AirSense 11 therapieapparaat voor obstructief slaapapneu | ResMed Nederland (2025)

Gebruik het touchscreen van de AirSense 11 en scroll naar Mijn Opties. Het scherm toont uw huidige comfortinstellingen die u dan kunt selecteren en als volgt kunt aanpassen:

Vochtigheid: De bevochtiger bevochtigt de lucht die u inademt en is ontworpen om de therapie aangenamer te maken. Als u de Climate Control Automatische instelling met ClimateLineAir™verwarmde luchtslangen, wordt de temperatuur en vochtigheid automatisch ingesteld op niveaus die de therapie zo makkelijk als mogelijk te maken. Sluit eenvoudigweg de ClimateLineAir™-slang aan en druk op de Startknop.

U kunt het vochtigheidsniveau op de AirSense 11-apparaat ook handmatig instellen of uitzetten door het Vochtigheidsniveau in het menu Mijn opties te selecteren. Als u een droge neus of mond krijgt, verhoog dan de vochtigheid: 8 is de hoogste vochtigheidsinstelling. Als u vocht in uw masker krijgt, verlaag dan de vochtigheid: 1 is de laagste vochtigheidsinstelling.

Ramp-tijd: De Ramp-functie verhoogt geleidelijk de therapiedruk van een laag startpunt tot de voorgeschreven therapiedruk is bereikt. De tijd die dit duurt heet de Ramp-tijd. Als de Ramp-tijd op automatisch wordt ingesteld, verhoogt het apparaat geleidelijk de druk als het detecteert dat u in slaap gevallen bent. U kunt de Ramp-tijd op Uit of Auto instellen of een tijdsduur invoeren tussen de 5 en 45 minuten. Scroll naar Mijn opties, selecteer Ramp-tijd en voer uw voorkeursinstelling in.

Als u meer hulp nodig heeft met uw comfortinstellingen, raadpleeg dan de gebruikershandleiding of neem contact op met uw zorgverlener.