▷ David Walliams - Alle Bücher des Autors (Komplette Liste) (2025)

Suchst du nach einem Buch von David Walliams?

In dieser Auswahl findest du die besten von David Walliams geschriebenen Bücher zum Kauf bereitgestellt und mit kurzen Anmerkungen zur Handlung, zum Erscheinungsjahr und weiteren nützlichen Informationen versehen, die dir dabei helfen, ein Buch zum Lesen auszusuchen.

+ Register durchsuchen

Liste von 30 David Walliams-Büchern in chronologischer Reihenfolge

Hier sind 30 David Walliams-Bücher, gelistet in umgekehrter chronologischer Reihenfolge - von neu nach alt, zurückreichend bis 2012.

#1 The World’s Worst Pets: The brilliantly funny new children’s book for 2022 from million-copy bestselling author David Walliams – perfect for kids who love animals! Bewertung 3 Autor David Walliams Titel The World’s Worst Pets: The brilliantly funny new children’s book for 2022 from million-copy bestselling author David Walliams – perfect for kids who love animals! Verlag HarperCollinsChildren’sBooks Seiten XX Veröffentlichung 2022 Handlung: BE WARNED! AWFUL ANIMALS LURK INSIDE…Millions of readers have loved The World’s Worst Children, ... Angebot ansehenRezensionen

#2 Gangsta Granny Strikes Again!: The amazing new sequel to GANGSTA GRANNY, 2021’s latest children’s book by million-copy bestselling author David Walliams Bewertung 4.8 Autor David Walliams Titel Gangsta Granny Strikes Again!: The amazing new sequel to GANGSTA GRANNY, 2021’s latest children’s book by million-copy bestselling author David Walliams Verlag HarperCollinsChildren’sBooks Seiten XX Veröffentlichung 2022 Handlung: ‘Walliams balances high comedy with an emotional message’ Daily Mail‘Walliams does comedy with... Angebot ansehenRezensionen

#3 The Beast of Buckingham Palace Bewertung 3 Autor David Walliams Titel The Beast of Buckingham Palace Verlag HarperAudio Seiten XX Veröffentlichung 2022 Handlung: The UK's number one best-selling children's author, David Walliams, is back with a fantastical tale ... Angebot ansehenRezensionen

#4 The Beast of Buckingham Palace Bewertung 4.8 Autor David Walliams Titel The Beast of Buckingham Palace Verlag Harper Collins Publ. UK Seiten 464 Veröffentlichung 2021 Handlung: Fly into a fiery and fantastical future with No. 1 bestselling author David Walliams, in an epic adv... Angebot ansehenRezensionen

#5 Fing Bewertung 4.8 Autor David Walliams Titel Fing Verlag Harper Collins Publ. UK Seiten 272 Veröffentlichung 2021 Handlung: The jaw-achingly funny children’s book from No. 1 bestselling author David Walliams – a deliciou... Angebot ansehenRezensionen

#6 Megamonster Bewertung 4.7 Autor David Walliams Titel Megamonster Verlag HarperCollins Seiten 384 Veröffentlichung 2021 Handlung: The hilarious children’s book from No. 1 bestselling author David Walliams – a timeless adventur... Angebot ansehenRezensionen

#7 La increíble historia de... la Operación Plátano (Colección David Walliams) Bewertung 4.3 Autor David Walliams Titel La increíble historia de... la Operación Plátano (Colección David Walliams) Verlag MONTENA Seiten 480 Veröffentlichung 2021 Handlung: Llega la historia más loca de Walliams: una increíble amistad entre un niño y una gorila. ¡Avent... Angebot ansehenRezensionen

#8 The Creature Choir Bewertung 4.8 Autor David Walliams Titel The Creature Choir Verlag HarperCollins Seiten 32 Veröffentlichung 2021 Handlung: Sing your heart out with a whole choir of characters, in the showstopping new picture book from numb... Angebot ansehenRezensionen See Also David Walliams | Biography, TV Series, Books, & Facts | Britannica

#9 The World’s Worst Parents Bewertung 4.8 Autor David Walliams Titel The World’s Worst Parents Verlag HarperCollins Seiten XX Veröffentlichung 2020 Handlung: Millions of young readers have loved the World’s Worst Children tales and revelled in the World’... Angebot ansehenRezensionen

#10 Code Name Bananas Bewertung 4.8 Autor David Walliams Titel Code Name Bananas Verlag Harper Collins Publ. UK Seiten 475 Veröffentlichung 2020 Handlung: Go back in time with No. 1 bestselling author David Walliams for a whizz-bang epic adventure of acti... Angebot ansehenRezensionen

#11 Das Eismonster: Mit Gratis Mammut Bewertung 4.6 Autor David Walliams Titel Das Eismonster: Mit Gratis Mammut Verlag Rowohlt Taschenbuch Seiten 496 Veröffentlichung 2020 Handlung: London im Jahr 1899.Gerade ist die zehnjährige Elsie dem grässlichen Waisenhaus Wurmig entkommen, ... Angebot ansehenRezensionen

#12 The Ice Monster Bewertung 4.8 Autor David Walliams Titel The Ice Monster Verlag Harper Collins Publ. UK Seiten 496 Veröffentlichung 2020 Handlung: From No. 1 bestselling children's author David Walliams comes his biggest and most epic adventure! I... Angebot ansehenRezensionen

#13 Die allerschlimmsten Kinder der Welt: Warnung! Schlimmer geht immer (Schlimmste Kinder, Band 2) Bewertung 4.6 Autor David Walliams Titel Die allerschlimmsten Kinder der Welt: Warnung! Schlimmer geht immer (Schlimmste Kinder, Band 2) Verlag Rowohlt Taschenbuch Seiten 288 Veröffentlichung 2020 Handlung: Hier kommen zehn brandneue Geschichten über zehn wahre Prachtexemplare von Ekelpaketen. Unter ihnen... Angebot ansehenRezensionen

#14 The World of David Walliams: The World’s Worst Children 1, 2 & 3 Box Set Bewertung 4.8 Autor David Walliams Titel The World of David Walliams: The World’s Worst Children 1, 2 & 3 Box Set Verlag HarperCollins Seiten 848 Veröffentlichung 2020 Handlung: An entire world of hilariously horrible and delightfully dreadful children in one incredible box set... Angebot ansehenRezensionen

#15 The World of David Walliams: The Amazing Adventures Box Set: Gangsta Granny; Ratburger; Demon Dentist; Awful Auntie; Grandpa’s Great Escape; the Midnight Gang Bewertung 4.8 Autor David Walliams Titel The World of David Walliams: The Amazing Adventures Box Set: Gangsta Granny; Ratburger; Demon Dentist; Awful Auntie; Grandpa’s Great Escape; the Midnight Gang Verlag HarperCollins Seiten 2432 Veröffentlichung 2020 Handlung: SIX hugely hilarious and spectacularly moving novels from bestselling, critically acclaimed author D... Angebot ansehenRezensionen

#16 Walliams, D: World's Worst Teachers: David Walliams Bewertung 4.8 Autor David Walliams Titel Walliams, D: World's Worst Teachers: David Walliams Verlag HarperCollins UK Seiten 312 Veröffentlichung 2019 Handlung: Millions of young readers have loved the World's Worst Children tales - now they will revel in this ... Angebot ansehenRezensionen

#17 Gangsta-Oma Bewertung 4.7 Autor David Walliams Titel Gangsta-Oma Verlag Rowohlt Taschenbuch Seiten 272 Veröffentlichung 2019 Handlung: Ben muss jeden Freitag bei seiner Oma verbringen, wenn seine tanzverrückten Eltern das Tanzbein sch... Angebot ansehenRezensionen

#18 Banditen-Papa: Mit Gratis Mini Bewertung 4.7 Autor David Walliams Titel Banditen-Papa: Mit Gratis Mini Verlag Rowohlt Taschenbuch Seiten 448 Veröffentlichung 2019 Handlung: Papas gibt es in allen Formen und Größen – es gibt dicke und dünne, große und kleine, dumme un... Angebot ansehenRezensionen

#19 Die Mitternachtsbande Bewertung 4.8 Autor David Walliams Titel Die Mitternachtsbande Verlag Sauerländer Audio Seiten XX Veröffentlichung 2018 Handlung: Wenn um Mitternacht die Phantasie Flügel bekommt... Nach einem schweren Schulunfall kommt Tom ins K... Angebot ansehenRezensionen

#20 Die schlimmsten Kinder der Welt: Achtung! Ansteckungsgefahr (Schlimmste Kinder, Band 1) Bewertung 4.5 Autor David Walliams Titel Die schlimmsten Kinder der Welt: Achtung! Ansteckungsgefahr (Schlimmste Kinder, Band 1) Verlag Rowohlt Taschenbuch Seiten 272 Veröffentlichung 2018 Handlung: Möchtest du die schlimmsten Kinder der Welt kennenlernen?Hier sind sie, die zehn katastrophalsten K... Angebot ansehenRezensionen

#21 The Midnight Gang Bewertung 4.8 Autor David Walliams Titel The Midnight Gang Verlag Harper Collins Publ. UK Seiten 480 Veröffentlichung 2018 Handlung: Welcome to the Midnight Gang! Midnight is the time when all children are fast asleep, except of cour... Angebot ansehenRezensionen

#22 Billionen-Boy Bewertung 4.7 Autor David Walliams Titel Billionen-Boy Verlag Rowohlt Taschenbuch Seiten 288 Veröffentlichung 2018 Handlung: Joe Spud hat allen Grund, glücklich zu sein. Billionen Gründe sogar. Joe ist nämlich reich. Richt... Angebot ansehenRezensionen

#23 The World's Worst Children 2 Bewertung 4.8 Autor David Walliams Titel The World's Worst Children 2 Verlag Harper Collins Publ. UK Seiten 288 Veröffentlichung 2017 Handlung: The brilliant follow-up to David Walliams' bestseller The World's Worst Children! Ten more stories a... Angebot ansehenRezensionen

#24 Zombie-Zahnarzt: Mit Gratis-Gebiss Bewertung 4.7 Autor David Walliams Titel Zombie-Zahnarzt: Mit Gratis-Gebiss Verlag Rowohlt Taschenbuch Seiten 416 Veröffentlichung 2017 Handlung: Dunkelheit hatte sich über die Stadt gesenkt. Merkwürdige Dinge geschahen. Kinder legten beim Zube... Angebot ansehenRezensionen

#25 Propeller-Opa: Mit Gratis-Flugzeug ohne Fallschirm Bewertung 4.7 Autor David Walliams Titel Propeller-Opa: Mit Gratis-Flugzeug ohne Fallschirm Verlag Rowohlt Taschenbuch Seiten 464 Veröffentlichung 2017 Handlung: «Propeller-Opa» hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir zeitweise einen Enkel gewünscht habe.... Angebot ansehenRezensionen

#26 The World's Worst Children 01 Bewertung 4.8 Autor David Walliams Titel The World's Worst Children 01 Verlag Harper Collins Publ. UK Seiten 272 Veröffentlichung 2016 Handlung: From the world's favourite author, David Walliams - ten cautionary tales and a delightfully dreadful... Angebot ansehenRezensionen

#27 Ratten-Burger Bewertung 4.5 Autor David Walliams Titel Ratten-Burger Verlag Rowohlt Taschenbuch Seiten 304 Veröffentlichung 2016 Handlung: «Die Ratten-Burger sind absolut nicht zum Essen da, aber zum wunderbaren Gruseln und dem triumphale... Angebot ansehenRezensionen

#28 Terror-Tantchen: Deutsche Erstausgabe Bewertung 4.7 Autor David Walliams Titel Terror-Tantchen: Deutsche Erstausgabe Verlag Rowohlt Taschenbuch Seiten 416 Veröffentlichung 2016 Handlung: «Also, so schlimm ist die Tante gar nicht – sie lügt zwar, ist verfressen, mordet und foltert â€... Angebot ansehenRezensionen

#29 The World of David Walliams: 6 Book Collection (The Boy in the Dress, Mr Stink, Billionaire Boy, Gangsta Granny, Ratburger, Demon Dentist) PLUS Exclusive Extras (English Edition) Bewertung 4.8 Autor David Walliams Titel The World of David Walliams: 6 Book Collection (The Boy in the Dress, Mr Stink, Billionaire Boy, Gangsta Granny, Ratburger, Demon Dentist) PLUS Exclusive Extras (English Edition) Verlag HarperCollinsChildren’sBooks Seiten 1255 Veröffentlichung 2014 Handlung: SIX hilarious and moving novels from bestselling, critically acclaimed author, David Walliams, PLUS ... Angebot ansehenRezensionen

#30 Walliams, D: The World of David Walliams: Best Boxset Ever: Best Boxset Ever. Ratburger; Gangsta Granny; Billionaire Boy; Mr Stink; The Boy in the Dress Bewertung 4.8 Autor David Walliams Titel Walliams, D: The World of David Walliams: Best Boxset Ever: Best Boxset Ever. Ratburger; Gangsta Granny; Billionaire Boy; Mr Stink; The Boy in the Dress Verlag Harper Collins Publ. UK Seiten 1426 Veröffentlichung 2012 Handlung: FIVE hilarious and moving novels from bestselling, critically acclaimed author, David Walliams.THE B... Angebot ansehenRezensionen

Liste von 30 Büchern von David Walliams in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung

Sehen wir uns eine Liste von 30 David Walliams-Büchern in chronologischer Reihenfolge bis zum jüngsten Buch an.

Titel Jahr The World’s Worst Pets: The brilliantly funny new children’s book for 2022 from million-copy bestselling author David Walliams – perfect for kids who love animals! 2022 The Beast of Buckingham Palace 2022 Gangsta Granny Strikes Again!: The amazing new sequel to GANGSTA GRANNY, 2021’s latest children’s book by million-copy bestselling author David Walliams 2022 The Creature Choir 2021 The Beast of Buckingham Palace 2021 Megamonster 2021 La increíble historia de... la Operación Plátano (Colección David Walliams) 2021 Fing 2021 The World’s Worst Parents 2020 The World of David Walliams: The World’s Worst Children 1, 2 & 3 Box Set 2020 The World of David Walliams: The Amazing Adventures Box Set: Gangsta Granny; Ratburger; Demon Dentist; Awful Auntie; Grandpa’s Great Escape; the Midnight Gang 2020 The Ice Monster 2020 Die allerschlimmsten Kinder der Welt: Warnung! Schlimmer geht immer (Schlimmste Kinder, Band 2) 2020 Code Name Bananas 2020 Das Eismonster: Mit Gratis Mammut 2020 Walliams, D: World's Worst Teachers: David Walliams 2019 Gangsta-Oma 2019 Banditen-Papa: Mit Gratis Mini 2019 The Midnight Gang 2018 Die Mitternachtsbande 2018 Billionen-Boy 2018 Die schlimmsten Kinder der Welt: Achtung! Ansteckungsgefahr (Schlimmste Kinder, Band 1) 2018 Zombie-Zahnarzt: Mit Gratis-Gebiss 2017 The World's Worst Children 2 2017 Propeller-Opa: Mit Gratis-Flugzeug ohne Fallschirm 2017 The World's Worst Children 01 2016 Terror-Tantchen: Deutsche Erstausgabe 2016 Ratten-Burger 2016 The World of David Walliams: 6 Book Collection (The Boy in the Dress, Mr Stink, Billionaire Boy, Gangsta Granny, Ratburger, Demon Dentist) PLUS Exclusive Extras (English Edition) 2014 Walliams, D: The World of David Walliams: Best Boxset Ever: Best Boxset Ever. Ratburger; Gangsta Granny; Billionaire Boy; Mr Stink; The Boy in the Dress 2012

Fragen zu David Walliams Wie viele Bücher hat David Walliams geschrieben? In unserer Sammlung gibt es 30 Bücher, die von David Walliams geschrieben wurden, von 2012 bis zur Gegenwart. Was ist das beste David Walliams-Buch? Wenn man 30 von David Walliams geschriebene Bücher betrachtet, könntest du sicher mit dem Lesen von Walliams, D: The World of David Walliams: Best Boxset Ever: Best Boxset Ever. Ratburger; Gangsta Granny; Billionaire Boy; Mr Stink; The Boy in the Dress anfangen, 2012 von Harper Collins Publ. UK veröffentlicht. Wo kann ich das neueste David Walliams-Buch kaufen? Du kannst die vollständige Liste von David Walliams-Büchern mit Datum, Verlag und verfügbaren Formaten direkt unter dieser Adresse finden.

Wer ist David Walliams und Biografie

David Walliams (2014)David Walliams, OBE, geboren als David Edward Williams[1] (*Â20. August 1971 in Merton, London), ist ein britischer Schauspieler und Autor von Kinderbüchern. Am bekanntesten i Biografie-Quelle

david walliams letztes Buch

david walliams neues Buch

david walliams Bibliographie

Wie du ein Buch von David Walliams aussuchen kannst

Unter den besten Büchern von David Walliams kannst du die jüngsten Veröffentlichungen oder Bücher aus früheren Jahren sehen.

Du fragst dich vielleicht, welche Bücher von David Walliams du im März 2025 lesen solltest und wie das neue Buch heißt, oder welches die schönsten Sätze daraus sind.

Du solltest wissen, dass du die am meisten empfohlenen Titel, die als gedruckte Ausgabe oder als eBook erhältlich sind, mit Angaben zum Verlag, Veröffentlichungsdatum und möglichen tagesaktuellen Angeboten in unserer Liste findest.

Wenn du bereits weißt, worum es in David Walliams Buch geht, für welches du dich entschieden hast, dann lies ein paar Rezensionen von anderen Lesern, um zu sehen, was diejenigen darüber denken, die es bereits gekauft haben, bevor du es in deinen Warenkorb tust und deiner Büchersammlung hinzufügst.

Falls du ein Liebhaber von Büchern von David Walliams bist, dann beachte neben Aktionen, niedrigen Preisen und weiteren Kaufsüberlegungen, dass wir eine Chronologie der Bestseller aus dieser Sammlung erstellt haben, ohne dabei die neuesten Titel zu übergehen.

Bezüglich der besten Bücher von David Walliams, kannst du sowohl die neuesten Veröffentlichungen finden als auch Erscheinungen aus der Vergangenheit.

Bucherz Team Die Rangliste wurde von unseren Mitarbeitern gemäß dem Disclaimer erstellt. Indem wir am Amazon Affiliate Program teilnehmen, erhalten wir einen kleinen Prozentteil des Gewinns aus deinen Einkäufen, um die Seite aktiv halten zu können.

Wie hoch bewertest du diese Bücher? (Bewertung: 4.3 | 22 Stimmen) 1 2 3 4 5

Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp

Andere Autoren

Janine Wilk Bücher

Bernhard Schlink Bücher