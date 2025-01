Cutting Crew. I Just Died in Your Arms. ß óìåð (Ïîëâåêà Íàçàä) / Ñòèõè.ðó (2025)

Ýêâèðèòìè÷åñêèé ïåðåâîä ïåñíè "(I Just) Died in Your Arms" áðèòàíñêîé ãðóïïû Cutting Crew ñ àëüáîìà "Broadcast" (1986)

Ñ 26 àïðåëÿ 1987 ãîäà ïåñíÿ âîçãëàâëÿëà àìåðèêàíñêèé ÷àðò "Billboard Hot 100" â òå÷åíèå 2 íåäåëü.

Êîãäà Íèêîëàñ Ýäå (Nicholas Eede) ðàáîòàë ñàíèòàðîì, åãî èãðó íà ãèòàðå óñëûøàë áûâøèé áàñèñò ãðóïïû Animals ×åñ ×åíäëåð (Chas Chandler), è îòïðàâèë åãî íà ðàçîãðåâ ãðóïïû Slade â ïîëüñêîì òóðå. Åìó áûëî âñåãî 18 ëåò, îí èãðàë íà êàçó è àêóñòè÷åñêîé ãèòàðå, è ïî åãî ñëîâàì, åãî "êàçó áûëî ñàìûì ãðîìêèì â Åâðîïå, òàê êàê Ñëýéä ïðèâåçëè íà ãàñòðîëè ñâîè óñèëèòåëè". Ïîçæå îí ãàñòðîëèðîâàë ñ òàêèìè àðòèñòàìè êàê David Essex, Hot Chocolate è Àëàí Ïðàéñ (Alan Price) è ïîä ïñåâäîíèìîì Íèê âàí Ýäå (Nick Van Eede) çàïèñàë 5 ñèíãëîâ, íå èìåâøèõ óñïåõà.  1980 ãîäó îí îðãàíèçîâàë ãðóïïó The Drivers, çàïèñàâøóþ â Êàíàäå ïàðó õèòîâ è àëüáîì "Short Cuts" ("Êîðîòêèå ñòðèæêè" 1981), à íà ãàñòðîëÿõ ïîçíàêîìèëñÿ ñ ãèòàðèñòîì Êåâèíîì ÌàêÌàéêëîì (Kevin MacMichael) èç ðàçîãðåâàþùåé ãðóïïû Fast Forward, è ïðåäëîæèë åìó ñîòðóäíè÷åñòâî. Òîãäà Êåâèí íå ìîã ýòî ñäåëàòü, íî, ïîñëå òîãî, êàê â 1983 ãîäó The Drivers ðàñïàëèñü, à ìóçûêàíòû Fast Forward ïîïàëè â àâòîàâàðèþ òàê, ÷òî âñå êðîìå Êåâèíà íå ñìîãëè áîëüøå âûñòóïàòü, ÌàêÌàéêë â 1985 ãîäó ïðèëåòåë èç Òîðîíòî â Ëîíäîí è çàïèñàë ñ Íèêîì íåñêîëüêî ïåñåí. Ïðåäñòàâèâ èõ íà ïîêàçå äëÿ ïðîäþñåðîâ, îíè ïîëó÷èëè êîíòðàêò ñ Virgin Records, ïðèãëàñèëè áàñèñòà Êîëèíà Ôàðëè (Colin Farley) è óäàðíèêà Ìàðòèíà Áèäëà (Martin Beedle), è ñîçäàëè ãðóïïó "Cutting Crew". Íàçâàíèå âûáðàë Íèê, ïðî÷èòàâ òåðìèí â ðîê-æóðíàëå, ãäå òàê íàçâàëè ãðóïïó Queen, êîãäà îíà ïðåêðàòèëà êîíöåðòû è ñòàëà "çàïèñûâàþùåé êîìàíäîé". Äåáþòíûé ñèíãë "(I Just) Died in Your Arms" ("ß ïðîñòî óìåð â òâîèõ ðóêàõ" 1986) çàíÿë 4 ñòðî÷êó â áðèòàíñêîì õèò-ïàðàäå, íî, âûïóùåííûé â ÿíâàðå 1987 ãîäà â ÑØÀ, ñðàçó âîçãëàâèë "Billboard Hot 100", ÷òî óäèâèòåëüíî äëÿ íåèçâåñòíîé ãðóïïû. Ïåðâûé àëüáîì "Broadcast" ("Ðàäèîòðàíñëÿöèÿ" 1986), âûøåäøèé òàêæå â ÑØÀ ÷åðåç ïîëãîäà, òîæå èìåë áîëüøèé óñïåõ, ÷åì íà ðîäèíå ãðóïïû, ïîïàâ â 20-êó ëó÷øèõ. Ðàçâèòü óñïåõ ãðóïïå íå óäàëîñü è ïîñëå íåóäà÷íîãî âòîðîãî àëüáîìà "The Scattering" ("Ðàññåèâàíèå" 1989) Áèäë è Ôàðëè ïîêèíóëè ãðóïïó. Íèê è Êåâèí âäâî¸ì çàïèñàëè òðåòèé àëüáîì "Compus Mentus" (1992) è âñêîðå ðàññòàëèñü. ÌàêÌàéêë ïðèñîåäèíèëñÿ ê Ðîáåðòó Ïëàíòó (Robert Plant) è óìåð â 2002 ãîäó îò ðàêà ë¸ãêèõ. Íèê âàí Ýäå ïðîñëóøèâàëñÿ â ãðóïïå Genesis (http://www.stihi.ru/2016/07/20/5037) ïîñëå òîãî, êàê å¸ ïîêèíóë Ôèë Êîëëèíç (Phil Collins) (http://www.stihi.ru/2015/03/27/659), íî áûë âûáðàí Ðýé Óèëñîí (Ray Wilson).  2003 ãîäó Íèê ñîçäàë ãðóïïó "Grinning Souls" ("Óõìûëÿþùèåñÿ äóøè"), âûïóñòèâøóþ àëüáîì "Capture" ("Çàõâàò" 2005), êîòîðûé ãîä ñïóñòÿ áûë ïåðåèçäàí êàê àëüáîì "Grinning Souls" ãðóïïû Cutting Crew. Ãðóïïà âûñòóïàåò äî ñèõ ïîð, à â 2015 ãîäó âûøåë å¸ ïÿòûé àëüáîì "Add To Favourites" ("Äîáàâèòü â ôàâîðèòû").

Íàçâàíèå ïåñíè "(I Just) Died in Your Arms" ("ß ïðîñòî óìåð â òâîèõ ðóêàõ") ïðèøëî ê Íèêó ïîñëå ñåêñà ñ åãî äåâóøêîé, è ÿâëÿåòñÿ àíàëîãîì ôðàíöóçñêîé ìåòàôîðû îðãàçìà "la petite mort" ("ìàëåíüêàÿ ñìåðòü"). "ß íà ñàìîì äåëå ïîìíþ, êàê ñêàçàë ýòî è çàïèñàë â áëîêíîò, êîòîðûé âñåãäà ïîä ðóêîé". Åù¸ îäíà ìåòàôîðà "êîëûáåëü äëÿ êîøêè" ÿâëÿåòñÿ íàçâàíèåì äåòñêîé èãðû â âåð¸âî÷êó, ðàñòÿíóòóþ è ïåðåêèäûâàåìóþ íà ïàëüöàõ, ò.å. ýòî, ñêîðåå, ëîâóøêà.

Ïîñëóøàòü:

http://www.youtube.com/watch?v=6dOwHzCHfgA (http://www.stihi.ru/) (Îôèöèàëüíîå âèäåî)

http://www.youtube.com/watch?v=rrJky8YuTr4 (http://www.stihi.ru/) (Àìåðèêàíñêîå îôèöèàëüíîå âèäåî)

http://www.youtube.com/watch?v=IcE2TrvMrB0 (http://www.stihi.ru/) (Ñ àëüáîìà)

http://www.youtube.com/watch?v=YrdA268trvI (http://www.stihi.ru/) (Íà ÒÂ TopPop 1986)

http://www.youtube.com/watch?v=Ts0vYB1fqEs (http://www.stihi.ru/) (Êîíöåðò 1986)

http://www.youtube.com/watch?v=CJxB1ajYf30 (http://www.stihi.ru/) (Êîíöåðò Full House)

http://www.youtube.com/watch?v=3-etrK74nMQ (http://www.stihi.ru/) (Êîíöåðò ñ îðêåñòðîì)

http://www.youtube.com/watch?v=E7VgstsVS44 (http://www.stihi.ru/) (Íåîáû÷íàÿ âåðñèÿ 2007)

http://www.youtube.com/watch?v=7G3NkrtFE9s (http://www.stihi.ru/) (Íà ÒÂ 2013)

http://www.youtube.com/watch?v=hKdn-5eLvEA (http://www.stihi.ru/) (Àêóñòè÷åñêàÿ âåðñèÿ 2013)

http://www.youtube.com/watch?v=qi1FRlg3B7w (http://www.stihi.ru/) (Êîíöåðò 2016)

http://poetrank.ru/wp-content/uploads/2017/05/

26-cutting_crew_-_i_just_died.mp3 (ïëååð)

ß ÏÐÎÑÒÎ ÓÌÅÐ Â ÒÂÎÈÕ ÐÓÊÀÕ

(ïåðåâîä Åâãåíèÿ Ñîëîâüåâà)

Î, ÿ

Ïðîñòî óìåð â òâîèõ ðóêàõ.

Äîëæíî áûòü, îò ôðàçû òâîåé

Íî÷üþ óìåð â òâîèõ ðóêàõ.

ß èùó òî, ÷òî ìíå íåäîñòóïíî.

Ñçàäè ñëåä ñåðäåö ðàçáèòûõ.

È ñïîñîáà íå âèæó óéòè ìíå îò ýòîãî.

Äíåâíèê å¸ íà ñòîëå, íà îêîøêå

Îïóùåíû øòîðû, è êîøêà â ëóêîøêå.

Êòî äóìàë, ÷òî ìîã áû ÿ äîéòè äî ýòîãî?

Î, ÿ

Ïðîñòî óìåð â òâîèõ ðóêàõ.

Äîëæíî áûòü, îò ôðàçû òâîåé

Íî÷üþ óìåð â òâîèõ ðóêàõ.

Î, ÿ

Ïðîñòî óìåð â òâîèõ ðóêàõ.

Äîëæíî áûòü âèíîé ïîöåëóé.

ß äîëæåí áûë óéòè,

ß äîëæåí áûë óéòè.

Åñòü ëè ïîâîä âîîáùå äëÿ ÷óâñòâ âîò òàêèõ?

Íà âçãëÿä ïåðâûé - ÿ íå ëó÷øå äðóãèõ.

Áûòü ñäåðæàííûì õî÷ó, íî ñðûâàþñü îïÿòü.

Òåðÿë, íàø¸ë, ýòîò ïðîìàõ - ôèíàë.

Îíà ëþáèò ïðîñòî - íå äàë, íî âñ¸ âçÿë,

Âåäü ïðåäñòàâëÿë òàêîå ÿ ñëèøêîì ìíîãî ðàç.

Î, ÿ

Ïðîñòî óìåð â òâîèõ ðóêàõ.

Äîëæíî áûòü, îò ôðàçû òâîåé

Íî÷üþ óìåð â òâîèõ ðóêàõ.

Î, ÿ

Ïðîñòî óìåð â òâîèõ ðóêàõ.

Äîëæíî áûòü âèíîé ïîöåëóé.

ß äîëæåí áûë óéòè,

ß äîëæåí áûë óéòè.

Æàðêà íî÷ü è äëèííà,

Ñóìåëà ñäåëàòü ïðèÿòíîé îíà.

Ñåé÷àñ ìîìåíò òîò óø¸ë, ïðîøëûì ñòàâ.

Ìåíÿ âåëè ðóêè, íå ìîçã, äà, ÿ áûë íåïðàâ!

Î, ÿ

Ïðîñòî óìåð â òâîèõ ðóêàõ.

Äîëæíî áûòü, îò ôðàçû òâîåé

Íî÷üþ óìåð â òâîèõ ðóêàõ.

Î, ÿ

Ïðîñòî óìåð â òâîèõ ðóêàõ.

Äîëæíî áûòü âèíîé ïîöåëóé.

ß äîëæåí áûë óéòè,

ß äîëæåí áûë óéòè.

-------------------------------

I JUST DIED IN YOUR ARMS

(Nick Van Eede)

Oh I,

I just died in your arms tonight

It must have been something you said

I just died in your arms tonight

I keep looking for something I can't get

Broken hearts, they're all around me

And I don't see an easier way to get out of this.

Her diary sits by the bedside table

The curtains are closed, the cat's in the cradle

Who would have thought that a boy like me could come to this?

Oh I,

I just died in your arms tonight

It must have been something you said

I just died in your arms tonight.

Oh I,

I just died in your arms tonight

It must have been some kind of kiss

I should have walked away

I should have walked away

Is there any just cause for feeling like this?

On the surface I'm a name on a list

I try to be discreet but then blow it again.

I've lost and found it's my final mistake

She's loving by proxy, no give and all take

'Cause I've been thrilled to fantasy one too many times

Oh I,

I just died in your arms tonight

It must have been something you said

I just died in your arms tonight.

Oh I,

I just died in your arms tonight

It must have been some kind of kiss

I should have walked away

I should have walked away

It was a long hot night,

She made it easy, she made it feel right

But now it's over, the moment has gone

I followed my hands not my head, I know I was wrong

Oh I,

I just died in your arms tonight

It must have been something you said

I just died in your arms tonight.

Oh I,

I just died in your arms tonight

It must have been some kind of kiss

I should have walked away

I should have walked away