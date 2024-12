6 tips om iemand op te vrolijken via Whatsapp (2024)

9 minuten

"Het spijt me voor je wat je doormaakt. Ik ben er voor alles wat je nodig hebt. Steun bieden op afstand en via berichten vereist eenvoud en veel empathie. Ontdek enkele voorbeelden in dit artikel.

Misschien heb je op een bepaald moment, toen je het moeilijk had, een bericht via WhatsApp gekregen dat je opvrolijkte en je deed glimlachen. Het waren gewoon twee eenvoudige, empathische en directe zinnen. Steun of troost bieden aan iemand die lijdt is geen gemakkelijke taak, maar sommige mensen doen het goed.

Ze doen het omdat ze gezond verstand en goede vaardigheden op het gebied van emotionele intelligentie combineren. We kunnen allemaal de basisbronnen voor psycho-emotionele ondersteuning leren. In deze tijd die gedomineerd wordt door instant messaging is het ook interessant om te weten hoe je moet handelen als iemand in je omgeving het moeilijk heeft.

W eten wat je moet schrijven en de juiste woorden kiezen kan een positief verschil maken voor de ontvanger.

Manieren om iemand van een afstand op te vrolijken

Voorbijgaand aan wat we misschien denken, is dit geen triviale kwestie. Zoals onderzoek aan de Universiteit van München (Engelse link) heeft aangetoond, is communicatie via diensten als WhatsApp een van de belangrijkste kanalen geworden voor het onderhouden van onze relaties.

Begrijpen hoe je aanmoediging of emotionele steun kunt geven via instant messaging is van doorslaggevend belang. Het eerste advies dat we dus geven is om geen misbruik te maken van het gebruik van emoji’s.

Hoewel het waar is dat we gewend zijn om ze te gebruiken, is het in deze context belangrijker om het geschreven woord te gebruiken en een gepaste empathische verbinding met de ontvanger op te wekken. Daarom is het ideaal om een bericht via Whatsapp te schrijven dat niet te lang is, direct, oprecht en met een hartelijke toon. Hier zijn enkele praktische voorbeelden.

1. Bied je beschikbaarheid aan

Iemand aanmoedigen die zich troosteloos voelt is goed, maar hulp aanbieden is nog beter. Als iemand in je omgeving – vriend, familielid, collega, enz. – een moeilijke tijd doormaakt, is het het allerbelangrijkste om te weten dat er mensen zijn op wie je kunt rekenen.

Dit is een basiselement om iemand op te vrolijken op WhatsApp. In de ingewikkelde wereld van interpersoonlijke relaties schieten we vaak tekort als het gaat om het helpen of steunen van anderen. Positieve berichten zijn nutteloos als er geen acties achter zitten om de goede bedoelingen te ondersteunen.

Voorbeeld: “Het spijt me zo voor je wat je doormaakt. Ik wil dat je weet dat, wat je ook nodig hebt, ik er voor je ben. Laat het me weten en ik zal er meteen voor je zijn. Je kunt voor alles op me rekenen.

Dit is wat je gesprekspartner moet waarnemen: dat je hun situatie zoveel mogelijk wilt verbeteren (en als ze je daarom vragen).

2. Toon empathische bezorgdheid

Empathische bezorgdheid gaat verder dan emotionele verbondenheid of weten wat iemand doormaakt. Het gaat om het tonen van oprechte bezorgdheid. Emoties zoals medeleven en tederheid motiveren altruïstisch helpen (Engelse link).

Dit element zou moeten fungeren als een essentiële voedingsstof in onze meest betekenisvolle banden. Probeer dus bij het schrijven van een boodschap van steun een soort empathie over te brengen die zorgzaam, dichtbij en authentiek is. Vaak beperken we ons tot het sturen van standaard en zeer neutrale berichtendie niet geloofwaardig zijn voor degenen die ze lezen.

Voorbeeld: “Hoi, hoe voel je je, hoe gaat je dag? Ik wilde je even laten weten dat je in mijn gedachten bent, dat ik aan je denk. Als je behoefte hebt aan een pauze, een kopje koffie of een praatje, dan kom ik graag bij je. Je bent belangrijk voor me.

Daarom is het essentieel dat je interesse en genegenheid toont waarmee je de ontvanger kunt raken.

3. Valideer en vermijd oordelen of het geven van advies

Als je iemand aanmoedigt via WhatsApp, onthoud dan een basisprincipe van emotionele eerste hulp. Het is essentieel dat je de emoties van de persoon in nood valideert en het geven van advies vermijdt. Vaak hebben we in onze poging om te helpen de neiging om de persoon aan te bevelen wat hij of zij moet doen.

Soms gaan we zelfs een stap verder en doen we dingen die niemand ons gevraagd heeft te doen. Dit is niet gepast. Begin met aan te geven dat hun gevoelens geldig zijn en begrepen worden. Vel geen waardeoordeel en vermijd vooral dat ze zich schuldig voelen over de situatie waarin ze zich bevinden. Het geheim is om na te denken over wat voor boodschap je zou willen ontvangen als je lijdt.

Voorbeeld: “Wat jou overkomt is heel moeilijk en ik kan het me echt niet voorstellen. Je hebt alle recht om je zo te voelen. Vergeet niet dat ik er voor je ben en aan je denk.

4. Herinner ze eraan dat ze geliefd zijn

Als we te maken hebben met grijze en ongemakkelijke tijden, verzwakt het gevoel van eigenwaarde vaak. We zien alles in een donkerder licht en zelftwijfel, negatieve herkauwingen en onzekerheden over onszelf sluipen naar binnen. Daarom is het essentieel dat als je iemand op afstand bemoedigt, je zijn identiteit en waarde versterkt en genegenheid toont.

Voorbeeld: “Ik wilde je alleen maar zeggen hoezeer ik het waardeer dat je in mijn leven bent. Je weet niet hoeveel. Je bent een heel speciaal iemand en ik voel me gelukkig dat het lot ons heeft laten samenvallen. Zorg goed voor jezelf en je weet…. Wat je ook nodig hebt, ik ben er voor je. Altijd.

Je gewaardeerd en geliefd voelen is helend en catharsisch.

5. Deel een bericht met een foto

Als je iemand aanmoedigt via WhatsApp, kan het heel handig zijn om een speciale en ontroerende foto bij te voegen. We hebben allemaal van die magische beelden van een gedenkwaardige reis, van een ongelooflijk feest, van een specifiek moment dat ons altijd aan het lachen maakt als we het zien.

Voorbeeld: “Hoi, hoe voel je je? Ik wilde je deze foto sturen, weet je nog hoe leuk we het hadden? Je hebt nog een heleboel geweldige momenten te beleven en ze zullen niet lang meer op zich laten wachten… En we zullen van alles prachtige foto’s blijven maken. In de tussentijd heb je mij voor alles wat je nodig hebt. Zorg goed voor jezelf, er wordt oneindig veel van je gehouden.”

Kijk in je mobiele galerij en kies de foto goed uit, het maakt niet uit of hij oud is, het belangrijkste is dat hij betekenisvol is voor die persoon.

6. Stuur een speciale afspeellijst

Als iemand niet op zijn best is, heeft hij niet altijd zin om te praten. Dat is waar instant messaging en het altijd effectieve WhatsApp om de hoek komen kijken. Dus als je die speciale persoon wilt begeleiden, steunen en liefkozen, stuur hem dan een afspeellijst.

Voeg titels van hun favoriete artiesten toe die ook goede tijden in hun gedachten kunnen brengen. Wees niet bang om een droevig liedje aan de playlist toe te voegen, want deze melodieën hebben de merkwaardige eigenaardigheid dat ze welzijn, zelfreflectie en een goede regulatie van emoties opwekken.

Voorbeeld: “Ik heb deze afspeellijst speciaal voor jou gemaakt. Ik weet dat je het niet naar je zin hebt, dus ik hoop dat deze liedjes je gezelschap houden en je even een goed gevoel geven. Al het andere kan wachten. Wat je ook nodig hebt, ik ben er voor je.”

Wees creatief in je keuze en stuur er de juiste woorden bij.

Wat je moet vermijden bij het geven van steun via WhatsApp

We hebben allemaal wel eens een bericht ontvangen dat ons, in plaats van te helpen, nog verder naar beneden haalde. Het is waar dat in de geschreven wereld van WhatsApp de codes verschillen van die van mondelinge communicatie. In feite komen misverstanden vaker voor.

Maar voordat je een sms verstuurt, is er een ongeschreven regel: herlees wat je hebt geschreven. Als je iemand op afstand wilt steunen, moet je een vakman van respect en zorgvuldigheid zijn.

Niet alles gaat, en soms, zonder dat het je bedoeling is, vergroot je het ongemak met slechts één zin die niet op zijn plaats staat. Hier is een eenvoudige lijst van wat je het beste kunt vermijden en waarom:

Het probleem minimaliseren. “Kom op! Maak je geen zorgen, het is niet erg.” Hierdoor voelt de persoon zich onbegrepen en ontkracht.

“Kom op! Maak je geen zorgen, het is niet erg.” Hierdoor voelt de persoon zich onbegrepen en ontkracht. Snelle of ongevraagde oplossingen bieden. Zulke misplaatste bijdragen als “ontspan je maar en dan gaat het wel weer” of “doe dit en dan gaat het wel weer over” zijn vaak ongevoelig.

Zulke misplaatste bijdragen als “ontspan je maar en dan gaat het wel weer” of “doe dit en dan gaat het wel weer over” zijn vaak ongevoelig. Vergelijkingen maken. Neem niet je toevlucht tot zoiets emotieloos als: “Ik heb veel ergers meegemaakt en hier ben ik.” De ervaring van de ander vergelijken met die van jezelf doet afbreuk aan wat de persoon voelt.

Neem niet je toevlucht tot zoiets emotieloos als: “Ik heb veel ergers meegemaakt en hier ben ik.” De ervaring van de ander vergelijken met die van jezelf doet afbreuk aan wat de persoon voelt. Ongeduld of frustratie tonen. Vermijd boodschappen als “ben je er nog mee bezig” of “je zou nu beter moeten zijn.”Ze vergroten alleen maar het gevoel van druk of schuld bij de ontvanger van zulke ongepaste woorden.

Vermijd boodschappen als “ben je er nog mee bezig” of “je zou nu beter moeten zijn.”Ze vergroten alleen maar het gevoel van druk of schuld bij de ontvanger van zulke ongepaste woorden. Clichés of holle frasen gebruiken. Klassieke en gevaarlijke uitdrukkingen zoals “alles gebeurt met een reden” of “tijd heelt alles” lijken misschien goed bedoeld, maar in werkelijkheid doen ze afbreuk aan de emotionele ervaring van de lijder.

Klassieke en gevaarlijke uitdrukkingen zoals “alles gebeurt met een reden” of “tijd heelt alles” lijken misschien goed bedoeld, maar in werkelijkheid doen ze afbreuk aan de emotionele ervaring van de lijder. Giftig positivisme. Dingen als “je moet het leven van de zonnige kant bekijken” of “het lot zal je prachtige dingen brengen wanneer je het het minst verwacht” zijn erg invaliderend omdat ze, nogmaals, tenietdoen wat de ontvanger van de boodschap op dat moment voelt.

Dingen als “je moet het leven van de zonnige kant bekijken” of “het lot zal je prachtige dingen brengen wanneer je het het minst verwacht” zijn erg invaliderend omdat ze, nogmaals, tenietdoen wat de ontvanger van de boodschap op dat moment voelt. Druk uitoefenen om te praten.Als het om wat voor reden dan ook slecht met iemand gaat, heeft hij of zij niet altijd zin om te praten. Dring niet aan en sta er niet op om te bellen als ze je mobiel niet opnemen. We hebben allemaal onze tijd nodig. Herinner de persoon er gewoon via een berichtje aan dat je er bent voor alles wat hij of zij nodig heeft.

Berichten via Whatsapp, woorden die helen zonder dichtbij te zijn

Het geschreven woord heeft kracht en dat heeft het altijd gehad door de geschiedenis heen. Nu, in onze tijd, is deze code vastgelegd in een geavanceerde technologie die ons in staat stelt om dichtbij te zijn, ongeacht de kilometers. Ook hier moeten we onszelf bijscholen en adequate emotionele hulpmiddelen aanschaffen.

Want soms kan een eenvoudige boodschap op een slecht moment ons redden. Kies je woorden goed, handel vanuit empathie en heb geduld met degenen die lijden.

Het kan een paar uur duren voordat ze je tekst lezen en het kan een paar uur duren voordat ze die blauwe blik met dubbele ogen krijgen. Maar als de zinnen juist zijn en je stuurt ze vanuit je hart en oprechtheid, dan zal de magie gebeuren. Je zult die speciale persoon de broodnodige emotionele warmte en troost hebben gegeven.