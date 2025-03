Appelzuur | Wat is het, voordelen, bijwerkingen & toepassingen - MYPROTEIN™ (2025)

Wat is appelzuur?

Malic acid is synoniem met appels. Er is een reden dat ze zeggen een appel per dag houdt de dokter weg, en appelzuur kan het gewoon zijn. Het is een organische verbinding die in veel vruchten voorkomt, maar vooral in appels. Het is bekend dat het symptomen van pijn en gastro-intestinale problemen vermindert, de energie verhoogt en de inspanningstolerantie verbetert.

Waar vindt u appelzuur?

Fruit is de belangrijkste natuurlijke bron van appelzuur. Het is een alfahydroxyzuur, een soort chemische verbinding die bestaat uit citroenzuur (zoals in de vruchten), glycolzuur (uit suikerriet), melkzuur (dat je vindt in zure melk), wijnsteenzuur (dat je krijgt in druiven).

Het is de zure of bittere smaak die vaak wordt geassocieerd met bepaalde vruchten en groenten en wordt gebruikt als een additief om de smaak in andere voedingsmiddelen te verbeteren, evenals de voordelen voor de gezondheid.

Het wordt ook aangetroffen in veel gezondheids- en fitnesssupplementen die zijn gericht op het verminderen van vermoeidheid en het verhogen van uw drempel voor lichaamsbeweging, naast de verschillende andere voordelen.

De kans is groot dat u appelzuur niet hebt opgemerkt als een ingrediënt in uw mondwater of tandpasta. Een van de vele toepassingen ervan is het vermogen om de speekselproductie te stimuleren en de populatie van potentieel destructieve bacteriën in uw mond te verminderen.

Voordelen van appelzuur

De populairste sportsupplementen zijn supplementen die op natuurlijke en veilige wijze uw prestaties verbeteren in termen van uithoudingsvermogen, uithoudingsvermogen, uw herstelvermogen en uw motivatie. Appelzuur wordt vaak gevonden in dergelijke supplementen vanwege zijn vermogen om vermoeidheid tegen te gaan en uw uithoudingsvermogen te stimuleren.

Wat zegt de dokter over elke dag een appel?

Mensen die lijden aan fibromyalgie en het chronisch vermoeidheidssyndroom hebben vaak baat bij een gezonde dosis appelzuur.

Dit komt omdat het het lichaam helpt ATP te produceren. Vaak produceren mensen met een energietekort of met een van de bovengenoemde aandoeningen niet efficiënt genoeg ATP. Het tekort resulteert in vermoeidheid gedurende de dag en een gebrek aan motivatie, wat je atletisch vermogen aanzienlijk kan beïnvloeden. Daarom kan het gebruik van malinezuur bevattende sportsupplementen leiden tot een hogere inspanningstolerantie en betere resultaten bij duursporten.

In combinatie met magnesiumsupplementen blijkt het ook pijnsymptomen te verminderen, vooral bij patiënten met fibromyalgie en chronisch vermoeidheidssyndroom. De effecten van pijnverlichting kunnen al 48 uur na inname van appelzuur worden ervaren.

Naast alle bovengenoemde positieve effecten, wordt het met name gebruikt in huidverzorgingsproducten die zijn ontwikkeld om een gezonde huid te verbeteren en te behouden. Het wordt geprezen en gevierd als een oplossing voor rimpels, de tekenen van veroudering in je huid, vlekken en een vermoeid ogende huid.

Dit is niet het enige alfa-hydroxyzuur dat wordt gebruikt om de huid te behandelen.

AHA’s worden meestal gebruikt om droge huid te bestrijden, de huid te hydrateren, en dode huidcellen te verwijderen. Daarom is het populair bij erfelijke aandoeningen zoals ichthyosis (schilferige huid) en melisma, dat een donkere huid veroorzaakt. Een van de manieren waarop het helpt bij droge huidaandoeningen is door het verwijderen van de bovenste lagen dode huidcellen. Het is ook bewezen dat het de dikte van de diepere lagen van uw huid verhoogt.

Het is niet alleen uw uitwendige huid die baat kan hebben bij appelzuur. U kunt er pijn en gevoeligheid in uw mond mee behandelen.

Als u bekend bent met huidverzorgingsproducten en aanverwante supplementen, is appelzuur een van de ingrediënten die u zult aantreffen die de productie van collageen bevorderen, een type eiwit dat wordt geassocieerd met de sterkte en soepelheid van uw huid.

Bijwerkingen

Het wordt over het algemeen als veilig beschouwd, gezien het feit dat het in veel vruchten zit die u regelmatig binnenkrijgt.

Darmproblemen, een opgeblazen gevoel en krampen worden genoemd als de meest bekende bijwerkingen van appelzuur. Als u deze bijwerkingen ondervindt, moet u in de eerste plaats professioneel medisch advies inwinnen. Hydratatie is een terugkerende oorzaak van deze symptomen en daarom wordt aanbevolen dat u de hoeveelheid water die u consumeert dienovereenkomstig verhoogt, samen met een toename van appelzuur.

Puur appelzuur kan uw huid en ogen irriteren als het in direct contact komt. Er is weinig onderzoek beschikbaar, maar andere bijwerkingen op korte termijn worden gegeven als misselijkheid, diarree en hoofdpijn, die meestal in verband worden gebracht met uitdroging.

Onze artikelen mogen alleen worden gebruikt voor informatieve en educatieve doeleinden en zijn niet bedoeld om te worden opgevat als medisch advies. Als u zich zorgen maakt, raadpleeg dan een gezondheidsdeskundige voordat u voedingssupplementen neemt of grote veranderingen in uw dieet aanbrengt.