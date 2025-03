Der Bodyguard - Sein letzter Auftrag (2025)

Spannende Themen garantieren noch keine spannenden Filme. Diese Binsenweisheit wird auf bisweilen schmerzlich banale Weise von Alice Winocours Drama „Der Bodyguard - Sein letzter Auftrag“ bestätigt, das in der Nebenreihe Un Certain Regard beim Festival von Cannes 2015 seine Weltpremiere erlebte. Eine Hauptfigur mit Posttraumatischer Belastungsstörung sowie ein paar Thriller-Elemente, dazu der aus „Der Geschmack von Rost und Knochen“ bekannte Matthias Schoenaerts und die immer schmucke Diane Kruger („Inglourious Basterds“) - da kann vermeintlich nicht allzu viel schief gehen. Doch in Winocours zweitem Langfilm zeigt sich einmal mehr, dass reizvolle Ansätze und vielversprechende Mitstreiter eine misslungene Inszenierung kaum wettmachen können.Vincent (Matthias Schoenaerts) hat als Soldat in Afghanistan Furchtbares erlebt. Die schlimmen Erfahrungen belasten ihn auch nach seiner Rückkehr nac

Top Articles

15 Celebrities Who Have Been Honest About Their Nose Jobs

Latest Posts

A Podiatrist Shows us the Right Way to Remove Calluses

Recommended Articles

Author information

Name: Eusebia Nader

Birthday: 1994-11-11

Address: Apt. 721 977 Ebert Meadows, Jereville, GA 73618-6603

Phone: +2316203969400

Job: International Farming Consultant

Hobby: Reading, Photography, Shooting, Singing, Magic, Kayaking, Mushroom hunting

Introduction: My name is Eusebia Nader, I am a encouraging, brainy, lively, nice, famous, healthy, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.