Beste tattoo-sets voor beginners 2024 (2025)

Als beginner, of je nu net begint met je opleiding of een nieuwe tatoeëerder bent die net klaar is met een opleiding, heb je een tattoo-set nodig die je helpt je techniek te ontwikkelen, je vaardigheden te vergroten en je het vertrouwen geeft om geweldige tatoeages te zetten!

Maar als je nieuw bent met tatoeëren, weet je misschien niet goed waar je moet beginnen als het gaat om het kiezen van de beste machines, voedingen, inkt, cartridges en andere nuttige apparatuur, zoals hygiëne- en nazorgproducten. Daarom zijn tattoo-sets voor beginners zo geweldig. Ze bevatten alles wat je nodig hebt om te beginnen, en dat voor een veel betaalbare prijs!

We gaan kijken naar de beste tattoo-sets voor beginners, zodat je goed van start kunt gaan met je tatoeageavontuur!

Waar je op moet letten bij het kiezen van een tattoo-set

Voordat je je verdiept in specifieke tattoo-sets, is het belangrijk om na te denken over de verschillende onderdelen die in de meeste tattoo-sets voor beginners zitten.

Type machine: Als beginner zul je merken dat rotary tattoo-machines over het algemeen gebruiksvriendelijker zijn dan traditionele spoelmachines. Rotary machines zijn lichter, stiller en hoeven minder vaak te worden afgesteld. Hierdoor zijn ze een ideale optie voor beginners. Ze zijn bovendien veelzijdiger, omdat ze vaak zowel voor lijnen als voor schaduw gebruikt kunnen worden.

Wat zijn de beste tattoo-sets voor beginners?

Stel je eigen Dragonhawk-tattoo-set samen

De Build Your Own Dragonhawk Tattoo Kit is een geweldige optie voor beginners die hun opstelling willen personaliseren. Met deze kit kun je de onderdelenaanpassen aan je eigen oefendoelen. Hierdoor is het een flexibele en aanpasbare optie voor beginners.

Je kunt kiezen uit een reeks Dragonhawk-machines met verschillende slaglengtes, waardoor ze perfect zijn voor een verscheidenheid aan technieken, zoals lijnen, schaduwen en kleuraanbrengen.

De kit biedt ook de keuze tussen Kuro Sumi Imperial en World Famous Limitless tatoeage-inkten, die van hoge kwaliteit zijn en lang meegaan! Er is ook een verscheidenheid aan oefenskins beschikbaar om uit te kiezen, waaronder een schedel-, bloemen- en drakenontwerp-skin, die perfect zijn om je portfolio mee uit te breiden!

Kortom, dit is een geweldige set voor iedereen die verschillende aspecten van tatoeëren wil ontdekken en daarbij de flexibiliteit wil hebben om hun uitrusting aan te passen naarmate ze vorderen.

Professionele Tattoo Kit 1 - Apprentice - V2

De Apprentice - V2 Professional Tattoo Kit bevat alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan, inclusief de Dragonhawk Mast Pen Tattoo Machine met een slaglengte van 3,5 mm. Dankzij de veelzijdige slaglengte kun je verschillende technieken oefenen, zoals lijnen, schaduwen en kleuraanbrengen.

De kit wordt ook geleverd met Stellar-cartridges die zorgen voor een ongekende scherpte, stabiliteit en minder trauma aan de huid! In combinatie met de Kuro Sumi Imperial Tattoo Ink - Imperial Outlining ben je op weg naar het perfectioneren van je lijnwerk.

Killer Ink Dragonhawk Pen Apprentice Kit 2 - UK-leads

De Dragonhawk Pen Apprentice Kit wordt geleverd met essentiële gereedschappen en is daarmee een ideaal startpunt voor beginnende artiesten.

Het bevat de Dragonhawk Mast Tour S -pen-stijl tattoo-machine die perfect is voor beginners vanwege het strakke, ergonomische ontwerp en het gebruiksgemak. Het is ook geweldig om onderweg te gebruiken, bijvoorbeeld als je op reis bent naar een conventie!

De tattoo-set zelf is compact en gemakkelijk mee te nemen, waardoor het ideaal is voor beginners die overal willen oefenen!

Killer Ink Dragonhawk Wireless Advanced B+G Kit

Voor beginners die op zoek zijn naar meer vrijheid in hun tatoeage-opstelling, is de Dragonhawk Wireless Advanced B+G Kit. De set bevat de Dragonhawk Mast Archer Wireless Pen, die artiesten meer mobiliteit en comfort biedt.

Het is ook perfect voor iedereen die wil oefenen met black and grey-werk met Imperial Outlining-inkt van Kuro Sumi Imperial!

Killer Ink Wireless geavanceerde werkset in kleur

De Killer Ink Wireless Advanced Colour Work Kit is een uitstekende keuze voor beginners die zich richten op gekleurde tatoeages en schaduwen. De draadloze installatie zorgt voor eenvoudige mobiliteit en flexibiliteit, waardoor het een favoriet is onder beginnende artiesten.

Kleurgericht: Deze set bevat accessoires en gereedschappen die speciaal zijn ontworpen voor geavanceerd kleurwerk en schaduwen. Hierdoor is de set ideaal voor beginners die zich op dit gebied willen verbeteren.

Deze set bevat accessoires en gereedschappen die speciaal zijn ontworpen voor geavanceerd kleurwerk en schaduwen. Hierdoor is de set ideaal voor beginners die zich op dit gebied willen verbeteren. Compleet pakket : Deze set bevat hoogwaardige inkt , naalden en accessoires en heeft alles wat je nodig hebt voor een soepele tatoeage-ervaring.

: Deze set bevat hoogwaardige , naalden en accessoires en heeft alles wat je nodig hebt voor een soepele tatoeage-ervaring. Geavanceerde technieken: Geschikt voor beginners die geavanceerde technieken willen leren, zoals kleurmenging en schaduwen.

Extra tips voor het kiezen van een beginners-tattoo-set

Onderzoek en recensies - Controleer altijd de recensies en beoordelingen van andere artiesten voordat je een aankoop doet.

Controleer altijd de recensies en beoordelingen van andere artiesten voordat je een aankoop doet. Begin eenvoudig - Het is verleidelijk om te kiezen voor een complexe kit met veel functies, maar eenvoudig beginnen is vaak de beste route. Zoek naar kits die de basisfuncties bieden en die je de mogelijkheid geven om te upgraden naarmate je meer ervaring opdoet.

Het is verleidelijk om te kiezen voor een complexe kit met veel functies, maar eenvoudig beginnen is vaak de beste route. Zoek naar kits die de basisfuncties bieden en die je de mogelijkheid geven om te upgraden naarmate je meer ervaring opdoet. Geleidelijke upgrades - Naarmate je techniek verbetert en je je diensten uitbreidt, kun je overwegen om je tattoo-set geleidelijk uit te breiden met geavanceerdere machines, inkt en extra accessoires.

Door de beste tatoeageset voor beginners te kiezen, ben je meteen in de beginfase van je tatoeagecarrière succesvol. Of je nu geïnteresseerd bent in aanpasbare opties zoals de Build Your Own Dragonhawk Tattoo Kit, alles-in-één pakketten zoals de Apprentice V2 Kit of meer gespecialiseerde opties zoals de Wireless Advanced Colour Work Kit, er zijn genoeg keuzes beschikbaar die aansluiten op jouw behoeften.

Door de essentiële onderdelen van een tattoo-set te begrijpen en onderzoek te doen naar betrouwbare producten, kun je de beste hulpmiddelen vinden om je vaardigheden te ontwikkelen en je kennis uit te breiden. Begin eenvoudig, concentreer je op het bouwen van zelfvertrouwen en techniek en upgrade naarmate je vordert. Met de juiste uitrusting ben je op weg om de kunst van het tatoeëren onder de knie te krijgen.