Baby-Herzschlag zuhause hören: Der miniland sweetBeat Fetal Doppler im Test (2025)

Die meisten werdenden Mamas fiebern jedem Termin beim Gynäkologen regelrecht entgegen – denn dann können sie wieder den Herzschlag ihres Babys hören und es manchmal sogar auf dem Ultraschall sehen. Wenn Du auch zwischen den Arztterminen Babys Herzschlag hören möchtest, ist ein Fetal Doppler für zuhause wie der miniland sweetBeat genau das Richtige für Dich. Wie genau er funktioniert und welche Erfahrungen ich in meiner 3. Schwangerschaft mit dem Fetal Doppler im Test gemacht habe erfährst Du jetzt.

Inhaltsverzeichnis Wie funktioniert der miniland sweetBeat?

Baby-Herschlag hören mit der App

Meine Erfahrungen mit dem Fetal Doppler im Test

Der miniland SweetBeat im Fetal Doppler Test: Mein Fazit

Wie funktioniert der miniland sweetBeat?

Fetal Doppler – ab wann verwenden?

Den miniland sweetBeat Fetal Doppler erinnert von der Form an die Knöpfe eines CTGs, die auf den Bauch aufgelegt werden. Du kannst ihn laut Hersteller ab der 16. Schwangerschaftswoche verwenden, wahrscheinlich aber auch schon früher. Die vom Gerät abgegebene Strahlungsstärke liegt weit unter der von professionellen Geräten in Artzpraxen und Krankenhäusern. Das bedeutet, dass Du es bedenkenlos verwenden kannst, aber die Anwendung eben nicht ganz so problemlos ist, wie beim Arzt.

Welches Zubehör brauche ich zum miniland sweetBeat?

Zusätzlich zu dem Gerät selbst benötigst Du ein geeignetes Ultraschall-Gel, das es ebenfalls von miniland (aber auch von anderen Anbietern) gibt und nur ein paar Euro kostet. Außerdem kannst Du einen Kopfhörer anschließen, der nicht im Lieferumfang enthalten ist. Alternativ benötigst Du ein funktionierendes Smartphone, um den Baby Herzschlag hören zu können.

Den miniland sweetBeat in Betrieb nehmen

Der Fetal Doppler funktioniert mit einem eingebauten Akku, den Du zunächst einmal mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufladen solltest.

Danach kannst Du das Gerät anschalten, indem Du 3 Sekunden auf den seitlichen Knopf drückst.

drückst. Du weißt, dass das Gerät läuft, weil die Oberseite des Halteknopfes grün leuchtet .

. Wenn die Anzeige orange blinkt, ist der Akku fast leer und Du solltest ihn vorher aufladen.

Baby-Herzschlag hören mit Kopfhörern

Dann kannst Du jeden gängigen Kopfhörer in die Buchse am Gerät stecken, ausreichend Gel auf der Unterseite des Gerätes anbringen und loslegen. Fange am besten mittig auf dem Unterbauch an und probiere dann seitliche Positionen aus. Je nachdem, wie Dein Baby liegt, variiert die richtige Position von Mal zu Mal. Wenn Du den miniland sweetBeat an der richtigen Stelle anlegst, hörst Du jetzt den regelmäßigen Herzschlag Deines Babys.

Funktioniert der sweetBeat schon in der Frühschwangerschaft?

Allerdings solltest Du wissen, dass es in den frühen Schwangerschaftswochen noch relativ schwierig ist, die Herztöne zu finden. Denn das Baby ist dann noch sehr klein und hat viel Platz, um sich zu „verstecken“. Darum solltest Du keine Panik bekommen, wenn Du keinen Herzschlag findest. Das bedeutet auf keinen Fall, dass das kleine Herzchen nicht schlägt!

Auch in den späteren Schwangerschaftswochen ist der Fetal Doppler für zuhause kein Ersatz für einen ärztlichen Ultraschall – auch, wenn es natürlich sehr beruhigend sein kann, den Herzschlag zu hören.

Tipps für den richtigen Gebrauch des Fetal Dopplers

Oft braucht es auch einfach etwas Übung, bis Du mit dem Gerät richtig umgehen kannst. Wenn es nicht sofort klappt, können folgende Tipps helfen:

Geh sicher, dass immer genug Gel zwischen dem Fetal Doppler und Deiner Haut ist, sonst können die Töne nicht übertragen werden.

zwischen dem Fetal Doppler und Deiner Haut ist, sonst können die Töne nicht übertragen werden. Auch sanfter Druck und eine Drehung in die eine oder andere Richtung kann manchmal helfen.

und eine in die eine oder andere Richtung kann manchmal helfen. Wenn Du frustriert bist, leg das Gerät lieber zur Seite und versuche es später oder an einem anderen Tag erneut.

In den ersten 24 Schwangerschaftswochen suchst Du am besten unmittelbar über dem Schambein , entweder mittig auf dem Bauch, oder etwas nach rechts oder links versetzt.

suchst Du am besten , entweder mittig auf dem Bauch, oder etwas nach rechts oder links versetzt. Erst später, im 3. Trimester, kannst Du die Herztöne auch weiter oben, etwa bis zur Höhe des Bauchnabels, finden.

Baby-Herschlag hören mit der App

Wenn nicht nur Du, sondern auch Dein Partner oder andere Familienmitglieder den Herzschlag gemeinsam hören möchten, brauchst Du Dein Smartphone und die eMyBaby App. Diese gibt es im Google oder Apple Play Store zum kostenlosen Download. Nach der Anmeldung bzw. dem Login kannst Du unter „My Pregnancy“ → „Heart Listener“ den sweetBeat per Bluetooth verbinden.

Dazu muss Dein Bluetooth aktiviert und der Fetal Doppler eingeschaltet sein.

Sobald die Geräte verbunden sind, siehst Du diese Oberfläche:

Wenn Du die Daten für Deine Schwangerschaft bereits eingegeben hast, wird oben Deine genaue Schwangerschaftswoche angezeigt. Sobald Du mit dem Gerät einen Herzschlag findest, wird dieser im oberen linken Feld angezeigt. Unten siehst Du als Linie (wie auf dem CTG) eine Linie, wie regelmäßig die Herztöne verlaufen. Wenn Du jetzt auf „Record“ drückst, wird der Ton aufgezeichnet. Sobald Du die Aufnahme wieder beendet hast, wird sie unter „Your Sounds“ gespeichert und Du kannst sie jederzeit nochmal anhören oder auch an andere versenden.

Den Baby-Herzschlag vom eigenen unterscheiden – dank Pulsmessung

Das wertvollste an der Anzeige über die App finde ich persönlich aber, dass dort eine Zahl für den Puls angegeben wird. Der Puls gibt an, wie oft ein Herz pro Minute schlägt. So kannst Du ausschließen, dass Du versehentlich Deinen eigenen Herzschlag und nicht den Deines Babys hörst. Denn während Dein eigener Puls bei etwa 60-80 liegt, schlägt das Herz eines Ungeborenen etwa 120-160 Mal pro Minute.

Meine Erfahrungen mit dem Fetal Doppler im Test

Aus meiner letzten Schwangerschaft kannte ich bereits einen anderen Fetal Doppler, der mittlerweile aber nicht mehr hergestellt wird. Diesmal habe ich darum den miniland sweetBeat getestet. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich in den ersten Tagen (17. Schwangerschaftswoche) ziemliche Probleme mit dem Gerät hatte.

Kleine Startschwierigkeiten bei der Installation

Zunächst ließ sich auf meinem eigenen Smartphone (Xiaomi Redmi) die App zwar installieren, aber nicht mit dem Ultraschallgerät verbinden. Ich musste darum ein altes Gerät nutzen, was etwas umständlich war. Einige Wochen später – warum auch immer – installierte ich die eMyBaby App erneut auf meinem Smartphone und sie funktionierte einwandfrei.

Als nächstes hatte ich das Problem, dass sich der Fetal Doppler während des Suchens nach Herztönen ständig ausschaltete. Auch die Töne funktionierten auf dem alten Smartphone nicht immer, was die Suche sehr erschwerte. Tatsächlich hat der Fetal Doppler von miniland eine Funktion, die das Gerät automatisch ausschaltet, wenn über 4 Minuten keine Signale empfangen werden. Vermutlich hat die Bluetooth-Verbindung nicht ununterbrochen geklappt und dann diese Funktion gegriffen.

Jedenfalls konnte ich das Problem zunächst lösen, in dem ich Kopfhörer statt der App verwendete. Weil diese Funktion aber in der Beschreibung nicht direkt angesprochen wird, hat es ein wenig gedauert, bis ich darauf gekommen bin. Auch insgesamt ist die Beschreibung nicht unbedingt zufriedenstellend für mich.

Je fortgeschrittener die Schwangerschaft, desto besser die Herztöne

Seit ich allerdings die App auf meinem neuen Smartphone nutzen kann und mit fortgeschrittener Schwangerschaftswoche komme ich mit dem Fetal Doppler im Test bestens klar. Im Vergleich zu meinem alten Gerät findet er die Herztöne wesentlich schneller und problemloser. Der Akku hält sehr lange und das Gerät lässt sich gut bedienen.

Baby-Tritte aufzeichnen mit dem SweetBeat

Falls Du Dich übrigens wunderst, wofür die zweite Anzeige in der App, rechts neben dem Puls, ist: Das habe ich mich auch gefragt – eine Nachfrage beim Hersteller schaffte dann Klarheit: Es handelt sich um ein Extra, das Du selbst aufzeichnen kannst. Wenn Du beim Abhören der Herztöne des Babys einen Tritt bemerkst, kann Du diesen aufzeichnen, indem Du auf das rechte Feld klickst.

Der miniland SweetBeat im Fetal Doppler Test: Mein Fazit

Wenn ich also eine abschließende Fetal Doppler Bewertung abgeben müsste, würde ich sagen: Wenn Du Freude daran hast, die Baby Herztöne hören zu können, lohnt die Investition auf jeden Fall.

In meiner zweiten Schwangerschaft, in der ich immer wieder Blutungen hatte, haben mich die Geräusche sehr oft beruhigt. Den Herzschlag meines Babys zu hören, hat mir das Gefühl gegeben, dass alles in Ordnung ist und mich ruhiger schlafen lassen.

Auch wenn ein Fetal Doppler wie der sweetBeat kein Diagnosegerät ist, kann er also schon mehr sein als ein nettes Gimmick. Notwendig für eine gesund verlaufende Schwangerschaft ist er aber natürlich nicht.

Miniland: Herzschlag-Wiedergabegerät / Fetal-Doppler SweetBeat

119,99 € zum Shop



Veröffentlichung: 24. Juli 2022 schwanger

test

