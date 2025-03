Braces Kopen | Bandages | Beste Brace | Snelle levering (2025)

Soorten braces

Compressiebrace

Compressie betekent druk. Een compressiebrace oefent druk uit op en rondom het gewricht. Deze braces worden ook wel niet-rigide of proprioceptie brace genoemd. De compressie ondersteunt het gewricht maar immobiliseert niet. Deze eigenschap heeft een positieve invloed op de zintuigen om het gewricht. Uw hersenen zijn door de compressie bewuster van de stand van het gewricht en de beweging die het maakt. Hierdoor kunnen pijnklachten afnemen. Wij hebben een onbewuste reactie door over een pijnlijke plek te wrijven, deze functie komt overeen met de werking van een compressiebrace. Compressie heeft ook nog een ander nuttig effect; het voorkomt een zwelling. Zeker in eerste fase na een blessure, bijvoorbeeld bij een enkelverzwikking, is het verminderen van de zwelling belangrijk.

Semi-rigide brace

Rigide betekent stijf, stug of star. Semi betekent half. Dus bij een semi-rigide brace is er nog beweging mogelijk, maar beperkter dan bij een compressiebrace. Het is mogelijk dat een semi-rigide brace ook gebruikt maakt van compressie. Maar dan gebeurt dit in combinatie met een versteviging door een balein of een scharnier. Een semi-rigide brace is vaak meer specifiek gericht op een bepaalde klacht en ondersteuning aan het gewricht. De brace ondersteunt en/of ontlast één of meerdere bewegingen van het gewricht. Omdat bewegen mogelijk blijft, geeft het dus een actieve ondersteuning van één of meerdere gewrichtsfuncties.

Rigide brace

Een rigide brace, is een volledig starre brace. In de volksmond is deze brace beter bekend als een spalk. En wordt ook wel immobilisatiebrace genoemd. Deze braces worden gebruikt bij zware problematiek. Bijvoorbeeld bij breuken of correctie van een gewricht. Het gewricht kan niet meer bewegen, waardoor dit type brace erg ongemakkelijk is in het dagelijks gebruik. Thermoplast gebruikt men tegenwoordig vaak voor deze braces. Dit materiaal is eenvoudig door hitte te vervormen, zodat een goede pasvorm ontstaat. Het inzetten van een rigide brace gebeurt pas vaak als overige oplossingen niet toereikend zijn.

Bandages

Anatomische elastische bandages zijn bandages met een activerend systeem. Ze stimuleren de houdingsmusculatuur en zorgen er op deze wijze voor dat de functie van de spieren wordt verbeterd, bij licht letsel. In combinatie met natuurlijke beweging leveren deze activerende bandages de grootste effectiviteit.

Braces

Ook bij ernstiger letsel aan het bewegingsapparaat kunt u baat hebben bij orthopedische braces. Door het dragen van braces bestaat de mogelijkheid dat u in (zeer) korte tijd weer pijnvrij kan bewegen. Met voorzichtige stabilisatie en fysiotherapeutische oefeningen kan daarnaast gericht aan de benodigde musculatuur worden getraind.

Bij orthocor.nl bestelt u snel en eenvoudig de

beste brace voor de beste prijs

. Wij hebben een ruim assortiment bandages en braces, zoals kniebraces, enkelbraces en polsbraces van gerenommeerde merken waaronder PSB, Push, Thuasne, McDavid en Bauerfeind. Productadvies op maat is altijd mogelijk, wij helpen u met plezier bij de keuze van de juiste brace.

De juiste brace kiezen

Zoals wij zojuist hebben besproken zijn er verschillende soorten braces. Een juiste brace voor uw persoonlijke situatie is een effectief middel om klachten te verminderen of te voorkomen en genezing te ondersteunen. Maar hoe kiest u de juiste brace? Behalve het type brace zijn er nog verschillende soorten materialen, merken en specifieke functies. Hierdoor is soms door de bomen het bos niet meer te zien. U kunt altijd contact met ons opnemen, zodat u gebruik kan maken van onze jarenlange ervaring voor een goede keuze. Daarnaast hebben wij onderstaand enkele punten op een rij gezet die belangrijk zijn bij de keuze.

Keuzefactoren

Diagnose / Indicatie

Een arts of therapeut stelt meestal een diagnose en schrijft indien nodig een brace voor. Uit het vaststellen van de aard van de klacht volgt de indicatie. Veel braces zijn daarom ingedeeld op basis van indicaties. Voorbeelden van veel voorkomende indicaties zijn; spit, artrose en osteoporose of carpaal tunnel syndroom. Een specifieke brace voor een bepaalde indidcatie is in de regel het meeste effectief. Een duidelijk indicatie helpt dus bij het kiezen van een brace. Alleen een arts of specialist kan een officiële diagnose en indicatie stellen omdat hiervoor medische kennis nodig is. Op het internet is er ook veel informatie beschikbaar waarmee u zelf een diagnose zou kunnen stellen. Met informeren is natuurlijk niks mis, maar wij raden altijd aan om een diagnose te laten stellen door een arts. Het risico op een misdiagnose en daardoor een foute behandeling, moet altijd tot een minimum worden beperkt.

Helaas is het niet altijd mogelijk om een duidelijke of eenduidige diagnose te stellen. Dan helpen ook de onderstaande factoren om de juiste brace te kiezen.

Locatie van de klacht

De connectie tussen 2 of meerdere botdelen noemt men een gericht. Een gewricht bestaat uit meerdere structuren. Naast de botdelen zijn er ook de pezen en banden. Om de klacht goed te ondersteunen is het van belang om de locatie van de klacht inde structuren te weten. Kniepijn kan bijvoorbeeld zijn oorzaak vinden in de kruisbanden, meniscus of knieschijf. Voor als deze specifieke locaties zijn er speciale braces.

Het het geval van kniebraces zijn er specifieke meniscus kniebraces of braces die de knieschijf laten sporen.

Bij aspecifiek klachten, klachten die niet een duidelijke oorzaak hebben, zijn er ook braces die de knie meer algemeen ondersteunen.

Bewegen of niet bewegen

Afhankelijk van de ernst van de kwetsuur is er soms gedeeltelijke of volledige immobilisatie vereist om het gewricht te laten genezen. Mag het gewricht nog bewegen of niet? Wanneer u niet mag bewegen kiest u immobilisatie brace. Mag u wel bewegen dat kiest u een compressiebrace of semi-rigide brace.

In de paragraaf over de verschillende soorten braces vindt u een uitgebreid overzicht van de verschillen tussen deze 3 type braces.

Welke beweging doet zeer

De voorkeur bij het gebruik van een brace is om de beweging zo min mogelijk te bepreken. Beperking in de bewegen is niet alleen onhandig tijdens het dagelijks gebruik, maar vaak neemt ook het draagcomfort af wanneer het ondersteuningsniveau toeneemt. Dit kan ertoe leiden dat de therapietrouw afneemt. Daarnaast is bewegen in het algemeen goed voor de gewrichten. De spieren, pezen en banden blijven dan ontwikkeld.

Dus alleen het ondersteunen en beperken van de beweging die pijn doet is belangrijk. Zodat niet alleen het draagcomfort maar ook de ontwikkeling van het gewricht behouden blijft.

Gebruiksactiviteiten

Tijdens welke activiteiten gaat u de brace gebruiken? Dit is vaak een vergeten of onderschatte factor. Gebruikt u de brace voor een uitvoerend beroep, sport, tijdens het slapen of de gehele dag? Ook het type sport of beroep kan al van belang zijn. Een brace om te turnen moet vaak aan andere eisen voldoen dan een brace voor een contactsport zoals voetbal. Het materiaal, de constructie, maar ook de bewegingen die mogelijk zijn met een brace kunnen bepalen voor welke activiteit de brace beter geschikt is.

Activiteitsniveau

Naast de soort activiteit is ook het niveau van belang. Door het niveau te bepalen weet u hoeveel de brace moet ondersteunen. Bij beroepen kunt u dit bijvoorbeeld als volgt indelen:

langdurig zitten

langdurig staan

wisselende activiteiten

fysiek werk

Een brace voor fysiek (zwaar) werk heeft een hoger ondersteuningsniveau dan een brace voor langdurig zitten. Dikker materiaal of de toevoeging van baleinen kunnen voor deze extra ondersteuning zorgen. Zo is een compressiebrace een brace met een licht ondersteuningsniveau en een semirigide brace een zwaarder ondersteuningsniveau. In de paragraaf over de soorten braces is dit verder toegelicht.

Hulp bij uw keuze?

Twijfelt u nog of wilt u extra informatie ontvangen voor de juiste keuze? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U ontvangt dan een concreet advies, welke brace het beste bij uw situatie past.

Hoelang moet ik een brace dragen?

Dit is een begrijpelijk vraag, die bijna alle klanten stellen. Er zijn geen vaste regels of voorschriften die aangeven hoelang en wanneer u een brace moet dragen. Dit hangt namelijk af van de persoonlijke situatie en de klacht. Per klant kunnen wij vaak wel een inschatting maken op basis van ervaringen. Maar meer dan deze schatting is er niet te geven als antwoord. In deze paragraaf zetten wij uiteen waarop wij deze schatting baseren. Zodat u toch een idee krijgt met welke periode u ongeveer rekening kan houden.

Chronische of tijdelijke klacht

Hoe lang u de brace moet dragen hangt voornamelijk af van het type klacht. Heeft u een chronische of een tijdelijke klacht? Een chronische klacht is een bewegingsklacht die niet meer hersteld. Slijtage is een veel voorkomende chronische klacht. Een tijdelijke klacht kan herstellen. Veel sportblessures, kneuzing van een gewricht of spit zijn voorbeelden van een tijdelijke bewegingsklacht.

Tijdelijke klacht

Bij een tijdelijke klacht hangt de gebruiksperiode van een brace af van de ernst van de klacht. In de paragraaf over de soorten braces hebben wij 3 soorten braces besproken. De toepassing van één van deze 3 braces geeft ook meestal de ernst van de klacht aan. Daarom kunnen we de volgende indeling maken van een zware naar minder zware brace en dus ook de draagtijd van lang naar minder lang:

Rigide brace; volledige beperking van een gewrichtsbewegingen Semi-rigide brace; Beperkt (gedeeltelijk) een specifieke gewrichtsbewegingen Compressiebrace; Geeft druk rondom het gewricht

Maar ook dit is een richtlijn. Bijvoorbeeld een spalk na een operatie kan na een aantal weken de klacht hebben hersteld. Terwijl een verzwikte enkel, ook al wordt deze met een brace ondersteund, pas naar maanden is hersteld. Daarnaast is het gebruik van de juiste brace van belang. Wanneer de brace niet genoeg ondersteunt, kan het herstel langer duren. Wanneer de pijn duidelijk vermindert, bouwt u de uren per dag dat u de brace draagt af. Tot u pijnvrij bent. De gemiddelde periode dat men in een tijdelijke situatie een brace draagt is 14 dagen.

Chronische klacht

Omdat deze klacht niet meer herstelt is de brace erop gericht om u zo goed en comfortabel mogelijk te ondersteunen bij uw dagelijkse activiteiten. Dit wil niet zeggen dat u de brace 24 uur per dag draagt. Het kan zijn dat een brace alleen overdag, alleen in de nacht of alleen bij een bepaalde activiteit nodig is. Ook hier bepaalt de klacht en de persoonlijke situatie wanneer u de brace draagt. In de onderstaande paragraaf lichten wij dit verder toe.

Wanneer moet ik een brace dragen?

Zoals bovenstaand aangeven bepalen de klacht, de mate van pijn en de persoonlijke situatie wanneer u de brace draagt. Of het nu een tijdelijke of chronische klacht is, u draagt de brace meestal niet 24 uur per dag. Het 24 uur per dag dragen van een brace komt eigenlijk alleen voor bij een rigide brace. Bijvoorbeeld na een operatie of breuk. Omdat het zo persoonlijk is kan alleen een zorgprofessional, die uw specifieke situatie kent, u hierin advies geven.

Het is van belang om goed te analyseren wanneer u last hebt van de klacht. Bij welke beweging, op welk moment van de dag en bij welke activiteit. En op welke manier uit de klacht zich? Is het gewricht instabiel, ontstaan er zwellingen, zijn het pijnscheuten of is het een constante pijn? Een brace draagt u namelijk meestal bij specifieke activiteiten, waar pijn u tegenhoudt.

In de bovenstaande uitleg zijn wij voornamelijk uitgegaan van een herstel fase of dagelijkse ondersteuning. Maar u kunt een brace ook preventief dragen. Dan draagt u de brace wanneer de kans op letsel groter is. Bijvoorbeeld een sportbrace tijdens het sporten om een verzwikking te voorkomen. Of een rugbrace wanneer u in de tuin werkt om rugklachten te voorkomen.

U bepaalt

Er kan een goed advies zijn en een passende brace. Maar uiteindelijk bepaalt u zelf wanneer en hoelang u de brace draagt. Hoe goed iemand zich aan het voorgeschreven advies houdt, noemt men ook wel therapietrouw. Er zijn verschillende factoren die de mate van therapietrouw bepalen en dus hoe vaak en wanneer u de brace draagt.

U draagt de brace vaker wanneer u een duidelijk toegevoegde waarde ziet. Heeft u minder pijn of bent u minder vermoeid? Dan bent u eerder en langer geneigd om de brace te dragen, volgens het advies.

Heeft een brace negatieve gevolgen. Bijvoorbeeld een huidirritatie. Dan zal u de brace minder dragen.

Daarnaast kan misinformatie therapietrouw beïnvloeden. Zo bestaat er een algemeen idee dat een brace slecht is voor de ontwikkeling van de spieren. Maar er zijn verschillende onderzoeken die laten zien dat een goede brace voor specifieke situaties juist kan helpen bij het ontwikkelen van de spieren. Omdat een natuurlijke beweging weer mogelijk is door de brace,

Brace in de nacht dragen?

Zoals bovenstaand aangegeven, draagt men braces voornamelijk overdag. Een brace geeft een bepaalde druk op het gewricht. Het gewricht hiervan tot rust laten komen in de nacht is dan ook belangrijk. Maar er zijn specifieke braces die 24 uur per dag gebruikt worden. Dit zijn vaak spalken na een breuk of bij een zenuwbeknelling. Pols- en duimspalken worden bijvoorbeeld ook ‘s nachts gebruikt om verkeerde bewegingen te voorkomen. Daarnaast zijn er braces die u alleen 's nachts gebruikt. Bijvoorbeeld bij hierlspoor of tendinopathie in de achillespees, zorgt een nachtspalk voor beter herstel gedurende nacht.

Hoe bouw ik het dragen van een brace af?

Bij het tijdelijk gebruik van een brace hoort een goede afbouwperiode. Het abrupt stoppen van het dragen van een brace kan voor problemen zorgen. Uw gewricht kan namelijk gewend raken aan de druk en ondersteuning. Stapsgewijs en niet te snel afbouwen is dus meestal het advies. U kunt bijvoorbeeld eerst stoppen de brace te dragen tijdens rustmomenten of lichte activiteiten. Indien u de stappen zonder pijn kunt afbouwen dan kunt u de brace proberen een dag niet te dragen. Bij belastende activiteiten kan het verstandig zijn om de brace preventief te blijven dragen.