Compatibilité Analogique / Digital ?? - FranceSlotforum (2025)

Scalextric a créé et commercialisé 3 Powerbases digitales: - Une Powerbase pour 6 voitures. Elle n'est plus commercialisée depuis quelques temps. Elle ne permettait pas de rouler en analogique. Réf C7030. Il existe une version pro qui est en fait une version modifiée et améliorée. - Une Powerbase pour 4 voitures. Elle ne fonctionne qu'en digitale. Réf C7002. - Une Powerbase pour 6 voitures, Réf C7042. Seule cette dernière permet de rouler en digital ou en analogique (pas les deux en même temps). Certes elle est plus chère, mais incomparablement meilleure.

Par contre, le revêtement des rails classic et sport et très différent et cela nécessite d’utiliser des pneus différents. En plus la profondeur du slot est différent, il faut très souvent limer le guide pour rouler en classic. Pas sur que ce soit un choix judicieux, je parle en connaissance de cause, j'avais les 2 revêtements avant de passer au Carrera.

Top Articles

Jamil Naqsh and The ‘Names of God’ - The London Magazine

Latest Posts

Recommended Articles

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.