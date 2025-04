Anatomie des Gesichts Teil 7: Die Stirn und die Augenlider* - Kosmetische Medizin (2025)

Keywords

anatomy, face, nerves

Schlüsselworte

Anatomie, Gesicht, Nerven

Summary

The face is innervated by the fifth and seventh cranial nerves, i.e. the trigeminal nerve and the facial nerve. As already mentioned in the last part, this has a historical-developmental basis. The facial skull, the masticatory muscles and the facial skin develop from the first pharyngeal arch, whose associated nerve is the trigeminal nerve. This explains the sensory innervation of the facial skin by the three branches of the trigeminal nerve. With its motor part (masticatory nerve), it also innervates the masticatory muscles. In this section we describe the structure of the nerves in the face.

Zusammenfassung

Die Innervation des Gesichts erfolgt durch den fünften und siebenten Hirnnerven, also den N. trigeminus und den N. facialis. Dies hat, wie im letzten Teil bereits erwähnt, entwicklungsgeschichtliche Grundlagen. Der Gesichtsschädel, die Kaumuskulatur und die Gesichtshaut entwickeln sich aus dem 1. Schlundbogen, dessen zugehöriger Nerv der N. trigeminus ist. Daraus erklärt sich die sensible Innervation der Gesichtshaut durch die drei Äste des N. trigeminus. Mit seinemmotorischen Anteil (N. masticatorius) innerviert er zusätzlich die Kaumuskulatur. Wir beschreiben in diesem Teil Aufbau und Struktur der Nerven im Gesicht.