De 9 beste zelfbruiners van 2025 | Elegantie (2025)

Zelfbruiners zijn er in verschillende soorten en verpakkingen. Zo heb je lotions, crèmes of een spray. Om de juiste keuze te maken, hou je best rekening met enkele zaken. Als eerste is de natuurlijke tint van de huid en je oogkleur een eerste houvast. Kies voor een zelfbruiner die hierbij past.

Naast de abrikozenpitolie worden enkel natuurlijke producten gebruikt, waardoor deze aftersun 100% vegan is. Dit product heeft een zeer correcte prijs-kwaliteitsverhouding. Na een dagje aan het strand, in het zwembad of gewoon op het ligbed in de zon wordt je huid meteen terug verzorgd.

Bovendien heeft hij een heerlijke geur zodat het ook nog een plezier is om het product te gebruiken. Dankzij de natuurlijke kona coffee bronzers word je ook nog eens een stuk sneller en dieper bruin. Er is geen plakkerig of vettig gevoel na het aanbrengen. Na een korte plons in het zwembad of de zee moet je niet opnieuw smeren want hij is resistent tegen water.

Terwijl anderen uren in de zon of onder de zonnebank moeten vertoeven kun jij in een handomdraai een perfecte teint krijgen zonder blootstelling aan schadelijke UV-stralen, dankzij de Zelfbruiner Drops van Collistar. Deze self-tanner is een olie die voor een bruinige, gouden gloed van je lichaam en gezicht zorgt. De kleur ontwikkelt zich binnen de één tot twee uur na het aanbrengen van de drops. Je kan de druppels ook mengen met een dag- of nachtcreme.

Bovendien bevat het product een zeer aangename geur. De spray is duurder dan een doorsnee zelfbruiner. Wie haar volledig lichaam wil bruinen is daarom beter af met een zelfbruiner bodylotion. Voordeel is dat de spray er voor zorgt dat de huid geleidelijk aan bruin wordt. Hierdoor bekom je een veel natuurlijkere kleur en vermijd je een ‘orange look’. De spray is voor ieder huidtype geschikt en eenvoudig om te gebruiken.

