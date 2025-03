BAUSCH - Manicure-/pedicureset, 9-delig (2025)

Het toerental van het apparaat kan afhankelijk van de functie worden ingesteld op zes verschillende standen (van 3000 tot 12.000 toeren/minuut). Een lager toerental is zinvol wanneer er precies en voorzichtig gewerkt moet worden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het verwijderen van nagelriemen of het precies bijwerken van de nagel. Hogere toerentallen zorgen er daarentegen voor dat er meer materiaal wordt verwijderd, zoals gewenst is bij het frezen van eelt. Doordat het toerental kan worden ingesteld, is er zeer weinig kans op verwondingen, waardoor deze manicure-/pedicureset ook geschikt is voor diabetici. Voor een flexibele bediening heeft de adapter een 2,5 m lang spiraalsnoer dat veel bewegingsvrijheid biedt.

Met de 9-delige manicure-/pedicure-set van Bausch kunt u uw handen en voeten gewoon thuis verzorgen. Het centrale onderdeel van de set is het basisapparaat, dat beschikt over een krachtige motor, eenvoudig te bedienen is, en ook in professionele schoonheidssalons wordt gebruikt. Op de punt van het apparaat kan – afhankelijk van de gewenste toepassing – een van de zeven bijgeleverde instrumenten worden bevestigd. Dat zijn: een diamantfrees, twee keramische slijpstiften spits, twee keramische slijpstiften cilinder, een polijstborstel en een polijststift van vilt.

*Uw tegoedbon ter waarde van € 10 is slechts eenmalig geldig vanaf een minimaal aankoopbedrag van €69 bij een bestelling tot en met 23-03-2025.Uitbetaling in contanten is niet mogelijk. De actie is niet overdraagbaar en geldt niet in combinatie met andere acties of bij samenwerkingspartners. De voordeelcode moet bij de bestelling worden vermeld. Wanneer het uiteindelijke aankoopbedrag door herroeping lager is dan het vereiste minimale aankoopbedrag, behouden wij ons het recht voor de tegoedbon te annuleren. In dat geval moet de waarde van niet-geretourneerde artikelen volledig worden betaald. De tegoedbon kan niet worden gebruikt voor reeds geplaatste bestellingen. Cadeaubonnen, boeken en tijdschriften zijn uitgesloten van de actie.

*Uw tegoedbon ter waarde van € 5 is slechts eenmalig geldig vanaf een minimaal aankoopbedrag van €39 bij een bestelling tot en met 23-03-2025.Uitbetaling in contanten is niet mogelijk. De actie is niet overdraagbaar en geldt niet in combinatie met andere acties of bij samenwerkingspartners. De voordeelcode moet bij de bestelling worden vermeld. Wanneer het uiteindelijke aankoopbedrag door herroeping lager is dan het vereiste minimale aankoopbedrag, behouden wij ons het recht voor de tegoedbon te annuleren. In dat geval moet de waarde van niet-geretourneerde artikelen volledig worden betaald. De tegoedbon kan niet worden gebruikt voor reeds geplaatste bestellingen. Cadeaubonnen, boeken en tijdschriften zijn uitgesloten van de actie.

Top Articles

Latest Posts

8 old-fashioned medical remedies that are still being used

Recommended Articles

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.