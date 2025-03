De beste BB cream: dit zijn de favorieten van de redactie | Fashionchick.nl (2025)

Onze productselectie De beste keuze - Erborian BB Crème Foundation-Zorg Crème Baby Huid Effect SPF-20 Erborian Foundation Zorg Creme Baby Huid Effect Erborian - Bb Crème Foundation-zorg Crème Baby Huid Effect - 15 ML€18,32 Naar recensie

Een BB cream is een ideale basis voor jouw dagelijkse routine. Het is een kruising tussen een moisturizer en foundation. Ze zorgen voor het hydrateren, beschermen en corrigeren van de huid. Daarnaast kan een BB cream oneffenheden en imperfecties in jouw huid als sneeuw voor de zon laten verdwijnen. Door de lichte textuur zal deze crème minder zwaar aanvoelen dan bijvoorbeeld een dikke laag foundation en is deze meestal eenvoudig aan te brengen met een make-up sponsje. Daarnaast bevat het verzorgende eigenschappen voor jouw gezicht en geeft het de huid een perfecte teint. BB creams worden wel eens verward met CC creams, maar deze zorgen vooral voor een correctie van de teint op je gezicht.

Wij gingen op zoek naar de beste BB cream, met het mooiste natuurlijke effect en de juiste verzorgende eigenschappen. Zo kan jij dagelijks gaan genieten van een egaal uitziende huid met alle voordelen. Hieronder hebben wij de beste BB cream uitgelicht.

De beste keuze - Erborian BB Crème Foundation-Zorg Crème Baby Huid Effect SPF-20

Erborian erborian foundation zorg creme baby huid effect erborian - bb crème foundation-zorg crème baby huid effect - 15 ml
€18,32

Wat we leuk vinden
Goede moisturizer en dagcrème in één, dus tijdbesparend

Dekking met behoud van een natuurlijke en gezonde look van de huid

Geschikt voor alle huidtypes

Wat we minder leuk vinden
Niet altijd beschikbaar in juiste tint

Dekking met behoud van een natuurlijke en gezonde look van de huid

Geschikt voor alle huidtypes Wat we minder leuk vinden Niet altijd beschikbaar in juiste tint

Voor ons is de beste BB Cream zonder twijfel de dagcrème van Erborian. Deze crème bevat huidverzorgende ingrediënten op basis van verschillende Oosterse kruiden, die de beste ondersteuning bieden voor elk huidtype. Ook voor de gevoelige huid kan deze bb crème zeker een goede basis zijn voor de dagelijkse verzorging. Deze formule zorgt voor een natuurlijke uitstraling en heldere teint waar iedereen naar zoekt. Daarnaast verzorgt en beschermt het de huid op een optimale manier, waardoor jij goed aan je dag begint en klaar bent voor die zonnige dag. De textuur is licht, waardoor het op je huid aanvoelt als een lichte foundation en je in no-time een zijdezachte finish bereikt.

Beste BB Cream voor oudere huid - Clarins BB Beauty Perfector Skin Detox Fluid SPF-25

Clarins clarins bb skin detox fluid spf 25 clarins - bb beauty perfector bb skin detox fluid spf 25
€36,80

Wat we leuk vinden
Eenvoudig aan te brengen op het gezicht door de lichtgewicht formule

Ideale combinatie van dekking, hydratatie en bescherming voor de huid

Geschikt voor alle huidtypes

Wat we minder leuk vinden
Minder camouflerend dan verwacht

Ideale combinatie van dekking, hydratatie en bescherming voor de huid

Geschikt voor alle huidtypes Wat we minder leuk vinden Minder camouflerend dan verwacht

Verlang jij weer naar een huid met een stralende teint? Dan is de BB Cream van Clarins voor de oudere huid wellicht dé formule met ook nog eens de gewenste dekking. Deze crème hydrateert de huid optimaal, waardoor deze een gezonde en stralende look oplevert. De textuur zorgt voor een natuurlijke en lichte dekking. Door de sterke zonbescherming hoef jij je geen zorgen meer te maken op een zonnige dag. De schadelijke UV-stralen worden moeiteloos tegengehouden, waarmee je ook nog een vroegtijdige huidveroudering tegen zal gaan. Clarins biedt in dit product ook nog een anti-pollutie complex. Hiermee wordt de huid extra beschermd tegen schadelijke effecten door vervuiling van buitenaf.

Beste BB Cream voor droge huid - Clinique Age Defense BB Cream SPF-30

bol.com clinique age defense bb cream spf 30 40 ml - shade 03
€28,14

Wat we leuk vinden
Ideale combinatie van anti-aging toevoegingen en zonbescherming

Natuurlijke dekking met egaliserende werking

Geschikt voor alle huidtypes

Wat we minder leuk vinden
Niet altijd beschikbaar in juiste tint

Natuurlijke dekking met egaliserende werking

Geschikt voor alle huidtypes Wat we minder leuk vinden Niet altijd beschikbaar in juiste tint

De Clinique Age Defense BB Cream ondersteunt de huid in haar talgproductie, waardoor het een natuurlijke en egale teint kan leveren. De crème is eenvoudig aan te brengen, voelt glad aan en verbergt oneffenheden. Hoewel het product al zorgt voor een fijne hydratatie, kan een zeer droge huid mogelijk gebaat zijn bij een extra vochtinbrengende crème die wordt aangebracht voordat je de BB cream aanbrengt. Met deze dagcrème is de huid de gehele dag voorzien van een voedend product dat zorgt voor een zachte en soepele huid. Een kleine hoeveelheid van deze formule is al voldoende om te profiteren van de anti age voordelen. Hierdoor wordt vroegtijdige huidveroudering en de vorming van lijnen gestopt. De SPF-bescherming zorgt ervoor dat jij beschermd bent maar toch kan gaan genieten van een gebruind gezicht.

Beste BB Cream voor vette huid - Maybelline New York Dream Satin BB SPF-30

bol.com maybelline new york - dream satin bb - 03 light-medium - hydraterende bb cream met spf 30 - 30 ml
€9,99

Wat we leuk vinden
Ideale combinatie van anti-aging toevoegingen en zonbescherming

Product met lichte textuur en natuurlijke dekking

Geschikt voor alle huidtypes

Wat we minder leuk vinden
Blijft niet de hele dag perfect op de huid zitten

Product met lichte textuur en natuurlijke dekking

Geschikt voor alle huidtypes Wat we minder leuk vinden Blijft niet de hele dag perfect op de huid zitten

Deze BB Cream van Maybelline New York levert naast de ideale anti-aging eigenschappen ook een match met jouw natuurlijk teint en geeft een matte afwerking. Het verbergt oneffenheden en imperfecties, zonder een goede verzorging te vergeten. Dit product bereikt een perfect resultaat bij de vette huid door een olie controlerende toevoeging in de formule, die de overtollige talgproductie reguleert en ondersteunt. Daarnaast biedt dit product een perfecte bescherming in de zon door de hoge SPF-30 toevoeging. Zo kan jij onbezorgd van die warme zonnestralen genieten.