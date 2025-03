De 6 meest gestelde vragen over een detox voetenbad (2025)

Er is geen of toch onvoldoende bewijs om het gebruik van detox voetenbad te ondersteunen, maar er is ook geen enkele reden om aan te nemen dat het proces schadelijk of onveilig is.

Als je toch geïnteresseerd bent in de voordelen die detox zouden bieden, wilt je misschien eerst andere betaalbare mogelijkheden bekijken.

Je voeten onderdompelen in een warm bad met etherische oliën of Epsom-zouten zijn ook een geweldige manier zijn om je voeten te verzorgen en nieuw leven in te blazen. Bovendien is er over deze voetbaden al meer informatie geschreven.