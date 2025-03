Dermaroller Cheveux - TOP 5 Choix en 2025 (2025)

Qu’est-ce que cela ? Comment fonctionne-t-il ? Évitez ces 5 erreurs ! Comment le choisir? Les 5 meilleurs dermarollers La taille de l’aiguille Comment l’utiliser ? Combien de fois l’utiliser ? Les effets secondaires Avant/après Comment les éviter? Conclusion

Qu’il soit effectué à domicile ou dans une clinique, le dermaroller est devenu l’un des traitements de soins capillaires les plus populaires, ces dernières années, en ce qui concerne le rajeunissement (anti-âge) et la chute de cheveux.

Munis de micro-aiguilles, ces petits appareils permettent de déclencher une réaction naturelle de guérison de l’organisme et d’augmenter la production de collagène et d’élastine dans l’épiderme et le derme. Il s’agit de deux éléments essentiels pour une peau et des cheveux plus sains.

De plus, le dermaroller a également reçu de très bons avis (hommes et femmes) en ce qui concerne le soutient qu’il fournit pour d’autres traitements contre la chute de cheveux.

Il peut augmenter l’efficacité et la facilité d’absorption des traitements topiques, des shampooings et des sérums ainsi qu’améliorer la sanité générale, le bien-être et l’apparence de l’épiderme.

Bien que celui-ci demande des recherches plus poussées (étude).

Mais comme tous les traitements cosmétiques, il y a certains éléments que vous devez prendre en compte avant d’envisager d’utiliser un dermaroller.

Dans cet article, vous allez découvrir tout ce que vous devez connaître au sujet du dermaroller afin de pouvoir obtenir des résultats optimaux.

Les micro-aiguilles du dermaroller: cheveux

Qu’est-ce qu’un dermaroller ? En termes simples, il s’agit d’un appareil manuel que l’on déplace sur l’épiderme.

Il est doté de micro-aiguilles allant de 0,2 à 2,5 mm, chacune créant des micro-perforations lors de leur déplacement.

Ne vous inquiétez pas : ces micro-perforations, qui sont sans nuisance, déclenchent une réaction de guérison bénéfique de votre organisme, qui stimule la production d’élastine et de collagène.

Les résultats sont un épiderme plus beaux et plus lisse.

Communément appelés microneedling, les dermarollers sont souvent utilisés pour traiter diverses affections cutanées. Il vous suffit d’utiliser et de régler la longueur des aiguilles en fonction de votre problème (alopécie ou autres).

Une aiguille courte, par exemple, est particulièrement efficace pour traiter le vieillissement de l’épiderme (anti-âges), notamment les rides, les ridules et les dommages causés par le soleil.

En revanche, une aiguille plus longue permet de traiter les rides profondes et la cicatrice d’acné.

L’utilisation d’une aiguille courte, pour la restauration des cheveux, est généralement recommandée, car elle permet de déclencher les réactions bénéfiques dans l’épiderme et le derme, de l’ensemble du cuir chevelu, sans risquer d’endommager les follicules pileux.

Enfin, comme tout dispositif médical, le dermaroller doit être stérilisé avant et après chaque utilisation afin de réduire les effets secondaires potentiels.

Le dermaroller ou microneedling peut présenter un certain nombre d’avantages pour la pousse des cheveux.

Lorsque l’aiguille perfore l’épiderme, le corps réagit en augmentant la production de deux protéines essentielles à la sanité des cheveux : le collagène et l’élastine.

Le collagène et l’élastine aident le cheveu à s’ancrer dans le follicule pileux, prévenant ainsi la chute précoce et la chute des cheveux.

En outre, il maintien l’hydratation du cheveu, favorisent la repousse continue de ceux-ci et augmentent leur épaisseur.

Le mouvement circulaire de l’outil peut également contribuer à améliorer la circulation sanguine, améliorant ainsi la nutrition des cellules.

Le microneedling est une technique capillaire bénéfique, car il peut également contribuer à améliorer l’efficacité de plusieurs autres traitements capillaires, tels que les médicaments topiques, les shampooings médicamenteux et les sérums contre la chute des cheveux.

En effet, les micro-lésions provoquées par le dermaroller améliorent l’absorption et l’application des traitements.

Évitez ces 5 erreurs !

Écoutez les points essentiels à considérer pour maximiser l’efficacité du dermaroller pour les cheveux.

Il y a beaucoup d’éléments, en effet, à prendre en compte pour choisir un microneedling adapté à votre situation.

Mais les deux aspects les plus importants sont sans doute la longueur de l’aiguille et le type de matériau utilisé.

Ci-dessous, vous allez découvrir les deux types de matériaux les plus populaires, en soulignant leurs avantages. Ensuite, vous découvrirez les différentes longueurs d’aiguille.

1. Les dermarollers en titane

Le métal le plus couramment utilisé pour les dermarollers est le titane, et ce pour une bonne raison. Le titane est solide, léger et résistant à la force, ce qui en fait un matériau idéal pour la masse d’aiguilles.

Il présente également une résistance à l’émoussement, ce qui garantit que les aiguilles restent plus tranchantes et durent beaucoup plus longtemps que les matériaux concurrents, même lorsqu’elles sont utilisées régulièrement.

Cela dit, le titane n’est pas stérile et nécessite une maintenance hygiénique élevée pour garantir qu’il reste adapté à son usage.

2.Les dermarollers en acier inoxydable

L’acier inoxydable est un autre matériau populaire pour un rouleau stimulant pour les cheveux.

Il résiste à la corrosion et ne ternit ni ne rouille avec le temps, ce qui en fait un métal durable.

L’acier inoxydable (les aiguilles) possède également un bord plus tranchant que de nombreux autres métaux, y compris le titane, ce qui signifie que les perforations de l’épiderme peuvent être plus efficaces.

Ce tranchant supplémentaire a un coût : l’acier inoxydable s’émousse plus vite que le titane et peut se casser plus fréquemment. Il se peut que vous deviez le remplacer plus tôt que d’autres matériaux.

Les 5 meilleurs dermarollers pour la repousse des cheveux après une chute : nos choix

Il n’est pas surprenant que les dermarollers soient incroyablement populaires dans le secteur des soins capillaires, car ils sont pratiques et faciles à utiliser. En outre, il y a beaucoup de choix.

Vous trouverez ci-dessous 5 des meilleurs dermarollers que vous pouvez utiliser pour favoriser la repousse de vos cheveux.

Nous avons soigneusement examiné ces produits pour mettre en évidence leurs points forts et leurs avantages.

Dans tous les cas, il est préférable, pour vous, de demander des recommandations à votre docteur ou à votre dermatologue.

Ils sauront quel dermaroller conviendra à votre type d’épiderme et combien de traitements de microneedling seront nécessaires pour favoriser la pousse ou la repousse de vos cheveux.

1.Le kit dermaroller 90ine Le prix: 12 € Les commentaires: basé sur 110 commentaires En augmentant l'épaisseur des cheveux et en améliorant la santé du cuir chevelu, voici le meilleur derma roller, également fortement recommandé par l'industrie de la beauté. Il comporte plus de 600 micro-aiguilles en titane, ce qui permet d'obtenir un roulement généreux et uniforme à chaque fois. Les aiguilles mesurent 0,3 mm, une taille idéale pour traiter le cuir chevelu du crâne. Un autre argument de vente clé pour ce dermaroller ou microneedling est sa longévité. Il est livré avec quatre têtes de rechange (rouleau) et un étui de rangement de haute qualité, ce qui garantit la longévité de l'appareil. Enfin, avec une poignée ergonomique recouverte d'un revêtement antidérapant, votre main sera parfaitement maintenue tout au long de votre traitement: assurant confort et précision à chaque fois.

2.Le kit dermaroller à micro-aiguilles de NoveLife Le prix: 15 € Les commentaires: basé sur 120 commentaires Avec deux rouleaux inclus, chacun munis de plus de 540 aiguilles en titane, ce produit de NoveLife est le point de départ idéal pour pratiquer le dermaroller. La dimension de l'aiguille du rouleau est de 0,25 mm, une longueur courte idéale pour favoriser la repousse des cheveux du cuir chevelu. Portez une attention toute particulière aux instructions, car la société, de ce produit, recommande des consignes d'hygiène strictes afin de garantir que chaque utilisation est sûr et stérile.

3.Le dermaroller pour cheveux et cuir chevelu de Foligain Le prix: 15 € Les commentaires: basé sur 93 utilisateurs See Also Les 4 meilleurs dermarollers (2025) - NON sponsorisé Comme NoveLife, ce dermaroller de Foligain est également doté de 540 aiguilles mesurant une longueur de 0,25 mm. Cela en fait un appareil idéal pour favoriser la croissance des cheveux du cuir chevelu. Bien qu’un seul rouleau soit fourni, il présente l’avantage supplémentaire d’éliminer les accumulations du cuir chevelu, telles que les cellules de peau morte. Vous pouvez l’utiliser au maximum trois fois par semaine, ce qui en fait un achat idéal pour les personnes qui ont confiance en leurs compétences et qui souhaitent augmenter la fréquence de leurs traitements pour des résultats optimaux.

4.Le dermaroller pour la peau, la barbe et les cheveux de Linduray Skincare Le prix: 9 € Les commentaires: basé sur 977 avis Doté d'une poignée ergonomique et antidérapante, ce dermaroller ou microneedling de Linduray peut favoriser la pousse des cheveux, de la barbe et des poils sur le reste du corps. En outre, avec plus de 540 aiguilles de 0,25 mm, chaque utilisation de cet appareil ou gadget assure une application douce et uniforme. Grâce à ses micro-aiguilles, c'est également un modèle d'entrée de gamme idéal pour toute personne (hommes et femmes) souhaitant augmenter la croissance de ses cheveux et lutter contre le processus de raréfaction.

5.Le dermaroller d’Alphaluxy Le prix: 17 € Les commentaires: basé sur 976 commentaires Notre dernière recommandation est le dermaroller d’Alphaluxy. Bien qu’il soit plus cher, ce microneedling possède un rouleau avec une masse d’aiguilles légèrement plus longues (0,5 mm). Cela rend cet appareil plus efficace pour traiter le phénomène de la chute de cheveux étendue (alopécie) et la raréfaction des cheveux, car celles -ci peuvent pénétrer plus profondément dans le cuir chevelu.

Le dermaroller est un traitement polyvalent pour les problèmes d’épiderme et de cheveux. De ce fait, il existe différentes tailles d’aiguilles.

Les aiguilles plus longues sont une solution idéal pour une cicatrice profonde, tandis que les aiguilles plus petites sont une solution idéale pour une cicatrice superficielle.

Si vous concentrez votre lutte contre votre perte de densité et la chute de vos cheveux, vous devriez commencer par utiliser des micro-aiguilles plus petites, de 0,25 à 0,5 mm.

En effet, les aiguilles ne doivent pénétrer que dans le tissu dermique pour déclencher la réaction de guérison de vos cheveux.

Dans le cas où votre capacité d’utilisation du microneedling est faible, une aiguille plus petite vous permettra de protéger vos follicules pileux, même si vous faites une erreur ou si vous appliquez trop de pression par mégarde.

Vous pouvez toujours augmenter la taille de l’aiguille progressivement au fil du temps, une fois que vous aurez acquis de l’expérience.

Vous trouverez ci-dessous un tableau utile indiquant les objectifs du traitement et la longueur d’aiguille recommandée :

Les causes La longueur des micro-aiguilles Brûlures ou cicatrices profondes 1,5 mm ou plus Vergetures 1 mm Cicatrices d’acné 1 mm Cellulite 1 mm Perte de cheveux 1 mm Rides des yeux et autres rides 0,5 mm Cou 0,5 mm Collagène du visage 0,5 mm Pour le facilitement d’absorption 0,25 mm

Comme pour tout traitement médical, vous devez consulter votre dermatologue et votre docteur pour connaître les avantages et les inconvénients de celui-ci.

Ils peuvent utiliser vos antécédents médicaux et examiner votre calvitie ou alopécie pour déterminer, s’il s’agit d’un traitement approprié pour améliorer la santé de vos cheveux.

Si vous souffrez d’affections préexistantes, comme le diabète, ou de troubles cutanés, comme l’acné ou l’eczéma, votre praticien peut vous recommander des traitements alternatifs, comme le PRP (cellules souches).

Le dermaroller munis d’aiguilles de 0,5 mm est-il bon pour les cheveux ?

Des longueurs d’aiguilles plus courtes, comme 0,5 mm, peuvent constituer un excellent point de départ pour l’utilisation d’un microneedling.

Grâce a cette longueur, vous ne causerez aucun dommage à vos follicule pileux et vous améliorerez votre technique et votre confiance.

Cela dit, 1,0 mm est l’une des meilleures longueurs d’aiguille pour la croissance et la guérison des cheveux.

Cette taille garantit la repousse des cheveux du cuir chevelu, sans causer de dommages directs aux follicules ou aux tiges des cheveux.

Comment devez-vous utiliser un dermaroller ?

L’utilisation d’un dermaroller ou microneedling est à la fois simple et directe.

Vous trouverez ci-dessous 7 instructions qui vous aideront, de par votre outil, a favoriser le processus de repousse de vos cheveux :

La propreté : vous devez d’abord stériliser votre outil avant de l’utiliser. La bonne nouvelle est que cette opération est relativement simple. Mélangez du savon antibactérien et de l’eau chaude, puis trempez doucement votre derma roller dans la solution. Séchez soigneusement l’appareil. Le sérum : Ensuite, il est temps d’appliquer un sérum de soutien, un hydratant ou une crème hydratante sur la zone ciblée. Cela permettra de nourrir et de rajeunir davantage l’épiderme. Les traitements topiques peuvent aller de l’huile de ricin ou de noix de coco aux traitements médicamenteux, comme le Minoxidil. Le mouvement : Il est temps d’utiliser votre dermaroller ! Appliquez une légère pression sur votre outil, en le faisant rouler doucement d’avant en arrière, plusieurs fois, sur votre zone concernée afin de stimuler la pousse de vos cheveux. La direction : Une fois que vous l’avez fait roulé sur votre zone concernée, il est temps de recommencer, mais dans une direction différente. Si vous l’avez fait roulé horizontalement, ajustez votre prise et faites-le rouler verticalement. Cela permet de couvrir au maximum votre zone de chute de cheveux. Le rinçage: rincez délicatement votre cuir chevelu avec de l’eau. Le nettoyage : terminez comme vous avez commencé: par le nettoyage. Une bonne pratique de nettoyage permet de réduire le risque d’infection future et de préserver la longévité de votre outil. Utilisez d’abord une solution savonneuse, contenant des enzymes qui peuvent dissoudre les protéines présentes dans votre sang. La stérilisation: La dernière étape consiste à tremper votre dermaroller dans un désinfectant à base d’alcool isopropylique à 70 %, afin de tuer tous les micro-organismes de surface présents sur le rouleau.

En outre, il est préférable, le jour de l’utilisation de celui-ci, lors du coucher d’éviter tout contact avec un oreiller en ce qui concerne la zone concernée. Pour votre travail, aucun problème, celui-ci ne demande aucun temps d’arrêt.

À quelle fréquence devez-vous l’utiliser ?

Comme pour de nombreux traitements capillaires, il faut trouver un équilibre entre la pratique et le repos.

Étant donné que des aiguilles sont utilisées pour perforer le tissu sous-cutané de votre cuir chevelu, vous devez prévoir une certaine période de récupération.

Le meilleur conseil est de commencer par l’utiliser une fois par semaine afin de pouvoir non seulement perfectionner votre technique (expérience) et gagner en confiance, mais aussi de laisser à votre épiderme le temps de s’adapter et de réagir.

Une petite aiguille nécessite une période de récupération plus courte, ce qui vous permettra d’utiliser votre dermaroller ou microneedling plus fréquemment qu’avec une aiguille plus longue.

Vous pouvez augmenter cette fréquence progressivement jusqu’à deux ou trois fois par semaine, à condition de ménager votre épiderme et qu’il réagisse positivement.

N’oubliez pas que si vous utilisez fréquemment votre dermaroller ou microneedling, vous devez suivre les meilleures pratiques d’hygiène et nettoyez régulièrement votre appareil avant et après chaque utilisation.

Enfin, vous devez étudier attentivement les directives du fabricant. Certains modèles peuvent nécessiter une technique spécifique.

Dermaroller cheveux avant/après

Découvrez ces incroyables résultats de dermaroller pour les cheveux.

Dermaroller cheveux danger

Comme pour tout traitement, vous devez connaître les conséquences possibles de l’utilisation d’un dermaroller sur votre épiderme.

L’irritation de l’épiderme est sans doute l’effet secondaire le plus courant, qui se traduit par une peau rouge et sensible pendant quelques jours.

Vous pouvez également souffrir de saignements mineurs dans la zone concernée et d’un gonflement ou d’une ecchymose. Là encore, ces effets secondaires disparaissent généralement assez rapidement.

Certaines personnes peuvent souffrir d’une réaction allergique, surtout si elles utilisent un produit pour l’épiderme directement après le traitement.

Après tout, le dermaroller accentue l’application de ces produits, et même si vous n’avez peut-être pas eu de réaction indésirable auparavant, l’exposition supplémentaire pourrait, en effet, irriter votre peau.

Enfin, vous pouvez subir une infection, si les aiguilles ou votre peau n’ont pas été nettoyées au préalable.

Pour éviter cela, stérilisez votre appareil avant et après chaque utilisation, et utilisez-le uniquement sur une peau propre et sèche. Ne les utilisez jamais sur vos cheveux mouillés.

Si vous ressentez un quelconque effet secondaire, la meilleure action est de contacter votre médecin afin d’obtenir un avis professionnel et une aide pour celui-ci.

Vous pouvez contribuer à minimiser la prévalence et la gravité des conséquences possibles de plusieurs façons. Les voici:

Le nettoyage : veillez toujours à le nettoyer soigneusement avant et après son utilisation.

: veillez toujours à le nettoyer soigneusement avant et après son utilisation. L’examen : portez une attention toute particulière à l’état de votre peau avant le traitement. Vous devez éviter de traiter votre peau, si elle présente une acné active, de l’eczéma, du psoriasis ou des verrues.

: portez une attention toute particulière à l’état de votre peau avant le traitement. Vous devez éviter de traiter votre peau, si elle présente une acné active, de l’eczéma, du psoriasis ou des verrues. L’application : n’appliquez jamais de pommades, de traitements ou d’huiles directement sur le dermaroller. Appliquez-les plutôt à l’aide d’un morceaux de coton doux avant le traitement.

: n’appliquez jamais de pommades, de traitements ou d’huiles directement sur le dermaroller. Appliquez-les plutôt à l’aide d’un morceaux de coton doux avant le traitement. Le soutien : l’application d’un baume cicatrisant ou d’une crème hydratante peut être une bonne idée pour aider à la récupération de la peau et réduire les irritations potentielles. Appliquez un écran solaire sur votre peau et évitez la lumière directe du soleil pendant au moins 24 heures.

: l’application d’un baume cicatrisant ou d’une crème hydratante peut être une bonne idée pour aider à la récupération de la peau et réduire les irritations potentielles. Appliquez un écran solaire sur votre peau et évitez la lumière directe du soleil pendant au moins 24 heures. Le remplacement : les dermarollers ont une durée de vie relativement courte. Remplacez votre appareil s’il a été endommagé, s’il est tombé, si les aiguilles se sont pliées, ou après 2 à 3 mois d’utilisation.

: les dermarollers ont une durée de vie relativement courte. Remplacez votre appareil s’il a été endommagé, s’il est tombé, si les aiguilles se sont pliées, ou après 2 à 3 mois d’utilisation. L’avis médical : votre dermatologue ou un de ses collaborateurs sera en mesure d’examiner et de vous dire si le dermaroller est un traitement approprié pour vous et à quelle fréquence vous devrez l’utiliser.

Conclusion

Le microneedling a séduit le secteur de la beauté de par ses résultats, en offrant un moyen abordable et pratique de s’attaquer à diverses affections capillaires, notamment les cheveux clairsemés et la calvitie.

Si provoquer des micro-lésions sur votre peau peut sembler effrayant, cette méthode qui consiste à déclencher les propriétés curatives de l’organisme est utile pour stimuler la croissance des cheveux et améliorer la santé du cuir chevelu.

Il peut être très efficace dans les premiers stades d’affections, telles que l’alopécie androgénétique, où les options de traitement peuvent être limitées.

En tant que nouveau traitement, il y a encore beaucoup d’éléments inconnus en ce qui concerne l’efficacité à long terme des dermarollers pour la croissance de la chevelure.

Des recherches supplémentaires (étude) sont nécessaires, il est donc important d’avoir des attentes réalistes quant aux résultats qu’il peut apporter.

En discutant avec votre dermatologue, vous découvrirez si ce traitement est intéressant pour votre perte de cheveux.

En outre, pour plus d’informations, vous pouvez consulter le journal of cosmetic dermatology.

N’oubliez pas que vous avez encore de nombreuses options autres que le microneedling qui peuvent vous offrir des résultats de grande qualité.

Vous pouvez envisager, selon votre situation, une thérapie conventionnelle, comme les médicaments, un simple massage du cuir chevelu, une thérapie au laser, une greffe de cheveux ou une thérapie par PRP (cellules souches)

FAQ