De tips van experts om uw concealer onder de ogen op punt te krijgen (2025)

Heeft u last van donkere kringen? Misschien heeft u te veel tijd besteed aan het staren naar een scherm of niet genoeg geslapen, wat heeft geleid tot die gevreesde panda-ogen. Hoewel er andere acties nodig zijn om het onderliggende probleem op te lossen, is make-up, met name concealer, een manier om het uiterlijk van uw onderogen aan te pakken. Gebruik dit als uw begin-tot-eindgids om die donkere kringen te verbergen en uw concealer de hele dag te laten zitten. We leggen alles uit wat u moet weten, inclusief het voorbereiden van de huid, de hulpmiddelen die u moet gebruiken, hoe u uw concealerkleur kunt vinden en meer. Begin gewoon te scrollen om de tips van experts te krijgen.

1. Basisvoorbereiding

Met dank aan het Koreaanse huidverzorgingsmerk - TOCOBO

Met elke make-up die u aanbrengt, is huidvoorbereiding de sleutel om het er beter uit te laten zien en langer mee te laten gaan. De TOCOBO Collagen Brightening Eye Gel Cream hydrateert de ogen met zijn lavendelbloemwater en plantaardige collageenverrijkte formule, waardoor de vochtbarrière wordt versterkt en fijne lijntjes rond de ogen worden verminderd. Als u moeite heeft met het gemakkelijk kreuken van een concealer, overweeg dan om een laagje oogprimer onder uw ogen aan te brengen; het maakt niet alleen het ooglid glad, het creëert ook een gladde basis voor uw concealer en is gemaakt voor gebruik rond de ogen. Een klodder van CANMAKE’s Lasting Multi Eyebase WP ter grootte van een korrel zal uw concealer op zijn plaats houden en schilfering verminderen.

Wij adviseren

2. Kleurcorrectie

Met dank aan het Koreaanse huidverzorgingsmerk - SKINFOOD

Donkere kringen kunnen een bedreiging vormen, maar het goede nieuws is dat ze een bedreiging vormen die kan worden aangepakt met een beetje kleurcorrectie. Een miniles in kleurentheorie: het gebruik van een kleur die tegenover een andere kleur op het kleurenwiel staat, zal de toon neutraliseren. Als we dit op donkere kringen toepassen, zal het gebruik van een peachy corrector op het gebied blauwe of paarse tinten opheffen. Kleurcorrectie is handig omdat zelfs met de hoogste dekking van concealers donkere kringen er nog steeds doorheen kunnen gluren en het aanbrengen van dikke lagen concealer alleen maar resulteert in aankoeken en kreuken. Breng een dun laagje van de SKINFOOD Salmon Darkcircle Concealer Cream in The Saem’s Cover Perfection Tip Concealer in Peach Beige aan om panda-ogen te neutraliseren alvorens te camoufleren. U zult de lichte laagjes onder de ogen waarderen die de hele dag niet aankoeken.

Wij adviseren

3. Kies uw textuur

Met dank aan het Koreaanse huidverzorgingsmerk - VT

Verschillende texturen van concealers bieden verschillende voordelen en passen bij verschillende huidtypes. Neem bijvoorbeeld de klassieke vloeibare concealer - zoals de VT Pro Cica Tiger Light Fit Concealer -: deze biedt een lichtere dekking en is zeer geschikt voor normale tot droge huidtypes, omdat de vloeibare consistentie de droogheid minder benadrukt. Aan de andere kant biedt een crèmekleurige concealer zoals The Saem’s Cover Perfection Pot Concealer een hogere dekking en heeft een drogere textuur waar vette of acne-gevoelige huidtypes de voorkeur aan geven.

Dat gezegd zijnde, als u een droge huid heeft maar meer dekking wilt, kunt u nog steeds voor een crèmekleurige concealer gaan; misschien wilt u de huid van tevoren voorbereiden (re: skin prep) om de concealer langer mee te laten gaan. Voor gebruikers met een vette huid die voor een vloeibare concealer gaan, kunt u misschien meer poeder gebruiken om het product te fixeren en langhoudend te maken.

Wij adviseren

4. Tools

Met dank aan het Koreaanse huidverzorgingsmerk - SKINFOOD

Om uw concealer naadloos te blenden, wilt u de juiste tool kiezen. Het gebruik van uw vingers is een optie, omdat de warmte van uw vingertoppen kan helpen het product in de huid te laten smelten. Als u liever uw handen niet gebruikt, bevat de een concealerpenseel met dichte haren, gevormd om te lijken op de aanraking en het gevoel van een vingertop. Een derde optie is om te kiezen voor een spons. Wat de SKINFOOD Wedge Puff Sponge zo handig maakt, is dat het snijranden heeft om recht onder het oog te komen, waardoor u die smetteloze blend krijgt.

Wij adviseren

5. Concealer tinten

Met dank aan het Koreaanse make-up merk - Etude House

U heeft uw textuur gekozen, u heeft uw tool geselecteerd, nu komt het deel van het bepalen van de juiste concealer tint. Een concealer op basis van uw huidskleur, d.w.z. de kleur van de rest van uw gezicht, zal de algehele teint egaliseren en een natuurlijke uitstraling benadrukken. Als u het gezicht wilt laten ontwaken en de aandacht wilt afleiden van de duisternis onder de ogen, kies dan een concealer die één of twee tinten lichter is dan uw huidskleur. Dit verheldert de teint en maskeert het feit dat u misschien niet de volledige 8 uur slaap heeft gekregen - maakt u zich geen zorgen, het overkomt de besten van ons.

Wij adviseren

6. Klaar.. Start het setten maar

Met dank aan het Koreaanse huidverzorgingsmerk - innisfree

Nadat u uw concealer tot in de perfectie heeft gemengd, is het nu tijd om hem op zijn plaats te zetten. Of u nu gaat voor een losse poeder zoals de innisfree innisfree No Sebum Mineral Powder, of poederpact zoals de Romand Better Than Finish, begin met een dun laagje poeder. Vaker wel dan niet, is dit voldoende om de concealer te laten settelen en tegelijkertijd klonterigheid of overmatige droogheid te voorkomen. Te veel poeder en u kunt fijne lijntjes, een droge huid of huidtextuur benadrukken. Als uw huid vettiger neigt, kunt u indien nodig nog een paar keer extra poederen.

Wij adviseren

Met deze concealer-tips onder de arm bent u op weg om uw make-upvaardigheden naar een hoger niveau te tillen en een concealer-meester te worden! Zorg ervoor dat u ons volgt op Instagram en Facebook en houd ook de VANA Blog in de gaten, zodat u op de hoogte blijft van het laatste nieuws, promoties en informatie!