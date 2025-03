Costar Essence of Red Kangaroo 20800 Max, hỗ trợ tăng cường sinh lý (2025)

Costar Essence of Red Kangaroo 20800 Max được bào chế dưới dạng viên nang cứng, đóng trong lọ, bao bên ngoài là hộp carton với tông màu chủ đạo là đỏ+trắng. Mặt trước của hộp được in tên sản phẩm màu trắng, bên dưới tên sản phẩm được in 1 vài thông tin về sản phẩm+hình ảnh chú kangaroo. 2 mặt bên được in chi tiết về công dụng, cách dùng, thành phần, đối tượng sử dụng, nhà sản xuất của sản phẩm.

Costar Essence of Red Kangaroo 20800 Max thuộc nhóm hỗ trợ tăng cường sức khoẻ do Costar Pharma Laboratory Pty Ltd sản xuất dưới dạng viên uống, an toàn, lành tính. Để hiểu rõ hơn về sản phẩm mời quý vị cùng đọc thêm thông tin bên dưới do Dược sĩ nhà thuốc chia sẻ.

Top Articles

Latest Posts

Dog Knee Brace for Torn Acl Hind Leg - Relieves Ligament Injury and Joint Pain, Adjustable Leg Support Bracket for Warmth and Support, Universal Dog Knee Brace for Four Legs, L.

Recommended Articles

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.