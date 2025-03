Angriff am Holocaust-Mahnmal in Berlin: 19-jähriger Syrer wollte „Juden töten“ - WELT (2025)

„Vor diesem Hintergrund soll auch die Auswahl des Tatortes erfolgt sein. Bei der Festnahme führte der 19-Jährige in seinem Rucksack einen Gebetsteppich, einen Koran, einen Zettel mit Versen aus dem Koran, versehen mit dem gestrigen Datum, und die mutmaßliche Tatwaffe mit sich, was auf eine religiöse Motivation hindeutet“, heißt es in einer Erklärung der Polizei, die WELT vorliegt. Der Syrer habe seinem nichts ahnenden Opfer dann offenbar völlig unvermittelt unter anderem in den Hals gestochen, glaubt die Polizei.

Der Tatverdächtige ist Wissam al M., ein 19-jähriger anerkannter syrischer Asylbewerber, der in Leipzig in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnt. Sein Opfer, ein spanischer Tourist, schwebt nach einer Notoperation nicht mehr in Lebensgefahr. M. soll am Freitagabend um etwa 18 Uhr den Spanier mit mehreren Messerstichen in Oberkörper und Hals schwer verletzt haben. Anschließend floh der Angreifer, kehrte dann aber zum Tatort zurück, wo er rund drei Stunden nach der Tat von der Polizei festgenommen wurde.

Der Messer-Angriff am Holocaust-Mahnmal in Berlin hat offenbar einen antisemitischen Hintergrund: Der Tatverdächtige habe angegeben, in ihm sei seit einigen Wochen der Plan gereift, „Juden zu töten“, teilten Polizei und Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Samstag mit.

