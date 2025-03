Cocoon Toiletry Kit Minimalist - Geel | bol (2025)

We doen er alles aan om dit artikel op tijd te bezorgen. Het is echter in een enkel geval mogelijk dat door omstandigheden de bezorging vertraagd is.

De Cocoon Toiletry Kit Minimalist is een waterdichte toilettas. Deze tas is doorzichtig en kan daardoor uitstekend gebruikt worden tijdens een vliegreis om toiletspullen mee te nemen in de handbagage. Doordat deze toilettas waterdicht is blijft de inhoud niet alleen droog, maar ook dat lekkende flesjes niet je hele bagage vies zullen maken. De naden van deze toilettas zijn niet gestikt maar zijn gelast, hierdoor is deze tas helemaal waterdicht en neemt het zo min mogelijk ruimte in en is er dus meer plek voor de rest van je bagage. Daarnaast heeft deze tas ook een waterdichte rits. Kenmerken:WaterdichtVuilafstotendWaterdichte ritsVier vakkenUitneembare doorzichtige tasOphanghaak

