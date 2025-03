24HR Fatburn review 2025 - Body en Fit - Voeding-en-fitness.nl (2025)

Bijgewerkt op 17 juli 2024 door Marvin

Voor Grouwfit.nl schrijf ik reviews over de fitness supplementen die ik heb gebruikt. Deze keer deel ik mijn ervaring met de 24HR Fatburn van Body en Fitshop. Fatburners zijn naar mijn mening een goede aanvulling op een voedingsschema waarbij droogtrainen het doel is. Voorafgaand aan de 24HR fatburner heb ik de fatburners Ripped! en Perfect Burn van Body & Fitshop geprobeerd.

Aangezien ook de 24HR fatburner een product van Body & Fit is, was ik erg benieuwd hoe dit product mij zou bevallen. Daarom heb ik deze fatburner geprobeerd en zal ik mijn ervaring beschrijven in deze 24HR Fatburn review.

De 24HR Fatburnheb ik beoordeeld op de zelfde punten als de andere fatburners:

Gebruiksgemak

Prijs

Werking / effect

Body & Fitshop 24HR Fatburn

Voordat we verder gaan met deze 24HR Fatburn review kijken we naar wat Body & Fitshop zelf beweerd over hun afslank supplement.

” 1 supplement laat je meer resultaat behalen als ooit tevoren! Je wilt zoveel mogelijk resultaat. Niet even maar het liefst 24 uur per dag. Nu zul je denken, 24 uur per dag? Kan dat?? Ons antwoord: JAZEKER! 24hr Fatburn is er nu voor jou!

24hr Fatburn is uniek en een revolutie in de supplementen industrie, ontwikkeld door Body & Fit in samenwerking met één van de grootste producenten van voedingssupplementen in Europa. 24hr Fat Burn is het eerste product dat is ontwikkeld om je 24 uur per dag te ondersteunen!

Kenmerken 24hr Fatburn:

Maximaal werkzame totaalformule

Heerlijk Feel good gevoel!

Maandverpakking”

Gebruiksgemak van 24HR Fatburner

We starten deze 24HR Fatburn review met het gebruiksgemak. Hoeveel pillen moet je nemen? Wanneer moet je deze pillen nemen? Zijn de pillen gemakkelijk in te nemen? Deze vragen zal ik hieronder beantwoorden.

Uit mijn ervaring met andere fatburners weet ik dat de pillen over het algemeen vrij groot zijn. De pillen van de 24HR fatburner zijn ongeveer net zo groot als die van de andere fatburners van Body & Fit. Wat gelijk opvalt wanneer je een pil uit de verpakking haalt, is dat er een ‘geultje’ in het midden van de pil zit waardoor deze gemakkelijk in 2 gebroken kan worden. Wanneer je moeite hebt om zo’n grote pil in één keer door te slikken kun je hem dus doormidden breken.

Zoals de verpakking al doet vermoeden door de tekst ‘day/night’ moeten er 2 pillen geslikt worden om daadwerkelijk 24 uur vet te verbranden. Voor de dag is er een oranje pil, de AM pil, deze moet je voor het ontbijt nemen. Voor de nacht is er een blauwe pil, de PM pil, deze moet je voor het slapen innemen. Dit geeft gelijk een nadeel aan van deze fatburner, 2 pillen per dag. De ochtend pil was ik gewend van de voorgaande fatburners, de avond pil was even wennen en vergat ik de eerste paar keer dan ook bijna.

Wat kost deze fatburner van Body & Fit?

Het volgende onderdeel van deze 24HR Fatburn review is de prijs. Wat kost dit vetverlies supplement en hoe is dit in vergelijking met andere supplementen?

De 24 HR fatburner van Body & Fitshop zit in een verpakking van totaal 60 tabletten. Dit betekent dat er 30 dag- en 30 nachtpillen in 1 doosje zitten. De 24HR fatburner kost €35,99per doosje. Dit is voor een fatburner van het huismerk van Body & Fitshop aan de prijzige kant.

Body & Fit heeft echter vaak aanbiedingen, zoals een 2+1 gratis deal. In dat geval krijg je dus 3 verpakkingenn 24HR Fatburner voor de prijs van 2.

De Ripped fatburner en de Perfect Burn fatburner bevatten voldoende pillen voor 2 maanden, de 24HR fatburner bevat pillen voor 1 maand. In vergelijking is de 24 HR dus aan de dure kant, maar wanneer je dit vergelijkt met fatburners van Amerikaanse merken valt de prijs alleszins mee.

De werking van 24HR Fatburn

Het belangrijkste onderdeel van de 24HR Fatburn review en uiteindelijk van elk voedingssupplement: de werking. Heeft de 24HR fatburner ook het gewenste effect? Hieronder zal ik mijn ervaring beschrijven.

Het effect van een fatburner is naar mijn mening erg lastig te meten. Het gewenste resultaat hangt namelijk af van meerdere factoren. Naast het gebruik van de fatburner is het ook belangrijk om voldoende te bewegen en daarnaast ook een uitgebalanceerd eetpatroon aan te nemen d.m.v. bijvoorbeeld een voedingsschema.

In de tijd dat ik gebruik maakte van de 24HR fatburner heb ik mij zo goed als strikt aan mijn voedingsschema gehouden en veel gesport. Ik merkte dat mijn gewicht iets afnam en mijn buik zag er strakker uit in de spiegel. De fatburner deed dus zijn werking, uiteraard in combinatie met gezond eten en zware krachttraining.

Naast dat ik het idee had dat de fatburner zijn werking deed, had ik ook geen honger gevoel meer na het nemen van een pil. In de middag merkte ik wel dat de werking van de pil afnam, rond 4 uur begon ik een beetje honger te krijgen. Dat is moment dat je mentaal sterk moet zijn en niet moet gaan snoepen.

Ook waren er tijdens het gebruik van de 24HR fatburner geen nare bij effecten aanwezig, zoals dat wel het geval was bij de Ripped! fatburner. Al met al ben ik dus zeer tevreden over het effect dat ik ervaren heb tijdens het gebruiken van de 24hr fatburner van Body en Fitshop!

24HR Fatburn review: mijn conclusie

Nu we het gebruiksgemak, de prijs en de werking hebben omschreven, is het tijd voor de conclusie van mijn 24HR Fatburn review.

Het grootste nadeel aan de 24HR fatburner vind ik dan toch dat er 2 pillen genomen moeten worden. Vooral de avond/nacht pil vind ik vrij nadelig omdat je die wat makkelijker vergeet. Daarentegen is de ‘breeklijn’ in het midden van de pil wel erg handig.

See Also Burn More Fat in 10 Minutes With These 4 High-Intensity Movements

De prijs van de 24HR fatburner is in vergelijking met andere fatburners aan de hoge kant. Ook is de verpakking maar voor 1 maand, daar waar Ripped! en Perfect Burn voor 2 maanden zijn.

Het belangrijkste is natuurlijk de werking en het effect van de fatburner. Deze waren beiden positief. Ik verloor naar mijn mening iets meer vet en daarnaast nam de fatburner mijn hongergevoel weg. Ook waren er geen nare bijwerking.

Ondanks de prijs en het feit dat je 2 pillen per dag moet nemen, vind ik dit toch een zeer goede fatburner. Uiteraard is dit gebaseerd op mijn persoonlijke ervaring. Ben je benieuwd naar meer ervaringen met populaire voedingssupplementen? Neem eens een kijkje bij alle Grouwfit.nl supplementen reviews.

Top 5 Beste Fatburners Zoek jij de beste fatburner? Wij hebben de beste fatburners speciaal voor jou op een rij gezet. Wil jij afslanken en vet verliezen? Dan vind je hier zeker de beste fatburner. Uiteraard voor de laagste prijs! BESTE FATBURNERS

About

Latest Posts Volg Lennard Lennard Voogd Personal Trainer at Voeding-en-fitness.nl Lennard schrijft reviews en artikelen over voeding, fitness oefeningen, supplementen en gezondheid voor Voeding-en-fitness.nl. Zelf is Lennard werkzaam als Personal Trainer bij Fitention in Harderwijk. Hier begeleid hij sporters bij hun trainingen en zorgt hij ervoor dat zij hun sportdoelen behalen. Door te schrijven hoopt Lennard verworven kennis, ervaring en informatie te kunnen delen met een ieder die daar behoefte aan heeft. Lees hier meer over Lennard! Volg Lennard Latest posts by Lennard Voogd (see all) Vegetarische noedelsoep met tofu recept - 25 april 2017

Aspartaam kankerverwekker of onschuldige smaakmaker? - 11 april 2017

Alcohol en onze gezondheid - 14 maart 2017

Deel jouw ervaring met 24HR Fatburn van Body & Fit

Heb jij de 24HR fatburner van Body en Fitshop al eens gebruikt? Laat jouw persoonlijke ervaring hieronder achter in een reactie en help mensen bij het vinden van de beste supplementen!