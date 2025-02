De 17 mooiste plekken in Limburg voor een dagje uit: natuur, steden en uitjes! (2025)

Inhoudsopgave De mooiste steden in Limburg Roermond Maastricht Venlo Valkenburg

De mooiste natuur in Limburg NP De Groote Peel NP De Meinweg Zuid-Limburgs Heuvelland Brunssummerheide

De mooiste dorpen in Limburg Thorn Vaals Gulpen Arcen

De leukste uitjes in Limburg Mergellandroute Toverland Grotbiken Kasteel Hoensbroek Een dagje België of Duitsland

Wat is jouw favoriete plek in Limburg?

Hoe dieper je deze provincie ingaat, hoe minder het als Nederland aanvoelt. Limburg is het enige écht heuvelachtige gebied in ons land en dat levert prachtige natuur op. Ook weten ze in Limburg als geen ander wat gezelligheid is, wanneer je een grote stad als Maastricht binnenwandelt.

Limburg heeft als enige plek in Nederland ook nog eens een drielandenpunt waarop België, Duitsland en Nederland samenkomen. Wandelen in de natuur, Limburgse vlaai eten, grotten bezoeken, historische dorpskernen bewonderen en winkelen: het is slechts een deel van wat er op je wacht in Limburg. Ik laat je zien wat de leukste plekken in Limburg zijn en wat je er kunt doen tijdens een dagje uit.

De mooiste steden in Limburg

Roermond

We trappen de lijst af met winkelstad Roermond. In de historische binnenstad vind je boetiekwinkels en grote namen, maar ook allerlei gezellige restaurants en cafés. De stad leent zich uitstekend voor een mooie stadswandeling.

Waar Roermond het meest bekend om staat vind je echter niet in de binnenstad. Designer Outlet Roermond is het grootste shopping outlet center in de Benelux en ligt op steenworp afstand van centrum Roermond. Extra fijn van die locatie is dat het een van de weinige outlets is waar je vanaf de trein zo naartoe wandelt.

Hoteltip: Hotel Restaurant Café Parkzicht ligt net buiten het centrum van Roermond, waardoor je er geniet van een heerlijk rustige omgeving. Je wandelt in een kwartiertje naar het centrum na een heerlijke nachtrust in de lichte kamers.

Maastricht

Stedentripfavoriet Maastricht is zonder meer een van de mooiste plekken in Limburg. De historische stad bruist van de gezellige terrassen, hippe hotspots, charmante straatjes, winkels en toffe bezienswaardigheden. Je hebt zeker niet genoeg aan één dag in deze stad.

Ontdek het bekende Vrijthof, bezoek de Sint Janskerk & Sint-Servaas, bewonder de prachtige boekenwinkel Dominicanen (ook als je niet graag leest, zeer de moeite waard) en bekijk de voormalig stadspoort: Helpoort.

Er is nog veel meer te ontdekken in Maastricht, maar daarvoor verwijs ik je graag naar mijn stadsgids over Maastricht. Hierin vind je, naast bezienswaardigheden, de adressen van mijn favoriete hotspots en de leukste boetiekwinkels.

Hoteltip: In Maison Haas Hustinx is werkelijk ieder hoekje stijlvol ingericht. Dit viersterrenhotel aan het Vrijthof is de beste keuze wanneer je gaat voor een luxe verblijf in Maastricht.

Venlo

Venlo is een van de grootste steden in het noorden van Limburg en ligt tegen de grens met Duitsland aan. De stad is perfect voor een gezellig dagje uit. Leer meer over de geschiedenis en de bijzondere gebouwen door met een gids een stadswandeling te maken. Vervolgens geniet je van een welverdiende lunch in een van de brasseries en doe je hernieuwde energie op voor een middagje winkelen.

Uiteraard onderbreek je het shoppen voor een klassieke Limburgse vlaai, want het zou een gemiste kans zijn om die niet te eten in de provincie waar ‘ie vandaan komt.

Hoteltip: Vlakbij de stad blijven, maar toch middenin de natuur? Hotel De Bovenste Molen ligt in een bosrijke omgeving. Er is een binnenzwembad, sauna en het heeft een eigen restaurant. Vanaf hier rij je niet alleen zo naar Venlo, maar ook naar het Duitse Düsseldorf.

Valkenburg

Valkenburg is de kleinste stad uit dit rijtje, maar doet qua populariteit zeker niet onder voor de andere namen.Valkenburg ligt namelijk centraal in Zuid-Limburg en heeft een aantal unieke bezienswaardigheden waar mensen graag voor naar het plaatsje komen. Jaren geleden heb ik hier eens een weekendje verbleven, en dat was leuk.

Valkenburg heeft een gezellige dorpskern met veel terrassen, verschillende verrassende uitkijkpunten in het heuvelachtige landschap en de welbekende grotten van Zuid-Limburg. In deze grotten worden het hele jaar door leuke activiteiten georganiseerd. Denk aan grotbiken (stay tuned, verderop meer hierover!) en de jaarlijkse kerstmarkten. Maar je kunt er ook terecht voor een rondleiding, wat ik super interessant vond!

Hoteltip: Driesterrenhotel Janssen ligt in het centrum van Valkenburg en is modern ingericht. ’s Ochtends kun je er, na een uitgebreid ontbijt, vol energie op uit om het stadje en de natuur in de omgeving te verkennen. Relaxt verblijven zonder al te veel poespas.

De mooiste natuur in Limburg

NP De Groote Peel

Het hoogveengebied De Groote Peel is een van de drie nationale parken in de provincie Limburg. De perfecte plek om te gaan wandelen en je hoofd leeg te maken. Voel je je al helemaal zen en zoek je naar iets meer te doen?

Er komen veel verschillende vogels voor in De Groote Peel, waardoor het gebied bekend staat als een toplocatie voor vogelspotters. Neem een verrekijker en een boek (of app) mee met daarin alle vogelsoorten en je bent zo een dag zoet.

NP De Meinweg

Nationaal Park De Meinweg is een, voor Nederlandse begrippen, heel bijzonder natuurgebied. Je vindt er namelijk een terrassenlandschap wat ontstaan is door drie breuken in de aarde. Over de verschillende plateaus stromen twee beken die het geheel een bijzonder mooi plaatje maken.

De Meinweg is een mooi wandelgebied met een uniek stukje Nederland. Door dit bijzondere landschap wonen er ook veel bijzondere dieren en planten, waarvan de adder er eentje is.

Zuid-Limburgs Heuvelland

Het Zuid-Limburgs Heuvelland is een verzamelnaam voor het grootste gedeelte van Zuid-Limburg. Het is een regio waarin je een van de mooiste natuurgebieden in ons land tegenkomt. Bovendien ook een van de meest unieke gebieden, want nergens is het zo heuvelachtig als in Limburg.

Eigenlijk is deze plek niet iets waar je ‘even een dagje’ naartoe gaat. Maak er een natuurrijke week weg van in een van de plaatsen die tot het Heuvelland behoort en je hebt alles voor handen voor een heerlijk ontspannen vakantie.

Brunssummerheide

Een van de Natura 2000-gebieden in het Zuid-Limburgs Heuvelland is de Brunssummerheide. Een gevarieerd natuurgebied met bossen, zandvlaktes, vennen en natuurlijk heide. Door die grote verscheidenheid aan natuur leven er ook veel verschillende plant- en diersoorten.

De heide is op haar mooist in augustus, wanneer alles in bloei staat. Maar eerlijk is eerlijk, in ieder seizoen is er wel iets moois te ontdekken in de Brunssummerheide.

Meer natuurgebieden in Nederland ontdekken? Lees de 21 mooiste natuurgebieden in Nederland.

De mooiste dorpen in Limburg

Thorn

Het witte stadje Thorn is een – letterlijke – opvallende verschijning in Limburg. Vrijwel alle gebouwen in het dorp zijn namelijk wit van kleur. Dat komt door een inval van de Fransen in 1794. Na jaren van welvaart werd er door de Fransen belasting ingevoerd op basis van de omvang van de ramen (je verzint het niet).

Om de kosten te drukken koos men ervoor om ramen dicht te timmeren en de huizen wit te kalken. Zo zagen de huizen er minder armoedig uit. De dichtgetimmerde ramen zijn verleden tijd, evenals de Franse heerschappij, maar de witte huizen zijn gebleven. Een leuke plaats om doorheen te wandelen en iets over de geschiedenis te ontdekken in het Gemeentemuseum.

Vaals

Het dorp waar het welbekende drielandenpunt ligt, mag niet ontbreken in de lijst. Vaals ligt in het uiterste punt van Limburg in het heuvelachtige landschap waar ook de grenzen van België en Duitsland lopen. Vaals zelf is een gezellig dorp in een prachtige groene omgeving. Er zijn restaurants, winkels en veel natuur op wandel- en fietsafstand.

De belangrijkste trekpleister hier is natuurlijk het drielandenpunt op de top van de Vaalserberg. Kies je voor een verblijf in Vaals? Dan ben je dus ook zo bij onze Zuider- of Oosterburen voor een dagje weg.

Hoteltip: Voor een luxe verblijf in een van de uiterste puntjes van Nederland kies je voor Hotel Bilderberg Kasteel Vaalsbroek. In dit prachtige chateau vind je allerlei wellnessfaciliteiten die uitkijken op het heuvelachtige Limburg. Je kunt er fietsen huren en genieten in een van de twee restaurants.

Gulpen

Gulpen is een van de dorpen in het heuvelachtige Zuid-Limburg. Het ligt niet ver van het stadje Valkenburg, maar ook Vaals en de Duitse grens liggen er in de buurt. Gulpen heeft van alles wat: een winkelcentrum, meerdere terrassen en restaurants en een aantal knusse B&B’s voor als je er graag blijft slapen.

Ook doet de naam Gulpen wellicht bekend aan. Je vindt hier namelijk de Gulpener Bierbrouwerij. Daar boek je diverse arrangementen waarbij je een rondleiding kunt volgen of kennismaakt met de verschillende bieren onder het genot van een goede borrelplank. Als bierliefhebber ben je er zeker wel een paar uur zoet.

Arcen

Het dorp Arcen ligt in het noorden van de provincie, in de buurt van Venlo. Het gebied werd al in de vroege Middeleeuwen genoemd. Toen nog niet als dorp, maar als heerlijkheid.

Inmiddels heeft Arcen zich ontwikkeld tot een groter dorp met een aantal bezienswaardigheden. De goed bewaarde historische gebouwen (o.a. voormalig gemeentehuis, boerderij Kloosterhof, Sint-Annakapel) zijn hier een voorbeeld van.

Toch is de belangrijkste bezienswaardigheid er eentje net buiten het centrum: de Kasteeltuinen Arcen. Ontdek de prachtige tuinen op het landgoed van Kasteel Arcen en geniet van de omgeving vanaf het terras in het voormalig koetshuis.

De leukste uitjes in Limburg

Mergellandroute

Hoewel Nederland het land is van fietsroutes bestaan er ook soortgelijke autoroutes. De Mergellandroute is een autoroute die je langs alle hoogtepunten (letterlijk) in het Zuid-Limburgse landschap brengt. De route is 110 km lang en komt langs pittoreske dorpjes, het gezellige Maastricht en gaat uiteraard door het heuvelachtige groen wat de provincie zo kenmerkt.

In vrijwel alle dorpen kom je wel een terras tegen waar je het perfecte excuus hebt om een punt Limburgse vlaai te proberen met een kop koffie. Er is overigens ook een soortgelijke route voor fietsers gemaakt. De auto’s volgen de bruine zeshoekige bordjes en de fietsers de groene zeshoekige bordjes.

Toverland

Een van de jongste pretparken in Nederland (2001!) ligt in Limburg. Toverland is een pretpark in Sevenum waarin je zes verschillende themagebieden met bijbehorende attracties hebt. Verschillende achtbanen, wildwaterbanen en klassiekers als een schommelschip en rustige attracties voor de jongere bezoekers: Toverland is een familiepretpark.

De verschillende thema’s en de aankleding van het park geven een Eftelinggevoel. Vind je dat leuk, dan vermaak je je ook in Toverland!

Grotbiken

Op een van de weinige plekken in Nederland waar je überhaupt grotten vindt, kun je ook nog eens grotbiken. Inderdaad, Valkenburg heeft verschillende grotten waar je op de fiets doorheen kunt. In een fietstocht van maar liefst 8 – 10 km fiets je door het grootste ondergrondse gangenstelsel van Europa samen met een gids. Daar leer je alles over de mergelgrotten die je op een unieke manier zelf bezoekt.

Let wel op dat je dit alleen in het weekend kunt boeken, tenzij je tijdens de schoolvakanties in Valkenburg bent. Tijdens die periodes kun je ook doordeweeks terecht.

Kasteel Hoensbroek

In het zuiden van de provincie ligt Kasteel Hoensbroek. In 1250 viel de naam van dit kasteel al, ook al was het destijds nog geen kasteel. Het begon met een huis wat steeds verder uitgebouwd tot het uiteindelijk een van de grootste kastelen van het land werd.

Je kunt Kasteel Hoensbroek op eigen gelegenheid bezoeken of meer over de geschiedenis leren via een gids. Ook worden er regelmatig evenementen georganiseerd, dus hou hun agenda in de gaten voor het laatste nieuws.

LEES OOK: Dit zijn de 14 mooiste kastelen in Nederland.

Een dagje België of Duitsland

Wanneer je zo dicht bij de Duitse en Belgische grens zit als in Limburg, dan zou het zonde zijn om daar geen gebruik van te maken. Wat dacht je van een langere vakantie in de Ardennen? Of een dagje Brussel waar je in 1,5 uur rijden vanaf Maastricht bent?

In Duitsland liggen de grote steden nog net wat dichter bij de Nederlandse grens. Zo ben je in no-time in shoppingparadijs Düsseldorf en ook Aken en Keulen liggen op minder dan 1,5 uur rijden vanaf Nederland.

Wat is jouw favoriete plek in Limburg?