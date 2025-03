Afvallen met Ripped Fatburner (2025)

Ripped is een afslanksupplement dat je kan helpen met het afvallen, maar ook meteen met het kweken van spieren. De fatburner Ripped kun je alleen krijgen bij de online winkel Body & Fitshop, aangezien het een eigen product is van dit bedrijf. Hoe zit het nu eigenlijk met Ripped? Kun je er inderdaad mee afvallen en zo ja, hoe werkt dat dan?

Wat is een fatburner?

Een fatburner is een supplement dat kan worden gebruikt bij het afvallen en het sporten. Belangrijk om te onthouden is dat een fatburner het beste werkt in combinatie met sport. Fatburners zorgen ervoor dat je gemakkelijker calorieën zult verbranden tijdens het sporten. Je krijgt meestal meer energie, zodat het sporten gemakkelijker vol te houden is en je verder kunt gaan. Ook wordt het hongergevoel doorgaans flink verminderd, zodat lekkere trek wegblijft.

Ripped

Ripped is een fatburner die is ontwikkeld door Body & Fitshop. Het is een supplement waar je dagelijks maar één pil van hoeft in te nemen. Doe dit altijd in de ochtend en bij voorkeur vlak voor of na het ontbijt. Ripped bevat meerdere ingrediënten die een positieve uitwerking hebben op je gewicht en dit kun je al binnen een week merken. Je mag de pil niet na 16.00 uur innemen. Dit komt door de flinke dosis cafeïne die in Ripped zit.

Ingrediënten

Welke ingrediënten zitten er in Ripped fatburner en wat is de functie hiervan?

Cafeïne

De cafeïne in Ripped zorgt ervoor dat je erg veel energie hebt en dat je daardoor gemakkelijker kunt blijven sporten. Je houdt het sporten langer vol en je kunt jezelf ook nog beter pushen om meer te doen dan normaal: zwaardere gewichten of een hogere snelheid bijvoorbeeld.

Green tea extract

Zoals je wellicht wel weet, helpt groene thee bij het afvallen. Het extract zorgt ervoor dat je stofwisseling wordt verhoogd, waardoor je gemakkelijk gewicht kwijt kunt raken. Ook wordt het opslaan van het vet dat je eet vertraagd wanneer je regelmatig groene thee binnenkrijgt.

Green coffee extract

Minder bekend is de green coffee extract. Dit extract wordt uit groene koffie gehaald en heeft een vergelijkbare functie als de groene thee. Zo krijg je er een betere stofwisseling, maar geeft het je tegelijkertijd ook meer energie.

Raspberry ketone

Raspberry ketone is een extract dat uit frambozen is gehaald. Het heeft een heel positieve werking op je lichaam. Zo zorgt het ervoor dat je meer vet verbrandt in ruststand, wordt de opname van suiker vertraagd, krijg je een energiek gevoel en heb je veel minder last van lekkere trek.

Andere ingrediënten

Verder zit er in Ripped nog Gallic Acid, Olive leaf extract en Capsimax™. Deze drie ingrediënten zorgen eveneens voor een goede vetverbranding en voor meer energie.

Ripped en sporten

Ripped werkt het beste wanneer je het gebruikt tijdens het sporten. Sommige mensen slikken het middel alleen op dagen wanneer ze daadwerkelijk naar de sportschool gaan. Dit zijn immers de dagen waarop ze meer energie nodig hebben.

Veel cafeïne

Ben jij cafeïne niet gewend? Dan kan het zijn dat je hier in het begin wat last van hebt. De hoeveelheid cafeïne in Ripped is erg hoog en het is goed mogelijk dat dit voor jou in het begin tot ’s avonds laat blijft doorwerken. Eventueel kun je beginnen met het supplement door het om de dag in te nemen, in plaats van iedere dag. Luister hierbij vooral goed naar je eigen gevoel.

Maagklachten

Veel gebruikers van Ripped merken op dat ze vooral in het begin last hebben van maagklachten. Het is heel belangrijk om goed te ontbijten in combinatie met deze pil. Op een lege maag kan hij verkeerd vallen. Een simpel ontbijtje met amper voedingsmiddelen kan ook al voor problemen zorgen. Eventueel kun je de pil ook net na je ontbijt innemen, dit kan verschil maken.

Ripped en gezondheid

Ripped kan veilig worden ingenomen, maar wanneer je last hebt van gezondheidsklachten, kun je wellicht beter eerst je huisarts raadplegen, voordat je gebruik maakt van dit supplement.

Kun je afvallen met Ripped?

Is het mogelijk om af te vallen met Ripped? Jazeker! Veel mensen melden dat ze met Ripped inderdaad zijn afgevallen en centimeters zijn kwijtgeraakt. Je moet je echter goed bedenken dat je zelf ook wat werk moet doen hiervoor. Het is helaas geen wondermiddel en dus is voldoende sport en gezond eten van groot belang. De pil kan vooral worden gezien als een hulpmiddel om gemakkelijker van je overtollige kilo’s af te komen.

Prijs

60 capsules kosten ongeveer 12 euro (juni 2015). Dit betekent dat je per capsule niet eens zo heel veel geld kwijt bent. Je kunt hier tenminste twee maanden mee vooruit.

