseases, alongside investigating outbreaks and veterinary research, which often use advanced technology and expertise for accurate and timely results. Veterinary reference laboratories also offer consultation and training services, thereby supporting veterinary professionals. Therefore, by upholding high standards of quality and proficiency, veterinary reference laboratories significantly contribute to the health of animals and the well-being of communities.
MARKET HIGHLIGHTS
Veterinary reference laboratory market is projected to reach USD 14.4 billion over the forecast period, attributed to multiple factors, such as the increasing cases of zoonotic diseases, along with rising pet ownership rates, and growing awareness of animal health among pet owners and livestock producers. In addition, improvements in diagnostic technologies such as PCR, ELISA, and next-generation sequencing are improving the capabilities of veterinary reference laboratories and delivering more accurate and efficient disease detection as well as management. Besides, severe rules and regulations that govern food safety and disease control in livestock are boosting the demand for the diagnostic services provided by veterinary reference laboratories. Therefore, by prioritizing innovation and expanding service offerings, veterinary reference laboratories are well-positioned to seize emerging market opportunities and play a major role in protecting animal health on a global scale.
Veterinary Reference Laboratory Market Segments:
• By Service Type
o Clinical Chemistry
o Immunodiagnostics
o Molecular Diagnostics
o Haematology
• By Application
o Clinical Pathology
o Bacteriology
o Virology
o Parasitology
o Others
• By Animal Type
o Livestock Animals
o Companion Animals
MARKET DYNAMICS
Growth Drivers
Increasing Pet Ownership is Driving Growth in the Veterinary Reference Laboratory Market
Advancements in Diagnostic Technologies Will Act as a Catalyst for Market Growth
Restraint
Cost Constraints in the Veterinary Reference Laboratory Market Will Impact the Growth
Key Players
• IDEXX Laboratories, Inc.
• Zoetis Inc.
• GD Animal Health
• ProtaTek International Inc.
• Boehringer Ingelheim
• Neogen Corporation
• Virbac
• Heska Corporation
• Biovet Pvt. Ltd.
• Henry Schein, Inc.
• VCA Inc.
• Veterinary Diagnostic Laboratory
• Eurofins Scientific
• National Veterinary Services Laboratories (NVSL)
• Marshfield Labs Veterinary Services
• Other Prominent Players (Company Overview, Business Strategy, Key Product Offerings, Financial Performance, Key Performance Indicators, Risk Analysis, Recent Development, Regional Presence, SWOT Analysis)
Global Laboratory Temperature Control Units Market is further segmented by region into:
• North America Market Size, Share, Trends, Opportunities, Y-o-Y Growth, CAG.R – United States and Canada
• Latin America Market Size, Share, Trends, Opportunities, Y-o-Y Growth, CAGR – Mexico, Argentina, Brazil and Rest of Latin America
• Europe Market Size, Share, Trends, Opportunities, Y-o-Y Growth, CAGR – United Kingdom, France, Germany, Italy, Spain, Belgium, Hungary, Luxembourg, Netherlands, Poland, NORDIC, Russia, Turkey and Rest of Europe
• Asia Pacific Market Size, Share, Trends, Opportunities, Y-o-Y Growth, CAGR – India, China, South Korea, Japan, Malaysia, Indonesia, New Zealand, Australia and Rest of APAC
• Middle East and Africa Market Size, Share, Trends, Opportunities, Y-o-Y Growth, CAGR – North Africa, Israel, GCC, South Africa and Rest of MENA
Reasons to Purchase this Report
• Qualitative and quantitative analysis of the market based on segmentation involving both economic as well as non-economic factors
• Provision of market value (USD Billion) data for each segment and sub-segment
• Indicates the region and segment that is expected to witness the fastest growth as well as to dominate the market
• Analysis by geography highlighting the consumption of the product/service in the region as well as indicating the factors that are affecting the market within each region
• Competitive landscape which incorporates the market ranking of the major players, along with new service/product launches, partnerships, business expansions, and acquisitions in the past five years of companies profiled
• Extensive company profiles comprising of company overview, company insights, product benchmarking, and SWOT analysis for the major market players
• The current as well as the future market outlook of the industry with respect to recent developments which involve growth opportunities and drivers as well as challenges and restraints of both emerging as well as developed regions
• Includes in-depth analysis of the market of various perspectives through Porter’s five forces analysis
• Provides insight into the market through Value Chain
• Market dynamics scenario, along with growth opportunities of the market in the years to come
• 3-month post-sales analyst support.
ページTOPに戻る
Table of Contents
1. Executive Summary
1.1.Regional Market Share
1.2. Business Trends
1.3.Veterinary Reference Laboratory Market: COVID-19 Outbreak
1.4.Regional Trends
1.5. Segmentation Snapshot
2. Research Methodology
2.1. Research Objective
2.2.Research Approach
2.3.Data Sourcing and Methodology
2.4. Primary Research
2.5. Secondary Research
2.5.1. Paid Sources
2.5.2.Public Sources
2.6.Market Size Estimation and Data Triangulation
3. Market Characteristics
3.1. Market Definition
3.2.Veterinary Reference Laboratory Market: COVID-19 Impact
3.3.Key Segmentations
3.4. Key Developments
3.5. Allied Industry Data
4. Veterinary Reference Laboratory Market – Industry Insights
4.1.Industry Segmentation
4.2. COVID-19 overview of world economy
4.3. Industry Ecosystem Channel Analysis
4.4. Innovation & Sustainability
5. Macroeconomic Indicators
6. Recent Developments
7.Market Dynamics
7.1. Introduction
7.2.Growth Drivers
7.3.Market Opportunities
7.4. Market Restraints
7.5.Market Trends
8. Risk Analysis
9. Market Analysis
9.1. Porter's Five Forces
9.2.PEST Analysis
9.2.1. Political
9.2.2.Economic
9.2.3.Social
9.2.4.Technological
10. Veterinary Reference Laboratory Market
10.1.Overview
10.2. Historical Analysis (2019-2022)
10.2.1. Market Size, Y-o-Y Growth (%) and Market Forecast
11.Veterinary Reference Laboratory Market Size & Forecast 2024A-2034F
11.1.Overview
11.2. Key Findings
11.3. Market Segmentation
11.3.1. By Service Type
11.3.1.1. Clinical Chemistry
11.3.1.1.1. By Value (USD Million) 2024-2034F
11.3.1.1.2.Market Share (%) 2024-2034F
11.3.1.1.3.Y-o-Y Growth (%) 2024-2034F
11.3.1.2.Immunodiagnostics
11.3.1.2.1.By Value (USD Million) 2024-2034F
11.3.1.2.2. Market Share (%) 2024-2034F
11.3.1.2.3. Y-o-Y Growth (%) 2024-2034F
11.3.1.3.Molecular Diagnostics
11.3.1.3.1.By Value (USD Million) 2024-2034F
11.3.1.3.2. Market Share (%) 2024-2034F
11.3.1.3.3. Y-o-Y Growth (%) 2024-2034F
11.3.1.4.Hematology
11.3.1.4.1.By Value (USD Million) 2024-2034F
11.3.1.4.2. Market Share (%) 2024-2034F
11.3.1.4.3. Y-o-Y Growth (%) 2024-2034F
11.3.2. By Application
11.3.2.1.Clinical Pathology
11.3.2.1.1.By Value (USD Million) 2024-2034F
11.3.2.1.2. Market Share (%) 2024-2034F
11.3.2.1.3. Y-o-Y Growth (%) 2024-2034F
11.3.2.2. Bacteriology
11.3.2.2.1. By Value (USD Million) 2024-2034F
11.3.2.2.2.Market Share (%) 2024-2034F
11.3.2.2.3.Y-o-Y Growth (%) 2024-2034F
11.3.2.3. Virology
11.3.2.3.1. By Value (USD Million) 2024-2034F
11.3.2.3.2.Market Share (%) 2024-2034F
11.3.2.3.3.Y-o-Y Growth (%) 2024-2034F
11.3.2.4. Parasitology
11.3.2.4.1. By Value (USD Million) 2024-2034F
11.3.2.4.2.Market Share (%) 2024-2034F
11.3.2.4.3. Y-o-Y Growth (%) 2024-2034F
11.3.2.5. Others
11.3.2.5.1. By Value (USD Million) 2024-2034F
11.3.2.5.2.Market Share (%) 2024-2034F
11.3.2.5.3.Y-o-Y Growth (%) 2024-2034F
11.3.3. By Animal Type
11.3.3.1.Livestock Animals
11.3.3.1.1.By Value (USD Million) 2024-2034F
11.3.3.1.2. Market Share (%) 2024-2034F
11.3.3.1.3. Y-o-Y Growth (%) 2024-2034F
11.3.3.2. Companion Animals
11.3.3.2.1. By Value (USD Million) 2024-2034F
11.3.3.2.2.Market Share (%) 2024-2034F
11.3.3.2.3.Y-o-Y Growth (%) 2024-2034F
12. North America Veterinary Reference Laboratory Market Size & Forecast 2024A-2034F
12.1. Overview
12.2. Key Findings
12.3. Market Segmentation
12.3.1. By Service Type
12.3.2.By Application
12.3.3.By Animal Type
12.4. Country
12.4.1.United States
12.4.2. Canada
13. Europe Veterinary Reference Laboratory Market Size & Forecast 2024A-2034F
13.1. Overview
13.2. Key Findings
13.3. Market Segmentation
13.3.1. By Service Type
13.3.2.By Application
13.3.3.By Animal Type
13.4. Country
13.4.1.Germany
13.4.2.United Kingdom
13.4.3.France
13.4.4. Italy
13.4.5.Spain
13.4.6.Russia
13.4.7.Rest of Europe (BENELUX, NORDIC, Hungary, Turkey & Poland)
14. Asia-Pacific Veterinary Reference Laboratory Market Size & Forecast 2024A-2034F
14.1.Overview
14.2. Key Findings
14.3. Market Segmentation
14.3.1. By Service Type
14.3.2.By Application
14.3.3.By Animal Type
14.4. Country
14.4.1. India
14.4.2.China
14.4.3. South Korea
14.4.4. Japan
14.4.5. Rest of APAC
15. Middle East and Africa Veterinary Reference Laboratory Market Size & Forecast 2024A-2034F
15.1.Overview
15.2. Key Findings
15.3. Market Segmentation
15.3.1. By Service Type
15.3.2.By Application
15.3.3.By Animal Type
15.4. Country
15.4.1.Israel
15.4.2. GCC
15.4.3. North Africa
15.4.4.South Africa
15.4.5. Rest of Middle East and Africa
16. Latin America Veterinary Reference Laboratory Market Size & Forecast 2024A-2034F
16.1. Overview
16.2. Key Findings
16.3. Market Segmentation
16.3.1. By Service Type
16.3.2.By Application
16.3.3.By Animal Type
16.4. Country
16.4.1. Mexico
16.4.2. Brazil
16.4.3. Rest of Latin America
17. Competitive Landscape
17.1. Company market share, 2023
17.2.Key player overview
17.3. Key stakeholders
18. Company Profiles
18.1. IDEXX Laboratories, Inc.
18.1.1.Company Overview
18.1.2.Financial Overview
18.1.3.Key Product; Analysis
18.1.4.Company Assessment
18.1.4.1.Product Portfolio
18.1.4.2. Key Clients
18.1.4.3. Market Share
18.1.4.4. Recent News & Development (Last 3 Yrs.)
18.1.4.5. Executive Team
18.2.Zoetis Inc.
18.3.VCA Inc.
18.4.GD Animal Health
18.5.ProtaTek International Inc.
18.6.Boehringer Ingelheim
18.7.Neogen Corporation
18.8.Marshfield Labs Veterinary Services
18.9.Veterinary Diagnostic Laboratory
18.10.Heska Corporation
18.11. Biovet Pvt. Ltd.
18.12.Virbac
18.13.Henry Schein, Inc.
18.14.Eurofins Scientific
18.15.National Veterinary Services Laboratories (NVSL)
18.16.Other Prominent Players
19. Appendix
20.Consultant Recommendation
ページTOPに戻る
ご注文は、お電話またはWEBから承ります。お見積もりの作成もお気軽にご相談ください。
webからのご注文・お問合せはこちらのフォームから承ります
本レポートと同分野（医療）の最新刊レポート
- Europe and MEA Culture Test for Healthcare-associated Infections Market (Product: Instruments, Reagents and Consumables; Test Type: Escherichia coli infection, Staphylococcus aureus infection, Enterococcus species infection, Pseudomonas aeruginosa infection, Clostridium difficile infection, Enterobacter Species and Others; Target Area: Bloodstream, Urinary Tract, Surgical Site, Gastrointestinal, Respiratory and Others) - Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2024-2034
-
- Retinal Vein Occlusion Market (Disease Type: Central Retinal Vein Occlusion and Branch Retinal Vein Occlusion); Treatment Type: (Pharmacological Treatment [Anti-vascular endothelial growth factor (anti-VEGF) Drugs and Corticosteroid Drugs], Laser Treatment [Panretinal Photocoagulation and Focal Laser], and Vitrectomy) - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2024-2034
- Military and Humanitarian Trauma Care Market (Product Type: On Field Aid, Internal Fixators, External Fixators, Occlusion Products, and Others; Material: Metal Alloys, Ceramics, Polymers; Surgical Site: Upper Extremity and Lower Extremity; End-user: Hospitals, Ambulatory Surgical Centers, Sports and Athletic Facilities) - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2024-2034
- Sickle Cell Disease Treatment Market (Drug Class: Antimetabolites, Amino Acids, NSAIDs, Monoclonal Antibodies, and Others (Analgesis and Antipyratic etc.); Disease Type: Hemoglobin SS (HbSS), Hemoglobin SC (HbSC), and Hemoglobin (HbS) beta thalassemia) - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2024-2034
- C-arms Market (Type: Fixed C-arms, Mobile C-arms (Full-Size Mobile C-Arm, Mini C-Arm); Technology: 2D Imaging Technology, 3D Imaging Technology); Detector: Image Intensifier, Flat Panel Detector) - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2024-2034
- 臨床試験アウトソーシング市場規模、シェア、分析：フェーズ別（フェーズI、フェーズII、フェーズIII、フェーズIV）、用途別（がん、循環器系疾患、神経系疾患、感染症、筋骨格系疾患、消化器系疾患、その他）、サービスタイプ別（プロトコール設計、施設特定、エンドユーザー別（製薬・バイオ医薬品企業、医療機器企業、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、その他地域）、地域別予測 2024-2034
- 歯科輪郭形成の市場規模、シェア、分析、器具タイプ別（サンディングディスク、ダイアモンバー、歯科用ドリル）、部位別（中切歯、側切歯、犬歯）、用途別（不規則なエッジ、欠けやひび割れ、軽度の叢生、歯の重なり）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、その他の地域）、地域別予測 2024-2034
- 透析サービス市場規模、シェア、分析、タイプ別（血液透析、腹膜透析、その他）、サービス別（急性透析、慢性透析、その他）、エンドユース別（施設内透析、在宅透析、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、その他地域）、地域別予測 2024-2034
- 医薬品原薬市場規模、シェア、分析、タイプ別（革新的API、ジェネリックAPI）、メーカー別（専業APIメーカー、商社APIメーカー）、合成別（合成API、バイオAPI）、用途別（循環器疾患、腫瘍、神経疾患、整形外科疾患、呼吸器、泌尿器、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、その他地域）、地域別予測 2024-2034
Fatpos Global社のヘルスケア分野での最新刊レポート
- 細胞療法CDMO市場規模、シェア、分析、タイプ別（幹細胞、非幹細胞）、用途別（商業、学術研究）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、その他地域）、地域別予測 2024-2034
- 自己幹細胞・非幹細胞治療市場規模、シェア、分析、タイプ別（自己幹細胞治療、自己非幹細胞治療）、用途別（がん適応症、筋骨格系適応症、皮膚科適応症、その他）、エンドユーザー別（病院・クリニック、外来手術センター、研究施設、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、その他地域）、地域別予測 2024-2034
- 心臓バイオマーカー市場規模、シェア、分析、種類別（クレアチンキナーゼ-MB（CK-MB）、トロポニン、B型ナトリウム利尿ペプチド（BNP）、N末端プロ-BNP（NT-proBNP）、その他）、用途別（急性冠症候群、心筋梗塞、用途別（急性冠症候群、心筋梗塞、うっ血性心不全、その他）、エンドユーザー別（病院、POC検査、臨床検査、診断センター）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、その他地域）、地域別予測 2024-2034
- 医薬品原薬市場規模、シェア、分析、タイプ別（革新的API、ジェネリックAPI）、メーカー別（専業APIメーカー、商社APIメーカー）、合成別（合成API、バイオAPI）、用途別（循環器疾患、腫瘍、神経疾患、整形外科疾患、呼吸器、泌尿器、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、その他地域）、地域別予測 2024-2034
- 透析サービス市場規模、シェア、分析、タイプ別（血液透析、腹膜透析、その他）、サービス別（急性透析、慢性透析、その他）、エンドユース別（施設内透析、在宅透析、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、その他地域）、地域別予測 2024-2034
- 歯科輪郭形成の市場規模、シェア、分析、器具タイプ別（サンディングディスク、ダイアモンバー、歯科用ドリル）、部位別（中切歯、側切歯、犬歯）、用途別（不規則なエッジ、欠けやひび割れ、軽度の叢生、歯の重なり）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、その他の地域）、地域別予測 2024-2034
- 臨床試験アウトソーシング市場規模、シェア、分析：フェーズ別（フェーズI、フェーズII、フェーズIII、フェーズIV）、用途別（がん、循環器系疾患、神経系疾患、感染症、筋骨格系疾患、消化器系疾患、その他）、サービスタイプ別（プロトコール設計、施設特定、エンドユーザー別（製薬・バイオ医薬品企業、医療機器企業、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、その他地域）、地域別予測 2024-2034
- 前臨床イメージング市場規模、シェア、分析、製品別（光学イメージング、PET、SPECT、光学イメージング試薬、造影剤、核イメージング試薬）、用途別（腫瘍学、神経学、その他）、エンドユーザー別（製薬、イメージングセンター、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、その他地域）、地域別予測 2024-2034
- ワクチン市場規模、シェア、分析、技術別（結合型、遺伝子組換え、弱毒化、トキソイド、ウイルスベクター、mRNA）、タイプ別（一価、多価）、疾患別（肺炎球菌、インフルエンザ、HPV、帯状疱疹、MMR、ロタウイルス、RSV）、投与経路別（非経口、経口）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋地域、その他地域）、地域別予測 2024-2034
- 充填仕上げ製造の市場規模、シェア、分析、製品別[消耗品（プレフィルドシリンジ、ガラスバイアル/プラスチックバイアル、カートリッジ）、器具、自動機]、モダリティ別（組換えタンパク質、モノクローナル抗体、ワクチン、細胞治療と生物学的治療、遺伝子治療、その他)、エンドユーザー別(受託製造機関、バイオ製薬会社、その他)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域)、地域別予測 2024-2034
本レポートと同じKEY WORD（veterinary）の最新刊レポート
- 動物用ECGシステムの市場規模、シェア、動向分析レポート：製品別、モダリティ別（ハンドヘルド、ベンチトップ）、技術別、用途別（安静時ECG、ホルターECG）、動物別、最終用途別、地域別、およびセグメント別予測、2025年～2030年
- 動物用疼痛管理市場の市場規模、シェア、動向分析レポート：適応症別（変形性関節症、術後疼痛、その他）、製品別、投与経路別、地域別、セグメント別予測、2025年～2030年
- 動物用縫合糸市場
- 2025 米国獣医サービス産業-産業・市場レポート
- 動物用ソフトウェア市場規模、シェア、動向分析レポート：製品別（画像、テレヘルス）、提供形態別（クラウド/ウェブベース、オンプレミス）、診療タイプ別、エンドユース別、地域別、セグメント別予測、2025年～2030年
- 欧州の動物用抗生物質の市場規模、シェア、動向分析レポート：動物別（豚、牛）、薬剤クラス別（テトラサイクリン系、ペニシリン系）、剤形別（経口粉末、経口溶液）、国別（英国、ドイツ）、およびセグメント別予測、2025年～2030年
- 動物用糞便フィルターの世界市場成長 2024-2030
- 動物・獣医用超音波の世界市場成長2024-2030
- 獣医診断サービス市場 - 検査タイプ別（体外診断、体内診断）、動物タイプ別（コンパニオンアニマル、生産動物）、検査別（臨床化学、微生物学、寄生虫学、病理組織学、細胞病理学、血液学、免疫学・血清学、画像診断、分子診断、その他）、セクター別（公共、民間）、地域別、競合別にセグメント化した世界の産業規模、シェア、動向、機会、予測、2019-2029F
- UAEの獣医学検査サービス市場：動物種別（伴侶動物/家畜）、検査カテゴリ別（分析サービス、画像診断、細菌学、病理学、免疫測定、その他）、疾患別（感染症、非感染症、一般疾患、その他）、地域別、市場競争率、予測、機会：2019-2029F
よくあるご質問
Fatpos Global社はどのような調査会社ですか?
Fatpos Globalは経営コンサルティング、アドバイザリー、市場調査サービスを提供し、市場調査レポートを出版しているインドに主拠点をおく調査会社です。Fatposは“Failures A...もっと見る
調査レポートの納品までの日数はどの程度ですか?
在庫のあるものは速納となりますが、平均的には 3-４日と見て下さい。
但し、一部の調査レポートでは、発注を受けた段階で内容更新をして納品をする場合もあります。
発注をする前のお問合せをお願いします。
注文の手続きはどのようになっていますか?
1)お客様からの御問い合わせをいただきます。
2)見積書やサンプルの提示をいたします。
3)お客様指定、もしくは弊社の発注書をメール添付にて発送してください。
4)データリソース社からレポート発行元の調査会社へ納品手配します。
5) 調査会社からお客様へ納品されます。最近は、pdfにてのメール納品が大半です。
お支払方法の方法はどのようになっていますか?
納品と同時にデータリソース社よりお客様へ請求書（必要に応じて納品書も）を発送いたします。
お客様よりデータリソース社へ（通常は円払い）の御振り込みをお願いします。
請求書は、納品日の日付で発行しますので、翌月最終営業日までの当社指定口座への振込みをお願いします。振込み手数料は御社負担にてお願いします。
お客様の御支払い条件が60日以上の場合は御相談ください。
尚、初めてのお取引先や個人の場合、前払いをお願いすることもあります。ご了承のほど、お願いします。
データリソース社はどのような会社ですか?
当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
世界各国の「市場・技術・法規制などの」実情を調査・収集される時には、データリソース社にご相談ください。
お客様の御要望にあったデータや情報を抽出する為のレポート紹介や調査のアドバイスも致します。
このレポートへのお問合せ
03-3582-2531
電話お問合せもお気軽に
2025/02/19 10:26
153.14 円
160.41 円
195.99 円
- 医療
- 手術ロボット
- 患者モニタリング
- ウェアラブル
- 植込型医療機器
- Diagnostics
- 電子カルテ
- eCOA
- 医療IT
- Dental
- HER2