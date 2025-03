Barber Clipper: Erfahre alles über professionelle Haarschneidemaschinen (2025)

Clipper-Guards dienen dazu, die Länge des Schnitts zu kontrollieren, um Konsistenz und Präzision zu gewährleisten. Ohne sie schneidet die Schermaschine extrem nah an der Kopfhaut, was es schwierig macht, Stufen oder längere Frisuren zu erzielen. Die Standardlängen der Haarschneider reichen von 1,5 mm bis über 3 cm und ermöglichen eine Vielzahl von Stilen, von kurzen Fades bis zu längeren, strukturierten Looks. Wenn du in einen Haarschneider mit verschiedenen Aufsätzen investierst, bist du vielseitig einsetzbar, egal ob du die Haare verblenden, taoern oder um die Ohren trimmern möchtest.

