3 - voorkeuren instellen - Forum van de Apneuvereniging (2025)

Inhoud[verbergtoon] Importeren CPAP Klinisch Oximetrie Incidenten Golfvormgrafiek Algemeen Uiterlijk

Nadat u de knop "Ja" had ingedrukt om uw profiel op te slaan, verschijnt het volgende scherm:

Voor het juist instellen van OSCAR moeten we eerst gebruik van de Menu balk:

Kies voor Bestand --> Voorkeuren, waarna het volgende scherm met deze vraag wordt gesteld:

Importeren

Kiest u voor 'Resmed', dan wordt het volgende scherm getoond en leest u vooral de waarschuwing bij "Let op":

Neem de vinkjes instellingen over.

Kiest u voor 'Nee':

dan ziet u het volgende scherm met het tabblad importeer:

Tip: Als u met de muis aanwijzer op de knopinfo gaat staan, dan zal er een popup menu te voorschijn komen met meer informatie.

Als u op de blauwe pijlen gaat staan met de muis aanwijzer, verschijnt er een tekst. Bij de bovenste pijl met 240 plakt OSCAR de gegevens van twee opvolgende sessies (CPAP aan tot CPAP uit) aan elkaar als er minder dan vier uur tussen zitten.

Bij de onderste pijl negeert OSCAR kortere sessies dan wat hier is ingesteld (hier 1 minuut).

De meeste fabrikanten van cpap's gebruiken 12 uur op het midden van de dag als start en eindpunt van een metingsperiode. Dus doet u een middagslaapje dan wordt dit ook geregistreerd, vervolgens een paar uur niets en dan de aanvang van de nacht. Wanneer u de volgende dag dan weer wakker wordt en stopt, en vervolgens na nog een bepaalde tijd wakker te zijn geweest nogmaals een paar uur gaat slapen, wordt dit tot dezelfde dag berekend als dit voor 12 uur eindigt.

Het is dan ook verstandig om de instelling zoals hierboven is aangegeven te laten staan. Bij Nachtdiensten zal er overdag geslapen worden en zal dan over het 12 uur moment heen geslapen worden. De AHI zal dan gesplitst worden over twee dagen. Dit zal ook gebeuren als u uw cpap meeneemt tijdens een vakantie die plaatsvind in een andere tijdzone. Wijzig de tijd instelling van uw cpap alstublieft niet, tenzij u definitief gaat emigreren. Wijziging van de tijd kan het verlies van gegevens veroorzaken. Houd u hier rekening mee.

Terwijl u naar het tabblad Importeer kijkt , zijn er maar twee instellingen voor een nieuwkomer die van belang zijn:

Volgende dag start om ...

Als u vaak over het middaguur heen gaat slapen, kunt u hierbij al uw slaapdata voor een 'nachtrust' op dezelfde dag laten verschijnen in plaats van over twee dagen te verdelen. OPMERKING: De instelling ernaast (splitsen) is NIET beschikbaar bij een Resmed apparaat. De uitleg krijgt u als de muis boven deze regel staat. Dus het vinkje laten staan.

Maak SD-kaart back-up tijdens het importeren.

Zoals de noot tussen haakjes zegt, zorgt dit ervoor dat altijd een backup van de SD-kaart wordt gemaakt. Als u dit doet, wordt het gemakkelijker om de gegevens opnieuw te importeren als dat nodig is. Vinkje dus absoluut laten staan!!

Neemt u de overige vinkjes over zoals die aangegeven zijn.

Het vinkje bij "Sla de Gebruikers selectie over" of bij "Laad bij het opstarten het laatst gebruikte profiel" zorgt ervoor dat u uzelf niet telkens hoeft aan te klikken, wilt u dit wel bijvoorbeeld met meerdere profielen, dan moet u dus geen vinkje plaatsen.

Druk op "OK" om de instellingen te bevestigen.

CPAP

Voor het juist instellen van OSCAR maken we gebruik van de Menu balk:

Kies voor Bestand --> Instellingen --> Cpap (voorheen: Masker en apparaat)

Het volgende scherm komt dan in beeld.

Hierboven is het scherm opgesplitst in een linker en rechter gedeelte.

Links beginnend is er een mogelijkheid om de tijd te corrigeren indien de tijd van uw CPAP afwijkt van de werkelijke tijd en deze niet via de cpap kan worden ingesteld. Er zijn merken waarvan de tijd niet via het display kan worden gewijzigd.

Hier kunt u dit alsnog doen in OSCAR zodat de start en eind tijd van de gemeten periode overeenkomt. De tijd kan met een min - teken of gewoon ingevuld = + worden. Via de OK knop bevestigen en controleren of de tijd nu overeenkomt met de daadwerkelijke tijd.

Het midden links moet u overnemen zoals het daar nu is ingevuld. De waarden komen overeen met het maskergrafiek van de Resmed Swift FX neusdoppenmasker.

Deze grafiek komt voor neusdoppenmaskers vrijwel overeen met die van andere merken.

Elk type masker heeft zo grafiek. Dus Neus maskers en Full Face maskers hebben in hun specificatie overzicht ook zo grafiek. Het kan zijn dat de instelling bij een druk van 4 of 20 cmH2O daar iets afwijkend zijn. Gebruikt u meerdere maskers dan kunt u ook de gemiddelde waarde (waarden bij druk 4 optellen en delen door het aantal maskers - hetzelfde bij druk 20) hier invullen.

Voor het Resmed systeem is dit niet echt nodig, deze geeft automatisch de overmatige lekkage aan.(= boven de 24 l/min)

Meer over lekkage meting bij ResMed vindt u hier: https://forum.apneuvereniging.nl/viewtopic.php?t=15288

Voor alle andere merken is het nodig om dit aan te vinken en de waarden in te stellen. Op deze wijze kan OSCAR de overmatige lekkage berekenen. De verwachte lekkage is dus de lekkage die bij die drukinstelling normaal is voor dat type masker. Dit verlaat dus diffuu via de gaatjes het masker. Alles wat boven de verwachte lekkage uitkomt is onverwachte lekkage, dus overmatige ongewenste lekkage. Dit kan via de siliconen rand of vanuit een openstaande mond ontsnappen.

Het invullen van de Aangegeven Lek-limiet zal zo dadelijk aan de rechterzijde worden besproken.

Links onder kunt u zo overnemen. Hiermee worden de onbekende gebeurtenissen bepaald.

Dit zijn Apneus en Hyponeus die net niet aan de voorwaarden (tenminste 10 seconden of langer) voldoen om tot een echte Apneu en Hypopneu te worden berekend.

Deze worden niet meegerekend in de officiële AHI index, maar kunnen zeker voor vrouwelijke apneu patiënten van belang zijn.

We gaan nu over naar de rechterzijde van het scherm.

Geheel bovenaan kunt u kiezen voor de voorkeur index: AHI of RDI.

Via deze link kunt u hier informatie over inwinnen.

What do AHI, RERA, Arousal and RDI mean? What do these terms mean in a sleep study report?Which one is used by insurances to determine approval for CPAP therapy?Learn about the different type of… www-sleepdr-com.translate.goog

Vult u in ieder geval AHI in.

Voor de Zorgverzekeraar is het van belang om de therapie trouw van tenminste 4 uur per nacht te weten. Men stelt hier vaak dat dit voor tenminste 5 van de 7 nachten moet gelden. Echter de ApneuVereniging beveelt aan om de cpap ALTIJD, dus ook bij middagslaapjes, te blijven gebruiken: alle niet gebruikte uren doen de gebruikte uren weer teniet!

Tip: Wees niet bevreesd dat u hier in het begin streng op wordt gecontroleerd. Alleen als u de cpap al langere tijd gebruikt en deze gewoon in de kast hebt staan, zal men de cpap terug eisen.

Nu komen we bij Aangeven Lek-limiet. Ook wordt dit wel de Rode Lijn genoemd bij Resmed software. De lekkage boven deze lijn is overmatige, dus ongewenste lekkage.

De gegevens die hier moet worden ingevuld verschilt per merk cpap. De waarden die hier moet worden ingevuld zijn door vele gebruikers over de gehele wereld bekeken en soms via de officiële uitlees software van diverse merken nader bepaald.

Voor de volgende merken moet u de volgende waarden invullen:

Devilbiss Intellipap 5.xx : 95 l/min

Devilbiss Blue 6.xx : 95l/min

F&P Icon (+) : 60 l/min

Resmed S9 en hoger : 24 l/min

Philips Respironics is moeilijker, daar deze niet in hun software weergeven waar de grens ligt waar overmatige lekkage ontstaat.

Om dit toch te kunnen bepalen, heeft men dit door ondervinding nader bepaald.

Voor Philips Respironics kunt u invullen:

Philips Respironics System One. De Philips Respironics-machines rapporteren TOTAL lek, maar Philips Respironics vertelt ons nooit wat de officiële definitie van een Large Leak is. OSCAR vlagt nu de officiële Encore Large Leaks als grijze balkjes over de stroomgraadgrafiek. Dus als u veel grote lekken krijgt, kunt u die gegevens gebruiken om u te helpen bepalen waar u een Large leak lijn moet trekken. Maar totdat u wat gegevens krijgt, zijn hier wat meer gegevens over waar u de Redline kunt trekken die gebaseerd zijn op het bekijken van veel Encore-gegevens van veel Philips Respironics-gebruikers door de jaren heen:

Oudere Serie 50 System One machines . druk 4 tot 8 cmH2O : 60 l/min

Oudere Serie 50 System One machines . druk 8 cmH2O en hoger : 90 l/min

Nieuwe serie 60 system One machines . druk 4 tot 8 cmH2O : 50 l/min

Nieuwe serie 60 system One machines . druk 8 cmH2O en hoger : 80 l/min

Philips Dreamstation, de rode lijn limiet voor deze machine is 40 l/min.

Dan nog de Weinmann tegenwoordig Löwensteinn Medical, daar zou u moeten invullen als Rode Lijn Limiet 27 l/min.

We gaan nu verder met het plaatsen van het vinkje: Zet kanalen voor onbekende gebeurtenissen aan.

Dit is nodig om Aangepaste Gebruikers Markering weer te geven.

AHI/uur Grafiek tijdvenster is standaard 60 minuten.

Telkens op nul zetten. Vink dit aan!

Het voordeel hiervan is, dat vanaf de start van de cpap bij het slapen gaan, per uur wordt weergegeven wat de precieze AHI in dat bepaalde uur is geweest. Na elk uur wordt dit weer op nul gezet. Zo kunt u gemakkelijk controleren welke uren u Apneu / Hypopneu heeft gehad en of dit veel of weinig was. Misschien komt alles wel in de Remslaap naar voren, dus in eerste gedeelte van het tweede uur van de slaap. Als dit zo elke 1,5 uur daarna plaatsvindt, kunt u concluderen dat u Remslaap gerelateerd apneu heeft.

We gaan nu verder met het tweede blok aan de rechterzijde: Voorkeur berekeningsmethoden.

U kunt alles overnemen zoals het daar staat ingevuld.

Alleen bij Bovenste percentiel kunt u alles invullen wat u wilt, echter de meeste merken kiezen voor 90 % of 95 %.

Dit doet men. omdat bij de druk die vermeld staat bij 90 of 95 % de meeste apneus worden voorkomen. Deze druk wordt dan ook vaak gebruikt om als vaste druk te worden ingesteld bij het omzetten van apap naar cpap.

F&P Icon (+) hanteert 90 %

Resmed hanteert 95 %

Klinisch

Dit scherm is nieuw en geïntroduceerd met Oscar versie 1.5.0.

Je kunt hier een keuze maken uit de Klinische modus of uit de Vrije mode. Gezien dat je meer vrijheid hebt bij de Vrije mode adviseer ik deze te kiezen, hoewel dit natuurlijk aan uw eigen wensen ligt.

Oximetrie

Voor het juist instellen van OSCAR maken we gebruik van de Menu balk:

Kies voor Bestand --> Instellingen --> Oxymetrie

Het volgende scherm komt dan in beeld:

U kunt deze gegevens gewoon overnemen. Een verlaging van 4 % bij zuurstofdaling in het bloed wordt meestal gebruikt als meetpunt referentie.

Er zijn twee punten waar u rekening mee moet houden indien u een oxymeter gaat gebruiken.

Wilt u dit gaan vergelijken met de overige grafieken van de cpap zodat u gebeurtenissen in de grafieken met elkaar kan vergelijken op hetzelfde moment, dan is het van belang dat u de cpap en de oxymeter exact gelijktijdig start en eindigt. Tevens dient u eerst de cpap gegevens in te lezen en vervolgens de oxymeter gegevens.

Niet iederéén zal een oxymeter in huis hebben. Zij zijn te koop voor circa €97.50 en hoger en moeten in elk geval een geheugen bezitten om 24 uur gegevens te kunnen opnemen. Zelf heb ik de CMS50F Pulse Oxymeter.

Hoe ziet een grafiek er nu uit? Hieronder ziet u een opname van 10-10-2015:

In de afbeelding en in de linker kolom ziet u de gegevens staan bij minimum, medium (= 50%), 95 % en maximum.

Tussen kwart over zes en kwart over zeven, meestal de tijd dat ik wakker in bed lig met cpap nog aan en masker op, liep mijn AHI hoog op. Het valt op dat mijn polsslag 76 slagen per minuut was, net als bij de start toen ik ook nog wakker was. In rust was deze tussen 55 en 68 slagen per minuut. Mijn zuurstof was grotendeels tussen 95 % en 98 %, maar toonde op het hoogste AHI niveau van 10 per uur een verlaging naar 85 % gedurende een korte tijd, dus niet iets om actie voor te ondernemen.

Met de Oxymeter Wizards sluit ik dit scherm af.

Incidenten

Voor het juist instellen van OSCAR maken we gebruik van de Menu balk:

Kies voor Bestand --> Instellingen --> Incidenten:

Het volgende scherm wordt dan getoond:

U kunt in principe alles aanvinken. Of alles ook wordt vertoond in OSCAR, is afhankelijk van het merk cpap welke u in bezit heeft. Heeft u geen Oxymeter, dan worden de daarbij behorende meldingen en grafieken niet weergegeven.

Tip: De betekenis van de tekst wordt via ballonnen weergegeven als u de muis aanwijzer daarboven houdt.

Tip: De tekst onder Cpap Incidenten, Kleur, Soort markering, Label en onder Detail kunt via dubbelklikken wijzigen. Echter zou ik u niet aanraden om dit te wijzigen.

Golfvormgrafiek

Voor het juist instellen van OSCAR maken we gebruik van de Menu balk:

Kies voor Bestand --> Instellingen --> Golfvormgrafiek

Het volgende scherm wordt dan getoond:

U kunt in principe alles aanvinken. Of alles ook wordt vertoond in OSCAR is afhankelijk van het merk cpap welke u in bezit heeft. Heeft u geen Oxymeter, dan worden de daarbij behorende meldingen en grafieken niet weergegeven.

Waarschuwing: Bij Leksnelheid moet de Onderste en Bovenste waarde gelijk zijn aan het bij het tabblad Masker en apparaat "Aangegeven Lek-limiet" ( = Bovenste waarde) U kunt de onderste waarde handmatig aanpassen.

Tip: De betekenis van de tekst wordt via ballonnen weergegeven als u de muis aanwijzer daarboven houdt.

Tip: De tekst onder Cpap Golfgrafiek, Kleur, Label en onder Detail kunt via dubbelklikken wijzigen. Echter raad ik u aan om dit niet te wijzigen.

Algemeen

Voor het juist instellen van OSCAR maken we gebruik van de Menu balk:

Kies voor Bestand --> Instellingen --> Algemeen

Het volgende scherm in OSCAR wordt dan getoond:

U kunt in principe alles overnemen zoals het hier is ingevuld, echter als bij u 'Desktop OpenGL' als grafische kaart is ingevuld en uw Profiel wordt na gekozen te zijn groen van tekst kleur, laat dit dan zo staan. Mocht de kleur van de tekst van uw profiel zwart blijven, kies dan voor 'Software Engine' en controleer dan of uw profiel na gekozen te zijn Groen van tekst kleur wordt.

Door bij Over Oscar te kiezen voor 'Controleer op update' kunt u direct controleren of er een update is. Dit gebeurt in feite al automatisch en een update komt een paar keer per jaar voor.

Tip: De betekenis van de tekst wordt via ballonnen weergegeven als u de muis aanwijzer daarboven houdt.

Uiterlijk

Voor het juist instellen van OSCAR maken we gebruik van de Menu balk:

Kies voor Bestand --> Instellingen --> Uiterlijk

Het volgende scherm in OSCAR wordt dan getoond:

U kunt in principe alles overnemen zoals het hier is ingevuld. Desgewenst kunt u de Grafiek titels wijzigen van 14 naar 12 of zelfs 10 voor een betere weergave. Het beeld komt dan rustiger over. Na de wijziging even bevestigen met een klik op OK.

Tip: De betekenis van de tekst wordt via ballonnen weergegeven als u de muis aanwijzer daarboven houdt.

Hiermee wordt het hoofdstuk 3: Het juist instellen van OSCAR afgesloten. Tijd om nu de gegevens eens in te laden.