Braces - kies voor elke situatie de beste brace (2025)

Een brace is een hulpmiddel dat helpt te compenseren bij functieverlies van spieren of gewrichten. Braces zijn vaak gemaakt van soepele stoffen, harde kunststoffen en bevatten soms metalen.

Braces hebben vaak een ondersteunende functie. Bij beschadiging van pezen of gewrichten kunnen ze een eventuele instabiliteit gedeeltelijk opvangen. Soms zijn ze ook bedoeld om pezen of gewrichten rust te gunnen, een beetje zoals met een gips.

Iedereen die last heeft van spataderen, trombose, een zwelling (door de ophoping van lymfevocht) of een veneuze ontstekingen kan baat hebben bij het dragen van compressiekousen. Deze compressie kousen bestaan meestal uit een elastisch weefsel, verkrijgbaar in diverse compressie klassen met een toenemende druksterkte. Kousen van lichte of middelgrote klasse kunnen ook preventief gedragen worden.

Het toepassingsgebied van bandages is veelomvattend. Van sportblessures, gewrichtsziekten tot het preventieve zwachtelen in de sport. Een bandage kan de pijn in de schouder, arm, hand, knie en voet aanzienlijk verlichten en de mobiliteit bevorderen. Ze ontlasten en stabiliseren spieren en gewrichten in het geval van verschillende klachten aan armen, benen en rug.

In vergelijking met andere verbanden voor verschillende gewrichten, zijn braces voor de knie al jarenlang een integraal onderdeel van diverse wedstrijdsporten. Omdat onze knie ongelofelijk veel kracht en impact moet kunnen verwerken, hebben we soms klachten, vooral op het gebied van de meniscus en de buitenste gewrichtsbanden. Deze kunnen soms erg pijnlijk zijn. Een goede kniebrace blijft op zijn plek zitten, je merkt hem amper en zorgt voor voldoende stabiliteit, zodat overstrekkingen en andere verwondingen voorkomen kunnen worden.

See Also

Een enkelbrace is heel geschikt voor de behandeling van klachten van de enkel. Het gewricht is, met een enkel brace, goed ingepakt in een elastische verband, zodat opnieuw omzwikken voorkomen kan worden. Dit wordt bereikt door extra steun te bieden aan het onderste enkelgewricht bij een abrupte richtingsverandering. Tegelijkertijd slaat het enkelverband je lichaamswarmte op en stuurt het door naar de spieren. Je spieren blijven hierdoor rekbare en soepel. De meeste enkel braces trek je aan als een kous. De hoogwaardige materialen zorgen voor het ademend vermogen en daarmee een uitstekend draagcomfort.

Het herstelproces bij rugpijn kan vaak langdurig zijn en kan niet altijd zonder therapie. Behandeling door een fysiotherapeut is dan noodzakelijk. Het dragen van een goede rug brace kan het proces van herstel versnellen en ondersteunen. De effectiviteit van een rug brace is vrijwel identiek voor alle modellen. Gerichte druk in de onderrug, gecombineerd met laterale stabilisatie door het gebruik van elastische materialen, die een goede lichaamshouding ondersteunen. Door de spierontspanning, die daardoor ontstaat, krijgen zenuwen en vezels weer de ruimte waardoor de bloedcirculatie zich weer kan verbeteren. Een goede rug brace wordt gekenmerkt door een aangenaam draagcomfort, positieve werking en is eenvoudig in onderhoud.Vooral het draagcomfort is voor mensen met rugklachten erg belangrijk. Want wat heb je aan een rug brace die je ernstig beperkt in al je bewegingen? De materialen die vandaag de dag gebruikt worden zijn meestal heel soepel en elastisch, zodat ze goed aansluiten en geen problemen geven.

De elleboog is een zeer stabiel, sterk gedifferentieerd gewricht, waarvan de drie componenten perfect samen spelen. Het zorgt voor de schaarbeweging tussen de bovenarm en ellepijp en voor de veranderende bewegingen tussen ellepijp, spaakbeen en bovenarm. Bij klachten of ongemak kunt u dit gewricht stabiliseren met een goede elleboog brace. Hoge slijtage en intensief sporten zijn vaak de redenen waarom er al op jonge leeftijd klachten kunnen optreden. Vaak kunt u met een simpele elleboog bandage of brace al veel doen en daarmee meer ernstige blessures in de toekomst voorkomen. De keuze aan braces en bandages is enorm, maar de werking is vaak hetzelfde. De individuele modellen verschillen in de gebruikte materialen, welke de bewegingen ondersteunen of juist beperken, de compressie en natuurlijk het design.

Het uiterlijk van de meeste elleboog braces en bandage is vaak sober en sportief. U moet ze kunnen dragen zonder dat u hierdoor beperkt wordt in het dagelijks leven, op het werk of tijdens het sporten. Vooral bij een hoge belasting kan een goede brace of bandage uw elleboog maximaal ondersteunen en daarmee blijvende schade aan het gewricht helpen te voorkomen.