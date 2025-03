Augenbrauenserum: Die 7 besten Produkte für mehr Fülle (2025)

Nachdem das Wimpernserumdie Beauty-Welt im Nu erobert hatte, kam ihr Kollege, das Augenbrauenserum, auf den Markt. Die Funktionsweise beider Produkte ist ähnlich. Auch in vielen Augenbrauenseren steckt der Inhaltsstoff Prostaglandin. Prostaglandin ist ein Hormon, das sich in Arzneimitteln gegen Augenkrankheiten, zum Beispiel gegen den grünen Star, befindet. Da die Patienten oft als Nebenwirkung dichte, lange Wimpern bekamen, wurden Wissenschaftler auf die Wirkung des Stoffes aufmerksam und nutzten ihn kurzerhand als Haarwuchsmittel für Wimpern und Augenbrauen. Zusätzlich sind in den Produkten in der Regel noch pflegende Substanzen enthalten.

