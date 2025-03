Alles wat je wilt weten over een concealer (2025)

Wat is een concealer?

Een concealer wordt ook wel camouflage genoemd. Het is een soort foundation achtige substantie die een betere dekkracht heeft dan een foundation. Je hebt het in stick vorm en in vloeibare vorm. Wij prefereren de vloeibare vorm aangezien de stick vaak nogal stroef is en de vloeibare gemakkelijk uit te werken is.

Met een camouflage kan je plekjes die je niet zo mooi vindt in je gezicht verdoezelen, dus camoufleren. Vaak wordt een camouflage/ concealer gebruikt rondom de ogen gebruikt om de wallen en kringen rondom de ogen te camoufleren. Ook worden puistjes, pukkels en rode vlekjes vaak gecamoufleerd.

De geschiedenis van de concealer

De concealer ligt eigenlijk in het verlengstuk van de foundation. Die is ook later op de markt gebracht dan de foundation. De eerste concealer die commercieel verkrijgbaar was, werd gemaakt door Max Factor.

Het was de Erace. Deze concealer werd gelanceerd in 1938.Ze kwamen erachter dat als je een foundation iets dekkender liet zijn dan kon je heel mooi de oneffenheden wegwerken. Erase betekent ook wel verdwijnen.

Concealersbestaan in verschillende kleuren. Sommige kleuren imiteren de natuurlijke huidskleuren, deze worden vooral gebruikt tegen puistjes en andere oneffenheden.

Hoe breng je een concealer aan?

Een concealerbreng je aan met je vingers. Als je een eigen concealer hebt dan kan je zowel de vloeibare als de stick een beetje aanbrengen op de plek waar je het hebben wilt.

Maar de professionele manier is om het op de hand aan te brengen en daarna vanaf de hand met de vingers op de huid aan te brengen. Werk met hele kleine beetjes concealer op je vinger en breng het aan met licht kloppende bewegingen.

Concealer is altijd aan te raden rondom de ogen. Begin in de binnen ooghoek, want de huid is daar vaak wat donkerdere, werk verder naar buiten en vergeet de buitenooghoek niet!! Doe niet wrijven. Maar zachtjes inkloppen. Zeker niet bij puistjes en bij grove poriën . Want als je het dan wrijvend aanbrengt dan zie je de puist of porie alleen maar erger.

Waarvoor gebruik je een concealer?

Met een camouflage kan je plekjes die je niet zo mooi vindt in je gezicht verdoezelen, dus camoufleren.

Wallen en kringen : Vaak wordt een camouflage/ concealer gebruikt rondom de ogen gebruikt om de wallen en kringen rondom de ogen te camoufleren.

Puistjes : Ook worden puistjes, pukkels en rode vlekjes vaak gecamoufleerd.

Rode vlekken; Als je rode plekjes of adertjes in je gezicht hebt dan kan je dat met een groen camouflage verdoezelen. Klopt de groene camouflage in de huid voordat je de foundation gaat aanbrengen.

Waar breng je een concealer aan?

Een concealer, ook wel camouflage genoemd, wordt vaak gebruikt om puistjes te camoufleren. Maar ook de wallen en kringen onder de ogen en de pigmentvlekken en rode vlekken in de huid.

Puistjes kan je met een normale camouflage of met een groene concealer camoufleren. Wallen en kringen onder de ogen worden vaak gecamoufleerd met een concealer die net ietsjes lichter is dan de camouflage. Lichte kleuren halen namelijk naar voren en hierdoor zijn de wallen optisch minder zichtbaar. Rode vlekjes kan je camoufleren met een groene concealer. Groen neutraliseert de rode kleur in de huid waardoor je de rode kleur minder goed ziet.

Welke concealer past het beste bij mijn huid?

De beige concealers is overal inzetbaar op de huid. Het is wel belangrijk om 1 tint lichter te kiezen dan je foundation ( Kijk hier welke kleur foundation het beste bij jou past) . Dit is belangrijk omdat lichtere kleuren naar voren halen en donkere kleuren naar binnen vallen. Hieronder op de foto kan je goed het verschil zien.

Een peach of wel perzik kleurige concealer gebruik je om de huid op te frissen, dus bijvoorbeeld bij donkere kringen onder de ogen.

Een groene concealer gebruik je bij roodheid in de huid. Groen neutraliseert de rode kleur.

Als je jouw concealer kleur gaat kiezen, breng het dan aan op de huid. het is belangrijk dat een concealer altijd één tintje lichter is dan je huidskleur!

Hoe zorg je ervoor dat concealer niet in je rimpeltjes gaat zitten

De concealer is een van de meest gebruikte en effectieve make-up producten. Hoe heerlijk is het als je een product kunt gebruiken om je oneffenheden weg kunt werken zoals puistjes, vlekjes, maar ook wallen en kringen onder de ogen.

Maar heb jij er dan ook wel eens last van dat de concealer in de loop van de dan in de plooitjes en rimpeltjes van de huid rondom je ogen gaat zitten? Super vervelend natuurlijk want dan vallen de rimpeltjes veel meer op. Wat je er aan kunt doen dat vertellen we je hier!

Zo kruipt je concealer niet in je oogrimpeltjes

Concealer dat in je lijntjes en rimpeltjes van je ooghuid kruipt gedurende de dag is echt niet mooi. Maar er is wat aan te doen!

Primer ; Bij sommige helpt het juist om een oogprimer te gebruiken, bij andere kan je het juist het beste weglaten. Test het eens bij jezelf uit! Dit scheelt al een hoop! Op de één of andere manier accentueren sommige primers juist die rimpeltjes onder je ogen, zo lijkt het. Maar bij andere hecht de concealer juist beter na een primer ! Uittesten dus!

Oogverzorging ; Door je huid goed te verzorgen met een oogverzorging hecht een concealer al beter op de huid. Gebruik een goed hydraterende oogcrème (bijvoorbeeld eentje met hyaluronzuur, die eventuele droogtelijntjes tijdelijk opvult) of een oogserum . Een oogserum is vaak iets dunner dan een oog crème. Laat deze goed intrekken, dep eventueel het te veel aan oog crème dat nog op je huid blijft liggen met een tissue weg.

Concealer aanbrengen ; Breng daarna je concealer aan. Zorg ervoor dat je een concealer gebruikt met een lichte, romige en goed smeerbare textuur. De wat dikkere, mattere concealers neigen vaak naar creasen dus die kun je beter overslaan. Gebruik niet te veel concealer en klopt de concealer met je vingers in de huid en werk het goed uit.

Poeder: Fixeer je concealer vervolgens met poeder , maar let op, gebruik niet te veel! Te veel poeder kan je rimpeltjes namelijk ook accentueren (je moet hiermee dus een beetje spelen om erachter te komen wat werkt voor jou).

Gebruik je eerst concealer op foundation?

Onder de make-up merken en visagisten zijn de meningen nogal verdeelt over het feit wat je eerst gebruikt: de concealer of de foundation.

De één zegt ze dat je een camouflage als eerste aan moet brengen en voor de foundation. De ander zegt net het omgekeerde. Wij merken in de praktijk dat het het beste werkt als je eerst de foundation aanbrengt en daarna de camouflage. Hierdoor heb je minder camouflage nodig en heb je beter effect. Sommige dames gebruiken alleen een concealer, zonder een foundation. Dat kan natuurlijk ook!

