De 2 best geteste fietshelmen (ANWB en ADAC) en mijn keuze (2025)

Een nare ervaring deed me besluiten om de knoop door te hakken en nu eindelijk die fietshelm te kopen. Het werd op grond van comfort en gebruiksgemak een Abus Urban-I 3.0, een unisex helm die speciaal ontwikkeld is voor de e-bike. Maar er zijn meer goede fietshelmen! De ANWB en de Duitse ADAC hebben er een aantal uitgebreid getest. Twee kwamen unaniem als beste uit de bus; de Uvex City i-vo MIPS en de Alpina Haga LED. Ik zal deze drie de helmen aan u voorstellen. Maar eerst vertel ik u wat over die nare aanleiding om een fietshelm te kopen.

Een nare ervaring

Een paar jaar geleden fietsten mijn vrouw en ik op een prachtig fietspad langs de Ruiten Aa in Oost-Groningen, toen we voor ons een man van een jaar of 80 zagen vallen. Hij kwakte keihard met zijn hoofd tegen het betonnen fietspad en bleef roerloos liggen. Toen we bij hem kwamen bleek hij niet aanspreekbaar. Bij zijn linkerslaap zagen we een gapende hoofwond en er stroomde bloed uit zijn neus. Nee, het zag er bepaald niet goed uit! Terwijl mijn vrouw de echtgenote van de man probeerde te kalmeren, belde ik 112. Gelukkig arriveerde de ambulance vrij snel en na de eerste medische hulp werd de man met loeiende sirene naar Groningen gebracht.



De volgende dag belden we de vrouw om te vragen hoe het met haar man ging. Dat was dus niet al te best: door de val had hij een hersenbloeding gekregen. Verder had hij een zware hersenschudding en ook waren zijn linker sleutelbeen en linker jukbeen gebroken. De vrouw vertelde dat de arts in het ziekenhuis haar had gezegd, dat de gevolgen van de val waarschijnlijk een stuk minder ernstig waren geweest, wanneer haar man een fietshelm had gedragen.

Drie hele goede fietshelmen!

En nu fietsen mijn vrouw en ik dus eindelijk met een fietshelm. Met de Abus Urban-I 3.0. Het is een fantastisch ding! Super licht, comfortabel en met heerlijke ventilatie. Inmiddels merk ik niet eens meer dat ik hem op heb. Sterker nog: ik voel me beter mét een fietshelm op mijn hoofd, dan zonder… Ik zal u nu eerst bijpraten over de twee als beste geteste fietshelmen, de Uvex City i-vo MIPS en de Alpina Haga LED. Daarna deel ik mijn ervaringen met de Abus Urban-I 3.0 en vertel ik u alles over deze helm.

Uvex City i-vo MIPS

(testwinaar)

De Uvex City i-vo MIPS scoort in beide testen het hoogst! Het is een helm die bij een ongeval goed op het hoofd blijft zitten, wat natuurlijk essentieel is. Dit is te danken aan het het Multi Impact Protection System (MIPS), een extra buffer aan de binnenkant van de helm. Verder is deze helm uitgerust met het 3D IAS-systeem waardoor hij perfect kan worden aangepast aan de vorm van uw hoofd.

Verder is hij licht, zeer comfortabel, heeft hij een goede ventilatie en is hij door de reflectoren en het achter LED-licht onder alle omstandigheden goed zichtbaar. Als nadelen worden genoemd dat de eerste instelling van de draagband redelijk lastig is. Ook het aanbrengen van de kinband gaat niet echt soepel. Schrappen we deze kleine nadeeltjes weg tegen de voordelen, dan blijft er een hele goede fietshelm over!

Alpina Haga LED

(een hele goede tweede)

De Alpina Haga LED is een hele goede tweede.

Deze helm is licht, goed geventileerd en heeft een prima pasvorm. Het draaiwieltje om de hoofdband af te stellen, is ook een pré. Verder onderscheidt de Alpina Haga LED zich door zijn verlichting. Want behalve reflectoren heeft hij voor de zichtbaarheid in het donker een wit en een rood LED-licht. Voordeel van deze leds is, dat ze gevoed worden door een geïntegreerde accu die met een USB-C aansluiting kan worden opgeladen. See Also Wat is de beste fietshelm? | Touring Zoals iedere helm heeft ook deze een paar nadelen: hij is vrij prijzig en ook deze kinbandbevestiging is niet optimaal. Verder is de accu voor de LED’s niet te vervangen. Maar ook hier geldt, dat beneden de streep een hele goed helm overblijft, die volgens mij qua looks toch wat meer bij senioren past dan de Uvex.

Abus Urban-I 3.0

(mijn keus)

En dan de Abus Urban-I 3.0 fietshelm. Mijn helm dus. Ik ben er zeer over te spreken, want het draagcomfort is fantastisch! Verder is het draaiwieltje om de hoofdband af te stellen heel plezierig en ook de magnetische sluiting van de kinband is een uitkomst bij het op en afdoen van de helm. Niks geen gewriemel en gedoe zoals bij de andere helmen! De reflectoren en het LED-achterlicht maken hem tot een goed zichtbare helm. De ventilatieopeningen zijn goed geplaatst en houden het hoofd koel, terwijl het vliegengaas voorkomt, dat vliegen, bijen of wespen door de ventilatieopeningen naar binnen kunnen vliegen. Oh ja, vergeleken met de testtoppers is hij ook nog eens erg betaalbaar. Dus met de prijs/kwaliteit verhouding zit het bij deze helm wel goed. De bescherming die de helm geeft is weliswaar niet helemaal van het niveau van de twee test-toppers van de ANWB en ADAC, maar is toch zeer zeker voldoende. De iets mindere bescherming neem ik maar voor lief, want gebruiksgemak en comfort zijn voor mij ook belangrijk, omdat ik hem anders al snel links zou laten liggen. Bovendien oogt hij (voor senioren) beter dan de andere helmen. Maar ja, dat is natuurlijk een kwestie van smaak.

Abus Urban-I 3.0 MIPS

(iets duurder en nóg veiliger)

Sinds kort is de Abus Urban-I 3.0 MIPS te verkrijgen. Nu hoor ik u denken: Mips? Wat is dat nou weer?

Ik zal het met een zin uitleggen: Bij een val draait de extra MIPS-laag onafhankelijk van de helm iets mee met het hoofd, waardoor hij werkt als een extra schokbreker. Behalve MIPS is deze helm in alles gelijk aan de gewone Abus Urban-I 3.0. Het is aan u of u het prijsverschil ervoor over heeft.

Welke maat fietshelm heb ik?

OMTREK HOOFD (in cm) MAAT ABUS URBAN-I 3.0 FIETSHELM 51 - 55 S 52 - 58 M 56 - 61 L 61 - 65 XL

De omtrek van uw hoofd (gemeten 2,5 cm boven uw wenkbrauwen) is bepalend voor de maat van de fietshelm. Zit u net tussen twee maten in, neem dan de grootste, want dan past er eventueel ook nog een helmmuts onder.

Nuttige opties voor de Abus Urban-I 3.0 fietshelm

Regenhoes

Een regenhoes voor de fietshelm is een handig hulpmiddel voor wie regelmatig in weer en wind fietst. Maar ook als u plotseling overvallen wordt door een bui zult u er blij mee zijn. En in de winter is het ook nog eens lekker warm, doordat de hoes geen wind doorlaat. De hoes is verkrijgbaar in geel en zwart.

Helmmuts

In de zomerdag is ventilatie heerlijk, maar ’s winters wil een mens graag warmte. Daarvoor zijn speciale helmmutsen te koop die u heerlijk warm onder uw helm kan dragen. Een echte aanrader voor de winterfietser!

Deze one size BBB helmmuts is een tijdloze allrounder waar al heel veel fietsers blij mee zijn. Het is echt een aanrader, omdat hij comfortabel, dun, warm en winddicht is.

De ABUS helmmuts is te koop in diverse maten en heeft een optimale pasvorm voor de Abus Urban fietshelm. Hij is wat dikker en warmer dan de BBB Helmuts en is daardoor een echte aanrader voor fietstochtjes onder winterse omstandigheden.

Zelf heb ik beide mutsen, de BBB voor het voor- en najaar en de ABUS voor de winter.

Geweldige accessoires dus, zo’n regenhoes en helmmuts, want ze maken fietsen onder vrijwel alle weersomstandigheden mogelijk én comfortabel!

Weetjes uit wetenschappelijk onderzoek

SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van het dragen van een fietshelm. Onderstaand geef ik u de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek, waaruit overduidelijk blijkt dat het dragen van een fietshelm voor veiligheid zorgt en veel verkeersdoden voorkomt.

Een fietshelm voorkomt 70% dodelijk hoofd/hersenletsel.

Ofwel: het dragen van een fietshelm voorkomt 85 verkeersdoden en 2500 ernstig gewonden per jaar!

Bij fietsongelukken komt relatief vaak hoofdletsel voor; 28% als er geen motorvoertuig bij betrokken is en 47% wanneer dat wel het geval is.

34% van de Nederlanders heeft een fietshelm, maar slecht 2% (meestal sportfietsers) draagt hem daadwerkelijk.

De opgegeven redenen om geen fietshelm te dragen zijn:

– niet comfortabel (iets dat m.i. niet opgaat voor de geavanceerde fietshelmen van dit moment)

– te warm (de tegenwoordige helmen hebben echter zeer goede beluchting)

– te koud (hiervoor zijn warme helmmutsen te koop)

– te nat (een helmregenhoes is de oplossing)

– te korte ritjes (gebruikt u hem niet voor de korte ritjes, doe het dan voor de veiligheid van de langere)

– beperking van vrijheid (weegt mijns inziens niet op tegen gezondheid en leven)

De belangrijkste reden dat er in Nederland (nog) geen helmplicht bestaat, is de vrees dat het de fiets minder populair maakt. Dit effect zal echter hooguit tijdelijk zijn. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat er na aanvankelijke onwennigheid, gewenning zal optreden.

Andere aangevoerde redenen tegen een helmplicht zijn:

– mensen worden minder voorzichtig

– het zou de kans op nekletsel vergroten (wat trouwens uit geen enkel onderzoek blijkt!)

Tot Slot

In dit artikel heb ik u kennis laten maken met een paar testtoppers en met de fietshelm waar ik zelf voor heb gekozen. Ik zou zeggen, doe er uw voordeel mee! Mijn wens is dat dit artikel u ervan overtuigt dat een fietshelm beslist geen overbodige luxe is! En besluit u er een te kopen, dan zijn de Uvex City i-vo MIPS, de Alpina Haga LED en zeker ook de Abus Urban-I 3.0 hele goede keuzes. Het zijn helmen waar u beslist veel en vooral veilig fietsplezier aan gaat beleven!

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u mij altijd benaderen via het contactformulier.

Henk van Blijderveen