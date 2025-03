Bloedglucosemeter: welke teststrips heeft u nodig? | | Merkala Blog (2025)

Bloedglucosemeters, suikermeters, diabetesmeters en suikertesters

Verschillende namen met dezelfde betekenis: een meter om de glucosewaarden in het bloed te controleren. Mensen met diabetes of artsen moeten geregeld het bloedglucose meten, en dat kan eenvoudig met een glucosemeter. Er zijn tegenwoordig veel verschillende glucosemeters/ suikermeters te koop. Welke jij nodig hebt, hangt af van persoonlijke voorkeur en bijvoorbeeld hoe vaak je onderweg bent. Deze blog is jouw keuzehulp in de zoektocht naar een glucosemeter die bij jou past. Daarnaast benoemen we alle bijpassende artikelen (bloedglucose teststrips en lancetten) per bloedglucosemeter, zodat jij dit niet hoeft uit te zoeken. Deze informatie is zowel in de tekst als onderaan de pagina te vinden. Succes!

De Contour bloedglucosemeter

De Contour bloedglucosemeter (voorheen Bayer Contour) is de meest verkochte bloedglucosemeters uit ons assortiment. Wij denken dat dat komt door de gebruiksvriendelijkheid, de nauwkeurigheid en de uitgebreide opties die de meter biedt. Daarnaast is de prijs- en kwaliteitsverhouding goed en met het startpakket kunt u direct aan de slag. De Contour bloedglucosemeter is de opvolger van de Contour TS. De meest opvallende verbeteringen van de nieuwe Contour bloedglucosemeter ten opzichte van zijn voorganger, de Contour TS, zijn de nauwkeurigheid en het grote geheugen.

Specificaties van de Contour bloedglucosemeter

Groot display, makkelijk af te lezen

Makkelijk te bedienen, door onder andere grote en praktische bedieningsknoppen

Eenvoudig door de resultaten op en neer scrollen

Eenvoudig, snel absorberende teststrip

Zeer kleine bloeddruppel nodig (0.6µl)

Coderen niet nodig

Maaltijdmarkering

Grotere teststrip

Plasma gekalibreerd

Geluidssignalen

Meetresultaat binnen vijf seconden

Meetmethode elektrochemische sensor

Meetbereik tussen 0.6-33.3mmol/L

Geheugencapaciteit 480 testresultaten

Testgemiddelden van 7, 14 en 30 dagen

Persoonlijke instelling voor hypo/hyper

Bijpassende artikelen voor de Contour bloedglucosemeter: Contour teststrips en Microlet gekleurde lancetten

De Accu-Chek Performa bloedglucosemeter (niet meer verkrijgbaar)

De Accu-Chek Performa bloedglucosemeter is in 2021 uit het assortiment gegaan, omdat ze niet meer geproduceerd worden. Echter zijn er nog veel mensen die deze fijne suikermeter nog gebruiken. Daarom zijn de Accu-Chek Performa teststrips en softclix wél nog leverbaar. Eén van de voordelen is de gebruiksvriendelijkheid van Accu-chek performa. De Performa teststrips groter zijn dan gemiddelde teststrips. Daarnaast houdt de meter rekening met de temperatuur en is het mogelijk om de gegevens te downloaden via een infraroodverbinding.

Specificaties van de Accu-chek Performa bloedglucosemeter

Eenvoudig, snel absorberende teststrip

Zeer kleine bloeddruppel nodig (0.6µl)

Coderen niet nodig

Meetresultaat binnen vijf seconden

Automatische detectie effect van luchtvochtigheid

Houdt automatisch rekening met de temperatuur

Infraroodverbinding voor downloaden van gegevens

Testgemiddelden van 7, 14, 30 en 90 dagen

Voor en na de maaltijd markering

Testherinnering na de maaltijd

Hypo indicatie

Meetherinnering

Geheugen: tot 500 testresultaten met tijd en datum

Bijpassende artikelen voor de Accu-Chek Performa bloedglucosemeter: Accu-Chek Performa teststrips

De Contour TS bloedglucosemeter

De Contour TS bloedglucosemeter is de geadvanceerde voorganger van de Contour bloedglucosemeter. Beide meters beschikken over dezelfde goede basis. De meetresultaten zijn nauwkeurig en betrouwbaar. De opties van de Contour zijn alleen iets uitgebreider. Indien de extra opties niet relevant zijn voor jou, dan is de Contour TS een prima keuze. De meter is iets kleiner dan zijn opvolger en dat kan natuurlijk een voordeel zijn als je de meter vaak meeneemt onderweg. Let wel goed op dat je de juiste teststrips besteld voor de Contour TS bloedglucosemeter, want de teststrips voor de Contourmeters zijn niet universeel. Voor de Contour TS kiest u voor de Contour TS teststrips 50 stuks.

Specificaties van de Contour TS bloedglucosemeter

Eenvoudig, snel absorberende teststrips

Zeer kleine bloeddruppel nodig (0.6µl)

Coderen niet nodig

Plasma gekalibreerd

Geluidssignalen

Weergave gemiddelde waarden

Meetresultaat binnen vijf seconden

Meetmethode elektrochemische sensor

Meetbereik tussen 0.6-33.3mmol/L

Geheugencapaciteit 250 testresultaten

Bijpassende artikelen voor de Contour TS bloedglucosemeter: Contour TS teststrips 50 stuks.

De Accu-Chek Mobile bloedglucosemeter

Wilt je géén gedoe met losse teststrips? Dan is de Accu-Chek Mobile bloedglucosemeter wellicht iets voor u. De Accu-Chek Mobile is een uniek stripvrij bloedglucose systeem waarbij de teststrips op een doorlopende tape zitten. Na een meting wordt de gebruikte strip automatisch doorgedraaid in de cassette en wordt een nieuwe strip klaargezet voor de volgende meting. Je hoeft dus niet steeds de strips te verwisselen. Pas na 50 metingen vervang je de gehele cassette. De Accu-Chek Mobile wordt inclusief Accu-Chek Fasclix prikpen en lancetten geleverd. De cassette met teststrips moeten er apart bijbesteld worden.

Specificaties van de Accu-Chek Mobile bloedglucosemeter

50 testen op een doorlopende tape, dus geen gedoe met losse teststrips

Maakt meten eenvoudiger, vrijwel overal en altijd

Meten in slechts 4 simpele stappen

Testresultaat in 5 seconden

Zeer kleine bloeddruppel nodig: 0,3 µL

Voldoet aan de ISO 15197:2013 standaard

Voldoet aan de eisen van TÜV Rheinland

Eenvoudiger prikken met de prikpen die werkt met slechts 1 klik

6 lancetten in een houder - lancetten zijn niet zichtbaar en aanraken van lancetten is niet nodig

Hypo indicatie

Test markering

Voor en na maaltijd markering

Instellen van test herinneringen

Instellen van akoestisch signaal

Bijpassende artikelen voor de Accu-Chek Mobile bloedglucosemeter: Accu-Chek Mobile testcassette

De Accu-Chek Aviva bloedglucosemeter

Let op: de Accu-Chek Aviva bloedglucosemeter is niet meer verkrijgbaar, maar de bijpassende teststrips wel.

De Accu-Chek Aviva is een populaire bloedglucosemeter en dat komt waarschijnlijk doordat deze meter eenvoudig in gebruik is én veel extra opties biedt. Zo is de meter voorzien van maaltijdmarkering en een hypo indicator en het is mogelijk om testherinneringen in te stellen. Ook houdt de Accu-Chek Aviva testgemiddelden bij van 7, 14, 30 en 90 dagen en het heeft een geheugen tot 500 bloedglucosewaarden met tijd en datum. De Accu-Chek Aviva teststrips zijn groter dan de gemiddelde strips en daarom handzaam en eenvoudig te doseren. De accu-chek Aviva komt in een handig glucosemeter tasje.

Specificaties van de Accu-Chek Aviva bloedglucosemeter

Eenvoudig, snel absorberende teststrip

Zeer kleine bloeddruppel nodig (0.6µl)

Coderen niet nodig

Meetresultaat binnen vijf seconden

Voor en na maaltijd markering

Testherinnering na de maaltijd

Mogelijkheid tot instellen van testherinneringen

Hypo indicator

Testgemiddelden van 7, 14, 30 en 90 dagen

Groot geheugen: 500 bloedglucosewaarden met tijd en datum

Bestel hier de bijhorende Accu-Chek Aviva teststrips 50 stuks.

De Contour XT bloedglucosemeter

Het grootste voordeel van de Contour XT bloedglucosemeter is misschien wel dat de bijpassende teststrips per 25 stuks te bestellen zijn. Bij de meeste meters zijn de teststrips verkrijgbaar vanaf 50 stuks. Verder is de Contour XT een degelijke meter. Het is eenvoudig in gebruik en de meetresultaten zijn betrouwbaar en nauwkeurig. Door de Multi-Pulse technologie wordt iedere druppel bloed 7 keer getest. Daarnaast is de meter voorzien van No-Coding technologie waarmee codeerfouten worden voorkomen. Én het beschikt over de Second-Chance technologie waarmee eenvoudig extra bloed kan worden aangebracht, wanneer er onvoldoende bloed op de teststrip blijkt te zijn voor een nauwkeurige meting.

Specificaties van de Contour XT bloedglucosemeter

Eenvoudig, snel absorberende teststrip

Zeer kleine bloeddruppel nodig (0.6µl)

Coderen niet nodig

Plasma gekalibreerd

Geluidssignalen

Weergave gemiddelde waarden

Meetresultaat binnen vijf seconden

Zeer nauwkeurig

Meetmethode elektrochemische sensor

Meetbereik tussen 0.6-33.3mmol/L

Testgemiddelden van 7, 14 en 30 dagen

Geheugencapaciteit 480 testresultaten

Bijpassende artikelen voor de Contour XT bloedglucosemeter: Contour Next 25 strips, Contour Next 100 strips en Microlet gekleurde lancetten

De Contour Next One bloedglucosemeter

De Contour Next One bloedglucosemeter is uniek in zijn soort. Althans, binnen ons assortiment. De bloedglucosemeter heeft als groot voordeel dat je het kunt koppelen aan een app voor de smartphone. Deze app synchroniseert automatische en gedurende de dag de bloedglucoseresultaten. Daarnaast worden de resultaten ook opgeslagen via Bluetooth-technologie. Op deze manier heb jij snel inzicht in al jouw resultaten en zie je hoe voeding en dagelijkse activiteiten invloed hebben op de bloedglucosewaarden. De app zal zich ook telkens verder ontwikkelen, waardoor je steeds slimmer om kunt gaan met diabetes. Naast een Nederlandse handleiding en downloadinstructies voor de app, vind je ook 10 Microlet gekleurde lancetten, 10 Contour Next teststrips en een Microlet Next prikapparaat in het startpakket. Met het startpakket kan je dus direct aan de slag!

Specificaties van de Contour Next One bloedglucosemeter

Koppelbaar aan smartphone

Gratis Contour diabetes app beschikbaar

Eenvoudige Bluetooth koppeling

Groot display

Makkelijk te bedienen

Eenvoudig, snel absorberende teststrip

Zeer kleine bloeddruppel nodig (0.6µl)

Coderen niet nodig

Plasma gekalibreerd

Meetresultaat binnen vijf seconden

Zeer nauwkeurig

Mogelijkheid om opnieuw bloed aan te brengen

Bijpassende artikelen voor de Contour Next One bloedglucosemeter: Contour Next teststrips

De Accu-Chek Instant bloedglucosemeter

Geen gedoe meer met dagboekjes. Altijd jouw meetresultaten bij de hand. De Accu-Chek Instant maakt het meten van de glucosewaarde in het bloed een stuk eenvoudiger en sneller. Het enige wat jij hoeft te doen, is eenmalig de app mySugr downloaden op jouwsmartphone en de Accu-Chek Instant bloedglucosemeter verbinden met jouw smartphone d.m.v. bluetooth. Daarnaast is de meter eenvoudig in gebruik. Zo zijn de bijpassende teststrips voorzien van een extra breed aanbrengoppervlak -over de gehele breedte van de strip- wat de bloedabsorptie eenvoudiger maakt. Het geheugen van de Accu-Chek Instant is enorm. De meter slaat automatisch minimaal 720 bloedglucoseresultaten op in het geheugen. Op de meter zie je alleen het meest recente bloedglucoseresultaat en de gemiddelden van 7, 30 en 90 dagen. De meter slaat automatisch 30 controleresultaten op in het geheugen; enkel het huidige controleresultaat zie je op de meter. Ook handig: de meter geeft in kleuren (blauw, groen en rood) aan of het resultaat van de meting binnen jouw persoonlijke streefwaardebereik ligt. De schaal van het streefwaardebereik is aan te passen naar persoonlijke behandeldoelstellingen.

Specificaties van de Accu-Chek Instant bloedglucosemeter

Gemakkelijk in gebruik: met één knop direct te bedienen

Visuele ondersteuning: snel inzicht in jouw situatie door middel van kleuren

Verzekerd van een nauwkeurige meting: overtreft de strengste nauwkeurigheidseisen

Accu-Chek Instant verbinden met de mySugr app: altijd en overal jouw data bij de hand

Direct klaar voor gebruik: geen instellingen nodig

Synchroniseren zonder moeite: geen dagboekje meer nodig

Groot geheugen: tot 720 meetresultaten

Bijpassende teststrips zijn voorzien van een extra breed aanbrengoppervlak

Meter gaat automatisch aan bij het plaatsen van de teststrip en gaat ook weer automatisch uit bij het verwijderen van de teststrip

Testgemiddelden van 7, 30 en 90 dagen

Bijpassende artikelen voor de Accu-Chek Instant bloedglucosemeter: Accu-Chek Instant teststrips

Welke teststrips passen in jouw bloedsuikermeter?

Het antwoord op deze vraag staat altijd in de productomschrijving, maar helaas gaat het toch vaak nog mis. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt waarbij de combinaties duidelijk staan aangegeven.

Andere combinaties dan in de tabel zijn weergegeven, zijn niet mogelijk. Teststrip zijn zelden universeel.

In de tabel hieronder staan alle glucosemeters en teststrips binnen ons assortiment. Je kunt via de tabel gemakkelijk jouw bloedglucosemeter opzoeken. In de kolom daar rechts van staat aangeduid welke teststrip past in jouw bloedglucosemeter. Heb je de bijhorende teststrips gevonden? dan kan je klikken op de betreffende teststrips. Je wordt direct doorverwezen naar de productpagina en kan je het product heel eenvoudig in het winkelmandje plaatsen.

Glucosemeters Teststrips Accu-Chek Performa Glucosemeter Accu-Chek Performa teststrips 50 stuks Accu-Chek Aviva Glucosemeter Accu-Chek Aviva teststrips 50 stuks Accu-Chek Instant Glucosemeter Accu-Chek Instant teststrips 50 stuks Accu-Chek Mobile Glucosemeter Accu-Chek Mobile testcassette 50 stuks CareSens Dual Glucosemeter CareSens Pro glucose teststrips 50 stuks CareSens N Premier Glucosemeter CareSens N teststrips 50 stuks Contour Glucosemeter Contour teststrips 50 stuks Contour Next One Glucosemeter Contour Next teststrips 50 stuks Contour TS Glucosemeter Contour TS teststrips 50 stuks Contour XT Glucosemeter Contour Next teststrips 50 stuks Diatesse XPER Glucosemeter Diatesse XPER teststrips 50 stuks Freestyle Freedom Lite Glucosemeter Freestyle Lite teststrips 50 stuks Glucofix Tech Sensor Glucosemeter Glucofix Tech Sensor teststrips 50 stuks Glucofix Tech 2K Sensor Glucosemeter Glucofix Tech Sensor teststrips 50 stuks Ht One TD bluetooth Glucosemeter Ht One TD Teststrips 50 stuks Medisana Meditouch 2 Glucosemeter Medisana Meditouch 2 teststrips 50 stuks Mylife Unio Neva Glucosemeter MyLife Unio teststrips 50 stuks OneTouch Select Plus Glucosemeter OneTouch Select Plus teststrips 50 stuks VetMate Glucosemeter VetMate teststrips 50 stuks

