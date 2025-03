De Tesla Model Y is nu te bestellen in 2 nieuwe kleuren | ActivLease (2025)

24-10-2022 Tim Vlielander

Tesla staat bekend om zijn eenvoudige configurator. Het merk biedt bijvoorbeeld al haar elektrische auto's aan in dezelfde 4 kleuren. Nu komt daar voor het eerst sinds jaren verandering in, want de Model Y is per directte bestellen in 2 nieuwe laksoorten. De nieuwe kleuren hebben de namen Quicksilver en Midnight Cherry Red. Ze zijn te selecteren voor de Model Y Long Range en de Model Y Performance en geven de auto een meer premium uitstraling. Voor de voordelige instapversie van de Model Y houdt Tesla het nog bij de oude kleuren. Deze is nog dit jaar te leasen bij ActivLease!

Voor Model Y Long Range en Performance

De nieuwe kleuren Quicksilver en Midnight Cherry Red komen in plaats van Midnight Silver Metallic en Red Multi-Coat. De aantrekkelijk geprijsde instapversie van de Model Y en alle andere Tesla’s hebben nog wel gewoon deze vertrouwdekleuren. Voor de Model Y Long Range of Performance kunt u nu kiezen uit de nieuwe kleuren. Deze zijn wel prijziger dan de andere kleuren. Voor Quicksilver vraagt Tesla een meerprijs van 3.000 euro en voor Midnight Cherry Red 3.200 euro.

13 laklagen voor premium uitstraling

De nieuwe kleuren zijn het resultaat van een gloednieuwe spuiterij in de nieuwe Tesla Gigafactory in Berlijn. Vandaar dat de nieuwe kleuren alleen leverbaar zijn op de Model Y, die daar wordt gebouwd. Tesla levert de modellen die gebouwd worden in Berlijn alleen in Europa en het Midden-Oosten. De nieuwe kleuren zijn ontworpen om licht te veranderen ten opzichte van de lichtinval of de kijkhoek. De lak wordt in 13 lagen aangebracht en krijgt daardoor een diepere premium uitstraling.

Tesla Model Y voordelig leasen bij ActivLease

De Model Y Long Range en Model Y Performance zijn per direct te bestellen. Als verwachte leverdatum noemt Tesla nu voorjaar 2023. Wilt u sneller instappen? De instapuitvoering van de Model Y is nog voor dit jaar te leasen! Met een vanafprijs van 49.990 euro is dit veruit de voordeligste Model Y. Bij ActivLease hebben we nog een ruime Model Y voorraad waarbij u dit jaar nog kunt instappen. Neem hiervoor contact op met ons team, of vraag direct een vrijblijvende lease aanbieding aan!

Over de auteur See Also Tesla Begins to Offer New 'Ultra Red' Paint Color Tim Vlielander 334 geschreven artikelen Bekijk mijn profiel

Relevante artikelen Nieuwe Tesla Model Y basisversies nu te bestellen: tot 622 km actieradius 21-02-2025Jeroen Zaal Het geduld van Tesla-fans wordt beloond. De nieuwe Model Y was eerst alleen te bes... Lees verder Tesla Model 3 prijsverlaging - nu tot wel 60 euro leasekorting per maand! 10-02-2025Eelco Hanou De compleet vernieuwde Tesla Model Y krijgt op dit moment veel aandacht, maar late... Lees verder Nieuwe Tesla Model Y Launch Series: mis deze speciale uitvoering niet! 03-02-2025Eelco Hanou Heeft u uw oog laten vallen op de vernieuwde Tesla Model Y? Dan heeft u vast al ge... Lees verder Tesla Model Y (2025) - dit zijn de verschillen tussen oud versus nieuw 28-01-2025Eelco Hanou Het wachten op de nieuwe Tesla Model Y is eindelijk voorbij! De populairste leasea... Lees verder