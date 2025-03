5 besten Fetal Doppler im Vergleich (2025)

Der Angelsounds Ultraschall Fetal Doppler mit App ist der teuerste Doppler in unserem Vergleich. Dieses Gerät verfügt über keine LCD-Anzeige, sondern die Daten werden per App an das Smartphone „geliefert“. Die Herztöne oder der erste Schluckauf des Babys im Mutterleib kann per App aufgenommen und sogar in den sozialen Medien verbreitet werden – oder nur mit den Familienmitgliedern. Dieser Fetal Doppler ist ab der 14. Schwangerschaftswoche einsetzbar – eventuell etwas früher, aber vielleicht auch etwas später. Dies ist vom Entwicklungsstand eures Kindes abhängig und gilt für alle Fetal Doppler Geräte – nicht nur für den Angelsounds. Zum Lieferumfang des Angelsounds Doppler gehört eine Tube Ultraschallgel, die Batterien und ein Aufnahmekabel für PC, MP3 und Smartphone.

