Aphrodisiakum: 12 aphrodisierende Lebensmittel| nu3 (2024)

Auch die Avocado kann als Aphrodisiakum angesehen werden. So sind Avocados reich an ungesättigten Fettsäuren und Vitamin E und beinhalten außerdem Vitamin B6. Das fettlöslicheVitamin Ewurde früher als das „Fruchtbarkeits-Vitamin“ entdeckt. Heute besteht die Hauptfunktion des Antioxidans darin, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Das in der Avocado enthaltene Vitamin B6 leistet zudem einen Beitrag zur Regulierung der Hormontätigkeit. Übrigens galt die Avocado bereits bei den Inkas und Azteken als natürliches Potenzmittel. Ihr ursprünglicher Name „ahuacatl“ bedeutet sinngemäß übersetzt „Hoden“. Ein kritischer Blick auf ihre Form lässt erahnen, wie man damals auf diese einfallsreiche Bezeichnung gekommen sein mag.

