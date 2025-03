Blutzuckermessgeräte im Test: Die besten Modelle laut Stiftung Warentest (2025)

Egal, ob per Lanzette oder CGM-Messfühler: Blutzuckermessungen gehen nach wie vor unter die Haut, denn komplett ohne Piksen geht es bislang noch nicht. Auch wenn es fast gar nicht wehtut und nur halb so schlimm ist, dürften Menschen, die es schon beim Gedanken schüttelt, eine Nadel gegen sich selbst zu richten, aufatmen, wenn sie erfahren, dass in Forschungslaboren aktuell neue Sensoren erprobt werden, die Biomarker aus leicht zugänglichen Körperflüssigkeiten wie Speichel, Tränen oder Schweiß ziehen.

Schon in den nächsten Jahren rechnet die Fachwelt mit Wearables, die Schweiß analysieren. Getestet werden unter anderem Biomarker wie Laktat, Salz, aber auch der Blutzuckerspiegel. Das Magazin IEEE Spectrumdes Institute of Electrical and Electronics Engineers hat den lesenswerten Artikel "Why Sweat Will Power Your Next Wearable" publiziert. Diese Wearables könnten sich sogar über das vom Körper abgesonderte Laktat mit Strom versorgen, auch daran wird geforscht sowie an möglichst weitgehender Miniaturisierung. Mit der Zeit könnten Wearables so klein und unauffällig werden, dass das Center for Wearable Sensors an der University of California in San Diego sie scherzhaft als „unawareables“ bezeichnet, also Wearables, bei denen schnell vergessen wird, dass sie da sind. Die Geräte sind anfangs eher im Profisport im Gebrauch und entsprechend teuer. Erst in einigen Jahren dürften sie für den Massenmarkt mit höheren Stückzahlen erschlossen und dann allmählich bezahlbarer werden.

Und auch die Stiftung Warentest erwähnt in ihrem Artikel Smartphones, die Blutzucker-Messungen angeblich komplett ohne Blut oder Gewebsflüssigkeit durchführen. Zwar sind diese Smartphones Humbug, aber tatsächlich erwähnt das Diabetes-Infoportal diabinfo ein neues Messverfahren, das Infrarot-Spektroskopie nutzt. Hierbei wird der Finger auf einen Sensor gelegt, der Infrarotlicht abstrahlt. Dieses erwärmt die Blutzuckermoleküle in der Gewebsflüssigkeit. Aus der gemessenen Wärmeentwicklung lässt sich der Blutzuckerwert ableiten.

Laut Stiftung Warentest bewertet auch das Institut für Diabetes-Technologie der Universität Ulm diese und andere Entwicklungen als noch lange nicht als sicher und zuverlässig genug, um auf die breite Bevölkerung losgelassen, geschweige denn von der Krankenkasse bezahlt zu werden.Es gibt also Fortschritte auf dem Weg zur non-invasiven Blutzuckermessung, aber wir müssen uns alle noch ein wenig gedulden.