Dermaroller thuisrollen (2025)

Dermaroller

Thuispeeling verkoopt in haar webshop de Medical Grade Stainless Steel dermaroller. Deze bevat 540 naalden. De 540 naalden zijn verdeeld over 9 bladen van 60 naalden. De Dermaroller is verkrijgbaar in 4 naaldlengtes: 0,2- 0.5, 1.0 & 1.5mm. Dermaroller therapie is een behandeling die geschikt is voor thuisgebruik. Therapie met langere naalden wordt uitgevoerd in een salon uitgevoerd. Voor het gezicht is een naaldlengte tot 0,3 mm toegestaan.

Gebruik bij dit product een serum wat speciaal geschikt is voor microneedling.

Wat is een Dermaroller?

Een dermaroller is een ergonomisch gevormde roller met zeer kleine naaldjes. Deze naaldjes maken minuscule prikgaatjes in de huid. Het rollen is pijnloos, activeert en stimuleert de lederhuid zonder dat de opperhuid wordt verwijderd. Omdat de opperhuid in tact blijft, is de herstelperiode kort en is het risico op permanente structurele beschadiging, zon overgevoeligheid, hyper pigmentatie of pigmentverlies zeer klein. Door de therapie met de dermaroller worden huidverzorgingsproducten beter en dieper in de huid opgenomen. Het gevolg is dat de huid er jonger, gladder en frisser uitziet.

De lichte prikgaatjes in de huid zorgen ervoor dat de huid geactiveerd wordt en er groeifactoren vrij komen die de productie van collageen en elastine doen toenemen. Het verhogen van de collageenproductie is het doel van veel huid verbeterende behandelingen, waaronder ook peelings. (zie hiervoor de website).

rimpels en lijnen worden verzacht

huid textuur wordt verbeterd

littekens vervagen

acne littekens verbeteren

striae verbeterd

serums worden beter opgenomen in de huid

Hoe gebruik je een Dermaroller?

Voordat u met de therapie begint is het belangrijk dat u zowel de roller als uw huid reinigt. De roller kan gereinigd worden met een alcohol oplossing van 70%. Het beste is om de oplossing met een spray op de roller te spuiten en even aan de lucht te laten drogen.

Rol de naaldjes volgens een patroon in verschillende richtingen. U dient niet te drukken maar de roller gewoon haar werk te laten doen. Beweeg 2 x horizontaal, 2 x verticaal en in twee richtingen 2 x diagonaal. Na deze korte behandeling kunt u uw huid insmeren met bijvoorbeeld een hyaluronzuur serum. (Let op de aanwezigheid en de hoeveelheid hyaluronzuur in het serum.)

Gebruik de Dermaroller 1 a 2 maal per week en enkel als de huid volledig hersteld is. Is de huid gewend aan de roller, dan kunnen rollers met een naaldlengte onder de 0,5 dagelijks gebruikt worden. Wij raden aan om de roller om de 6 a 7 maanden te vervangen,afhankelijk van de intensiteit. Resultaten zijn pas zichtbaar na enkele maanden. Geduld wordt beloond en tot die tijd kunt u rustig door rollen.

Is een Dermaroller veilig?

De dermaroller dient gebruikt te worden door 1 persoon. Gebruik dus niet samen met uw zus of man dezelfde roller. Het gebruik is zeer veilig als u zich houdt aan de spelregels. Gebruik de roller niet tijdens zwangerschap. Tevens dient u niet tegelijkertijd vitamine A crème te gebruiken. De roller mag ook niet gebruikt worden bij het gebruik van isotretinoine. Test de roller voor gebruik op een stuk van de huid aan de binnenzijde van de arm. Dit geeft een goede indicatie over de reactie van de huid op het gezicht. Gebruik de roller niet wanneer u last heeft van onderstaande:

irritatie van de huid

infectie van de huid of een actieve koortslip

actieve acne

rosacea

Het resultaat van de Dermaroller:

Resultaten zijn niet direct zichtbaar. Dermaroller therapie is een traag proces maar uw geduld wordt beloond. Na enkele maanden zullen verbeteringen zichtbaar worden en deze verbeteringen kunnen jaren stand houden. Het advies is om, minstens 6 maanden, gewoon ‘door te blijven rollen’.

Direct na het rollen kan de huid wat rood verkleuren. Eventueel kan er een puntbloedinkje zichtbaar zijn. ‘s-avonds rollen verdient de voorkeur. Voor optimale resultaten gebruikt u na de behandeling een crème met actieve anti aging ingrediënten. Thuispeeling verkoopt een krachtig hyaluronzuur serum met 1% hyaluronzuur.

De huid kan na de behandeling gaan vervellen. Laat de huid haar werk doen en kom niet aan de velletjes.

Welke Dermaroller is geschikt voor mij?

Er zijn veel verschillende rollers te verkrijgen met verschillende naaldlengtes. Thuispeeling verkoopt een roller met 540 naaldjes vanMedical Grade Stainless Steelin 3 verschillende lengtes.

Dermaroller 540 0,2- 0,5 mm is bestemd voor:

dagelijks gebruik

de doorbloeding van de huid

verbeterde opname van serums

acne littekens

algehele huidversteviging

littekens op het gezicht en oneffenheden door acne

verbetering van de structuur en ook de teint van de huid (als gevolg van roken)

beginnende rimpelvorming

het verkleinen van de poriën

Dermaroller 540 1,0 mm is bestemd voor:

1 a 2 x per week gebruik

tegengaan van hyperpigmentatie

verminderen van cellulite

striae

littekens op het gezicht en littekens op het lichaam

Dermaroller 540 1,5 mm is bestemd voor:

strechmarks en striae op het lichaam

rimpels

litteken vermindering

Belangrijk:

Zorg ervoor dat u de Dermaroller voor en na gebruik goed reinigt en desinfecteert met een oplossing van alcohol.

Bestemd voor het gebruik door 1 persoon.

0.5 & 1,0 zijn geschikt voor thuis gebruik. Vanaf 1 mm is het gebruik niet bestemd voor de gezichtshuid.

