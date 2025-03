De 5 Beste Apneu & CPAP Apparaten v. 2025 | Slaapexpert Test (2025)

Slaapapneu is een ingrijpende aandoening die slaapkwaliteit aanzienlijk verslechtert. Een apneu-apparaat kan helpen door te zorgen voor een continue, positieve luchtdruk, die de luchtwegen openhouden. Waardoor je vrijer ademt en niet telkens wakker wordt uit ademnood. Zo kan ook jij weer genieten van een goede nachtrust!

De beste apneu apparaat per categorie:

Beste Algemene Keuze: Löwenstein Medical

Beste Prijs-Kwaliteit: BMC G3 A20 Auto CPAP

Meest Compacte Apneu-Apparaat: BMC M1 Mini Auto CPAP

De keuze voor een apneu apparaat, ook wel cpap-apparaat genoemd, kan behoorlijk lastig zijn. Er zijn verschillende vormen van slaapapneu, waar je je keuze goed op moet aanpassen. Daarbij zijn de apparaten beschikbaar in verschillende prijscategorieën, druk- en geluidsniveaus en gebruiksopties. In dit artikel helpen we je om een keuze te maken voor het apparaat dat het best bij jou past. Raadpleeg altijd je behandelend arts voordat je een apparaat aanschaft.

Inhoudsopgave Beste apneu apparaat overzicht

De Beste CPAP-Apparaten Onderzocht

Soorten slaapapneu

Waar hebben wij op gelet bij het bepalen van onze lijst?

Verschillende soorten apneu-apparaten

De wetenschappelijke voordelen

Veelgestelde vragen Waar moet ik op letten voordat ik een apneu-apparaat koop? Hoe werkt een apneu-apparaat? Welk apneu-apparaat is gevaarlijk? Kun je genezen van slaapapneu?

Bronnen

Beste apneu apparaat overzicht

Afbeelding Award Actuele Prijs Beste algemene keuze Check Prijs bij Oxigo Beste prijs-kwaliteit Check Prijs bij Oxigo Meest compacte apneu-apparaat Check Prijs bij Oxigo Kleinste apneu-apparaat voor op vakantie Check Prijs bij Oxigo Beste goedkope keuze Check Prijs bij Oxigo

De Beste CPAP-Apparaten Onderzocht

Beste Algemene Keuze Löwenstein Medical prisma20A Auto CPAP 5.0 De CPAP-apparaten van Löwenstein, en zeker de prisma20A, staan vooral bekend om hun stille werking. Een apneu-apparaat is er om diepe slaap te verbeteren en dan wil je natuurlijk niet wakker liggen van het geluid van een apparaat. Je kunt een prismaAQUA-bevochtiger mee bestellen om te voorkomen dat je te droge lucht inademt. Vooral het gebruiksgemak van de prisma20A is een groot voordeel: het heeft een groot touchscreen-scherm met tests en overzichten over de nachtrust. Voordelen: Stil

Stil Gebruiksvriendelijk

Gebruiksvriendelijk Bekroond met Red Dot Award voor stijlvol design

Bekroond met Red Dot Award voor stijlvol design Bevochtiger is een optie

Bevochtiger is een optie Handige functionaliteiten als touchscreen-scherm en duidelijke slaapoverzichten Nadelen: Minder makkelijk mee te nemen Check Prijs op Oxigo.co

Gebruiksvriendelijk Veel uitbreidingsmogelijkheden

Veel uitbreidingsmogelijkheden Inclusief bevochtiger

Inclusief bevochtiger Veel benodigdheden meegeleverd Nadelen: Geen touchscreen

Geen touchscreen Minder stil Check Prijs op Oxigo.co

Meest Compacte Apneu-Apparaat BMC M1 Mini Auto CPAP 4.0 De BMC M1 Mini Auto CPAP heeft een enorm stijlvol uiterlijk en is makkelijk om mee te nemen op vakantie. Zolang er netstroom in de buurt is, is het apparaat overal te gebruiken. De BMC M1 Mini is ook te gebruiken in combinatie met een app, waarin je een duidelijk overzicht krijgt van de nacht en jouw slaap. Voordelen: Gebruiksvriendelijk

Gebruiksvriendelijk Makkelijk mee te nemen

Makkelijk mee te nemen Compact

Compact Handige functionaliteiten Nadelen: Geen bevochtiger

Geen bevochtiger Minder stil

Minder stil Geen touchscreen Check Prijs op Oxigo.co

Kleinste Apneu-apparaat Voor Op Vakantie ResMed AirMini Auto CPAP 4.5 De ResMed AirMini Auto CPAP is de allerkleinste reis-CPAP-apparaat op de markt en dus de allerbeste optie voor op vakantie of als je veel in bijvoorbeeld hotels overnacht voor je werk. Daarbij heeft de ResMed AirMini een waterloze condensatiebevochtiger met HumidX (Plus) om zo te zorgen voor gezondere ‘slaaplucht’. Te weinig water zorgt namelijk voor hoestklachten en droge lippen.Bovendien is de ResMed AirMini te koppelen aan een app waarmee je overzichten over jouw nachtrust kunt ontvangen. Voordelen: Inclusief bevochtiger

Inclusief bevochtiger Makkelijk mee te nemen

Makkelijk mee te nemen Compact

Compact Hygiënische werking Nadelen: Werkt alleen met bijbehorende ResMed-slang en -masker

Werkt alleen met bijbehorende ResMed-slang en -masker Geen touchscreen

Geen touchscreen Minder stil Check Prijs op Oxigo.co

Beste Goedkope Keuze Löwenstein Medical Prisma Smart 4.0 De Löwenstein Medical Prisma Smart is één van de stilste CPAP-apparaten op de markt. Het is daarbij een erg betrouwbaar apparaat met een erg eenvoudig en strak ontwerp, dus erg gebruiksvriendelijk. Ook kun je via de website prisma JOURNAL een duidelijk overzicht ontdekken over hoe jouw nachtrust is verlopen. Voordelen: Stilte

Stilte Aangename prijs

Aangename prijs Bevochtiger is een optie Nadelen: Minder makkelijk mee te nemen

Minder makkelijk mee te nemen Minder gebruiksopties Check Prijs op Oxigo.co

Uw arts kan CPAP voorschrijven om slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, waaronder slaapapneu, te behandelen. CPAP kan ook worden gebruikt bij premature kinderen met onderontwikkelde longen. Lees meer informatie over de werking van CPAP (continuous positive airway pressure).

Soorten slaapapneu

Slaapapneu is één van de meest voorkomende ademhalingsproblemen tijdens de slaap. De ademhaling wordt hierbij voor een aantal seconden onderbroken en gaat gepaard met luid snurken.

Er zijn twee soorten slaapapneu:

Obstructieve slaapapneu (OSA) : De ademhaling wordt verstoord doordat de spieren in de tong en de keel volledig zijn ontspannen en de luchtweg dicht komt te zitten.

: De ademhaling wordt verstoord doordat de spieren in de tong en de keel volledig zijn ontspannen en de luchtweg dicht komt te zitten. Centraal slaapapneu (CSA): De hersenen geven te weinig signalen door waardoor ademhaling wordt ‘vergeten’. Hierdoor stopt de persoon een paar seconden met ademhalen.

Lees over de slaapapneu symptonen om te kijken of je hier last van hebt. Ga vervolgens naar de huisarts om je te laten verwijzen voor een echt slaapapneu onderzoek.

Waar hebben wij op gelet bij het bepalen van onze lijst?

Overleg altijd eerst met je arts! Misschien heeft hij aanbevelingen voor welk soort slaapapneu-apparaat je nodig hebt.

Materiaal : Het masker van een CPAP-apparaat moet comfortabel zitten, drukpunten tot een minimum beperken en geen irritatie veroorzaken. Hierbij wordt vaak gebruikgemaakt van siliconen.

: Het masker van een CPAP-apparaat moet comfortabel zitten, drukpunten tot een minimum beperken en geen irritatie veroorzaken. Hierbij wordt vaak gebruikgemaakt van siliconen. Luchtbevochtiger : Bekijk of er bij het apparaat een luchtbevochtiger is toegevoegd. Wanneer deze er niet is, kun je deze er altijd nog bij kopen. De luchtbevochtiger voorkomt droge lucht in de slaapkamer.

: Bekijk of er bij het apparaat een is toegevoegd. Wanneer deze er niet is, kun je deze er altijd nog bij kopen. De luchtbevochtiger voorkomt droge lucht in de slaapkamer. Geluidsniveau : De meeste CPAP-apparaten hebben een geluidsniveau van 30 decibel, zo hard als gefluister. Toch heb je slapers die ook hiervan last hebben. Je zou daarom ook kunnen focussen op apneu-apparaten met een geluidsniveau van rond de 25 decibel.

: De meeste CPAP-apparaten hebben een geluidsniveau van 30 decibel, zo hard als gefluister. Toch heb je slapers die ook hiervan last hebben. Je zou daarom ook kunnen focussen op apneu-apparaten met een geluidsniveau van rond de 25 decibel. Accessoires: Apneu-apparaten hebben soms handige functionaliteiten, zoals een oplaadbare batterij. Vind je dit handig? Dat zou een reden kunnen zijn voor een aankoop.

Verschillende soorten apneu-apparaten

CPAP-apparaat : Een apneu-apparaat dat gemaakt is voor mensen met obstructieve slaapapneu. Vooral wanneer je een beperkt budget hebt, is dit een goede keuze.

: Een apneu-apparaat dat gemaakt is voor mensen met obstructieve slaapapneu. Vooral wanneer je een beperkt budget hebt, is dit een goede keuze. APAP-apparaat : Een APAP-apparaat ziet er hetzelfde uit als een CPAP-apparaat, alleen zijn de instellingen net wat anders. Deze zijn niet beperkt tot één soort druk, maar een grotere reeks drukwaarden. De machine is dus zo gefabriceerd dat de drukwaarden schommelen naar wat jij op een gegeven moment nodig hebt. Dit is een handige optie voor wanneer jij veel beweegt in de slaap of slaapmedicatie gebruikt.

: Een APAP-apparaat ziet er hetzelfde uit als een CPAP-apparaat, alleen zijn de instellingen net wat anders. Deze zijn niet beperkt tot één soort druk, maar een grotere reeks drukwaarden. De machine is dus zo gefabriceerd dat de drukwaarden schommelen naar wat jij op een gegeven moment nodig hebt. Dit is een handige optie voor wanneer jij veel beweegt in de slaap of gebruikt. BiPAP-apparaat: Een BiPap-apparaat geeft dubbele druk: één voor inademing (IPAP) en een (lage) druk voor uitademen (EPAP). De machine is zo in te stellen dat het de ademhalingen per minuut van een slaper te monitoren of beïnvloeden. Zo kan een stabiel ademhalingspatroon worden gerealiseerd (in het geval dat er van nature niet is).

De wetenschappelijke voordelen

Het is allereerst belangrijk om vast te stellen dat je daadwerkelijk slaapapneu hebt voordat je de voordelen uit een CPAP-apparaat gaat halen. Tijdens een slaaponderzoek wordt onder andere je ademhaling geanalyseerd om te kijken of slaapapneu daadwerkelijk de kwaal is. Dan wordt vaak eerst geadviseerd om gezonder te eten, alcohol te vermijden en te stoppen met roken.

Mocht je arts na het onderzoek adviseren om te kijken voor een apparaat tegen slaap, zouden wij dit zeker adviseren. Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk duidelijk aangetoond wat de voordelen zijn van een CPAP-apparaat:

Een onderzoek van het Sleep Disorders Center 1 toont duidelijk aan dat een CPAP-apparaat een veilig en effectief middel is om de ademhaling door slaapstoornissen als slaapapneu te verbeteren. Daarbij heeft de technologische vooruitgang ervoor gezorgd dat CPAP-apparaten draagbaar, onopvallend, stil en eenvoudig te gebruiken zijn. Hierdoor zijn ze alleen maar beter geworden om slaap te verbeteren.

toont duidelijk aan dat een CPAP-apparaat een veilig en effectief middel is om de ademhaling door slaapstoornissen als slaapapneu te verbeteren. Daarbij heeft de technologische vooruitgang ervoor gezorgd dat CPAP-apparaten draagbaar, onopvallend, stil en eenvoudig te gebruiken zijn. Hierdoor zijn ze alleen maar beter geworden om slaap te verbeteren. Maar hoe weten we eigenlijk dat een CPAP-apparaat überhaupt werkt? Dat is onderzocht in deze studie van Reeves-Hoche en collega’s 2 . Hier werd ontdekt dat 95 procent van de obstructieve apneu verdween door dit apparaat. De effectiviteit van een apparaat tegen slaapapneu is dus enorm!

Om wel terug te komen op wat eerder gezegd is: de wetenschap laat ook duidelijk zien dat slaapapneu niet alleen met een apparaat te verhelpen is. Allereerst moet naar natuurlijke manieren gezocht worden om de apneu in ieder geval zo veel mogelijk te beperken. Een apparaat is slechts een tijdelijke behandeling voor patiënten met obstructieve slaapapneu en het vermindert het risico op hartproblemen niet. Daarom moeten patiënten afvallen, gezond eten en drinken, stoppen met roken en regelmatig aan lichaamsbeweging doen.3

Veelgestelde vragen

Waar moet ik op letten voordat ik een apneu-apparaat koop? Ga eerst na of jouw verzekering een apnau-apparaat dekt of niet! De meeste verzekeraars vergoeden dit namelijk, mits de apneu door medisch onderzoek is aangetoond. Hoe werkt een apneu-apparaat? De luchtdruk in de neus- en keelholte wordt verhoogd. Daardoor voorkomt het apparaat dat je luchtwegen geblokkeerd worden. Welk apneu-apparaat is gevaarlijk? Wij adviseren om het apneu-apparaat van Philips te vermijden, aangezien recentelijk nog miljoenen apparaten zijn teruggeroepen door afbrokkelgevaar van isolatiemateriaal. Kun je genezen van slaapapneu? Nee, helaas is slaapapneu een ziekte waarmee je moet zien te leren leven.

Bronnen

1 CPAP: enhancing its use

2 Nasal CPAP: an objective evaluation of patient compliance.

3 Continuous Positive Airway Pressure