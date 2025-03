Acryl-Liquid Test & Vergleich » Top 10 im Februar 2025 (2025)

Das Acryl-Liquid von RM Beautynails ist eine solide Wahl für Nagelprofis. Im Vergleich zu anderen Acryl-Liquids bietet es eine besonders gute Haltbarkeit, was in der Nagelverlängerung wichtig ist. Zudem ist es einfach in der Anwendung und trocknet an der Luft, was die Arbeit erleichtert. Mit einer kurzen Aushärtungszeit von 30 bis 45 Sekunden ist es effizient und spart Zeit bei der Nagelgestaltung.

