complete tattoo-kit voor starters en gevorderden (2025)

Om te beginnen met tatoeëren heb je verschillende gereedschappen en accessoires nodig, uiteraard geschikt voor de activiteit.Het kan voor een beginner moeilijk zijn om allerlei gereedschappen en accessoires tegelijk te kopen, evenals kwaliteitsvolle, daarom is het raadzaam om complete tattoo-kits aan te schaffen. Ze bevatten alles wat je nodig hebt om te tatoeëren en variëren in kwaliteit en prijs naargelang je behoeften.

In dit artikel zullen we alle elementen opsommen die erin zitten, evenals de beste kits op de markt, om u zo te helpen bij het kiezen van het meest geschikte product voor uw behoeften.

Wat is de complete tattoo-kit?

De tattoo-kit is een verzameling gereedschappen en apparatuur die normaal worden gebruikt om het werk van een tattoo-artiest uit te voeren.Over het algemeen zijn de belangrijkste gereedschappen en accessoires in de tattoo-kit een tattoo-machine, tattoo-inkt, grip, tattoo-naalden, stroomvoorziening en vele andere dingen die door een min of meer professionele tattoo-artiest in de tattoo-praktijk worden gebruikt.

De beste complete tattoo-kits om online te kopen

Er zijn verschillende soorten complete tattoo-kits op de markt verkrijgbaar, gaande van tattoo-kits voor beginners, via tussentijdse tattoo-kits tot complete professionele tattoo-kits.Ons advies is om door te gaan met de online aankoop, op sites met een oneindige verscheidenheid aan modellen, die aan elke behoefte kunnen worden aangepast.Hieronder vermelden we een lijst met de beste tattoo-kits, de absolute bestsellers en de best beoordeeld door gebruikers die ze al hebben gekocht.

Soorten tattoo-kits

Zoals hierboven vermeld, zijn er verschillende soorten complete tattoo-kits op de markt te vinden.Ze onderscheiden zich voornamelijk naar het soort gebruik dat ervan gemaakt wordt: er zijn tattoo-kits voor beginners, intermediate tattoo-kits en professionele tattoo-kits, laten we samen de verschillen analyseren.

Complete Beginner Tattoo Kit: In de beginners tattoo kit zijn de belangrijkste dingen die je tegenkomt een tattoo machine, stroomvoorziening en verschillende soorten tattoo inkt en naalden.De kit voor beginners is over het algemeen ontworpen om te beslissen om de praktijk van het tatoeëren te benaderen en moet beginnen met iets eenvoudiger en minder complex, ook omdat ze misschien nog geen handmatige vaardigheid van een bepaald niveau hebben ontwikkeld en niet in staat zijn om tools onder de knie te krijgen. Geavanceerd.De tattoo-kit voor beginners is over het algemeen minder duur dan een professionele tattoo-kit, maar zal nog steeds van uitstekende kwaliteit zijn voor degenen die net deze wereld willen betreden.

Intermediate Tattoo Kit: Er is niet veel verschil tussen een intermediate en een beginner tattoo kit.Het verschil zit in de twee tattoo-machines: een voor schaduw en de andere voor voering.In de tussenliggende tattoo-kits kun je wat meer benodigdheden krijgen dan die voor beginners en de kwaliteit, al is het maar een beetje hoger. Deze kit, in tegenstelling tot die voor beginners, biedt je de mogelijkheid om direct tatoeages op de echte huid te maken.

Complete professionele tattoo-kit: professionele tattoo-kits zijn kits waarmee u meer geavanceerde tatoeages kunt maken.Dit zijn producten die een tattoo-machine van extreem superieure kwaliteit bevatten en met vele andere essentiële accessoires voor het tatoeëren op bepaalde niveaus, waardoor ze zich aanpassen aan die professionele tattoo-artiesten die meerdere jaren ervaring hebben met tatoeëren.Professionele kits zijn veel duurder en hebben de beste uitrusting.

Hoe kies je de beste tattoo-kit

Er zijn verschillende dingen waar u rekening mee moet houden voordat u de beste tattoo-kit kiest.De belangrijkste factor hangt vooral af van de behoeften en vereisten van iedereen.Als je een professionele tatoeëerder bent, heb je dure, zogenaamde premium tools nodig, terwijl als je een beginner bent en nog geen bepaalde handmatige vaardigheid hebt ontwikkeld, het voldoende zal zijn om handigere kits te kopen, hoewel even efficiënt.Laten we hieronder de factoren bekijken en analyseren waarmee u rekening moet houden voordat u doorgaat met de aankoop.

Materiaal: Het is belangrijk om altijd het materiaal van de tattoo-machine en andere accessoires te controleren.Koop dan zeker een tattoo machine van messing of RVS en accessoires van hoogwaardig kunststof.Dit zijn duurzame materialen die geen enkel probleem of irritatie van de huid veroorzaken.

Algemene kwaliteit en kwantiteit van de kit: controleer na onderzoek van de tattoo-machine altijd de kwaliteit van alle andere tools in de kit, vooral het type inkt dat erin is geïntegreerd.Zorg ervoor dat u een bundel kwaliteitsnaalden krijgt die voor zowel voering als schaduw kunnen worden gebruikt, en controleer ook de kwaliteit van de voeding.

Case: Een tattoo-kit bevat meestal honderden componenten, van de grootste tot de kleinste, die allemaal worden gebruikt in de tattoo-praktijk.Daarom verdient het de voorkeur dat deze is uitgerust met een koffer van goede kwaliteit waarin u alle tattoo-accessoires en -gereedschappen veilig, netjes en georganiseerd kunt opbergen.De koffer moet sterk en duurzaam zijn, zodat deze de apparatuur kan beschermen tegen de normale slijtage van de tijd.

Kit componenten

Afhankelijk van hoe geavanceerd de kit die je kiest is, kunnen er verschillende tools zijn.Wat echter niet mag ontbreken in de tattoo kit is het volgende:

tattoo-machines,

voeding, clipsnoer en pedaal,

inkt set,

inkt beker,

naalden, buizen en grepen.

Waar kan je een complete tattoo-kit online kopen?

