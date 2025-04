Alisha Lehmann, más que una futbolista viral: "No diría que soy 'influencer' porque sólo juego al fútbol" (2025)

Alisha Lehmann es la futbolista con más seguidores en redes sociales. Cuenta con más de 30 millones, tres veces más que la población de su Suiza natal. “No diría que soy una influencer porque sólo juego al fútbol. Siempre me preguntan por cómo he conseguido tantos seguidores, pero la verdad es que no lo sé. Empecé con las redes sociales porque me gustaban las tendencias y nunca he invertido demasiado tiempo en ellas, pero probablemente a la gente le gusta el contenido que publico y por eso me sigue”, explica la protagonista en MARCA.

La red social donde más seguidores acumula es Instagram, donde tiene 16.6 millones de followers, 3.3 más si le sumamos los que aparecen en Threads. También tiene perfil en Tik Tok, con 11.8 millones de seguidores; Facebook, con 515.000; Twitter –ahora X–, con 195.087; y Snapchat, con 142.000. “Para ser honesta, no sé en qué momento dejé de ser una persona anónima. Quizá todo empezara cuando me mudé a Inglaterra. Allí aparecí en diferentes programas de televisión, alguna serie (Britain’s Youngest Football Boss) y mi repercusión se hizo más grande”, explica.

Formada en la Academia del FC Konolfingen, Alisha comenzó su carrera profesional en el Young Boys a los 17 años. “En mi país el fútbol femenino está atrasado porque no hay inversiones suficientes. Creo que a la gente no le interesa tanto como otros deportes y eso hace que las jugadoras tengan que salir fuera a evolucionar”, afirma. Su oportunidad llegó tras el Europeo Sub’19 de 2018, celebrado precisamente en Suiza, donde la actuación de Lehmann –marcó dos goles en tres partidos– encandiló a Matt Beard, por aquel entonces entrenador del West Ham.

Suiza, Inglaterra e Italia

En Inglaterra estuvo seis años defendiendo los intereses de West Ham (53 partidos y 12 goles); Everton (ocho partidos y un gol); y Aston Villa (75 partidos y 14 goles). “En Reino Unido está todo el mundo loco con el fútbol: aficionados, medios... El fútbol femenino tiene un gran apoyo y es habitual que podamos jugar en grandes estadios con mucha audiencia”, destaca.

El pasado verano, Alisha firmó con la Juventus (hasta junio de 2027). “Es un honor vestir esta camiseta y jugar para un club tan increíble y con tanta historia. Tenemos un equipo increíble, con grandes jugadoras de las que aprender cada día y con un trabajo muy profesional en todas las áreas detrás”, cuenta quien lleva 16 partidos y dos goles con la Vecchia Signora, líder de la Serie A y finalista de la Coppa. “En Italia está mejorando mucho el fútbol femenino, pero todavía hay campos en los que jugamos que no están en buenas condiciones. Es algo que tendría que cambiar”, denuncia quien juega habitualmente en el Stadio Vittorio Pozzo pero también lo ha hecho en el Allianz Stadium. “Jugamos allí delante de 33.000 aficionados y fue una pasada. Es diferente, te motivas más”, revela.

España es probablemente la mejor selección del mundo en este momento y tiene jugadoras de clase mundial. Es increíble ver cómo juegan al fútbol Alisha Lehmann, jugadora de la Juventus

Al currículo a nivel de clubes hay que añadir el periplo internacional de Alisha que, tras pasar por todas las categorías inferiores de Suiza, debutó con la absoluta en 2017 y desde entonces acumula 57 internacionalidades y ocho goles. Este verano, el país helvético será anfitrión de la Eurocopa. “Sería muy bonito poder jugar y especial por ser en mi país. Espero que vaya mucha gente [ya se han vendido 500.000 entradas] porque está en el centro de Europa y es accesible a todos”, afirma.

Ausente en la edición de 2022 por salud mental, Lehmann sí estuvo presente en el Mundial de 2023 donde se cruzó con España en octavos de final (1-5). “Es probablemente la mejor selección del mundo en este momento y tiene jugadoras de clase mundial. Es increíble ver cómo juegan al fútbol”, asegura Alisha, que destaca el nombre de Aitana Bonmatí: “Todo el mundo lo sabe. Ha ganado dos veces el Balón de Oro y es una jugadora muy buena”.

Entre 'fans' y 'haters'

Precisamente el último partido ante España, en la Nations League de 2023 en la que España se impuso por 1-7 en el Letzigrund de Zúrich, Alisha tuvo que soportar una ola de comentarios despectivos por el hecho de jugar maquillada. ‘Tanto maquillaje para perder por goleada en casa’; ‘¿Alguna vez te has sentido como una títere siendo la única con maquillaje para practicar deporte?’; ‘¿Por qué tanto maquillaje?’; o ‘Menos pintura y más goles’ fueron algunos de los improperios que la internacional suiza tuvo que aguantar.

Si te soy sincera, no me importa lo que la gente diga de mí. Al final yo disfruto de lo que hago y me gusta mostrar lo que hago. Lo llevo haciendo mucho tiempo y es algo que forma parte de mí Alisha Lehmann, jugadora de la Juventus

“Si te soy sincera, no me importa lo que la gente diga de mí. Al final yo disfruto de lo que hago y me gusta mostrar lo que hago. Lo llevo haciendo mucho tiempo y es algo que forma parte de mí. Normalmente no miro los comentarios de mis publicaciones, pero cuando lo hago sólo contesto a las niñas que me cuentan que les gustaría jugar al fútbol o me piden alguna camiseta”, asegura. “Yo estoy feliz de poder llevar el fútbol femenino aún más lejos con las redes sociales y que la gente que me sigue pueda compartir mi viaje”, añade.

A pesar de su fuerte personalidad y ser consciente de que en sus publicaciones hay todo tipo de contenido, Alisha confiesa que está cansada de que la prensa la señale con el apelativo de ‘La futbolista más sexy del mundo’. “Cada uno puede escribir lo que quiera y a mí no me afecta porque sólo leo los buenos comentarios y los mensajes de apoyo, pero, para ser honesta, este tipo de titulares sí que me molestan”, denuncia quien para muchos es más conocida por sus habilidades delante de la cámara que con el balón. “Muchos nos ven diferentes (a las jugadoras) por pensar que el fútbol es un deporte de hombres. Nos critican por jugar, pero nunca se han parado a ver un partido. Si invirtieran un poco de tiempo y analizaran lo que hay detrás de nosotras verían que somos profesionales, jugamos y nos preparamos igual que los hombres y que, por lo tanto, merecemos el mismo respeto”, reclama Lehmann, que prefiere el abrazo familiar a la ayuda profesional. “La psicología es excelente para las personas que lo necesitan, pero yo prefiero hablar con mi familia o personas muy cercanas a mí”, sostiene.

Marketing y personalidad

Cuestionada por si gana más dinero con el fútbol que con las redes sociales y las marcas que publicita, Alisha despeja el balón: “Esa es la gran pregunta, ¿verdad? No te voy a contestar a eso. Lo siento”. Pero matiza. “La cuestión es que las redes se han convertido, especialmente para las mujeres, es una ventana para asociarte con grandes marcas. Y eso es bueno. El fútbol femenino no mueve tanto dinero y las redes me ayudan a ganar un dinero extra que no está mal”, resuelve quien estaría rondando los 185.000 euros anuales en la Juventus y ganaría, según la web especializada LiveFootballTickets.com, 42.925 euros por post en Instagram e incluso tiene su propia tienda en la que vende calendarios, carteles, artículos para el hogar...

Las redes se han convertido, especialmente para las mujeres, es una ventana para asociarte con grandes marcas. El fútbol femenino no mueve tanto dinero y las redes me ayudan a ganar un dinero extra que no está mal Alisha Lehmann, jugadora de la Juventus

Lehmann llegó a Turín acompañada de su actual pareja, el futbolista brasileño Douglas Luiz –“no sé quién convenció a quién, simplemente sucedió”, asegura–, pero durante un tiempo mantuvo una relación con Ramona Bachmann, jugadora del Houston Dash y compañera en la selección. “Estamos en 2025. Creo que cada persona puede salir con quien quiera y estar con quien quiera. Es importante abrir la mente y dejar de mirar esto como un problema sino como un progreso. Sé quien eres y quien quieres ser. El amor es amor. Es sencillo”, sentencia.

A sus 26 años, Alisha tiene aún muchos sueños que cumplir —dentro y fuera del campo–, aunque ella asegura que “yo soy de vivir el momento, el aquí y el ahora. No sé lo que sucederá mañana, así que me centro en darlo todo hoy”, finiquita.

Las influencias de la diva: de CR7 a Karol G

Alisha nació en Tägertschi, una comuna del cantón de Berna de apenas 386 habitantes. “Allí empecé a jugar al fútbol cuando tenía seis años con mi prima, que es de la misma edad y vivíamos una al lado de la otra. Hacíamos todo juntas, como gemelas. En aquel momento jugábamos con chicos, me encantaba. Era muy rápida y marcaba muchos goles”, asegura quien tuvo como referentes a hombres. “Cristiano Ronaldo siempre ha sido mi ídolo, pero también veía mucho a David Villa, que era un delantero que marcaba muchos goles y admiraba”. Del portugués ha heredado su pasión por el ‘7’ que, como él en su día, lució en la Juventus. “De pequeña he jugado con diferentes dorsales, pero desde que soy profesional es el que he llevado. No lo tengo por contrato, pero siempre que puedo intento cogerlo. Es como mi número…”, asevera.

Cuando puedo me gusta meterme en mi cama calentita y echarme la siesta. También me gusta salir a cenar, quedar con amigos, jugar al golf o visitar a mi familia Alisha Lehmann, jugadora de la Juventus

De los múltiples tatuajes que decoran su cuerpo, Lehmann destaca el lema ‘Be brave’ (Sé valiente) que tiene grabado en el cuello. “Es un mensaje para todos. Si realmente quieres algo en la vida, siempre hay una manera de lograrlo. Sólo tienes que pensar que todo es posible y ser valiente para intentarlo”, explica quien puede sumar a la lista uno el próximo verano. “El último me lo hice hace ya un par de años... Soy muy impulsiva, no me gusta pensar mucho en qué voy a hacer, así que no tengo nada planeado. Pero quizás sí, después de la Eurocopa vuelva a tatuarme”, revela.

Como buena suiza —“Soy afortunada de haber nacido en un país tan bonito. Podría hacer un poco más de calor, pero en verano me encanta”, subraya—, el chocolate es una de las perdiciones de Alisha. También le encanta la música, e incluso sabe tocar el piano. “Me gusta todo tipo de música. Escuchar y bailar. Mi artista favorita es Karol G y en español escucho a Bad Bunny. Creo que el último álbum que ha sacado es increíble”, apunta quien tiene claro qué hacer en su tiempo libre. “Cuando puedo me gusta meterme en mi cama calentita y echarme la siesta. También me gusta salir a cenar, quedar con amigos, jugar al golf o visitar a mi familia. Es lindo tenerlos cerca”, sentencia.