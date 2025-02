De Beste Afslankcrème: Getest #1 Beste Koop, Radar & Kassa? [2025] Consumentenbond Bronnen Doorzocht (2025)

Voor onze aanbevelingen hebben we de producten getest en vervolgens hebben we een beste koop uitgekozen als #1 keuze. Onderaan dit artikel vind je extra deskresearch bij bronnen zoalsRadar, Kassa en wetenschappelijke bronnen. Hieronder vind je onze aanbevelingen.

De beste afslankcrème die het internet te bieden heeft

Een afslank crème is een crème voor uitwendig gebruik. Je smeert hem op bepaalde “probleemgebieden”, zoals je bij je buik en billen in, wat op termijn zal helpen met het wegwerken van overtollig vet. Let op: je vet smelt natuurlijk niet direct weg. Je moet hier wel een inspanning voor doen. Als je die inspanning doet, bereik je met de crème beter resultaat dan wanneer je geen crème gebruikt. In dit artikel delen we de 10 allerbeste crèmes.

Disclaimer: Raadpleeg alléén je huisarts en neem niks aan van websites

Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de werking van dit product als losstaand hulpmiddel. Er zijn geen wetenschappelijk bewezen effecten voor de gezondheid waar te nemen wanneer je dit product gebruikt. Sterker nog: het kan schadelijke gevolgen hebben voor je gezondheid als je het verkeerd gebruikt. Zo kunnen er ernstige bijwerkingen zijn, dus lees de bijsluiter van het product volledig. Je mag behalve van je huisarts van geen enkele bron, website of expert advies aannemen, dus ook niet van ons. De enige website die feitelijk juiste informatie geeft, is de European Food Safety Authority. Wij raden dit product dus niet aan en geven slechts informatie en meningen.Volledige disclaimer.

Onze expertise als afslankcrème reviewers

Afslank crèmes zijn er in heel wat verschillende vormen en maten, hebben we inmiddels wel gemerkt. Helaas zijn niet alle crèmes van even goede kwaliteit – sommigen werken maar half, of zelfs helemaal niet. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Vandaar dat wij op nader onderzoek zijn gegaan en de betere van de mindere afslankcrèmes van elkaar gescheiden hebben.

Snel overzicht: Deze afslankcrèmes raden we aan per categorie

Onze criteria bij dit afslankcrème onderzoek

Een goede afslankcrème moet wat ons betreft aan het volgende voldoen:

De crème moet bewezen resultaat boeken

Verder moet de crème niet te duur zijn

De crème moet prettig zijn op de huid

En niet vlekken op de kleren

Er mogen geen schadelijke ingrediënten inzitten

Verder moeten er goede reviews bekend zijn over de crème.

Dit zijn de best beoordeelde producten uit ons onderzoek

Afslankcrème 1: de Anti-Cellulite Afslank Crème Bio is de beste algemene keuze afslank crème

Deze crème is rijk aan cafeïne, Vitamine E en Retinol

De crème is 100% natuurlijk en rijk aan Arabica koffiebonen

Boordevol verzorgende oliën

Goed voor de doorbloeding.

Afslankcrème 2: het Eveline Cosmetics Slim Extreme 4D Fat Burning Thermo Activator Slimming Serum 250ml is de beste budget keuze

Crème op basis van een geavanceerde formule

De huid wordt zachtjes verwarmt en de actieve stoffen snel opgenomen

Vermindert vetcellen

Maakt de huid steviger

Rijk aan minerale zouten voor een diepe hydratatie

Ook nog eens 100% vegan en proefdiervrij.

Afslankcrème 3: de Efero Anti Cellulitis Afslankcrème biedt snel resultaat

In slechts vier weken tijd merk je het resultaat dankzij de actieve, werkzame formule

De stofwisseling wordt versneld, wat helpt bij afvallen

Rijk aan verschillende verzorgende oliën

Rijk aan vitamine A, vitamine E en natuurlijk cafeïne.

Afslankcrème 4: de Sweet Sweat Gel 184 gr- Afslankgel is ideaal voor de sportieveling

Deze gel verbetert je zweetproces tijdens en na het sporten

Ook je bloedsomloop wordt verbeterd

Verder wordt er voor 100% van natuurlijke ingrediënten gebruik gemaakt

De gel kent geen schadelijke bijwerkingen

De hersteltijd na inspanning wordt versneld

Pakt ook de traag reagerende probleemgebieden aan

De gel heeft bovendien een aangename geur.

Afslankcrème 5: de Eveline Cosmetics Slim Extreme 4D Professional Night Lipo Shock Therapy heeft een extra hoge concentratie werkzame stoffen

Rijk aan werkzame stoffen

Goed voor een twee weken durend intensief programma

Ideaal voor dieet en grote sportinspanning

Ook geschikt voor anti-cellulite behandeling

Helemaal vegan en 100% proefdiervrij.

Afslankcrème 6: de BeautyFit Afslankgel ultra effectief is ideaal tegen buikvet

Verbrandt gemakkelijk buikvet

Beter, gezonder alternatief voor afslankpillen

Werkt écht

Verbetert ook de bloedsomloop

Mét heerlijke kokosgeur.

Afslankcrème 7: de TS-life Supanova – liquid berry booster bestaat uit een handige 10 dagen kuur

Volg een handige kuur van slechts 10 dagen

Een drankje dat zorgt voor meer focus en energie

Uitstekende vetverbrander

Rijk aan vitamine C

Goed voor nagels, haar en huid.

Afslankcrème 8: de Sweet Sweat Coconut XL jar 380gr is geschikt voor elke sporter

Ook deze crème van Sweet Sweat zorgt voor snellere hersteltijd

Krijg meer energie

Verbrand makkelijker calorieën

Trage probleemgebieden worden aangepakt

Bevordert ook het zweetproces.

Afslankcrème 9: de Bobbels & Putten – Body contour gel met zeewier extract gaat cellulitus tegen en méér

Handige massage olie

Helpt bij het plaatselijk afslanken

Rijk aan actieve ingrediënten

Zorgt ook voor een strakkere, gavere huid

Gaat zelfs striae tegen.

Afslankcrème 10: de NewFigure Slimming Gel – Anti-cellulite werkt optimaal tegen sinaasappelhuid

Deze crème verbetert de sinaasappelhuid

Bevat het wetenschappelijk bewezen REGU®-SLIM extract

Verstevigt en verjongt de huid

Geheel dermatologisch getest

Gemakkelijk tweemaal daags aanbrengen.

Beste afslankcrème volgens Beautytoko.nl

Volgens Beautytoko is de Sports Research Sweet Sweat Jar de beste afslankgel. Deze stimuleert namelijk zowel het zweetproces als de bloedomloop en zorgt tijdens het sporten voor meer spieractiviteit. Ook heeft deze crème een heel aangename geur ter vervanging van zweet.

Wat zijn de bevindingen van de Consumentenbond over de-beste afslankcreme?

Als de feestdagen weer zijn geweest zullen bij de meeste mensen er aardig wat kilo’s zijn bijgekomen. Veel mensen willen deze overtollige kilo’s kwijt. Er zijn verschillende afslankmethoden om snel af te vallen. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld maaltijdvervangers. Repen en shakes van merken zoals Cambridge en Modifast zijn hele populaire en bekende maaltijdvervangers. Hier kun je snel mee afvallen. Ook kun je gebruik maken van een koolhydraatarm dieet. Je eet dan zo min mogelijk producten met koolhydraten. Denk bijvoorbeeld aan producten zoals rijst, pasta en brood. https://www.consumentenbond.nl/voedingstests/afslanksupplementen-werken-ze

Dit zegt Radar over Afslankcrèmes

Radar waarschuwt voor de gevaren van illegale afslankmiddelen, waaronder afslankpillen, die ernstige gezondheidsrisico’s kunnen inhouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft meerdere keren gewaarschuwd voor de risico’s van dergelijke producten, die verboden stoffen zoals amfetamine kunnen bevatten. Legale afslankmiddelen zijn vaak alleen op doktersrecept verkrijgbaar en onder strenge regelgeving. Het artikel benadrukt het belang van voorzichtigheid bij het aanschaffen van afslanksupplementen en adviseert consumenten om supplementen van betrouwbare leveranciers met een fysieke winkel te kopen. Lees het volledige artikel van Radar.

Dit zegt BNNVARA’s Kassa over Afslankpogingen

BNNVARA’s Kassa onthult dat ruim 2,5 miljoen Nederlanders in 2022 een afslankpoging hebben ondernomen, met het koolhydraatarme dieet als populairste methode. Uit het onderzoek van Multiscope blijkt dat een klein percentage van de afvallers professioneel voedingsadvies heeft ingewonnen en dat er aanzienlijke bedragen zijn uitgegeven aan afslankprogramma’s en -middelen. Het Voedingscentrum merkt op dat de effectiviteit van afslankmiddelen “niet overtuigend aangetoond” is door wetenschappelijk onderzoek. Lees het volledige artikel van BNNVARA‘s Kassa.

Jouw afslankcrème vervolgstap

In dit artikel hebben we de tien allerbeste afslankcrèmes met je gedeeld. Zoals je hebt kunnen merken, is er heel wat te vinden op de markt. Wij hebben er werk van gemaakt zo goed mogelijk onderzoek te doen naar het aanbod. Jij hoeft alleen nog maar uit de toppers te kiezen.

Veel succes!