CPAP-Beatmung: Gründe, Ablauf und Risiken (2025)

Die CPAP-Therapie hat zwei wesentliche Effekte: Sie erleichtert dem Patienten das Einatmen und verhindert, dass die Atemwege zusammenfallen. Man kann sich das vereinfacht anhand eines Luftballons vorstellen: Wenn in ihm ein höherer Druck herrscht als in seiner Umgebung - er also aufgeblasen ist -, steht seine Wand unter Spannung und ist stabil. Sobald die Luft und damit der Druck entweichen, fällt er in sich zusammen. Weil die CPAP-Beatmung mithilfe von Druck die Atemwege stabilisiert, bezeichnet man sie auch als "pneumatische Schienung".

