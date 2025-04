Danny Lazzarin, dalla piccola agenzia funebre al fitness: l’impero social da più di un milione di followers (2025)

Ci sono storie che parlano di successo e altre di sacrificio. E poi ci sono storie come quella di Danny Lazzarin, che racchiudono entrambe le cose. Da una piccola agenzia funebre di provincia, oggi è uno dei più importanti fit-influencer d’Italia, con decine di migliaia di follower che lo seguono ad ogni uscita.

Domenica scorsa, l’imprenditore 39enne ha presentato per la prima volta il suo libro “La strada fino a qui. Tra le pagine della mia storia c’è spazio anche per la tua”: ha scelto Este e la Libreria Gregoriana Estense. «In questa libreria compravo le cose per la scuola. A Este sono cresciuto, ho studiato e investito molto», ha raccontato.

«Qui abbiamo gli studi di registrazione, anche se molti pensano siano a Milano. Abbiamo dipendenti che sono ragazzi della zona». Durante la presentazione, Danny ha parlato con il cuore ai giovani e a tutti i presenti, condividendo la filosofia che lo ha spinto a scrivere questo libro: la riconoscenza verso tutto e tutti, il dolore come esperienza di crescita, il successo che non deve abbagliare e i sogni in cui bisogna sempre credere.

«Avere coraggio e capire cosa non si vuole è un ottimo punto di partenza», ha dichiarato, raccontando il cammino che lo ha portato a essere uomo e imprenditore.

Vicentino di nascita e atestino d’adozione, Danny Lazzarin ha sempre avuto un’attitudine determinata. A soli 19 anni, dopo vari colloqui e molte incertezze, acquisisce una società di pompe funebri, tramite il compagno della madre, in provincia di Padova. «All’epoca quella convinzione mi dava un’euforia che oggi definisco “incosciente”», racconta. L’entusiasmo iniziale, però, si scontra presto con la dura realtà: i clienti scarseggiano e, dopo otto mesi, in banca gli restano solo 80 euro.

Il supporto della compagna, oggi moglie, Elisa, è fondamentale per superare quei momenti difficili. Col tempo, l’impresa prende slancio. Danny apre altre agenzie funebri, guadagnandosi fiducia e riconoscenza, ma il destino ha in serbo per lui un’altra strada.

Nel 2015, quasi per gioco, inizia a condividere sui social la sua passione per il fitness. In un’epoca in cui Facebook era la piattaforma di riferimento, i suoi racconti di allenamento e stile di vita iniziano a coinvolgere sempre più persone.

«Il vero significato dei social risiedeva nella parola stessa: la gente cominciava a socializzare, interagire, chiedere consigli». La popolarità cresce rapidamente e lo spinge a prendere una decisione coraggiosa: prima ad aprire una ditta individuale per seguire tutte quelle persone che lo cercavano, poi di vendere due imprese funebri e trasformare la DL in una srl dedicata al fitness.

Nel frattempo, inizia a diventare sempre più popolare su YouTube, fino a decidere di dedicarsi totalmente al mondo che lo appassiona. Oggi, oltre allo studio di consulenze DL, che ha sede a Ponte San Nicolò, Danny dimostra di essere un vero e proprio marchio. A tutto questo si aggiunge una grande community online, con centinaia di migliaia di followers su tutte le piattaforme.

Tornando al libro: “La strada fino a qui” non è solo una biografia, ma un percorso interattivo. Dopo ogni capitolo, Danny lascia spazio al lettore per rispondere a domande profonde, per riflettere e riscoprirsi. Il prodotto finale è un invito a trovare il proprio “parco giochi”, il luogo dove sentirsi davvero felici e realizzati. «Dobbiamo scoprire la nostra natura, in modo da trovare la strada e costruirla passo dopo passo».