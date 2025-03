Brustvergrößerung Creme TEST ✳️ 1 Produkt ist SEHR GUT (2025)

Eine größere und straffere Brust ohne OP: Push Up Cremes helfen auf natürlichem Wege

Viele Frauen empfinden ihre zu kleine oder nicht mehr straffe Brust als einen Mangel oder Verlust an Weiblichkeit. Dabei spielt nicht nur der Blick des „anderen Geschlechts“ eine große Rolle. Die weibliche Brust ist eines der sekundären Geschlechtsmerkmale. Wenn mit dem Einsetzen der Pubertät ihr Wachstum beginnt, formt sich mit dem Busen auch ein neues, weibliches Selbstwertgefühl. Die Brust ist stets präsent für die Frau und ihre Konturen meist sichtbar für die Außenwelt. Damit beeinflusst sie maßgeblich das Körpergefühl und die eigene Zufriedenheit mit sich selbst.

Die beste natürliche Brustvergrößerung Creme: Test & Erfahrungen

Das sind unsere Testsieger: Die Produkte mit den besten Inhaltsstoffen und den besten Erfahrungsberichten von Frauen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Produkt & Bewertung Eigenschaften 98 Vollure Vollure Bust Lift (Testsieger) Strafft die Haut der Brust

Hebt den Busen an

Vergrößert das Busen-Volumen

Ohne Parabene

🌱 Natürliche Inhaltsstoffe

Sehr einfache Anwendung

60 Tage Geld-zurück-Garantie

Rabatt Aktion: 3 zum Preis von 2 Testsieger Vollure Bust Lift mit Rabatt bestellen 94 ProBreast Plus ProBreast Plus Creme und Nahrungsergänzungsmittel mit kombinierter sehr guter Wirksamkeit

Innere und äußere Wirkung auf die Brust für schnellere Erfolge

Sehr viele zufriedene Kundinnen berichten in Foren

Erhöht den Östrogenspiegel

Phytoöstrogenen zur Stimulation des Brustwachstums

Widerstandskraft der Haut wird verstärkt

Produktion von Elastin und Kollagen wird erhöht, was eine optimale Festigkeit, Elastizität und Festigkeit bewirkt

Gratis Packungen erhalten beim Kauf mehrerer Einheiten Pro Breast Plus bestellen 93 Ovashape Ovashape Erhöht die Östrogen -Produktion

-Produktion Gute Erfolgsquote laut Erfahrungsberichten und Studien

Stimuliert aktiv das Wachstum des Drüsengewebes

Verbessert die Blutzirkulation in der Brust

Natürlicher Push-up Effekt

Verzögert den Alterungsprozess der Brüste

Aktuell mit Rabatt erhältlich Ovashape bestellen 81 Elaine Perine Elaine Perine Push Up! Breast Enhancement Brüste werden fester und praller

Regt Zellwachstum des Brustgewebes an und bindet um die Fettzellen der Brust Flüssigkeit um sie zu vergrößern. Elaine Perine Push Up bestellen

Inhalt

Auch die Größe der Brust bestimmt das Selbstbewusstsein und Wohlgefühl der Frau

Natürliche Brustvergrößerung Test Gute Busencremes mit rein pflanzlichen Substanzen sind eine gute Alternative zu teuren und riskanten operativen Eingriffen

Ovashape Erfahrungen und Test: Natürliche Brustvergrößerung mit Östrogen-Booster Verbesserte Mikrozirkulation im Bindegewebe der Brust Ovashape Premium Creme zur Busenvergrößerung: Für Frauen in jedem Alter geeignet Mehr Spannung, Volumen und Festigkeit für Ihre Brüste Größere Brust bekommen und den Busen anheben Ovashape Anwendung ist unkompliziert

ProBreast Plus Test: Feste und größere Brüste mithilfe traditioneller Heilpflanzen Creme für größere Brust mit natürlichen Phytoöstrogene aus Bockshornklee und Hopfen Zertifizierte Inhaltsstoffe zeigen bereits nach zwei Wochen ihre Wirkung Klinische Studien belegen Wirksamkeit von ProBreast Plus

Wow Bust Erfahrungen – Sorgt für rundere Formen und mehr Volumen der Brust Phytoöstrogene unterstützen auch bei altersbedingter Bruststraffung Wow Bust Test – Creme für Bruststraffung Wow Bust Salbe für Brustwachstum: Sichere und leichte Anwendung

Secret Curves Push Up Creme: Patentierte Brust Creme Naturkosmetik Pflanzlicher Wirkstoffkomplex sorgt für nachhaltigen Aufbau des Brustgewebes Secret Curves: Traditionelle Heilpflanzen kurbeln den Zellstoffwechsel an. Natürliche Kosmetik mit CupUp Technologie zum Einmassieren Drei Monate mit Secret Curves Gel für eine straffere und größere Brust

Procurves Busensalbe verleiht dem Busen mehr Volumen und schönere Konturen Natürliches Kosmetikprodukt mit Cellactive-Form Procurves: Creme zur Brustvergrößerung für Frauen zwischen 18 und 30 Jahren

dm und Rossmann

Stiftung Warentest

Fazit und Bewertung

Der Wunsch nach strafferen oder größeren Brüsten kann dabei sehr unterschiedliche Ursachen haben. Oft sind Mädchen und Frauen bereits durch die entsprechenden Erbanlagen kleinere Brüste in die Wiege gelegt. Mit der Anzahl an Lebensjahren verliert auch das Gewebe der Brust an natürlicher Elastizität und erschlafft. Der Busen beginnt zu hängen. Nicht immer steht an erster Stelle das Bedürfnis, mehr weibliche Sinnlichkeit durch eine auffallendere „Oberweite“ auszustrahlen.

Auch eine Schwangerschaft und Stillzeit können die Form der Brüste und die Stabilität ihres Bindegewebes negativ beeinflussen. Bei manchen Frauen besteht ein auf natürliche Weise gewachsener, auffälliger Größenunterschied zwischen den beiden einzelnen Brüsten. Fest steht: Verantwortlich für das Erscheinungsbild der weiblichen Brust sind genetische Anlagen und der Östrogenspiegel im weiblichen Körper.

Natürliche Brustvergrößerung Test

Statistiken und Umfragen belegen, dass in Deutschland mehr als die Hälfte der Frauen zwischen 21 und 35 Jahren mit dem Volumen ihrer Brust unzufrieden ist und sich eine um ein bis zwei Größen stärkeren Busen wünscht. Was viele Betroffene nicht wissen: Es gibt natürliche Alternativen zur teuren Schönheitschirurgie mit ihren belastenden plastischen Operationen.

Gute Busencremes mit rein pflanzlichen Substanzen sind eine gute Alternative zu teuren und riskanten operativen Eingriffen

Auch auf stark in den Organismus eingreifende Medikamente mit Hormonen lässt sich verzichten. Vielmehr können Cremes für Brustwachstum aus Naturstoffen bei dem Wunsch nach einer Straffung und Vergrößerung der Brust dauerhafte und sanfte Hilfe leisten. Sie machen sich in der Natur vorkommenden sogenannte Phytoöstrogene und rein pflanzliche Wirkstoffe zur Kollagensynthese zunutze.

Es folgen detaillierte Tests, Bewertungen und Erfahrungsberichte.

Ovashape Erfahrungen und Test: Natürliche Brustvergrößerung mit Östrogen-Booster

Ovashape ist eine Creme, die auf natürliche Weise aktiv das Wachstum des Drüsengewebes stimuliert. Ihr Komplex an Mikronährstoffen dringt tief in die Haut ein und regt die Zellteilung und Neubildung von Zellen an. Die Kosmetik steigert die Produktion von Östrogen, das entscheidend für das Volumen und die Straffheit der Brust verantwortlich ist.

Verbesserte Mikrozirkulation im Bindegewebe der Brust

Ovashape erzielt mit seinen pflanzlichen Verbindungen einen ähnlichen Effekt wie er in der Schwangerschaft auftritt, wenn die Brüste durch die vermehrte Östrogenausschüttung größer und straffer werden. So unterstützt die natürliche Formel das Wachstum der Brustdrüsen. Indem die Creme den Hautstoffwechsel anregt, verbessert sie zudem Blutzirkulation und Lymphfluss und damit die Verteilung von Östrogen im Brustgewebe.

Ovashape Premium Creme zur Busenvergrößerung: Für Frauen in jedem Alter geeignet

Die Creme besteht ausschließlich aus natürlichen Inhaltsstoffen. Sie ist daher frei von Nebenwirkungen und verursacht keine Allergien. Ovashape ist für Frauen in jedem Alter geeignet. Bei konsequenter Anwendung zeigt sich schon nach 30 Tagen eine erste Wirkung. Am Aussehen und beim Berühren der Brust lässt sich bereits nach zehn Tagen ein Unterschied spüren. Der natürliche Push-Up-Effekt kann eine Brustvergrößerung von bis zu drei Größen bewirken.

Mehr Spannung, Volumen und Festigkeit für Ihre Brüste

Ovashape enthält Shea Butter, die für ihr Vitamin E und A bekannt ist. Das natürliche Fett macht die Epidermis der Brust weich und sorgt für ein angenehmes Hautgefühl. Mangobutter verstärkt diesen Effekt und verleiht der Creme zusätzlich ein fruchtig wohltuendes Aroma. Straffend wirken hydrolysierte Weizenproteine und Extrakte der asiatischen Centella. Sie stimulieren das Wachstum im Gewebe und unterstützen die Kollagensynthese. Die Centella ist hierzulande auch als Tigergras bekannt und findet traditionell Verwendung in der chinesischen Medizin. Das Kosmetikprodukt enthält zudem D-Panthenol (Glycerin). Dieser Wirkstoff beruhigt die Haut und lindert Reizungen. Weitere Inhaltsstoffe sind Arganöl, Süßmandelöl und Hyaluronsäure.

Größere Brust bekommen und den Busen anheben

Die reiche Formel von Ovashape formt die Brüste nicht nur runder und größer. Sheabutter und süßes Mandelöl unterstützen zudem die Regeneration der Epidermis und versorgen die Haut tiefgreifend mit Feuchtigkeit. Kleine Narben verblassen und Unvollkommenheiten bilden sich zurück. So trägt die Creme zur Brustvergrößerung auch zu einem angenehmen Hautgefühl bei.

Ovashape Anwendung ist unkompliziert

Eine Anwendung um am Tag genügt, damit die Creme ihre Wirkung entfalten kann. Tragen Sie dazu Ovashape am besten nach dem Baden oder Duschen auf und frottieren Sie sich gründlich ab. Dann ist der Körper sauber und trocken und optimal vorbereitet. Lassen Sie die Creme kurz einwirken, bevor Sie sich ankleiden. Ovashape zieht schnell ein, ohne Spuren auf Textilien zu hinterlassen. Die Wirkung der Kosmetik bleibt in der Regel nach Behandlungsende über viele Monate erhalten.

Testsieger Ovashape mit Rabatt bestellen

ProBreast Plus Test: Feste und größere Brüste mithilfe traditioneller Heilpflanzen

Auf einen natürlichen Weg zum Wachstum der weiblichen Brust setzt ebenfalls ProBreast Plus. Die Creme enthält dazu aus Bockshornklee und Hopfen gewonnene Phytoöstrogene. Ihre pflanzliche Formel ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen und unterstützt den Organismus dabei, mehr Elastin und Kollagen zu produzieren. Der Effekt: Die Haut gewinnt an Elastizität und Festigkeit. Die feuchtigkeitsspendende Kosmetik verlangsamt zudem die Hautalterung.

Creme für größere Brust mit natürlichen Phytoöstrogene aus Bockshornklee und Hopfen

Die Creme ist auch im Set mit einem Nahrungsergänzungsmittel erhältlich, das ergänzend von innen die nicht-operative Behandlung zur Brustvergrößerung verstärkt. Die Kapseln ProBreast Plus stimulieren ebenfalls die Brustdrüsen und erhöhen den Östrogenspiegel. Bei einer Einnahme von täglich zwei Kapseln führen die Nährwerte rasch dazu, dass die Brust straffer und größer wird und die Haut in ihrer Widerstandskraft gestärkt wird.

Zertifizierte Inhaltsstoffe zeigen bereits nach zwei Wochen ihre Wirkung

Die Wirksamkeit von ProBreast Plus beruht ausschließlich auf einer speziellen Kombination von natürlichen Pflanzenextrakten. Sie besteht in erster Linie aus Bockshornklee, Fenchel, Hopfen, L-Tyrosin, Ringelblume und Mandelöl. Alle Inhaltsstoffe sind zertifiziert und gewährleisten eine sichere Behandlung. Bei regelmäßiger Anwendung sind erste Veränderungen der Brust schon nach zwei Wochen zu sehen. Für einen optimalen Effekt ist laut Hersteller eine Behandlung von mindestens zwei Monaten notwendig.

Klinische Studien belegen Wirksamkeit von ProBreast Plus

Der Effekt der Inhaltsstoffe von ProBreast Plus wurde in mehreren klinischen Untersuchungen bestätigt. Bockshornklee verbessert den Hormonhaushalt der Frau. Das Naturprodukt Hopfen verfügt über Eigenschaften, die dem Östrogen ähnlich sind und ebenfalls direkt den Hormonhaushalt positiv beeinflussen. Gemäß Angaben des Herstellers erzielten 92 Prozent aller Frauen durch die Verwendung des Produktes ein Brustwachstum von bis zu zwei Größen. Voraussetzung ist die konsequente Anwendung von Kosmetik und Nahrungsergänzungsmittel. Aufgrund der sicheren und bewährten Inhaltsstoffe traten keine unerwünschten Nebenwirkungen auf.

Pro Breast Plus bestellen

Wow Bust Erfahrungen – Sorgt für rundere Formen und mehr Volumen der Brust

Mit einer besonderen Bio-Formel stimuliert die Creme Wow Bust das Wachstum der weiblichen Brust. Der Hersteller verspricht bei der Kosmetik eine rasche Wirksamkeit von nur einem Monat. Voraussetzung ist, dass man die Creme morgens und abends aufträgt. So soll das Volumen nach vier Wochen um eine Größe zunehmen und die Formen runder werden. Wow Bust eignet sich zudem für die Anti-Aging-Behandlung der Brust.

Phytoöstrogene unterstützen auch bei altersbedingter Bruststraffung

Die Entwicklung der Creme Wow Bust basiert auf der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass mit steigendem Östrogenspiegel die Brust zu wachsen beginnt. Über Jahre wurde für die Herstellung der Creme von Experten untersucht, ob auch Phytoöstrogene pflanzlichen Ursprungs Einfluss auf das Brustgewebe haben. Der starke therapeutische Effekt bestätigte sich: Unter ihrem Einfluss nimmt die Größe der Brust zu, ihre Form entwickelt sich symmetrischer und konvexer. Die Anwendung von Phytoöstrogenen stimuliert die oberen Brustgewebezellen, revitalisiert die Haut und steigert den Stoffwechsel und die Durchblutung.

Wow Bust Test – Creme für Bruststraffung

Die Creme Wow Bust setzt sich daher rein aus sicheren und hochwertigen Inhaltsstoffen pflanzlichen Ursprungs zusammen. Das Produkt wirkt ausschließlich lokal und hat keinen Einfluss auf den Hormonspiegel. Sheabutter (Karitébutter) hält die Haut straff und feucht. So festigen sich die Konturen, der Busen hebt sich und auch Schwangerschaftsstreifen mildern zusehends ab. Weizenkeimöl verjüngt das Dekolleté, indem es die Haut strafft, Falten glättet und wieder elastisch macht. Schließlich stößt Avocado-Öl mit seinen Phytohormonen das Brustwachstum an.

Wow Bust Salbe für Brustwachstum: Sichere und leichte Anwendung

Mit ihrer seidig-weichen Textur lässt sich die Kosmetik höchst komfortabel anwenden und ist auch für die empfindliche Hauttypen geeignet. Das Produkt hinterlässt keine fettigen Spuren, da es rasch in die Haut einzieht. Klinische Studien konnten eine langanhaltende Wirkung der Creme über mehr als drei Monate nachweisen. Alle Teilnehmerinnen bestätigten die Wirksamkeit von Wow Bust hinsichtlich der Brustvergrößerung. Der Hersteller empfiehlt die Anwendung der Creme Wow Bust ab einem Alter von 21 Jahren. Wow Bust ist eine Creme, die weder Allergien noch unerwünschte Nebenwirkungen hervorruft. Laut Hersteller stärkt sie den weiblichen Organismus und kann sogar das Risiko für Brustkrebs mindern. Das Produkt sollte nicht bei einer Überempfindlichkeit gegenüber einem oder mehrere seiner Bestandteile angewendet werden. Auch bei einer Erkrankung der Milchdrüsen oder in Schwangerschaft und Stillzeit wird von der Anwendung abgeraten.

Secret Curves Push Up Creme: Patentierte Brust Creme Naturkosmetik

Mit einer geschützten Formel hilft Secret Curves Frauen, ihre Brust auf natürlichem Weg zu vergrößern. Das Kosmetikprodukt wird nach strengen Qualitätskriterien und von einem externen Labor geprüft hergestellt. Nach Angaben des Herstellers lassen sich ohne Nebenwirkungen oder Gewichtszunahme innerhalb von acht Wochen eine um das 1,2-fache größere Cup-Größe und bis zu 28 Prozent mehr Festigkeit der Brust erzielen.

Pflanzlicher Wirkstoffkomplex sorgt für nachhaltigen Aufbau des Brustgewebes

Auch die Secret Curves Push Up Creme ist ein reines Naturprodukt, das über Jahre hinweg weiterentwickelt wurde. Ergänzend dazu gibt es mit den veganen Secret Curves Kapseln ein unterstützendes Nahrungsergänzungsmittel. Ein Komplex aus pflanzlichen Inhaltsstoffen bewirkt eine allmähliche Vergrößerung der weiblichen Brust. So bewirkt Secret Curves Push Up Crème, dass sich der Busen voller und praller hebt. Auch ein sogenannter „Hängebusen“ wird kontinuierlich wieder straffer und fester in seiner Form.

Secret Curves: Traditionelle Heilpflanzen kurbeln den Zellstoffwechsel an.

Die Formel von Secret Curves setzt sich aus zwei Wirkstoffkomplexen zusammen: der Aktivatorengruppe, die das Brustgewebe aufbaut, und einer Funktionsgruppe, die diesen Aufbau erhält. Sämtliche natürlichen Inhaltstoffe sind ebenso als traditionelle Heilpflanzen bekannt und werden für ihre Wirksamkeit geschätzt. Wie Bockshornkleesamen enthalten auch Fenchelsamen und Kürbiskerne die wichtigen Phytoöstrogene, die im Gewebe der weiblichen Brust das Zellwachstum ankurbeln und den Busen vergrößern. Der Kelp-Extrakt wird aus der Atlantik-Alge Kelp gewonnen, die mit Jod, Natrium, Zink, Schwefel, Kalzium, Kupfer und B-Vitaminen den Stoffwechsel in Schwung bringt. Dies führt zu einem besseren Hautbild und strafferen Brüsten. Weitere wertvolle Bestandteile der Creme sind Yamswurzel, Avena Sativa, Damian, L-Tyrosin, Niacinamid, Folsäure, Vitamin C und E.

Natürliche Kosmetik mit CupUp Technologie zum Einmassieren

Secret Curves Push Up Crème sollten Sie nach Angaben des Herstellers morgens und abends auftragen und einmassieren. Eine Anleitung zur Massage erhalten Sie mitsamt der Creme. Das Kosmetikprodukt ist frei von Neben- und Wechselwirkungen. Das patentierte NBE12 System verhindert mit seiner CupUp Technologie einen unerwünschten Fettaufbau an den Hüften oder anderen Körperstellen. Secret Curves kann zudem problemlos von Frauen angewendet werden, die mit der Pille verhüten.

Drei Monate mit Secret Curves Gel für eine straffere und größere Brust

Für die nachhaltige und natürliche Brustvergrößerung mit Secret Curves braucht es etwas Zeit. Nach etwa acht Tagen sind erste Veränderungen zu spüren. So können ab der zweiten Woche die Brustwarzen etwas zu spannen beginnen. Erste messbare Erfolge sind nach 15 bis 30 Tagen festzustellen. Etwa nach einem Monat beginnt bei 43 Prozent der Anwenderinnen von Secret Curves die Hauptwachstumsphase. Die Inhaltsstoffe entfalten nun ihre volle Wirkung in der Brust. Bei 43 Prozent aller Nutzerinnen beginnt in dieser Zeit die Hauptwachstumsphase. In den sogenannten Wachstumszentren der Brust bildet sich ein größeres Polstervolumen. Spätestens dann wird es Zeit für neue BHs. Nach drei Monaten ist die Brustvergrößerung mit Secret Curves abgeschlossen.

Procurves Busensalbe verleiht dem Busen mehr Volumen und schönere Konturen

Ein weiteres Kosmetikprodukt zur natürlichen Brustvergrößerung ist Procurves Cream. Die Creme strafft das Brustgewebe und verschönert damit den weiblichen Busen in wenigen Monaten ohne teure und riskante medizinische Eingriffe. Mit dem Eincremen werden ihre wertvollen Inhaltsstoffe direkt über die Haut aufgenommen. Das Ergebnis sind voluminösere und wohlgeformte Brüste. Die verbesserte Durchblutung des Brustgewebes trägt außerdem zu einem schöneren äußeren Erscheinungsbild der Brust bei.

Natürliches Kosmetikprodukt mit Cellactive-Form

Procurves Creme setzt sich aus natürlichen und sicheren Inhaltsstoffen zusammen. Ihre auf pflanzlicher Basis entwickelte Formel stößt das Brustwachstum an und fördert die Festigkeit und Elastizität der weiblichen Brüste. Die Kosmetik enthält als Hauptinhaltsstoffe D-Panthenol, Hyaluronsäure, Haferextrakt, Vitamin E, Aloe Vera, Homeostatine, Papaya-Extrakt und eine Cellactive-Form.

Procurves: Creme zur Brustvergrößerung für Frauen zwischen 18 und 30 Jahren

Der Hersteller empfiehlt, Procurves Creme zweimal täglich, am besten morgens und abends, anzuwenden. Dazu sollten Sie eine Schicht des Produktes leicht in den Brustbereich einmassieren, bis sie in die Haut eingezogen ist. Es wird geraten, den Bereich der Brustwarzen dabei auszusparen. Procurves Creme wird vom Hersteller für Frauen zwischen 18 und 30 Jahren empfohlen. Das Kosmetikprodukt ist für alle Hauttypen geeignet und in der Europäischen Union zugelassen. Procurves Creme ist in einer Tube zu 100 Milliliter erhältlich.

dm und Rossmann

Creme für größere Brust von dm? Die einzigebei der Drogerie dm erhältliche Brustcreme ist eine Brustwarzensalbe von Balea. Diese hilft allerdings nicht beim Brustwachstum oder der Straffung. In Drogerien wie Douglas, Rossmann und Müller ist unsere Testsieger Salbe leider auch nicht erhältlich. Auch in der Apotheke kann man sie nicht kaufen.

Stiftung Warentest

Die Stiftung Warentest hat in den letzten 10 Jahren keine Produkte dieser Art untersucht.

Weitere Produkte, die es nicht in unsere Bestenliste geschafft haben:

Bust Size

Breastfast

Elaine Perene

Collistar

Efero

Cobeco Cosmetic Fabulous Breast

Breast Up

Bella Cream

Probreast Plus

Amplify Creme

Fazit und Bewertung

