Como nadar e mergulhar no Animal Crossing: New Horizons (2025)

Última modificação: 24 de agosto de 2020 às 13:56 por Pedro Muxfeldt .

Considerado a maior atualização do Animal Crossing: New Horizons, o update de verão 2020 adiciona as habilidades de nadar e mergulhar ao jogo. Para isso, você precisará colocar seu traje especial para explorar o fundo do mar, encontrar pérolas e criaturas marinhas, entre elas a lontra Pascal, para colecionar e vender. Confira.

Por que nadar no Animal Crossing?

Como atualizar o seu game?

Como conseguir o traje de mergulho?

Como nadar

Como mergulhar

Como coletar e o que fazer com criaturas marinhas

Por que nadar no Animal Crossing?

Existem diversas formas de coletar bells e descobrir novos insetos e plantas em Animal Crossing: New Horizons. Assim, os jogadores estão sempre à procura de novas criaturas e nadar e mergulhar torna possível encontrar e coletar muitas criaturas marinhas. Nadar também é a única maneira de encontrar Pérolas no Animal Crossing. Você precisará delas para preparar as fórmulas com tema de sereia que poderá obter com a lontra Pascal em troca de criaturas marinhas exóticas.

Como atualizar o seu game?

Se você quer colocar o pé na água, a maneira de obter a atualização é simples. Desligue o game e seu Nintendo Switch para que, na próxima inicialização, o update seja instalado e você não precisa apenas ficar assistindo seus amigos curtindo mergulhos e seus achados no fundo do mar.

Como conseguir o traje de mergulho?

Assim como na vida real, há muitos locais onde você pode conseguir seu traje de mergulho no Animal Crossing, mas recomendamos que você vá direto ao Nook’s Cranny e olhe nas cabines. É a forma mais fácil e rápida de conseguir o seu traje. Porém, só há uma variação à venda por dia. Assim, garanta que você comprou o que cabe em você.

Um traje de mergulho custa 3 mil bells, mas você também pode usar suas Milhas Nook para trocar por um traje de mergulho especial em Serviços Residenciais. A versão em preto e turquesa está saindo por 800 Milhas Nook e estará liberada para uso 24 horas após a compra.

Como nadar

Em primeiro lugar, você deverá se vestir com o traje de mergulho. Basta achar seu traje no inventário e vesti-lo. Ele ficará por cima das roupas e você continuará de sapato. Não é bonito, mas dá certo. Você também ganhará um snorkel e outros itens de natação, mas eles não influenciam no seu desempenho ou capacidade de nadar e mergulhar.

Com o traje, agora entre na água - seja caminhando ou saltando de uma pedra pressionando o botão A mais a seta da direção que você pretende tomar. Dentro da água, pressione A para nadar. Quanto mais rápido apertar, mais rápido você nadará. Se não clicar em nada, você boiará.

Observação: não é possível nadar para outras ilhas, pois há um limite a algumas braçadas da costa. Pelo menos isso impede que você se perca no caminho.

Como mergulhar

É preciso mergulhar para encontrar os tesouros do fundo do mar. Ao ver bolhas na superfície, mergulhe pressionando o botão Y e descubra que criatura está gerando as bolhas. Lembre-se que você precisa coletar criaturas marinhas para depois encontrar as Pérolas. Então, não tenha medo, mergulhe e colete o que encontrar.

Vale destacar que a lontra Pascal trocará suas fórmulas de sereia para qualquer animal que você encontrar e são necessárias algumas Pérolas para concluir as fórmulas.

Agora que você já sabe como se mover no mar, é hora de explorar a área. Como dito acima, bolhas na superfície indicam que há uma criatura logo abaixo. Mergulhe e encontre animais como estrela do mar e anêmona. Você também pode mergulhar em qualquer ponto e nadar em direção às sombras. Ao fazer isso, você coletará qualquer coisa que encontrar no caminho.

Além de novas criaturas marinhas, também é possível encontrar novos tipos de vegetação, incluindo algas marinhas, frutos e muito mais. Uma seção chamada 'criaturas marinhas' será criada no seu inventário e tudo que for coletado será exibido nesse local.

Além das trocas dos animais pelas fórmulas da lontra Pascal, você também pode doar os animais para o museu Blathers ou deixá-los decorando sua ilha.

Já que você chegou até aqui, aproveite ainda mais o Animal Crossing com essa dica sobre macetes secretos do jogo ou aprenda a ganhar dinheiro rápido no game para Switch.

Image: © Nintendo